УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10603 відвідувача онлайн
Новини Захоплення влади в Афганістані
15 696 120

Умови для біженців в Україні дуже погані, - голова афганської громади в Києві

Умови для біженців в Україні дуже погані, - голова афганської громади в Києві

В Україні проживає приблизно 5 тисяч афганців, дві тисячі з них перебувають в країні нелегально або напівлегально. В афганській громаді не розуміють, як Україна буде приймати нових біженців з Афганістану.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Deutsche Welle.

Наїм Мохаммад втік з Афганістану до Києва в 1988 році. За 33 роки життя в Україні він отримав паспорт громадянина України та очолив Афганську громаду в Києві.

Наїм Мохаммад утік з Афганістану до Києва в 1988 році. За 33 роки життя в Україні він отримав паспорт громадянина України і очолив Афганську громаду в місті Києві.

За словами Мохаммада, його земляки цілком задоволені прийомом в аеропорту, розповідають, що їх відразу зустрічали всі відповідальні служби разом СБУ, міграційна служба, МВС, навіть "швидка допомога", але далі ситуація з біженцями в Україні не дуже радісна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін про ситуацію в Афганістані: Талібан потрібно якнайшвидше ввести в сім'ю цивілізованих народів

"Ті, хто мав національний паспорт, відразу отримували українську візу на два тижні. Тих, хто прибув без документів, відправили в табори для біженців, багатьох, наприклад, до табору в Чернігові. Є ще табори в Одесі, на Волині, в Ужгороді. Однак у таборах, як я розумію, місць усім не вистачить. Також Україна не має дешевого або безкоштовного житла на такі випадки. Є й проблеми з забезпеченням біженців відповідними документами. На сьогодні міграційна служба видає тимчасові довідки (довідки про те, що особа звернулася за захистом до держави Україна. - Ред). Ці довідки діють три-чотири місяці, потім їх треба подовжувати - інколи їх не подовжують і ухвалюється рішення про депортацію. І мої земляки, звичайно, не повертаються до Афганістану, а продовжують перебувати в Україні, оскаржуючи її в суді.

Багато моїх земляків втекли з Афганістану ще п'ять-шість, а дехто і 20 років тому і більшість з них досі ходять з цими довідками. Але за цими довідками ніхто не бере на роботу, за ними немає можливості отримати водійські права, відкрити рахунок в банку. Без допомоги УВКБ ООН (Управління Верховного комісара ООН з питань біженців. - Ред.) не можна влаштувати дитину в дитячий садок або школу, звернутися до лікарні. При цьому досі немає заходів для видачі якихось постійних документів, щоб не подовжувати довідки безкінечно", - зазначив глава афганської громади в Києві.

Також читайте: 370 громадян Афганістану попросили про статус біженця в Україні, - Держміграції

Автор: 

Афганістан (491) біженці (1860)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+68
у талибов наверняка лучше условия
показати весь коментар
03.09.2021 15:44
+44
Да вы шо?! А у Наемов все Очень даже ХОРОШО!
показати весь коментар
03.09.2021 15:44
+44
Правильно, їдьте далі, не затримуйтесь.
показати весь коментар
03.09.2021 15:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Даже афганцам,чья страна лет на 300 отстала от цивилизации, плохие условия в УКРАИНЕ. Теперь надо готовиться к нелегальному проходу через границу в БОГАТУЮ ЕВРОПУ. Щас попрут.
показати весь коментар
03.09.2021 16:58 Відповісти
Чурки должны жить в чурбании
И защищатся от врагов
Эти жывотняе смеляе только с слабыми
Или еште свинину или нах в аулы
показати весь коментар
03.09.2021 17:12 Відповісти
Чому не біжать у мусульманські країни? Чому США, ЄС, Україна, Австралія... Вже вибачайте, але у нас своїх перебіженців вистачає, хочете гуманізмів та терпимостей - вам далі на захід, з гостинністю зараз складно, якось іншим разом...
показати весь коментар
03.09.2021 17:16 Відповісти
вони прилетіли з країни, в якій війна у країну, В ЯКІЙ ВІЙНА і дивуються, що тут погано???
показати весь коментар
03.09.2021 17:17 Відповісти
ой да у нас каждый второй работодатель устроит без оформления. Было бы желание
показати весь коментар
03.09.2021 17:37 Відповісти
33 роки він тут і йому погано чому він тут де йому погано
показати весь коментар
03.09.2021 17:51 Відповісти
Гарячих оплеух забьли подать особьм гостям.
показати весь коментар
03.09.2021 17:54 Відповісти
То бармалеи перепутали куда им нужно селиться и где им будет хорошо - в зоопарке в клетке им в самый раз: все бесплатно, работать не надо, уважуха и внимание посетителей + от людей отгорожены (что самое главное).
Умови для біженців в Україні дуже погані, - голова афганської громади в Києві - Цензор.НЕТ 5340
показати весь коментар
03.09.2021 18:09 Відповісти
Абсолютно вірно - просто жахливі умови, відтак, велике прохання до біженців не затримуватися та й взагалі обходити Україну десятою дорогою. Нащо вона вам треба? В Німеччині та Франції куди краще, отже, всім одразу туди - вони там дуже добрі та щедрі і радо утримуватимуть нахлібників.
показати весь коментар
03.09.2021 18:24 Відповісти
В афганской общине не понимают, как Украина будет принимать новых беженцев из Афганистана.Источник: https://censor.net/ru/n3286215

=======
А за свои кровные и принимайте...точно так же как еврейская община США принимает советских евреев...
показати весь коментар
03.09.2021 18:29 Відповісти
Тут и для своих условия не лучше
показати весь коментар
03.09.2021 20:27 Відповісти
Очень, очень, очень плохие, просто ужас, но самое ужаснейшее перспектив на улучшение совершенно не предвидится. Украина максимум что может, посадить в самолёт, поезд, автобус а если укачивает, выдать полукеды производства ссср и сопроводить до границы.
показати весь коментар
03.09.2021 20:29 Відповісти
в Беларусь, идите, братья -
В нашу Беларусию!
показати весь коментар
03.09.2021 20:33 Відповісти
Мне в бригаду навязали одного урода из Эритреи ,другого из Судана, писец, тупы ленивы ,хитры и не горят желанием работать от слова совсем ,не знаю как от этой мерзости отмазаться.
показати весь коментар
03.09.2021 20:42 Відповісти
Вот ведь гады эти украинцы. Денег просто так не дают, говорят иди работай...
показати весь коментар
03.09.2021 20:49 Відповісти
Ща Зебобики вам раздадут халявы😀
показати весь коментар
03.09.2021 21:32 Відповісти
Цікаво, чому його земляки тікали з Афганістану 5 - 6 років тому? Що їх там не влаштовувало в той час? Ну при клятих шураві зрозуміло, але при демократах чого тікати?
показати весь коментар
03.09.2021 23:31 Відповісти
Я звичайно ж не расист, но нафіг нада в Україні ці чуркмени?
показати весь коментар
04.09.2021 06:20 Відповісти
Если в Украине для них условия плохие, то пусть вернутся в Кабул и радуются жизни.
Или они хотели как в Германии, сесть на шею государству и ничего не делать?
показати весь коментар
04.09.2021 09:21 Відповісти
Хлопці, годі нити! Якщо вас так багато і вам так погано, організуйте армію визволення Афганістану - і вперед, на батьківщину в партизани!
показати весь коментар
04.09.2021 11:02 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 