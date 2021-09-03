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Україна направить Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

Україна направить Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

Посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту через смерть у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це "Укрінформу" повідомив посол України в Польщі Андрій Дещиця.

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням про проведення неупередженого та швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності та інформування української сторони про цю подію", - заявив Дещиця.

За його словами, справа з розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України в Кракові.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.

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Топ коментарі
+4
Наразі повним аналогом кацапської потвори виступаєш ти.
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03.09.2021 18:09
+4
Не потрібно накручувати емоції! В Польші, як і в кожній країні світу , є виродки! Важливішим від ексцесу є реакція на злочин! Співчуття родині вбитого хлопця…
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03.09.2021 20:28
+2
Они такие же уроды как и кацапы.
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03.09.2021 16:42
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Они такие же уроды как и кацапы.
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03.09.2021 16:42 Відповісти
Наразі повним аналогом кацапської потвори виступаєш ти.
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03.09.2021 18:09 Відповісти
Мусора во всем мире одинаковые. Украинские мусора-разве не мучают арестованных?. польские власти должны жестко наказать своих полицейских за непрофкессионализм и преступление и выплатить приличную компенсацию родственникам погибших-Украина должна подать в ЕСПЧ по этому поводу. И Украина обязательно выиграет ЕСПЧ если пойдет до этого
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03.09.2021 18:38 Відповісти
Навіщо подавати до європейського суду? Ви гадаєте польський Суд не відбудеться?
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03.09.2021 20:29 Відповісти
вы же читали - денег хочется человеку - "приличная компенсация"
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04.09.2021 02:11 Відповісти
в смысле Вы про работников посольства которые ноту
склепают ?
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04.09.2021 02:09 Відповісти
Пусть лучше не едут украинцы туда, пусть сами ************* со своими урожаями и прочими работами!
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03.09.2021 16:45 Відповісти
Он з Афганістану купа охочих-нехай забирають😄
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03.09.2021 18:03 Відповісти
Не потрібно накручувати емоції! В Польші, як і в кожній країні світу , є виродки! Важливішим від ексцесу є реакція на злочин! Співчуття родині вбитого хлопця…
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03.09.2021 20:28 Відповісти
То всьо - не важно!
Важливо одне:
нацюцюрник вже взяв під лічний кантроль?
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04.09.2021 02:15 Відповісти
никогда не выпивал, а если выпивал, то не буянил ...
почему никто ноту не заряжает, когда нищим
жителям Украины государство с охметовым
олию дороже чем в Чехии, да и в Канаде, продаёт ?
Что там с мусорами которые студента Индыло
в ровд , в Киеве, забили насмерть ?
как там участковый ? уже полковник ?
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04.09.2021 02:17 Відповісти
 
 