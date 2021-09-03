Резніков про відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом: Бояться мати зайві очі "на землі"

Віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков відреагував на рішення Росії не продовжувати прикордонну місію ОБСЄ. За його словами, це свідчить про те, що Москва не прагне до миру на Донбасі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Це лише підкреслює, що дії абсолютно свідомі. Росія не прагне миру. І не хоче мати зайві очі "на землі", які фіксують порушення домовленостей і злочини. Це свідчить лише про одне - приховувати реальну ситуацію на окупованій частині Донецької та Луганської областей стає все складніше", - пояснив він.

Резніков зазначив, що ліквідація спостережної місії ОБСЄ на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону може призвести до збільшення поставок з Росії зброї та боєприпасів на окупований Донбас.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.

Пізніше Місія США в ОБСЄ це підтвердила.

У МЗС України заявили, що відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі.