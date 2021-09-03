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Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко. ДОКУМЕНТ

Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд м Київ задовольнив скаргу Віктора Кононенка на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУ НПУ в м. Києві і зобов'язав правоохоронців зареєструвати провадження про вчинення злочину проти державного діяча за фактом нападу на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє генерал СБУ, депутат Київради від "ЄС" Віктор Кононенко.

"Злочин "зеленої влади" проти п‘ятого Президента України Петра Порошенка є настільки очевидним, що навіть Печерський суд, який багато хто звинувачує в необ‘єктивності, не став це заперечувати. Друзі! Вітаю всіх нас з маленькою перемогою. Тільки що Печерський районний суд м. Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча", - розповів він.

"Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання стосовно замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти. Рухаємося далі, доки покровителі у владі не почнуть "здавати" своїх "зелених тітушок", а суд не розставить всі крапки у вигляді справедливих вироків для замовників і організаторів цього злочину", - додав Кононенко.

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Печерський райсуд Києва зобовязав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко 01
Печерський райсуд Києва зобовязав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко 02

Автор: 

напад (1118) Нацполіція (15136) Порошенко Петро (15162) суд (11657) Кононенко Віктор (38)


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Топ коментарі
+24
Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко - Цензор.НЕТ 6451
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03.09.2021 16:07
+23
І в штани він тобі теж зробив...
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03.09.2021 16:05
+19
Порох,дави зелёных гнид.
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03.09.2021 15:53
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да хватит хряка хайпить он уже никому не интересен
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03.09.2021 16:03 Відповісти
Это твое зечмо уже никому не интересно -классно его Байден опустил,передав привет Пороху)
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03.09.2021 16:08 Відповісти
передав привет пороху ? лапоть а ты смешной
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03.09.2021 16:12 Відповісти
А что скабеева с мосийчучкой вам,свинособакам,не сообщили ещё?не удивительно -такое обрыгалово зекрысы))))
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03.09.2021 16:16 Відповісти
Это серьезно?
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03.09.2021 16:36 Відповісти
Ну ты ж тут, свинособака, на гавно исходишь- значит тебе интересно))
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04.09.2021 07:53 Відповісти
А бывшие госдеятели все равно остаются госдеятелями разве?
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03.09.2021 16:04 Відповісти
Кроме того что Президент пожизненное звание, так он еще и депутат и глава партии.
Схера он тебе бывший?
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03.09.2021 16:08 Відповісти
Кучма и ющ госдеятели или бывшие?
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03.09.2021 16:11 Відповісти
Навіть Моніка Зеленські, завдяки "мудрості" українського наріду, до кінця своїх днів буде носити звання екс- президента, якщо не здрисне, як його роботодавець, януковОч.
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03.09.2021 21:43 Відповісти
Тыдебил с рождения, или курсы какие оканчивал?
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04.09.2021 07:54 Відповісти
Где вас такую безграмотную элиту набирают для комментов? На Вокзальной, что ли?
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03.09.2021 17:56 Відповісти
Народный депутат, глава парламентской фракции, пятый Президент Украины - это тебе не госдеятель? Или вам, зелебобикам, обязательно надо, чтобы депутат отсасывал? Так те, что отсасывают, называются "Слуга урода" и принадлежат всем борделем бородатой бабушке.
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03.09.2021 16:09 Відповісти
Нет. Для меня любой бывший президент уже не госдеятель. Это есть обычный гражданин Украины.
А ты, сопля, научись общаться в культурном обществе. Ведешь себя, как быдло.
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03.09.2021 17:52 Відповісти
