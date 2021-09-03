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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Путін про ситуацію в Афганістані: Талібан потрібно якнайшвидше ввести в сім'ю цивілізованих народів

Путін про ситуацію в Афганістані: Талібан потрібно якнайшвидше ввести в сім'ю цивілізованих народів

Президент Росії Володимир Путін вважає, що талібів, які захопили владу в Афганістані, потрібно ввести в "сім'ю цивілізованих народів". І це потрібно зробити якнайшвидше.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Путіна цитує російський "Интерфакс".

"Росія не зацікавлена ​​в дезінтеграції Афганістану. Якщо це станеться, тоді ні з ким буде розмовляти. А якщо це так, то потрібно подумати про те, що чим швидше "Талібан" увійде, скажімо так, в сім'ю цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати. І ставити якісь питання, і якщо не вимагати, то ставити питання про те, що в межах цих цивілізованих відносин мають дотримуватися певні цивілізовані правила", - сказав Путін на пленарному засіданні ВЕФ у п'ятницю.

Він додав, що на сьогодні на території Афганістану діють і інші терористичні угруповання, які загрожують Росії та її союзникам. Зазначимо, рух "Талібан" на міжнародному рівні, зокрема і в самій Росії, визнано терористичним.

Також читайте: Мінськ поки не визначився, якими будуть відносини Білорусі й Афганістану: Все залежить від талібів

Автор: 

Афганістан (491) путін володимир (23764) Талібан (148)


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Топ коментарі
+34
Путин о ситуации в Афганистане: Талибан нужно как можно скорее ввести в семью цивилизованных народов - Цензор.НЕТ 7470
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03.09.2021 15:35
+29
Талібанські колгоспники на полях !!!)))
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03.09.2021 15:40
+26
шайтан-конь
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03.09.2021 15:36
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А цього все плющить: наробив ракових пухлин по світу, а тепер хоче їх в цивілізований світ запхати. День, коли здохне *****, буде найбільшим святом.
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03.09.2021 16:56 Відповісти
Ага, чтобы на их фоне ты, вова путин, выглядел вообще респектабельным человеком.
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03.09.2021 16:56 Відповісти
Северная Корея , рашка ,талибан-братья навек !
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03.09.2021 16:56 Відповісти
Жалко мне РАБссию ипанутую....,Хан Батый однажды скакзал в 1239 году...вот умру я...а кто править этим Быдлом будет после меня?а молодая невеста внука Хана Батыя,Ханума,типа Царица рюсскава говна...говорит.. я жена Хана Менгу-Тимура..и говорит...на это дерьмо рюсскае тупое нет претендентов...я царица РАБссии и начал Хан Менгу-Тимур строить срань Мацовскую в 1272 году...Истинно тапк говорю я вам Муцульмане Православные...
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03.09.2021 16:57 Відповісти
Брацкий народ, одна сім'я...
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03.09.2021 16:57 Відповісти
Дурень и как это предлагаешь сделать.
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03.09.2021 17:13 Відповісти
Вводите Талибан в россию, вместе с игилом и остальными вашими выкидышами
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03.09.2021 17:15 Відповісти
Туда можно талибанских шахтёров ввести и объявить о создании Каьульской народной республики КабНР или Кандагарской народной республики КандЕР. Потом раздать рос паспорта и попросить Путин введи войска! Объявить Афганистан исконно русскими землями и отправить туда Жириновского, Скабееву и Попова вместе с, Толстым!
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03.09.2021 17:16 Відповісти
Идиот ...

Путін про ситуацію в Афганістані: Талібан потрібно якнайшвидше ввести в сім'ю цивілізованих народів - Цензор.НЕТ 5984
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03.09.2021 17:16 Відповісти
РАБссию сдал академик Пиотровский Борис Борисович в Питере,типа директор Эрмитажа...мой отец был с ним знаком ...много чего интересного рассказал этот академик...о быдле рюсскам...,но это совсем другая история о баранах рюсских...
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03.09.2021 17:21 Відповісти
О хорошем на сегодня об украинских простых солдатах...,Пару дней назад на опорный блок-пост РАБссии в районе Горловки забежал солдат и говорит...чуваки, вы арестованы..один дернулся типа крутой...через 6 секунд 6 трупов...РАБссия принимай свое быдло...ИХЖЕТАМНЕТЬ и никогда не было...Бараны...
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03.09.2021 17:36 Відповісти
Та давай уже и Игил сразу. Они же тоже запрещены в рф.
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03.09.2021 20:14 Відповісти
О кокой цивилизации говорит это Ху@ло, на руках которого кровь сотен тысяч людей из Грузии, Чечни, Украины, Сирии
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03.09.2021 22:12 Відповісти
нужно подумать о том, что чем быстрее "Талибан" войдет, так скажем, в семью цивилизованных народов, Источник: https://censor.net/ru/n3286212

а , випадково , Путін не РФ вважає "сім"єю цивілізованих народів" ?

Бо жаль його про розпад СРСР - відомий !
Ну Прибалтику - не верну ...,Айзербайжан з Грузією - теж.., Україну пробую - трудно ,сильно впирається . Білорусія - вроді легче , але самого Луку треба контролювати , щоби на моє місцце не заліз . А Афганістан , якщо приєднати до сім"ї , то ще можна твердити - що я розумніший Горбачова !!!
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03.09.2021 22:30 Відповісти
А ведь самое интересное - начнут. В первых рядах будет....ФРГ. Я бы наверное на это даже деньги поставил бы тотализаторе.
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03.09.2021 23:23 Відповісти

Путін про ситуацію в Афганістані: Талібан потрібно якнайшвидше ввести в сім'ю цивілізованих народів - Цензор.НЕТ 1647
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04.09.2021 00:09 Відповісти
вова-талибан по другому и не мог сказать...
русня мощным ревем ща гавкнет - слава талибану!
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04.09.2021 04:06 Відповісти
Ваш запоребрик теж намагалися долучити до цивілізації.
Тільки ви, терористи-окупанти, жодних цивілізаційних правил не дотримуєтеся.
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04.09.2021 06:29 Відповісти
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