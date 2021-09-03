Ми будемо пильні, - Столтенберг закликав Росію до передбачуваності під час масштабних навчань "Захід-2021"
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Росії через наближення масштабних навчань "Захід-2021". Він закликав Росію бути відкритою щодо своїх військових навчань.
Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Столтенберг заявив, що Росія повинна поводитися передбачуваним і прозорим способом під час навчань.
"Ми бачили раніше, що кількість військ, що беруть участь у навчанні, значно перевищує оголошену", - сказав Столтенберг, закликаючи Москву виконати свої зобов'язання відповідно до Віденського документу - міжнародної угоди, що регулює військові навчання в Європі.
За підрахунками журналу NATO Review, Росія залучила до навчань "Захід" у 2017 році від 60 тисяч до 70 тисяч військовослужбовців, але оголосили тільки 12 700 осіб особового складу.
"Реальність така, що з моменту закінчення холодної війни Росія ніколи не відкривала навчань для обов'язкових перевірок. Тому ми будемо пильні", - сказав Столтенберг.
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