Україна направить Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

Посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту через смерть у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням про проведення неупередженого та швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію", - заявив Дещиця.

За його словами, справа з розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

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