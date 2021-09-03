"КиївПрайд" оголосив пакет вимог до української влади: Закликають до реформи судової та правоохоронної системи
Організаційний комітет ЛГБТ-акції КиївПрайд-2021 запросив громадський сектор, медіа та політичні сили до підписання спільного Маніфесту з пропозиціями щодо забезпечення в Україні громадянської рівності для ЛГБТ-спільноти.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Цим маніфестом ми завчасно відповідаємо на незмінне запитання: "Навіщо ви виходите на марш?". Маніфест покликаний сконцентрувати увагу наших партнерів із влади на першочергових кроках щодо встановлення правової рівності для всіх соціальних груп, у тому числі й ЛГБТ+", - сказав на брифінгу в п'ятницю глава оргкомітету КиївПрайд-2021 Ленні Емсон.
Зазначено, що маніфест КиївПрайд відкритий для підписання всіма зацікавленими організаціями громадянського суспільства, а після ПрайдМісяця, який 19 вересня завершиться Маршем рівності, документ буде передано до відповідних органів влади.
"Організовуючи Марш рівності в столиці в знаковий рік 30-річчя нашої незалежності, всі ми, громадянки і громадяни, що представляють голос українських спільнот на заходах КиївПрайд-2021, солідаризуємось навколо таких вимог на адресу обраного нами керівництва країни", - йдеться в маніфесті.
Серед вимог - ухвалити на осінній сесії парламенту урядовий законопроект №5488, яким передбачено внесення змін до національного законодавства щодо боротьби з дискримінацією і порядку відповідальності за злочини, мотивовані гомофобією, трансфобією та іншими формами нетерпимості.
Також маніфест закликає до реформування правоохоронної системи, зокрема поліції, прокуратури та судової системи, знайти законодавче рішення недопущення мови ворожнечі та виключити в публічному просторі заклики до дискримінації та насильства на адресу ЛГБТ+, активізувати зусилля органів влади на шляху до визнання в Україні цивільних партнерств між людьми однієї статі. Маніфест містить заклик підняти на найвищий щабель в Українській державі напрям сімейної політики, розглянувши питання про створення центрального органу виконавчої влади, який опікуватиметься трьома спорідненими сферами - сімейною, демографічною та міграційною політиками.
Крім того, у КиївПрайд закликають визнати фактори сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності можливими підставами здійснення домашнього насильства, врахувати у сфері нормативного регулювання і на рівні практичного застосування, в українських навчальних закладах фактори сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності як такі, що є реальними підставами цькування (булінгу).
Маніфест також містить заклик підвищити в системі охорони здоров'я увагу до епідемічного благополуччя спільноти ЛГБТ+, психічного, сексуального та репродуктивного здоров'я, розширити стабільне державне та муніципальне фінансування якісних послуг громадського здоров'я для всіх ключових груп населення.
"Закликаємо парламентські і позапарламентські політичні партії, різні соціально-політичні сили, лідерів громадської думки підтримати вимоги КиївПрайд-2021, активно просувати кожен із пунктів маніфесту і злагоджено працювати разом зі спільнотою ЛГБТ+, щоб під час прайд-заходів наступного, 2022 року, ми спільно могли констатувати прогрес України на шляху до повної цивільної рівності всіх наших співгромадян", - йдеться в маніфесті.
Будь ласка, зачекайте...
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А разве вопрос в заглядывании в постель?
НО гетеро-пара, ведущая совместное хозяйство, приличная во всех отношениях, с огромной любовью и уважением относящихся друг к другу, которой бог не дал детей (хватает же таких?), и которая периодически разнообразит свою интимную жизнь в своей закрытой спальне анальным и оральным сексом, без проблем сможет официально оформить свой брак и усыновить чужих детей, а гомо - пара, ничем не отличающаяся от первой пары, - нет. Почему?
... Просто как-то уже надоело это афиширование и показ себя на публике, ставшее уже традиционным...