ТА-ТЫ-ШО?! Тебе не нравится, как я себя веду? Ну шо ж, прощенья просим, милорд! В культурном обществе, значицца, можно вот так запросто взять и вякнуть: "...сопля, научись общаться в культурном обществе. Ведешь себя, как быдло." ???
Ну тогда я тебе вполне так культурно заявляю: засоси свой тухлый язык поглубже и сиди на жопе ровно. Для него, видите ли, бывший президент - не президент. Ты работу дворника и сантехника не в праве в полной мере оценивать, поскольку вряд ли сможешь работать лучше. Вот когда ты сделаешь для обороны страны хотя бы 1% того, что сделал бывший президент, тогда и митингуй. А до той поры я тебе сильно не советую раздавать советы и рекомендации. Знаешь, почему? потому что ты ведешь себя, как быдло. Да и умом не блещешь.
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03.09.2021 18:17 Відповісти
Ты - идиот. И поэтому малограмотный, но весьма активный. Пачитай на досуге
Про статус народного депутата України
№ 2790-XII від 16 листопада 1992 р.
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03.09.2021 18:57 Відповісти
Зеленка, она ведь, *****, зеленая! Кинули бы яйцом, помидором там каким-то, а то зеленка. Фу! Я, например, уже на траву и деревья с подозрением посматриваю. И я уже совсем не против, чтобы хлорофилл стал другого цвета. Зеленый на сегодняшний день в Украине сильно дискредитирован.
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03.09.2021 16:04 Відповісти
Долари спалив?
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03.09.2021 16:51 Відповісти
На канадійські поміняв. Крім двадцяток.
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03.09.2021 16:58 Відповісти
Ох и судьи в том суде! Как не "Вовк" так "Волкова"
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03.09.2021 16:07 Відповісти
"Преступление против госдеятеля" это облить зеленкой. А если облить негосдеятеля это тоже преступление? А как же равенство? Суд конечно паскудный.
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03.09.2021 16:09 Відповісти
Так пойди предложи ментам отсосать или напейся и протарань три машины -насладись равенством )
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03.09.2021 16:18 Відповісти
так я смотрю ты рыг ведь десантуре боевой такое же лепят за зелёнку в твоего депутата от Жопо блока
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03.09.2021 16:28 Відповісти
Всі громадяни рівні перед законом. Але деждіячі рівніші за інших
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03.09.2021 16:39 Відповісти
А помнится Порошенко и Луценко похвалялись тем, что в 2017 году внесли в КПК ч.1 ст.214 про практически автоматическое внесение повiдомлень до ЕРДР в теч. 24 часов. Но гр. Луценко почти сразу эту новацию незаметно для остального несведущего мира спаплюжил своим наказом и ввёл "тёрки" про 10 дней проверки... и потом всё пошло вразнос.
Теперь пусть жалуются сами на себя.
Пишите на себя жалобы
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03.09.2021 16:26 Відповісти
Зелені вже 2,5 років при владі, що ви все на Пороха тицькаєте, немає більше виправдань для зелених?Пусте місто при владі виходить було майже три роки, те що Порох був президентом пом,ятають,про Зелю -ні.
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03.09.2021 16:33 Відповісти
За всё негативное в стране в ответе рыги - Янукович и Порошенко
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03.09.2021 16:34 Відповісти
И молодь
Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко - Цензор.НЕТ 1332
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03.09.2021 16:52 Відповісти
Який з "зелі" президент. Воно ще грає в серіалі, і зеленка входить в один із моментів невдалої сцени. Порошенко наш президент.
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03.09.2021 22:16 Відповісти
Помниться ты дебилоид. Как можно наказом министра изменить КПК? Только такой зепил как ты на это поведется
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04.09.2021 07:43 Відповісти
Та поліції немає коли,вони на роботі із геєм Дзунзой фліртують, звісно будуть зеленим зад прикривати.
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03.09.2021 16:29 Відповісти
... а свинарчукам - зеленим - перед
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03.09.2021 16:33 Відповісти
Ну конечно Порох виноват,потому что не додавил вас гнид,и потому что ни до него ,ни после президентов в Украине фактически не было.
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03.09.2021 16:52 Відповісти
Агент Лолита со всеми (своими) рыгами взаимовыгодно дружил, ничуть не давил.

Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко - Цензор.НЕТ 4430

Законспектируй
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03.09.2021 16:57 Відповісти
Тільки дуже обмежені люди вважають, президент не повинен ручкатися з законообраним мером великого міста.
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03.09.2021 17:04 Відповісти
Должен - глубокой августовской ночью...

Вот из-за таких, как вы, вся страна и разворована за 20 лет
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03.09.2021 17:26 Відповісти
Вже один "Шаріков" прийшов до влади, який показово ВР розстрілював у своїй передвиборчий компанії...
Як там країна, процвітає?

Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко - Цензор.НЕТ 3315
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03.09.2021 17:41 Відповісти
Без ваших воров идёт вперёд. До процветания далеко, руины после ваших.

Кернесу капитально повезло на бесплатное селфи с будущим Президентом
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03.09.2021 17:51 Відповісти
Стара пісня про поганих папередників? А так всьо ідьот вперьод?
Самому не набридло ці мантри співати?
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03.09.2021 18:36 Відповісти
Еще скажи что Порошенко его выбрал))))Что выбрал нарид, то принял президент.
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03.09.2021 17:07 Відповісти
Кто на ком стоял?! ©
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03.09.2021 17:27 Відповісти
Член твоего зеленого слуги Дзундзы на мальчиков полицейских.
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03.09.2021 18:17 Відповісти
Вам-то что? У нас не Россия
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03.09.2021 18:19 Відповісти
Скажи це своєї шмарклі давала концерти сепарам,та співпрацювала с окупантами.
Як не росія то спілкуйся ураїнською.
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03.09.2021 18:22 Відповісти
Дурна шмаркля, так це янукодло напало на Україну ,чи путлер?Та ти зовсім хворе.У зешобла з москалями один ворог- Порошенко.Я бачу зелюк це діагноз,повна відсутність мозку.
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03.09.2021 19:03 Відповісти
Свинособака, как пагодка в рязане?
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04.09.2021 07:45 Відповісти
У Порошенко після зеленки підріс рейтинг. Цікаво, кому було вигідно ****** Петра зеленкою? Хм.
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03.09.2021 16:37 Відповісти
З отруєнням Ющенка теж саме було?
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03.09.2021 16:44 Відповісти
Так, Ющенку тоді щиро співчували, він дійсно страждав, була небезпека для життя. На разі не думаю, що за зеленку Петро стане лідером симпатій.
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03.09.2021 17:05 Відповісти
Хто тобі таке сказав?
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03.09.2021 16:48 Відповісти
В редакцию, от нашего постоянного комментатора, поступил вопрос - "После подорожания борщевого набора, у Порошенко подрос рейтинг. Цікаво, кому було вигідно ? Хм."
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03.09.2021 16:58 Відповісти
А мені дуже сподобалося ваше висловлювання що після Зеленки в Петра виріс рейтинг, ніхто не зміг би виправдати Петра краще як сама зелена шобла своїм злодійством.
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03.09.2021 17:11 Відповісти
юльке-минетчице
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03.09.2021 18:26 Відповісти
Як тільки мова йде про Порошенка , в мить виповзає вся беніна і портновска мразота
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03.09.2021 17:16 Відповісти
ПЕЧЕРСЬКИЙ? ЩО СТАЛОСЯ?
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03.09.2021 17:22 Відповісти
то такий нарід як ти,котрий вважає що на Україну напав янукович, а не путлер. Сиди вже ,чули тебе.
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03.09.2021 19:05 Відповісти
https://bykvu.com/ua/bukvy/batko-napadnika-na-poroshenka-vvazhaie-shho-sina-zmusili-vchiniti-zlochin/ На думку батька нападника на Порошенка, сина змусили вчинити злочин
Петро Пустовгар, батько 22-річного Іллі, що вчинив напад на п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка, припускає, що син скоїв злочин не з власних мотивів. Про це він сказав у коментарі журналістам чернігівської газети "https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/132552-otec-ili-pustovgara-syna-zastavili-napast-na-prezidenta.html Гарт ".
Повідомляється, що батько хлопця мешкає в Козельці на Чернигівщині, мати після розлучення переїхала до іншої області. Сам Ілля проживав то в батька, то в бабусі на Київщині. Перед нападом він гостював у батька і, за його словами, не ділився планами щодо вчинення нападу.
"Де зараз мій син, я не знаю. Мені самому цікаво, що ж це було. Напередодні Ілля гостював у мене. Сказав, що поїде на парад. Але я не уточнював, з ким, вирішив, що з друзями. Про те, що сталося, дізнався увечері 24 серпня від поліції. Вони попередили, що до мене приїдуть співробітники СБУ. Я дав їм свідчення, і на цьому все". - розповів Петро Пустовгар.
Як сповіщалося, 25 серпня Ілля Пустовгар був відпущений з управління поліції. За кілька годин він https://bykvu.com/ua/bukvy/napadnik-na-poroshenka-vidpushhenij-policiieju-za-kilka-godin-potrapiv-do-reanimacii-u-stani-sp-janinnja/ опинився в реанімації у стані сп'яніння. Його батько припускає, що його напоїли.
"Я не виключаю, що його напоїли. Після того як сина виписали з лікарні, я з ним розмовляв. Оскільки тоді був за кермом, то уточнив тільки найважливіше. Ілля сказав, що все добре, і пообіцяв вийти на зв'язок пізніше. Але поки не передзвонив, а його старі номери не відповідають", - сказав чоловік.
На переконання Петра Пустовгара, Ілля вчинив напад не з особистих мотивів.
"Син завжди був аполітичною людиною. Швидше за все, його попросили це зробити або змусили. Можливо, він був у когось на гачку через борги. Або ж його підбурили за гроші", - зазначив він.
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03.09.2021 19:13 Відповісти
Це та сама світлана волкова, що судить генерала Павловського??? Ох, скільки ж цих вовків
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03.09.2021 20:38 Відповісти
Ну і хто в Україні клоун
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04.09.2021 06:43 Відповісти
Не надо ля,ля!!!
Агент російських спецслужб Порошенко своє діло знає туго.
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04.09.2021 09:51 Відповісти
Это вас, тварей. посадить надо. Вам не место на свободе
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04.09.2021 14:18 Відповісти
Оппа. Понеслось говно по трубам Достойный член "Свободы" Сборище гопников и фриков на подтанцовке у *****
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06.09.2021 18:47 Відповісти
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