Коли замість відсічі будуються "Північні потоки", то у Росії виникає почуття безкарності, - Резніков

Будівництво "Північних потоків" породжує у Росії почуття безкарності і вона починає діяти на Донбасі ще більш "зухвало". Москва остаточно підриває довіру до себе і будь-яким досягнутим з нею домовленостями.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Коли замість відсічі будуються "Північні потоки" (у Росії. - Ред.) виникає почуття безкарності", - підкреслив він.

За його словами, переговори про політичне врегулювання конфлікту на Донбасі без контролю над кордоном є безглуздими.

"Це неможливо реалізувати. Зараз Росія дає наочний приклад, що в будь-який момент межа може "зникнути", і ніхто не буде знати, що там буде відбуватися", - додав Резніков.

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Віцепрем'єр підкреслив, що в такій ситуації неможливі ніякі гарантії: "Москва остаточно підриває довіру до себе і до будь-яких домовленостей".