Путін про ситуацію в Афганістані: Талібан потрібно якнайшвидше ввести в сім'ю цивілізованих народів
Президент Росії Володимир Путін вважає, що талібів, які захопили владу в Афганістані, потрібно ввести в "сім'ю цивілізованих народів". І це потрібно зробити якнайшвидше.
Як інформує Цензор.НЕТ, слова Путіна цитує російський "Интерфакс".
"Росія не зацікавлена в дезінтеграції Афганістану. Якщо це станеться, тоді ні з ким буде розмовляти. А якщо це так, то потрібно подумати про те, що чим швидше "Талібан" увійде, скажімо так, в сім'ю цивілізованих народів, тим легше буде контактувати, спілкуватися і якось впливати. І ставити якісь питання, і якщо не вимагати, то ставити питання про те, що в межах цих цивілізованих відносин мають дотримуватися певні цивілізовані правила", - сказав Путін на пленарному засіданні ВЕФ у п'ятницю.
Він додав, що на сьогодні на території Афганістану діють і інші терористичні угруповання, які загрожують Росії та її союзникам. Зазначимо, рух "Талібан" на міжнародному рівні, зокрема і в самій Росії, визнано терористичним.
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а , випадково , Путін не РФ вважає "сім"єю цивілізованих народів" ?
Бо жаль його про розпад СРСР - відомий !
Ну Прибалтику - не верну ...,Айзербайжан з Грузією - теж.., Україну пробую - трудно ,сильно впирається . Білорусія - вроді легче , але самого Луку треба контролювати , щоби на моє місцце не заліз . А Афганістан , якщо приєднати до сім"ї , то ще можна твердити - що я розумніший Горбачова !!!
русня мощным ревем ща гавкнет - слава талибану!
Тільки ви, терористи-окупанти, жодних цивілізаційних правил не дотримуєтеся.