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Новини Агресія Росії проти України
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Ми будемо пильні, - Столтенберг закликав Росію до передбачуваності під час масштабних навчань "Захід-2021"

Ми будемо пильні, - Столтенберг закликав Росію до передбачуваності під час масштабних навчань

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до Росії через наближення масштабних навчань "Захід-2021". Він закликав Росію бути відкритою щодо своїх військових навчань.

Про це Столтенберг заявив в інтерв'ю Reuters, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Столтенберг заявив, що Росія повинна поводитися передбачуваним і прозорим способом під час навчань.

"Ми бачили раніше, що кількість військ, що беруть участь у навчанні, значно перевищує оголошену", - сказав Столтенберг, закликаючи Москву виконати свої зобов'язання відповідно до Віденського документу - міжнародної угоди, що регулює військові навчання в Європі.

За підрахунками журналу NATO Review, Росія залучила до навчань "Захід" у 2017 році від 60 тисяч до 70 тисяч військовослужбовців, але оголосили тільки 12 700 осіб особового складу.

"Реальність така, що з моменту закінчення холодної війни Росія ніколи не відкривала навчань для обов'язкових перевірок. Тому ми будемо пильні", - сказав Столтенберг.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща побоюється осінніх маневрів Росії та Білорусі: "Навчання вже ставали джерелом військової агресії"

армія рф (17228) НАТО (6424) росія (64946) військові навчання (2775) Столтенберг Єнс (1595)


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Топ коментарі
+6
вейшнории приготовится
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03.09.2021 16:29
+4
Но нашу северную границу с бульбофюрером нужно прикрыть во избежание .....
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03.09.2021 16:31
+3
Вейшнория всегда побеждала этих чертей, чего ей бояться?
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03.09.2021 16:35
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вейшнории приготовится
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03.09.2021 16:29 Відповісти
Вейшнория всегда побеждала этих чертей, чего ей бояться?
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03.09.2021 16:35 Відповісти
А очко то не желєзне. А от виділяти кошти на оборону як США, євробюргерам жаль.
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03.09.2021 16:36 Відповісти
Но нашу северную границу с бульбофюрером нужно прикрыть во избежание .....
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03.09.2021 16:31 Відповісти
Мы будем бдительны , а якщо шо - то висловимо спочатку велику стурбованість, а якщо ви не схаменетись то велику занепокоєння.
балаболи !
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03.09.2021 16:38 Відповісти
Столтенберг - бывший агент кгб, между прочим.
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03.09.2021 16:42 Відповісти
Бывших чекистов - не бывает, выход только вперёд ногами!
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03.09.2021 16:55 Відповісти
Хай спробують дрочити на віник.Кажуть допомогає!
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03.09.2021 16:48 Відповісти
Ми будемо пильні, - Столтенберг закликав Росію до передбачуваності під час масштабних навчань "Захід-2021" - Цензор.НЕТ 9199
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03.09.2021 16:49 Відповісти
_После безнаказанного и безответного нападения на Польшу путлер убедился насколько вы бздительны. NAVO - северо-атлантический виктимный ольянс...
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03.09.2021 16:54 Відповісти
Ага, давайте будьте! А ми тут теж на поготові, все контролюємо і зберігаємо! Хто хоче допоможе. Ахрана-атмена https://nv.ua/ukr/ukraine/events/u-harkovi-tiktokeri-pronikli-na-rezhimniy-ob-yekt-i-vlashtuvali-tanci-na-tankah-novini-ukrajini-50181189.html
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03.09.2021 17:34 Відповісти
 
 