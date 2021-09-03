З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Величезний рекламний банер із зображенням проросійського політика Євгена Мураєва зняли з Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 3 вересня, на Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві розмістили великий рекламний банер із зображенням проросійського політика і ексдепутата Верховної Ради Євгенія Мураєва. Він провисів декілька годин, потім його зняли.

Також дивіться: На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі Будинку профспілок кореспондент Цензор.НЕТ бачив громадських активістів, зокрема Петра Кияна, екснардепа Андрія Левуса, представників "Демсокири". У коментарі вони розповіли, що попросили зняти банер з проросійським політиком. У підсумку, альпіністи, які вішали банер з Мураєвим, його і зняли.

Зазначимо, що Євген Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російської агресії, заявляючи, що в Україні - громадянський конфлікт. В ефірі телеканалу Мураєва "НАШ" регулярно практикують "спілкування" з нібито жителями окупованих територій, які вороже висловлюються про українську владу і українців. Ведучі каналу також спілкувалися з ватажками "ЛДНР", при цьому ніяк не заперечуючи і не спростовуючи почуті фейки. У серпні та вересні Нацрада подала до суду позови з вимогою анулювати ліцензію телеканалу через ігнорування керівництвом усунення порушень.

Будинок профспілок взимку 2013-2014 років був головною будівлею, де жили учасники Революції Гідності, там працював пресцентр, готували їжу для учасників акції протесту, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців і тітушок. 19 лютого 2014 року в Будинку профспілок під час штурму почалася пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом погроз Мураєва Бутусову розпочато кримінальне провадження, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе





































Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