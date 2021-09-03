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З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Величезний рекламний банер із зображенням проросійського політика Євгена Мураєва зняли з Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.

Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Сьогодні, 3 вересня, на Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві розмістили великий рекламний банер із зображенням проросійського політика і ексдепутата Верховної Ради Євгенія Мураєва. Він провисів декілька годин, потім його зняли.

Також дивіться: На Майдані Незалежності в Києві на Будинку профспілок повісили величезний банер з проросійським політиком Мураєвим. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Біля будівлі Будинку профспілок кореспондент Цензор.НЕТ бачив громадських активістів, зокрема Петра Кияна, екснардепа Андрія Левуса, представників "Демсокири". У коментарі вони розповіли, що попросили зняти банер з проросійським політиком. У підсумку, альпіністи, які вішали банер з Мураєвим, його і зняли.

Зазначимо, що Євген Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російської агресії, заявляючи, що в Україні - громадянський конфлікт. В ефірі телеканалу Мураєва "НАШ" регулярно практикують "спілкування" з нібито жителями окупованих територій, які вороже висловлюються про українську владу і українців. Ведучі каналу також спілкувалися з ватажками "ЛДНР", при цьому ніяк не заперечуючи і не спростовуючи почуті фейки. У серпні та вересні Нацрада подала до суду позови з вимогою анулювати ліцензію телеканалу через ігнорування керівництвом усунення порушень.

Будинок профспілок взимку 2013-2014 років був головною будівлею, де жили учасники Революції Гідності, там працював пресцентр, готували їжу для учасників акції протесту, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців і тітушок. 19 лютого 2014 року в Будинку профспілок під час штурму почалася пожежа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За фактом погроз Мураєва Бутусову розпочато кримінальне провадження, - заступник голови Нацполіції Цуцкірідзе

З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 01
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 02
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 03
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 04
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 05
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 06
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 07
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 08
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 09
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 10
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 11
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 12
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 13
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 14
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 15
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 16
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 17
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин 18

Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

майдан (763) реклама (405) Євромайдан (957) Мураєв Євгеній (153)


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Топ коментарі
+124
предлагаю повесить там оригинал, так сказать, и овцы целы и волки сыты!
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03.09.2021 15:27
+55
Опередил мою мысль. Оригинал Мураева провесел бы там как миниум пару недель.
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03.09.2021 15:32
+41
Повесить Мураева, безусловно, нужно. Это понятно.
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03.09.2021 15:29
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предлагаю повесить там оригинал, так сказать, и овцы целы и волки сыты!
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03.09.2021 15:27 Відповісти
Опередил мою мысль. Оригинал Мураева провесел бы там как миниум пару недель.
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03.09.2021 15:32 Відповісти
Не пару недель, а пока голова не оторвется сама.
