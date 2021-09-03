Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко. ДОКУМЕНТ
Печерський районний суд м Київ задовольнив скаргу Віктора Кононенка на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУ НПУ в м. Києві і зобов'язав правоохоронців зареєструвати провадження про вчинення злочину проти державного діяча за фактом нападу на п'ятого Президента України Петра Порошенка.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє генерал СБУ, депутат Київради від "ЄС" Віктор Кононенко.
"Злочин "зеленої влади" проти п‘ятого Президента України Петра Порошенка є настільки очевидним, що навіть Печерський суд, який багато хто звинувачує в необ‘єктивності, не став це заперечувати. Друзі! Вітаю всіх нас з маленькою перемогою. Тільки що Печерський районний суд м. Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча", - розповів він.
"Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання стосовно замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти. Рухаємося далі, доки покровителі у владі не почнуть "здавати" своїх "зелених тітушок", а суд не розставить всі крапки у вигляді справедливих вироків для замовників і організаторів цього злочину", - додав Кононенко.
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Схера он тебе бывший?
А ты, сопля, научись общаться в культурном обществе. Ведешь себя, как быдло.
Ну тогда я тебе вполне так культурно заявляю: засоси свой тухлый язык поглубже и сиди на жопе ровно. Для него, видите ли, бывший президент - не президент. Ты работу дворника и сантехника не в праве в полной мере оценивать, поскольку вряд ли сможешь работать лучше. Вот когда ты сделаешь для обороны страны хотя бы 1% того, что сделал бывший президент, тогда и митингуй. А до той поры я тебе сильно не советую раздавать советы и рекомендации. Знаешь, почему? потому что ты ведешь себя, как быдло. Да и умом не блещешь.
Про статус народного депутата України
№ 2790-XII від 16 листопада 1992 р.
Теперь пусть жалуются сами на себя.
Пишите на себя жалобы
Законспектируй
Вот из-за таких, как вы, вся страна и разворована за 20 лет
Як там країна, процвітає?
Кернесу капитально повезло на бесплатное селфи с будущим Президентом
Самому не набридло ці мантри співати?
Як не росія то спілкуйся ураїнською.
Петро Пустовгар, батько 22-річного Іллі, що вчинив напад на п'ятого президента, лідера "ЄС" Петра Порошенка, припускає, що син скоїв злочин не з власних мотивів. Про це він сказав у коментарі журналістам чернігівської газети "https://www.gorod.cn.ua/news/gorod-i-region/132552-otec-ili-pustovgara-syna-zastavili-napast-na-prezidenta.html Гарт ".
Повідомляється, що батько хлопця мешкає в Козельці на Чернигівщині, мати після розлучення переїхала до іншої області. Сам Ілля проживав то в батька, то в бабусі на Київщині. Перед нападом він гостював у батька і, за його словами, не ділився планами щодо вчинення нападу.
"Де зараз мій син, я не знаю. Мені самому цікаво, що ж це було. Напередодні Ілля гостював у мене. Сказав, що поїде на парад. Але я не уточнював, з ким, вирішив, що з друзями. Про те, що сталося, дізнався увечері 24 серпня від поліції. Вони попередили, що до мене приїдуть співробітники СБУ. Я дав їм свідчення, і на цьому все". - розповів Петро Пустовгар.
Як сповіщалося, 25 серпня Ілля Пустовгар був відпущений з управління поліції. За кілька годин він https://bykvu.com/ua/bukvy/napadnik-na-poroshenka-vidpushhenij-policiieju-za-kilka-godin-potrapiv-do-reanimacii-u-stani-sp-janinnja/ опинився в реанімації у стані сп'яніння. Його батько припускає, що його напоїли.
"Я не виключаю, що його напоїли. Після того як сина виписали з лікарні, я з ним розмовляв. Оскільки тоді був за кермом, то уточнив тільки найважливіше. Ілля сказав, що все добре, і пообіцяв вийти на зв'язок пізніше. Але поки не передзвонив, а його старі номери не відповідають", - сказав чоловік.
На переконання Петра Пустовгара, Ілля вчинив напад не з особистих мотивів.
"Син завжди був аполітичною людиною. Швидше за все, його попросили це зробити або змусили. Можливо, він був у когось на гачку через борги. Або ж його підбурили за гроші", - зазначив він.
Агент російських спецслужб Порошенко своє діло знає туго.