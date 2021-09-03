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Новини Коронавірус і карантин
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Спір між ЄС і AstraZeneca врегульовано, в разі затримки поставок будуть знижки, - віцепрезидент компанії Доббер

Спір між ЄС і AstraZeneca врегульовано, в разі затримки поставок будуть знижки, - віцепрезидент компанії Доббер

Європейська комісія і виробник вакцин AstraZeneca врегулювали судовий спір. Тепер за зрив графіка поставок компанія пропонуватиме знижки.

Про це повідомила пресслужба компанії, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Відповідно до рішення AstraZeneca зобов'язується доставити 60 млн доз вакцини від COVID-19 до кінця третього кварталу 2021 року, 75 млн - до кінця четвертого кварталу 2021 року і 65 млн - до кінця першого кварталу 2022 року. У разі затримки будуть застосовуватися обмежені знижки.

"Я дуже радий, що ми змогли досягти загального розуміння, яке дозволяє нам рухатися вперед і працювати у співпраці з Європейською комісією, щоб допомогти подолати пандемію", - заявив виконавчий віцепрезидент AstraZeneca Рууд Доббер.

Читайте: Захист від COVID-19 після вакцин Pfizer і AstraZeneca починає слабшати вже через 3 місяці, - дослідження

Автор: 

вакцина (4419) Єврокомісія (2144) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) AstraZeneca (140)


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Топ коментарі
+3
Самое смешное в вашем бреде это то что пока доля вакцинированных была низкой...вы вопили обо всем этом с точностью до наоборот....
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03.09.2021 15:40
+2
Торопитесь! пока лохторат хавает
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03.09.2021 15:26
+2
А тем временем..
В отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England, показано:Из 117 смертей, произошедших в течение 28 дней после заражения, 44 были непривитыми, 73 - получили одну или две дозы вакцины.
Причем большее количество смертей у тех, кто получил 2 дозы вакцины - 50 человек.
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03.09.2021 15:30
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Откатили ? И на этой беде бабло ?
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03.09.2021 15:12 Відповісти
И не хилое)...
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03.09.2021 15:21 Відповісти
Торопитесь! пока лохторат хавает
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03.09.2021 15:26 Відповісти
Надо делать бустер.... только бустер спасет....
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03.09.2021 15:27 Відповісти
А тем временем..
В отчете, опубликованном 21.06.21 правительственным агентством Великобритании Public Health England, показано:Из 117 смертей, произошедших в течение 28 дней после заражения, 44 были непривитыми, 73 - получили одну или две дозы вакцины.
Причем большее количество смертей у тех, кто получил 2 дозы вакцины - 50 человек.
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03.09.2021 15:30 Відповісти
Это для Дельты....
Что принесет нам мю...пси...или какое нить созвездие никому не ведомо...пока....
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03.09.2021 15:31 Відповісти
Вот только в Великобритании 64,6% полностью вакцинированных, и 72,2% получивших одну или две дозы, и 27.8% невакцинированных.
Приведем число смертей к одинаковому числу (равному численности всего населения Великобритании) вакцинированных и невакцинированных
Итого смертность среди дважды вакцинированных 50/0,646=77,40=77
смертность среди вообще вакцинированных 70/0,722=96.95=97
смертность среди невакцинированных 44/0,27=162,96=163.

Отака фигня, малята: Смертность у дважды привитых более, чем в два раза ниже, чем у непривитых и статистка Израиля этот вывод подтверждает.
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03.09.2021 15:33 Відповісти
Это ничего не меняет товаришЧ....факт есть факт....
Из 117 смертей, произошедших в течение 28 дней после заражения, 44 были непривитыми, 73 - получили одну или две дозы вакцины.
Причем большее количество смертей у тех, кто получил 2 дозы вакцины - 50 человек.
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03.09.2021 15:34 Відповісти
Это все меняет. Доля вакцинированных и невакцинированных в населении Британии сильно различается и это нельзя не учитывать.
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03.09.2021 15:39 Відповісти
Самое смешное в вашем бреде это то что пока доля вакцинированных была низкой...вы вопили обо всем этом с точностью до наоборот....
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03.09.2021 15:40 Відповісти
Не выдумывай, а приведи ссылку, где это я такое "вопил".
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03.09.2021 15:45 Відповісти
Да причем тут ты лично?? Вас тут таких истериков до фига и больше.... Один вон конские таблетки жрет пачками...и не чавкает...а ты ему лайки ставишь...значит поддерживаешь...

