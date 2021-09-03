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Літак з депутатами ОПЗЖ намагався проти правил приземлитися в Полтаві, пасажирів не випустили. ФОТО

Народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Сергій Льовочкін і ще з десяток людей намагалися приземлитися на літаку української авіакомпанії "Windrose" в аеропорту Полтави, який перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт.

Про це повідомляє Українська правда з посиланням на главу Полтавської обласної держадміністрації Олега Синєгубова, а також із посиланням на джерела в Полтавській ОДА та в авіакомпанії "Роза вітрів".

"30 серпня до нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. Враховуючи, що зараз аеропорт знаходиться у стані реконструкції, у нас немає ліцензії та спецдозволу на прийом бортів із пасажирами, ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів. Коли літак приземлився, дійшла інформація від СБУ, на борту є люди, зокрема нардепи. Ми ухвалили рішення щоб борт таки сів на полосу, але далі його не пустили, бо не маємо відповідного права. Перш за все мова йде про безпеку людей", - розповів Синєгубов.

Літак з депутатами ОПЗЖ намагався проти правил приземлитися в Полтаві, пасажирів не випустили 01

Він також повідомив, що працівники аеропорту провели перемовини з людьми, які перебували на борту літака: їм було все роз’яснено, на що вони відповіли, що "Роза вітрів" начебто запевнила їх у можливості висадки. Було ухвалено рішення що висадки в полтавському аеропорту не буде", - додав глава Полтавської ОДА.

Літак з депутатами ОПЗЖ намагався проти правил приземлитися в Полтаві, пасажирів не випустили 02

Як зазначається, літак летів з Києва та приземлився в аеропорту "Полтава" о 11:30, здійснивши посадку на злітній смузі. За інформацією ОДА, пасажири планували відвідати єврейський центр хасидизму в Гадячі. Серед них нібито було 9 народних депутатів, але обличчя людей не встановлювалися.

Синєгубов повідомив, що про цей випадок було поінформовано профільне міністерство, Офіс президента і правоохоронні органи.

За даними джерел "Української правди" у Полтавській ОДА, пасажирів із літака не випустили, борт стояв кілька годин і полетів до Харкова.

Серед пасажирів рейсу 1101 нібито були: нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін і його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков.

Також серед пасажирів: помічниця екснардепа Віталія Хомутинніка Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова та Мая Радченко.

Співрозмовник "Української правди" в ОПЗЖ на запитання, чи коректна інформація про склад пасажирів літака, що хотів сісти в Полтаві, відповів: "Нісенітниця" ("Ерунда" в оригіналі – ред.).

Водночас, джерело УП в авіакомпанії підтвердило, що такі пасажири були на борту. За словами співрозмовника, люди знали, що їх можуть не випустити в Полтаві, але все одно наполягли на маршруті Київ – Полтава.

В аеропорту "Полтава" відбувається реконструкція, там не приймають рейсові літаки.

Автор: 

Льовочкін Сергій (159) Полтава (554) літак (2898) Опозиційна платформа - За життя ОПЗЖ (491)