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Когда-то людям надоело смотреть на афиширование и показ себя на публике инвалидов, колек, уродцев и лилипутов. И Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о правах инвалидов. Когда-то людям надоело смотреть на шествия и выходки суфражисток, и Организация Объединенных Наций приняла Конвенцию о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин.
Раз всем уже надоели прайды геев - значит уже скоро...
И всё!
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Лариса, мужеловство - это про секс. А геи - это про человеческие отношения и гражданские права людей. И тут ни грамма про секс, раз уж мы не заглядываем в их постели.
Я не большой эксперт по Библии, но, если мне не изменяет память, то и проливание семени на землю (прерванный половой акт либо онанизм, нарушающий закон деторождения, за что Онан и заслужил смертную кару от Господа) в Библии считается действием недопустимым, как и любые сексуальные утехи не ставящие целью рождение ребёнка. Но Вы же не рассказываете сыну про волосы на ладошках, надеюсь?
По логике Библии и людей практикующих оральный секс необходимо лишить всех гражданских прав за сие "извращение", не заканчивающееся зачатием.
Лариса, если оперировать библейскими установками, то и контрацепция, как таковая, это происки дьявола, и должна быть всячески подвержена осуждению в обществе.
И к геям Вы не относитесь как ко всем остальным, т.е. в зависимости от их человеческих качеств, так как, отказываете им в гражданских правах, которыми пользуетесь сами, даже, если они трижды человечные человеки.
Лариса, это ничем не отличается от русского отношения к демократии, когда русский демократ заканчивается ровно там, где начинается украинский вопрос.
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Это уже сейчас. Когда уже принята Конвенция о правах инвалидов. Когда-нибудь и проблемы сексуальных меньшинств будут решаться без шествий /для привлечения внимания к проблеме/.
А какой путь борьбы за привлечение внимания к своим проблемам инвалидам пришлось пройти, когда над ними смеялись в цирках и на ярмарках и пока проблемы /инвалидов-колясочников/ не стали постепенно решаться?
Были, Лариса, и шествия были, и митинги, и парады.
День борьбы за права инвалидов появился 5 мая 1992 года активисты в 17 европейских странах одновременно выступили против дискриминации людей с физическими, психическими или сенсорными ограничениями.
С того времени подобные мероприятия стали традиционными и также проводятся 5 мая во многих цивилизованных странах..
То, что марши инвалидов пока не проводятся у нас, так и гей-парады ещё совсем недавно были для нас фантастикой.
В этом году американцы отмечают 30-летие подписания «Закона об американцах с инвалидностью» (ADA). Это историческое событие стало переломным моментом в гражданских правах людей с инвалидностью во всем мире.
Конвенция о правах инвалидов ООН вступила в силу только 3 мая 2008 года после ратификации 50 государствами.
"Нидапустим геев кококо."
Вас ЗЕлупа чпокает без вазелина, а вы на меньшинства *********** за то что они требуют реформ как в цивилизации.
не нервируйтесь?
просто у нас тут уже всех достали всякие провокативные козлы - вот как например то и это, а вот еще и другое - все уже на стреме, а еще и президент что то скажет Байдену
Вот если бы ЯО у нас НЕ отжали - тогда глядишь и Байден и даже ***** слушали бы нас гораздо более внимательно.
Хай спробують там права качать...
я напр. - максимум за руку не буду здороваться с геем, как и вы.
а то шо парады делают - так проплачено шефам организации. и им надо именно шоб напали на участников ходы. вот и все. ну и всяким, некоторым нападающим - тоже выгодно, вернее их шефам - так шо руководству притивоположных сторон - гуд, а кто то из рядовых избит а кто то присел.
лишь бы выпендриться.
https://maidanfire.blogspot.com/2020/04/blog-post.html
Хіба їх позбавили тих прав , які має середньостатистичний громадянин ?
Та ні.