П.С. К стати ты мне казался раньше умнее...но после лайков конских таблеток ты реально упал в моих глазах ниже плинтуса....
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03.09.2021 15:48 Відповісти
На цифры и выкладки контраргументом могут быть другие цифры и выкладки. Потеря розовых идеалов на контраргумент совершенно не тянет.
Жизнь вообще - цепочка разочарований.
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03.09.2021 15:51 Відповісти
Совершенно верно... я дал цифры и выкладки от правительственного агентства Великобритании Public Health England..
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001354/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf

А вы в ответ толь ко свои домыслы....
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03.09.2021 15:53 Відповісти
Это не домыслы, а вполне логичные рассуждения. Если среди группы в 10% населения умерло 10 человек и среди группы в 90% населения умерло 10 человек, то в первой группе смертность будет в 9 раз выше. А Вы проповедуете подход, утверждающий, что в обоих группах смертность одинакова.
Вы что, школу по болезни много пропускали, что таких элементарных вещей не знаете?
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03.09.2021 16:00 Відповісти
Вполне логические рассуждения говорят о том что тест на вирус каждые 72 часа является абсолютно бессмысленным.....потому как в эти 72 часа человек может сто раз заразится и сто раз распространить вирус....но это не мешает некоторым правительствам ограничивать в правах некоторые группы людей....в частности учителей....
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03.09.2021 16:03 Відповісти
Вы предлагаете проводить чаще? Подайте предложение с Кабмин со своими рассуждениями. Вполне возможно, что Вам пойдут навстречу.
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03.09.2021 16:13 Відповісти
Я констатирую факт...факт коронобесия....
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03.09.2021 16:14 Відповісти
Тут для працівників федеральних міністерств і служб пропонують щоденний тестик за відсутності укольчиків.
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04.09.2021 03:18 Відповісти
Более того...эта дискриминация становится бессмысленной в квадрате... если учитывать тот факт что вакцинированные не только заболевают и умирают...но и являются переносчиками вируса..... а от них ни какого теста не требуют...
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03.09.2021 16:06 Відповісти
Различия у вакцинированных и невакцинированныз есть. Вот, возьмем Ваш любимый сайт https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/993879/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_15.pdf
на с. 15 дано: госпитализаций невакцинированных 19573 случая, госпитализаций дважды вакцинированных 1785
в Великобритании 64,6% полностью вакцинированных, и 72,2% получивших одну или две дозы, и 27.8% невакцинированных.
Приведем число случаев с дельта-штаммом к одинаковому числу (равному численности всего населения Великобритании) для вакцинированных и для невакцинированных
Итого число госпитализаций среди дважды вакцинированных 1785/0,646=2763
число госпитализаций среди невакцинированных 19573/0,27=72492.
Итого, госпитализаций среди невакцинированных в Великобритании больше в 26 с лишним раз. Спір між ЄС і AstraZeneca врегульовано, в разі затримки поставок будуть знижки, - віцепрезидент компанії Доббер - Цензор.НЕТ 352
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03.09.2021 16:17 Відповісти
Брехня...на 15 странице нет ни каких сравнительный данных....
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03.09.2021 16:21 Відповісти
Вы что, собственные ссылки не читали?
