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Новини
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Коли замість відсічі будуються "Північні потоки", то у Росії виникає почуття безкарності, - Резніков

Коли замість відсічі будуються

Будівництво "Північних потоків" породжує у Росії почуття безкарності і вона починає діяти на Донбасі ще більш "зухвало". Москва остаточно підриває довіру до себе і будь-яким досягнутим з нею домовленостями.

Про це заявив віцепрем'єр, міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна".

"Коли замість відсічі будуються "Північні потоки" (у Росії. - Ред.) виникає почуття безкарності", - підкреслив він.

За його словами, переговори про політичне врегулювання конфлікту на Донбасі без контролю над кордоном є безглуздими.

"Це неможливо реалізувати. Зараз Росія дає наочний приклад, що в будь-який момент межа може "зникнути", і ніхто не буде знати, що там буде відбуватися", - додав Резніков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Резніков про відмову РФ продовжувати мандат місії ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом: Бояться мати зайві очі "на землі"

Віцепрем'єр підкреслив, що в такій ситуації неможливі ніякі гарантії: "Москва остаточно підриває довіру до себе і до будь-яких домовленостей".

Автор: 

росія (64946) Північний потік (2461) Резніков Олексій (1445)


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Топ коментарі
+9
А такие заявы?

Когда вместо отпора строятся "Северные потоки", то у России возникает чувство безнаказанности, - Резников - Цензор.НЕТ 8052
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03.09.2021 15:56
+7
А когда отводятся наши войска с позиций и запрещается ответка? Это как?
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03.09.2021 15:55
+3
а шож ты хотел ...
4 *********** и их 18 министров обороны до Майдана-
очень постарались для кацапов и фсб,
потихоньку уничтожили армию, набили свою мошну баксами и...
страна - быстро потеряла уважение
и авторитет во всем мире.
теперь вы - слуги , где ?.. а народ в окопах - он там ...пожинает плоды политики "элит"!
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03.09.2021 16:06
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А когда отводятся наши войска с позиций и запрещается ответка? Это как?
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03.09.2021 15:55 Відповісти
Это вопросы к идиотам которые проголосовали за зелика.
Он гос. чиновник и однозначно лучше чем какой то сивохо, арестович и другое дерьмо пришедшее с зелей.
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03.09.2021 16:00 Відповісти
А такие заявы?

Когда вместо отпора строятся "Северные потоки", то у России возникает чувство безнаказанности, - Резников - Цензор.НЕТ 8052
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03.09.2021 15:56 Відповісти
Та, бросьте! Это у него была ситцевая свадьба, 1 год замужем, судя по заявам. Он- ни в чем не виноват! Фотки на фоне КПП Чонгар... это уже причина для награды. А его- обделили...
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03.09.2021 16:15 Відповісти
Земеля правильно говорит. Уважуха.
А московия как была дерьмом так им и останется. Навсегда.
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03.09.2021 15:57 Відповісти
кто же тебе мешает отпираться?
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03.09.2021 16:00 Відповісти
а шож ты хотел ...
4 *********** и их 18 министров обороны до Майдана-
очень постарались для кацапов и фсб,
потихоньку уничтожили армию, набили свою мошну баксами и...
страна - быстро потеряла уважение
и авторитет во всем мире.
теперь вы - слуги , где ?.. а народ в окопах - он там ...пожинает плоды политики "элит"!
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03.09.2021 16:06 Відповісти
СП как один так и второй проэктировались еще тогда, когда Резников,Эрмак, Филатов,Портков,Богдан даже и не мечтали о "политической составляющей" - Жизнь удалась, так как были на подхвате у власть держащих. А когда в Омане решали вопрос об "экономической составляющей" никто не думал, что критика Зеленского СП будет звучать как последний довод "голого короля". А тягать Меркель за хвост на закате.? Другие немци припомнят. Никто из них даже не думал что кластеры Путина 2019 года неосуществимы.и приходится на бегу переобуваться. Но как в известном фильме - Москва слезам не верит, особенно когда эти слезы от петляковых.
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03.09.2021 16:18 Відповісти
"Коли замість відсічі будуються "Північні потоки" (у Росії. - Ред.) виникає почуття безкарності", - підкреслив він. Джерело: https://censor.net/ua/n3286217

зеленському це розповіси, 73% це розповіси та й собі щодня в макитру вбивай.
хоча - марно витрачений час.
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03.09.2021 16:21 Відповісти
Активна, широка присутність на рашистських ТВ каналах серіалів, знятих преЗедентським кварталом, і допуск його рашистськіх друзяк-кримнашистів на гастролі в Україну, створюють стійке враження, що пуйло та його зграя не ворог зеленському, рєзнікову, баканову, данилову.
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03.09.2021 16:23 Відповісти
У земляков Резникова никогда не возникало чувства безнаказанности. У них всегда был только инстинкт безнаказанности вместе с "хватательным" и "жевательным" рефлексами.
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03.09.2021 16:33 Відповісти
Коли замість відсічі будуються "Північні потоки", то у Росії виникає почуття безкарності, - Резніков - Цензор.НЕТ 1201
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03.09.2021 17:24 Відповісти
Європа спонсор х,уйла бабло польєть рікою х.йлу
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03.09.2021 17:25 Відповісти
Я что-то не слыхал от Резникова критики торговоли Украины с Московией, или требования разрыва дип.отношений или хотя бы отмены безвиза с северным соседом. После таких заявлений не звучала бы фальцетом его критика Сев.потока. Он кажется недавно порывался водичку в Крым давать.
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03.09.2021 18:56 Відповісти
когда вместо ПВО в Украине строят дороги и универы, то возникает чувство капитуляции.
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04.09.2021 11:08 Відповісти
 
 