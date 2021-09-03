Умови для біженців в Україні дуже погані, - голова афганської громади в Києві

В Україні проживає приблизно 5 тисяч афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна буде приймати нових біженців з Афганістану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Наїм Мохаммад втік з Афганістану до Києва в 1988 році. За 33 роки життя в Україні він отримав паспорт громадянина України та очолив Афганську громаду в Києві.

Наїм Мохаммад утік з Афганістану до Києва в 1988 році. За 33 роки життя в Україні він отримав паспорт громадянина України і очолив Афганську громаду в місті Києві.

За словами Мохаммада, його земляки цілком задоволені прийомом в аеропорту, розповідають, що їх відразу зустрічали всі відповідальні служби разом СБУ, міграційна служба, МВС, навіть "швидка допомога", але далі ситуація з біженцями в Україні не дуже радісна.

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"Ті, хто мав національний паспорт, відразу отримували українську візу на два тижні. Тих, хто прибув без документів, відправили в табори для біженців, багатьох, наприклад, до табору в Чернігові. Є ще табори в Одесі, на Волині, в Ужгороді. Однак у таборах, як я розумію, місць усім не вистачить. Також Україна не має дешевого або безкоштовного житла на такі випадки. Є й проблеми з забезпеченням біженців відповідними документами. На сьогодні міграційна служба видає тимчасові довідки (довідки про те, що особа звернулася за захистом до держави Україна. - Ред). Ці довідки діють три-чотири місяці, потім їх треба подовжувати - інколи їх не подовжують і ухвалюється рішення про депортацію. І мої земляки, звичайно, не повертаються до Афганістану, а продовжують перебувати в Україні, оскаржуючи її в суді.

Багато моїх земляків втекли з Афганістану ще п'ять-шість, а дехто і 20 років тому і більшість з них досі ходять з цими довідками. Але за цими довідками ніхто не бере на роботу, за ними немає можливості отримати водійські права, відкрити рахунок в банку. Без допомоги УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН з питань біженців. - Ред.) не можна влаштувати дитину в дитячий садок або школу, звернутися до лікарні. При цьому досі немає заходів для видачі якихось постійних документів, щоб не подовжувати довідки безкінечно", - зазначив глава афганської громади в Києві.

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