Находите на с. 15 таблицу "Table 6. Attendance to emergency care and deaths by vaccination status among Delta confirmed cases (sequencing and genotyping) in England, 1 February 2021 to 7 June 2021." Там, в первой графе с данными есть все приведенные мной данные.
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03.09.2021 16:26 Відповісти
Я читаю..а вы?? С календарем дружите или нет?? 7 июля это раньше и позже 21 июня??
Кроме того...госпитализация и смерть это несколько разное не так ли??
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03.09.2021 16:29 Відповісти
Откою Вам страшную тайну: 7 июля позже, чем 21 июня.
Что у Вас за манера уводить разговор на какую-то хрень?
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03.09.2021 16:35 Відповісти
Я как в воду глядел...что вакцинированный зубами ухватит....
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03.09.2021 16:42 Відповісти
Я что-то не так Вам ответил? В чем претензии?
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03.09.2021 16:43 Відповісти
Да ни в чем...просто чуть ниже я указал что ошибся в месяце...причем указал это в 16-34...а вы озаботились этим в 16-35.
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03.09.2021 16:53 Відповісти
А Вы полагаете, что у меня картинка на сайте обновляется каждые 30 секунд?
А, я ж забыл, Вы логику не любите. Тогда Вам простительно.
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03.09.2021 16:56 Відповісти
Картинка на сайте обновляется по нажатию кнопки.."обновить"...или после добавления поста... и ни как иначе....тут даже вакцина не поможет....
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03.09.2021 17:00 Відповісти
Так это и имелось в виду. Вы эту кнопку каждую минуту жмете?
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03.09.2021 17:03 Відповісти
Это вас как то напрягает?? А как еще можно узнать написал ваш оппонент вам ответ или не написал?? Или вакцины какое то шестое чувство добавляют???
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03.09.2021 17:08 Відповісти
Ну, я дописал свой пост, отправил его в 16.35 и только после этого увидел, что в 16.34 Вы разместили свой. Что в этом необычного или трагичного? Не все же обновляют сайт каждую минуту, как Вы.
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03.09.2021 17:14 Відповісти
Когда я разговариваю с человеком...то я могу и чаще чем раз в минуту надавить на кнопку обновить страницу?? А что собственно вас в это м так возбудило?? Вакцина??
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03.09.2021 17:10 Відповісти
По-моему перевозбуждены тут только Вы. Это даже по количеству вопросительных знаков, которые Вы лепите хорошо видно.
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03.09.2021 17:16 Відповісти
Успокойся антипушка...пойди дай своему дружбану валере конскую таблетку от глистов...и вас обоих попустит....только проследи что бы он не чавкал....
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03.09.2021 17:29 Відповісти
Конские таблетки от глистов как раз антиваксеры жрут, чтобы не вакцинироваться.
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03.09.2021 17:30 Відповісти
А зачем нам?? Я антиваксер... я вируса не боюсь...мне ни вакцина...ни таблетки не нужны....ни какие....
А вот тут на форуме есть один чувак....или беляков...или беликов...или что в этом роде....то он и переболел...и две дозы уже получил...и мечтает о третьей...так вот такие как он...особо перепуганные и жрут эти таблетки от глистов....и ни кто иной....
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03.09.2021 17:35 Відповісти
Сторонники вакцинации от вируса вакциной защищены, так что тут ты со своей фантазией мимо кассы попер.
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03.09.2021 17:44 Відповісти
И с какой стороны они защищены?? Заболевают как все...переносят вирус как все..и умирают как все....

Но так как они особо перепуганы...то они и жрут все подряд...и конские таблетки в том числе...
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03.09.2021 17:52 Відповісти
Вот здесь данные по Великобритании https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/1001358/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_18.pdf
на с. 16 первая строка. На 10834 заболевших штаммом дельта дважды вакцинированных приходится 71932 заболевших невакцинированных.
Для приведения с учетом доли вакцинированных и невакцинированных пересчитывать будем, или сам справишься?
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03.09.2021 17:56 Відповісти
Антипушка...заболеть и умереть это вроде как не одно и тоже...а?
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03.09.2021 18:02 Відповісти
Для людей со слабой памятью повторяю
https://censor.net/ua/user/95229

Вот только в Великобритании 64,6% полностью вакцинированных, и 72,2% получивших одну или две дозы, и 27.8% невакцинированных.
Приведем число смертей к одинаковому числу (равному численности всего населения Великобритании) вакцинированных и невакцинированных
Итого смертность среди дважды вакцинированных 50/0,646=77,40=77
смертность среди вообще вакцинированных 70/0,722=96.95=97
смертность среди невакцинированных 44/0,27=162,96=163.

Отака фигня, малята: Смертность у дважды привитых более, чем в два раза ниже, чем у непривитых и статистка Израиля этот вывод подтверждает.
https://censor.net/ua/comments/locate/3286207/0192142a-402a-71d6-9d9f-1098a27dabd9
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03.09.2021 18:04 Відповісти
А умереть антипушка ..от дельты может как вакцинированый..так и не вакцинированный...причем в примерно в равной пропорции...
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03.09.2021 18:03 Відповісти
Снова ты врешь. Смотри мой пост выше.
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03.09.2021 18:05 Відповісти
Антипушка...после того как ты начал лайкать идиота валерчика с его таблетками от глистов...твои посты ни стоят ни гроша.....
Я понимаю...что в борьбе с вирусом в твоем понимании все средства хороши....но вы явно уже забрехались....
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03.09.2021 18:09 Відповісти
А это по поводу кто жрет таблетки от глистов
https://711web.com/how-anti-vaccinators-used-ivermectin-a-drug-that-eliminates-horse-worms-as-a-treatment-for-covid-19/ How anti-vaccinators used ivermectin, a drug that eliminates horse worms, as a treatment for COVID-19

https://711web.com/how-anti-vaccinators-used-ivermectin-a-drug-that-eliminates-horse-worms-as-a-treatment-for-covid-19/ In fact, Republican politicians like Senator Ron Johnson (R-whiskey) did Rouge Ivermectin As a COVID treatment. Robert Malone, the doctor who deployed the COVID-19 vaccine Misinformation on platforms such as "Tucker Carlson Tonight,"It is alleged that he personally used the drug to treat COVID-19, which resulted in it spreading further among followers of the Carlson Show. Reply to Malone Latest tweet related to ivermectin He reveals how many of his followers are using the so-called therapy to undermine available COVID-19 vaccines. One commented, "You don't need a #vaccine, folks." "Ivermectin works," another sang.
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03.09.2021 18:03 Відповісти
О госпади ...антипушка...а по каим помойкам ты еще лазишь?? Опубликуй все...
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03.09.2021 18:04 Відповісти
Что, Вашингтон Пост тоже по-твоему помойка?
https://www.washingtonpost.com/health/2021/09/01/ivermectin-covid-treatment/ Doctors dismayed by patients who fear coronavirus vaccines but clamor for unproven ivermectin. Oklahoma doctor Matthew Payne regularly encounters covid-19 patients in his hospital who say they had feared coronavirus vaccines and thought they had found a safer approach - taking ivermectin, a medicine long used to kill parasites in animals and humans. "There is surprise and shock when they initially get sick and have to come to the hospital," said Payne, a hospitalist at Stillwater Medical Center. "They'll say, 'I'm not sure why I feel so bad. I was taking the ivermectin,' and I will say, 'It doesn't do any good.' "

Приветушка, раз ты обосрался, то хоть обтекай стоя.
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03.09.2021 18:25 Відповісти
Твой дружбан валерчик...принимающий эти таблетки лазит по сРунету... а ты похоже более продвинут...ты англоязычные помойки посещаешь....
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03.09.2021 18:07 Відповісти
Или так долго думали...чем же этого антиваксера к ногтю прижать??
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03.09.2021 16:54 Відповісти
По-моему, обновлять сайты с частотой раз в минуту или еще чаще, да еще и пытаться в промежутках между еще что-то написать, это уже патология. Не находите?
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03.09.2021 17:01 Відповісти
Я не знаю что для тех тех кто вакцинировался является патологией....я на патологоанатом....
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03.09.2021 17:06 Відповісти
7 июня....
А то сейчас коронобес ухватится за мою опечатку и потащит...
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03.09.2021 16:34 Відповісти
Ты по-человечески написать можешь, чем тебя данные не устраивают, или будешь тут до ночи дурака валять? Мне и одного дурня в президентском кресле много, а тут еще ты выделываешься...
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03.09.2021 16:40 Відповісти
Я не выделываюсь...а информирую людей....

И заметь....я никого и никогда не призываю к чему либо...вакцинироваться или нет это выбор каждого индивидуально...но правду должны знать все....
Истерия не должна затмевать глаза....
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03.09.2021 16:47 Відповісти
Это вакцина так действует да? Почему вы вакцинированные становитесь такими агрессивными и брехливыми??
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03.09.2021 16:23 Відповісти
Пока что брехня только от Вас исходит.
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03.09.2021 16:27 Відповісти
Где родимый?? В чем??
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03.09.2021 16:30 Відповісти
https://censor.net/ua/user/22056

