Боррель про "Кримську платформу": Питання в пріоритетах міжнародного порядку денного. Нехай не буде сумнівів: Крим - це Україна

Представник Євросоюзу із закордонних справ Жозеп Боррель вважає, що інавгураційний саміт "Кримської платформи", що відбувся у Києві 23 серпня, став потужним сигналом про те, що питання Криму посідає важливе місце в міжнародному порядку денному.

Як інформує Цензор.НЕТ, в інтерв'ю "Крим.Реалії" він пояснив, що це підтвердив високий рівень представництва на саміті.

"ЄС був представлений на найвищому рівні президентом Європейської ради Шарлем Мішелем і виконавчим віцепрезидентом Європейської комісії Валдісом Домбровскісом. Усі країни-члени ЄС також були представлені, багато хто з них на дуже високому рівні. ЄС, як і раніше, дуже чітко підтримує суверенітет, незалежність і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Нехай не буде сумнівів: Крим – це Україна", – заявив Боррель.

За його словами, саміт "Кримської платформи" став важливим приводом замислитися над тим, що ЄС та інші міжнародні партнери можуть зробити для підтримки людей, які постраждали від анексії Криму Росією.

"Україна може розраховувати на ЄС: підтримка населення, яке постраждало від конфлікту, залишається для нас пріоритетом. Це включає заходи з надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, посилення інформаційної стійкості в Україні, особливо в регіонах, порушених дестабілізуючими діями Росії, а також реінтеграція ветеранів. Ми продовжимо піднімати питання порушень прав людини, в тому числі щодо кримських татар, політичних переслідувань, примусового призову і мілітаризації на півострові з боку Росії", – додав Боррель.

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