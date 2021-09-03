Печерський райсуд Києва зобов'язав поліцію зареєструвати провадження щодо нападу на Порошенка за статтею про злочин проти держдіяча, - Кононенко. ДОКУМЕНТ

Печерський районний суд м Київ задовольнив скаргу Віктора Кононенка на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУ НПУ в м. Києві і зобов'язав правоохоронців зареєструвати провадження про вчинення злочину проти державного діяча за фактом нападу на п'ятого Президента України Петра Порошенка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє генерал СБУ, депутат Київради від "ЄС" Віктор Кононенко.

"Злочин "зеленої влади" проти п‘ятого Президента України Петра Порошенка є настільки очевидним, що навіть Печерський суд, який багато хто звинувачує в необ‘єктивності, не став це заперечувати. Друзі! Вітаю всіх нас з маленькою перемогою. Тільки що Печерський районний суд м. Києва задовільнив мою скаргу на бездіяльність посадових осіб Печерського управління поліції ГУНПУ в м. Києві та зобов‘язав їх зареєструвати провадження щодо скоєння злочину проти державного діяча", - розповів він.

"Цим ми не лише створюємо підстави для посилення покарання стосовно замовників, організаторів і виконавців цього злочину, але й підтверджуємо факт злочинної бездіяльності поліції, яка дозволила нападнику втекти. Рухаємося далі, доки покровителі у владі не почнуть "здавати" своїх "зелених тітушок", а суд не розставить всі крапки у вигляді справедливих вироків для замовників і організаторів цього злочину", - додав Кононенко.

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