Брехня...на 15 странице нет ни каких сравнительный данных....
https://censor.net/ua/comments/locate/3286207/0192142a-402d-734f-a533-b8e83e47be32
https://censor.net/ua/comments/locate/3286207/0192142a-402d-734f-a533-b8e83e47be32 потом вдруг оказалось, что есть там данные.
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03.09.2021 16:36 Відповісти
Не досмотрел...бывает.... и брехней это назвать можно только под воздействием вакцин наверное...
Но это не отменят того факта...что вакцинированные мрут точно так же как и не вакцинированные..... во всяком случае от Дельты...
Ну а что будет от мю...пси...и созвездий мы...не вакцинированные... поживем увидим... за вас не уверен...
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03.09.2021 16:40 Відповісти
Так что не нужно приводить ни каких логических рассуждений....потому как в случае с коронавирусом логика курит где то в сторонке...а нужно приводит факты и статистику...
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03.09.2021 16:08 Відповісти
Рассуждать логически нужно всегда. Этого только дураки боятся.
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03.09.2021 16:31 Відповісти
Разумеется....но в случае с коронобесием логика отсутствует напрочь...
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03.09.2021 16:32 Відповісти
И это не исследования с данными взятыми с потолка...это статистика...то бишь свершившийся факт...
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03.09.2021 15:35 Відповісти
То, что 27% населения Британии дали почти столько же смертей, как и 64%, то у этих 27% серьезные проблемы. А если учесть, что большая сачть тех 27% - это дети и подростки, которые должны меньше и легче болеть, то там совсем швах.
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03.09.2021 15:43 Відповісти
большая часть
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03.09.2021 15:44 Відповісти
Я вас понял вместо набившего оскомину "после прививки вы заболете, но будете болеть легко" пришла новая вводная "ну да, после прививки вы можете умереть, но зато мы победим коронавирус, но это не точно".
Спасибо, я понял...
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03.09.2021 15:44 Відповісти
Не расстраивайся, это не единственное, что ты неправильно понял.
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03.09.2021 15:47 Відповісти
Тут главное что бы ты не расстроился....а мне на этот вирус чихать и растереть....
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03.09.2021 15:49 Відповісти
Да вы не заметите как уже с вирусом и чхать и растирать будете. С вас станется.
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03.09.2021 15:53 Відповісти
Ну раз я не замечу...то значит это такой "особо страшный" вирус...
И я подозреваю...что процентов 75 населения планеты Земля его тоже не заметит....безо всякой вакцинанции...
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03.09.2021 15:55 Відповісти
Ну, если Вы не заметите начало заражения это далеко не значит, что Вы не заметите его окончания (хотя, бывают варианты, когда люди от ковида умирают в бессознательном состоянии). А с Ваша розовоя мечта "что процентов 75 населения планеты Земля его тоже не заметит....безо всякой вакцинанции..." уже не сбудется -
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/09/infografika/mir/vakcinaciya-covid-19-skolko-vzroslogo-naseleniya-privili-strany-mira По данным портала Our world in data, 30% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса.
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03.09.2021 16:23 Відповісти
Ты тоже рано или поздно умрешь...и я тоже....
Ты от вируса...а я от старости....
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03.09.2021 16:24 Відповісти
Как показывает практика, Ваши мечты обычно не сбываются.
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03.09.2021 16:29 Відповісти
Практика?? Где?? Когда??
Это вакцина так действует да? Почему вы вакцинированные становитесь такими агрессивными и брехливыми??
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03.09.2021 16:31 Відповісти
Повторяю по Вашей просьбе
"А с Ваша розовоя мечта "что процентов 75 населения планеты Земля его тоже не заметит....безо всякой вакцинанции..." уже не сбудется -
https://ru.slovoidilo.ua/2021/08/09/infografika/mir/vakcinaciya-covid-19-skolko-vzroslogo-naseleniya-privili-strany-mira По данным портала Our world in data, 30% населения мира получили хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса. "
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03.09.2021 16:42 Відповісти
Ну не 75...а 50....это ничего не меняет...абсолютно....
А те кто повелись на истерию...то их личная проблема....не моя...
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03.09.2021 16:49 Відповісти
Чего там теперь только не будет. Нержавейка от Модерны - це чиста як сльоза
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03.09.2021 15:31 Відповісти
 
 