Літак з депутатами ОПЗЖ намагався проти правил приземлитися в Полтаві, пасажирів не випустили. ФОТО

Народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Сергій Льовочкін і ще з десяток людей намагалися приземлитися на літаку української авіакомпанії "Windrose" в аеропорту Полтави, який перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на главу Полтавської обласної держадміністрації Олега Синєгубова, а також із посиланням на джерела в Полтавській ОДА та в авіакомпанії "Роза вітрів".

"30 серпня до нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. Враховуючи, що зараз аеропорт знаходиться у стані реконструкції, у нас немає ліцензії та спецдозволу на прийом бортів із пасажирами, ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів. Коли літак приземлився, дійшла інформація від СБУ, на борту є люди, зокрема нардепи. Ми ухвалили рішення щоб борт таки сів на полосу, але далі його не пустили, бо не маємо відповідного права. Перш за все мова йде про безпеку людей", - розповів Синєгубов.

Він також повідомив, що працівники аеропорту провели перемовини з людьми, які перебували на борту літака: їм було все роз’яснено, на що вони відповіли, що "Роза вітрів" начебто запевнила їх у можливості висадки. Було ухвалено рішення що висадки в полтавському аеропорту не буде", - додав глава Полтавської ОДА.

Як зазначається, літак летів з Києва та приземлився в аеропорту "Полтава" о 11:30, здійснивши посадку на злітній смузі. За інформацією ОДА, пасажири планували відвідати єврейський центр хасидизму в Гадячі. Серед них нібито було 9 народних депутатів, але обличчя людей не встановлювалися.

Синєгубов повідомив, що про цей випадок було поінформовано профільне міністерство, Офіс президента і правоохоронні органи.

За даними джерел "Української правди" у Полтавській ОДА, пасажирів із літака не випустили, борт стояв кілька годин і полетів до Харкова.

Серед пасажирів рейсу 1101 нібито були: нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін і його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков.

Також серед пасажирів: помічниця екснардепа Віталія Хомутинніка Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова та Мая Радченко.

Співрозмовник "Української правди" в ОПЗЖ на запитання, чи коректна інформація про склад пасажирів літака, що хотів сісти в Полтаві, відповів: "Нісенітниця" ("Ерунда" в оригіналі – ред.).

Водночас, джерело УП в авіакомпанії підтвердило, що такі пасажири були на борту. За словами співрозмовника, люди знали, що їх можуть не випустити в Полтаві, але все одно наполягли на маршруті Київ – Полтава.

В аеропорту "Полтава" відбувається реконструкція, там не приймають рейсові літаки.