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03.09.2021 22:22 Відповісти
нет, нельзя мусорить, читайте ниже
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04.09.2021 07:05 Відповісти
Оригінал можна запхати в клітку і насолоджуватися видовищем розкладання прокацапленого падла роками.
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04.09.2021 02:18 Відповісти
Игорь,через пару недель он бы слишком завонял город.Разве поливать его формалином.Сейчас от него вони тоже хватает...
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04.09.2021 08:12 Відповісти
Там вікон багацько...З кожного вікна можна вивісити якусь гниду з опзж чи колаборантів типу мураєва.
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03.09.2021 15:33 Відповісти
земля Мураева - под паребриком около Дома Профсоюзов (2х1 метр)
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03.09.2021 15:46 Відповісти
да, но к земле надо еще привыкнуть, повисит пару месяцев, для аклиматизации
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03.09.2021 15:48 Відповісти
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві зняли банер з проросійським політиком Мураєвим - Цензор.НЕТ 7964
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03.09.2021 15:59 Відповісти
"Недолго мучилась старушка в высоковольтных проводах! Её обугленная тушка-три дня внушала птичкам страх!"
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03.09.2021 17:11 Відповісти
Лучше будет смотреться к верху ногами.
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03.09.2021 17:20 Відповісти
Так! Я тут поспорил и проиграл. Потому, готов передать оппоненту 1000 гривен. Указывай время, поезд, или- как угодно.... Всё- по-чесноку будет.
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03.09.2021 15:28 Відповісти
Хорошая попытка деанонимизации. Оппонент захочет в биткоинах.
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03.09.2021 15:34 Відповісти
В этой хреновине- я не очень. Точнее- 0(ноль).
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03.09.2021 15:37 Відповісти
Итак, специально для посетителя https://censor.net/ru/user/390832 заявляю: надо как-то договориться. Я вам должен 1000 гривен. Как передать? Куда? Меня тут напугали биткоином. Это- невозможно.
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03.09.2021 15:39 Відповісти
Зроби внесок в лікарню Дніпра для наших воїнів.
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03.09.2021 16:21 Відповісти
На счёт чего спорили, интересно аж жуть, дайте ссыль пжалуста.
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03.09.2021 16:29 Відповісти
Повесить Мураева, безусловно, нужно. Это понятно.
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03.09.2021 15:29 Відповісти
Мабуть, була рептиція.
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03.09.2021 15:30 Відповісти
таки да, волки голодные !!!
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03.09.2021 15:29 Відповісти
Какая руссофобия! Схвалюю.
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03.09.2021 15:29 Відповісти
Альпинисты альпинистами,но какой хер разрешил эту рожу вообще вешать? Ну в смысле саму рожу в оригинале неплохо бы повесить на осине,а за этот плакат какая падла на карман взяла?
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03.09.2021 15:29 Відповісти
хотів стати мураловим - не вийшло
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03.09.2021 15:30 Відповісти
От вам і сценарій зрада-перемога: вішаємо банер відвертого кацапа в центрі Києва, розганяємо по ЗМІ зраду - знімаємо банер, по 1+1 розповідаємо, які ми проєвропейські і правильні. Так і живемо в кіно імені 95 кварталу.
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03.09.2021 15:32 Відповісти
це сценарій бабло в карман.Банер повісили бабло в карман після цього банер зняли. ***,да там один банер довбаний напевно 10 000 грн коштує!
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03.09.2021 15:36 Відповісти
глибоко помиляєшся... такий банер коштує не одну тисячу баксів....
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03.09.2021 17:39 Відповісти
Осквернение Майдана дерьмом ликвидировано. чего и следовало ожидать.
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03.09.2021 15:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/490454

