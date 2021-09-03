Путін про ситуацію в Афганістані: Талібан потрібно якнайшвидше ввести в сім'ю цивілізованих народів

Президент Росії Володимир Путін вважає, що талібів, які захопили владу в Афганістані, потрібно ввести в "сім'ю цивілізованих народів". І це потрібно зробити якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Путіна цитує російський "Интерфакс".

"Росія не зацікавлена ​​в дезінтеграції Афганістану. Якщо це станеться, тоді ні з ким буде розмовляти. А якщо це так, то потрібно подумати про те, що чим швидше "Талібан" увійде, скажімо так, в сім'ю цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати. І ставити якісь питання, і якщо не вимагати, то ставити питання про те, що в межах цих цивілізованих відносин мають дотримуватися певні цивілізовані правила", - сказав Путін на пленарному засіданні ВЕФ у п'ятницю.

Він додав, що на сьогодні на території Афганістану діють і інші терористичні угруповання, які загрожують Росії та її союзникам. Зазначимо, рух "Талібан" на міжнародному рівні, зокрема і в самій Росії, визнано терористичним.

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