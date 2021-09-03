З Будинку профспілок на Майдані Незалежності зняли Мураєва. Банер з проросійським політиком провисів кілька годин. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Величезний рекламний банер із зображенням проросійського політика Євгена Мураєва зняли з Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві.
Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ із місця подій.
Відео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
Сьогодні, 3 вересня, на Будинку профспілок на Майдані Незалежності в Києві розмістили великий рекламний банер із зображенням проросійського політика і ексдепутата Верховної Ради Євгенія Мураєва. Він провисів декілька годин, потім його зняли.
Біля будівлі Будинку профспілок кореспондент Цензор.НЕТ бачив громадських активістів, зокрема Петра Кияна, екснардепа Андрія Левуса, представників "Демсокири". У коментарі вони розповіли, що попросили зняти банер з проросійським політиком. У підсумку, альпіністи, які вішали банер з Мураєвим, його і зняли.
Зазначимо, що Євген Мураєв займає проросійську позицію, зокрема не визнає російської агресії, заявляючи, що в Україні - громадянський конфлікт. В ефірі телеканалу Мураєва "НАШ" регулярно практикують "спілкування" з нібито жителями окупованих територій, які вороже висловлюються про українську владу і українців. Ведучі каналу також спілкувалися з ватажками "ЛДНР", при цьому ніяк не заперечуючи і не спростовуючи почуті фейки. У серпні та вересні Нацрада подала до суду позови з вимогою анулювати ліцензію телеканалу через ігнорування керівництвом усунення порушень.
Будинок профспілок взимку 2013-2014 років був головною будівлею, де жили учасники Революції Гідності, там працював пресцентр, готували їжу для учасників акції протесту, також там надавали першу допомогу постраждалим від дій правоохоронців і тітушок. 19 лютого 2014 року в Будинку профспілок під час штурму почалася пожежа.
Фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ
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К чему эти гниды готовятся в День октябрьской социалистической революции 1917 г. и в День воинской славы России?
мураєв - вітсмоктав...
після дзундзи
Відомо, що частина будівлі, яка виходить на Хрещатик на Майдан Незалежності належить київській міській раді профспілок, інша частина, яка виходить на Головпоштамт, належить Федерації профспілок України.
Керуючий частиною будинку профспілок Віталій Любарець, на якій повісили банер з Мураєвим, відмовився спілкуватись з нашими журналістами щодо ситуації та кинув слухавку.
Зазначимо, що в КМДА також не змогли прокоментувати ситуацію та спрямували журналістів до керівників будинку Профспілок
Командующий российскими большевистскими войсками Михаил Муравьев приказал наступать на Киев 5 февраля 1918 года.
Красные войска зашли в Дарницу, на Труханов остров, в Слободку и начали бить по центру города из тяжелой артиллерии. По разным подсчетам, по Киеву выпустили от 5-15 тыс. снарядов. Повредили почти все исторические здания и храмы.
В своем докладе Муравьев так описал штурм Киева: «Я приказал артиллерии бить по высотным и богатым дворцам, по церквям и попам… Я сжег большой дом Грушевского, и он на протяжении трех суток пылал ярким пламенем».
и таких которые за него дерут ()()пы к сожалению на востоке не мало.
лучшая контр пропаганда, это показывать их адептам какая в Северном Мордоре ()()па.
особенно в праве, медицине , и нищенском сущестВОВАнии и разрушенной инфраструктурой
везде кроме нескольких центров. как Москва Питер, Екатеринбург, ......
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М О Л О Д Ц І ! Вітаю! Зняли цю гидоту з обличчя столиці! Залишилося
тільки спіймати цю гниду ,добряче відметелити та й закопати в нашу землю!
Бо ця свинота & company не заспокоїться! Цей комуняцкий ******** не
повинен гадити в нашої країні!