https://censor.net/ru/comments/locate/3286210/0192142a-3da5-73aa-8e98-6b70d22f2aee
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03.09.2021 16:14 Відповісти
мне этого уже мало ..пистец мураеву
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03.09.2021 15:33 Відповісти
Мураев от этого больше хайпа получит, чем если бы плакат провисел там месяц и на него не обращали внимания в СМИ. Не исключено, что на это и был расчет.
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03.09.2021 15:36 Відповісти
Сам же мураєв не повісився хто ж йому дав дозвіл на повішаня.
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03.09.2021 15:36 Відповісти
Ви можете собі уявити україномовного Мураєва?
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03.09.2021 15:37 Відповісти
Заметили, что было написано внизу плаката Мураева - "7 листопада ми обговоримо з вами нову формулу країни!".
К чему эти гниды готовятся в День октябрьской социалистической революции 1917 г. и в День воинской славы России?
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03.09.2021 15:37 Відповісти
Тепер треба скинутися на банер тому хто реально повісить Мураєва.
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03.09.2021 15:37 Відповісти
Пора починати збір грошей.
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03.09.2021 15:53 Відповісти
ээх....такая мишень для метателей гандонов наполненых зеленкой и пр. цветов жидкостей и субстанций была, школоте для развлечений!!! ...ну и нафига сняли то, к вечеру таким красавцем поц этот красноперый выглядел бы..
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03.09.2021 15:38 Відповісти
А альпинисти часом не з ордло? Треба було перевірити.
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03.09.2021 15:39 Відповісти
кароче:
мураєв - вітсмоктав...
після дзундзи
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03.09.2021 15:40 Відповісти
скільки заплатили тим альпіністам за установку? І хто конкретно платив?
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03.09.2021 15:40 Відповісти
А за демонтаж?
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03.09.2021 16:30 Відповісти
Зазвичай альпіністи гарні люди, а тут якесь гівно вішати? Щей знімати, я хз
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03.09.2021 16:32 Відповісти
Зачем плакат, самого мураева повесить надо
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03.09.2021 15:40 Відповісти
А что за новая формула?
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03.09.2021 15:41 Відповісти
Хе-хе. Говорил же не надолго. Виталику такое не на.
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03.09.2021 15:42 Відповісти
распяли мальчика мураева в который раз
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03.09.2021 15:43 Відповісти
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві зняли банер з проросійським політиком Мураєвим - Цензор.НЕТ 8661
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03.09.2021 16:09 Відповісти
шо здох? від горя
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03.09.2021 17:34 Відповісти
а если бы там повесили вместо баннера оригинал, никто бы так не возмущался.
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03.09.2021 15:46 Відповісти
Цензор не устал, фотки подонка в таких количествах постить???
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03.09.2021 15:46 Відповісти
Може хтось це мурло ніколи не бачив.
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03.09.2021 15:54 Відповісти
З Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві зняли банер з проросійським політиком Мураєвим - Цензор.НЕТ 2738
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03.09.2021 16:00 Відповісти
щось одразу виникає думка: "а причем тут Зе***ий?"
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03.09.2021 21:54 Відповісти
Надо выяснить, какая мразота разрешила этот баннер вешать?!
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03.09.2021 15:47 Відповісти
без разрешения, за бабло, чистая коррупция, ждем реакции главного антикоррупционера.
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03.09.2021 17:36 Відповісти
Профсоюзи всегда були под комуняками и ригами, пример бивший глава профсоюзов Украини олейник, думаю наступники не лучше.
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03.09.2021 22:36 Відповісти
Йолкі нема, тому фото "гнаного за сумління" Мурая в пику майданівцям повісили на БП. Без сприяння ОПи Єрмака таке було б неможливим.
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03.09.2021 16:00 Відповісти
Люблю Вас, Хунта!
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03.09.2021 16:01 Відповісти
https://kyiv.depo.ua/ukr/kyiv/kinuli-slukhavku-v-budinku-profspilok-vidmovilis-komentuvati-situatsiyu-iz-banerom-muraeva-202109031364090 В Будинку профспілок України відмовились коментувати ситуацію із банером проросійського політика Євгена Мураєва, який вивісили на фасаді будівлі.
Відомо, що частина будівлі, яка виходить на Хрещатик на Майдан Незалежності належить київській міській раді профспілок, інша частина, яка виходить на Головпоштамт, належить Федерації профспілок України.
Керуючий частиною будинку профспілок Віталій Любарець, на якій повісили банер з Мураєвим, відмовився спілкуватись з нашими журналістами щодо ситуації та кинув слухавку.
Зазначимо, що в КМДА також не змогли прокоментувати ситуацію та спрямували журналістів до керівників будинку Профспілок
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03.09.2021 16:07 Відповісти
деятелей профсоюза повесить рядом
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04.09.2021 07:13 Відповісти
Баннер был проплачен на 10 сек.
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03.09.2021 16:11 Відповісти
Ну, так із піднятим середнім пальцем весь день не походиш!
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03.09.2021 16:20 Відповісти
Всех этим мразей ватных будут скоро остреливать.дело времени
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03.09.2021 16:21 Відповісти
и повесить того хмыря,который разрешил повесить этого хмыря...
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03.09.2021 16:27 Відповісти
Зняли!!!!А хто його дозволив взагалі повісити на дану будівлю???????????????????????????????
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03.09.2021 16:30 Відповісти
"Не долго маялась старушка в высоковольтных проводах..." ©
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03.09.2021 16:33 Відповісти
а кто повесил и разрешил его повесить туда?нужно это выяснить
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03.09.2021 16:37 Відповісти
Бувають і руденькі, і білобрисенькі - вони мімікрують під ті нації, серед яких живуть. Щоправда, зараз просто нагло саме чорненькі і носатенькі.
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03.09.2021 16:51 Відповісти
теперь этот мудаев, который на самом деле никто и звать его никак, сможет ходить по лайньюсам и рассказывать как его боится биндеровская власть
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03.09.2021 16:46 Відповісти
Что пророссийский политик Мураев, что российский большевик Муравьев - зло для Украины и Киева.
Командующий российскими большевистскими войсками Михаил Муравьев приказал наступать на Киев 5 февраля 1918 года.

