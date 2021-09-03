Коли замість відсічі будуються "Північні потоки", то у Росії виникає почуття безкарності, - Резніков
Будівництво "Північних потоків" породжує у Росії почуття безкарності і вона починає діяти на Донбасі ще більш "зухвало". Москва остаточно підриває довіру до себе і будь-яким досягнутим з нею домовленостями.
Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".
"Коли замість відсічі будуються "Північні потоки" (у Росії. - Ред.) виникає почуття безкарності", - підкреслив він.
За його словами, переговори про політичне врегулювання конфлікту на Донбасі без контролю над кордоном є безглуздими.
"Це неможливо реалізувати. Зараз Росія дає наочний приклад, що в будь-який момент межа може "зникнути", і ніхто не буде знати, що там буде відбуватися", - додав Резніков.
Віцепрем'єр підкреслив, що в такій ситуації неможливі ніякі гарантії: "Москва остаточно підриває довіру до себе і до будь-яких домовленостей".
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Он гос. чиновник и однозначно лучше чем какой то сивохо, арестович и другое дерьмо пришедшее с зелей.
А московия как была дерьмом так им и останется. Навсегда.
4 *********** и их 18 министров обороны до Майдана-
очень постарались для кацапов и фсб,
потихоньку уничтожили армию, набили свою мошну баксами и...
страна - быстро потеряла уважение
и авторитет во всем мире.
теперь вы - слуги , где ?.. а народ в окопах - он там ...пожинает плоды политики "элит"!
зеленському це розповіси, 73% це розповіси та й собі щодня в макитру вбивай.
хоча - марно витрачений час.