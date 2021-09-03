Україна направить Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця
Посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту через смерть у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.
"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням про проведення неупередженого та швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію", - заявив Дещиця.
За його словами, справа з розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.
Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.
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склепают ?
Важливо одне:
нацюцюрник вже взяв під лічний кантроль?
почему никто ноту не заряжает, когда нищим
жителям Украины государство с охметовым
олию дороже чем в Чехии, да и в Канаде, продаёт ?
Что там с мусорами которые студента Индыло
в ровд , в Киеве, забили насмерть ?
как там участковый ? уже полковник ?