Красные войска зашли в Дарницу, на Труханов остров, в Слободку и начали бить по центру города из тяжелой артиллерии. По разным подсчетам, по Киеву выпустили от 5-15 тыс. снарядов. Повредили почти все исторические здания и храмы.

В своем докладе Муравьев так описал штурм Киева: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем».
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03.09.2021 16:50 Відповісти
Вішати треба не плакати,а всіх ригіАнальних гнид.
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03.09.2021 16:58 Відповісти
Їх вішати треба було в 2014-ому. А для цього треба було вибрати іншого президента, а не їхнього кєнта.
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03.09.2021 18:36 Відповісти
девиз прост и туток на московском содержании мураевых и ОПЗ()()па дныэры и лнеэры в каждый украинский дом.
и таких которые за него дерут ()()пы к сожалению на востоке не мало.
лучшая контр пропаганда, это показывать их адептам какая в Северном Мордоре ()()па.
особенно в праве, медицине , и нищенском сущестВОВАнии и разрушенной инфраструктурой

везде кроме нескольких центров. как Москва Питер, Екатеринбург, ......
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03.09.2021 17:06 Відповісти
Батько Мураєва у мережі закликає ввести російські війська до України
https://24tv.ua/*****************************************************************************
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03.09.2021 17:09 Відповісти
обоссать и плакат и этого очкастого, аЗировского Пид...ра !!!
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03.09.2021 17:42 Відповісти
несколько часов висел...это позор
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03.09.2021 17:47 Відповісти
І яку таку , трясця його мамі, "формулу" придумало це українофобське тіло? Хоча тут і до ворожки не ходи.(((
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03.09.2021 17:52 Відповісти
І це в самому центрі країни?! Моєму обуренню немає межі.
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03.09.2021 17:55 Відповісти
Вчепіть на цвинтарі.Нехай бидло знає де його земля.
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03.09.2021 18:10 Відповісти
Щож дороги ви мої Кияни! Перевірку на вошивість ви пройшли з честью!
М О Л О Д Ц І ! Вітаю! Зняли цю гидоту з обличчя столиці! Залишилося
тільки спіймати цю гниду ,добряче відметелити та й закопати в нашу землю!
Бо ця свинота & company не заспокоїться! Цей комуняцкий ******** не
повинен гадити в нашої країні!
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03.09.2021 18:17 Відповісти
Сьогодні проїзжав мимо білборда з Мураєвим на Святошино. Думав вибори - перевибори на якійсь дільниці.
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03.09.2021 21:17 Відповісти
а кто сейчас заведует этим "домом профсоюзов" ? повесить баннер с кремлёвской крысой однозначно было согласовано с администрацией, поэтому хотелось бы узнать "героев"
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03.09.2021 21:20 Відповісти
Рекомендую выбросить на свалку.
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03.09.2021 21:52 Відповісти
До речі, і сама морда обличчя некрасива - чисто бурятська генетика. Цікаво, яка в нього агентурна клікуха - "сковородка", "блин на масле", "расписание московских поездов"?
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03.09.2021 22:21 Відповісти
Я б це простирадло не викидала. Домалювати кільця і як мішень в "учебку"...
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03.09.2021 22:40 Відповісти
Мураєв з чувашів, ходили такі слухи, що Азаров (призвіще по народженню Пахло) є його родичем і він Азарова після Харківського "зїзду" вивозив у багажнику автомобіля до Росії. А Віталя Медведчук в своєму стилі класно "нагрів" Мураєва за телеканал - не заплатив грошей. Канал забрали, грошей не отримав, тому і Олег Дерипаска організував Мураєву інший канал - Наш. зараз Герасимючка хоче забрати і цей канал, то і хоче стати відомим. Краще було купити дирижабль і возити свою морду повітрям. І так до 7 листопада
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03.09.2021 23:21 Відповісти
БІда нге в одному мураєві,таких багато ще в Україні. На жаль, багато жителів південих областей.не вважають Україну своєю Батьківщиною,а дивляться на росію. І це при тому,що вони працюють на державній службі,чи в інших сферах управління. Зате грабувати нашу державу вони вміють,що успішно і роблять. І це буде ще довго,бо ми українці "телерантні" і терпимо це сепарське творіння.
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04.09.2021 04:00 Відповісти
Можно было дорисовать красную точку на лбу между глаз и пусть висит...
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04.09.2021 09:04 Відповісти
Треба було на лобі цього недоноска написати "п*дорас, путінський очколіз, побачите його - плюньте в пику" - нехай трохи повисить.
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04.09.2021 09:36 Відповісти
 
 