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Топ коментарі
+56
в Полтаве что ПВО нету ?
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03.09.2021 16:42
+45
Делается просто: с километровой высоты высаживаются пассажиры и пустой самолет спокойно садится в аэропорту без лицензии. Недовольны 15 чертей, довольна вся страна.
Я молодец?
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03.09.2021 16:46
+34
ОПЗеЖшные депутаты на самолете бени пытались нарушить правила. Кто то удивлён?
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03.09.2021 16:43
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в Полтаве что ПВО нету ?
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03.09.2021 16:42 Відповісти
Зачем ракеты тратить?
Аэропорт на ремонте - бульдозер на взлетке и "ага" - минус 15 рабиновичей с помощниками 😂
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03.09.2021 17:15 Відповісти
А в Охвис зачем сообщили. Они что авиадиспетчеры там все !??
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03.09.2021 18:15 Відповісти
Чиновники нюхом чуют куда надо сообщать,где сейчас находится центр управления страной.ну не Чмигалю ж деревянному сообщать?
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03.09.2021 20:50 Відповісти
А пілоти?
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03.09.2021 17:41 Відповісти
Владислав Носовский:А пілоти?! А нічого було найматися в прислуга ворогам України!!!
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03.09.2021 18:35 Відповісти
Це компанія WindRose, пілоти лише виконавці.
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03.09.2021 18:42 Відповісти
Владислав Носковский: тем не менее! А если бы перенестись во времени,в истории,и повезли они Фюрера Третьего Рейха,то же были бы не при чём?
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03.09.2021 18:49 Відповісти
Але ж вони фюрера не повезли))) я абсолютно підтримую будь-яку екзекуцію стосовно зажопів, проте пілотів не чіпати))
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03.09.2021 20:05 Відповісти
ОПЗеЖшные депутаты на самолете бени пытались нарушить правила. Кто то удивлён?
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03.09.2021 16:43 Відповісти
Тут важнее другое, а у нас есть депутаты украинской национальности?
- "пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче"
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03.09.2021 17:40 Відповісти
є, всі, хто має паспорт України. не залежно від віросповідання.
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03.09.2021 17:48 Відповісти
Я за квоту у Раді з національного відсотку, а не з віросподівання.
В нас, на щастя, євреї не тітульна нація. Я за рівні права усіх націй, які є громадянами України.
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03.09.2021 17:53 Відповісти
Там квота по проценту популярности у избирателей. Или ты не в курсе?
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04.09.2021 13:42 Відповісти
Украина - многонациональная страна. тут многие нации живут уже несколько тысячелетий (например греки). Чтобы не возникало межнациональных конфликтов и ради РАВЕНСТВА прав, пришла пора ввести квоты депутатских мандатов по национальному признаку, в соответствии с процентами КАЖДОЙ национальности в стране. А вот квоту по гендерному типу, считаю нужно отменить, так как в Украине традиционно женщины участвуют в управлении страной не меньше мужчин, просто зачастую женщинам это менее интересно, у них их дети на руках.
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04.09.2021 18:20 Відповісти
В самом "логове" демократии или где-то в ЕС (в цивилизованном мире), есть национальные квоты в парламентах?
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04.09.2021 18:46 Відповісти
А почему нам не стать впереди всей планеты?
Тогда не будет тихого захвата стран цивилизованного мира беженцами. Вон в Дании, в некоторых городах уже даже празднование Рождества отменили.
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04.09.2021 18:50 Відповісти
Когда везде отменят Рождество, Рош ха-Шана, Ураза-байрам и т.п., тогда и будет на Земле, как минимум, меньше проблем.
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04.09.2021 19:18 Відповісти
Я за немедленную отмену Рош ха-Шана, нечего тут эпидемию короновируса разносить и разную заразу.

А от празднования Рождества и Ураза-байрам вреда пока не вижу, и на улицах, после их празднования нет гор мусора.
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04.09.2021 22:15 Відповісти
не знали просто о "членах опзж"
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03.09.2021 16:45 Відповісти
Делается просто: с километровой высоты высаживаются пассажиры и пустой самолет спокойно садится в аэропорту без лицензии. Недовольны 15 чертей, довольна вся страна.
Я молодец?
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03.09.2021 16:46 Відповісти
да
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03.09.2021 16:47 Відповісти
ага
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03.09.2021 17:18 Відповісти
над Кримом краще скинуть або над думою.
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03.09.2021 17:50 Відповісти
Там своего дерьма в достатке. А для нас важно, чтобы предатели и коллаборанты были раномерно и красиво расплющены по всей территории Украины! Ибо *****!
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03.09.2021 18:21 Відповісти
Предварительно одев на них пояса смертников.
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03.09.2021 19:30 Відповісти
Эх,Владимир Иванец,Вас бы в президенты...!
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03.09.2021 18:33 Відповісти
Знаете, нас, таких президентов здесь воз и маленькая тележка. Вот если бы мы не молчали, когда надо кричать, не продавливали диваны, когда нужно подняться и защитить свою страну, детей, будущее, тогда и президенты у нас были бы достойные. А не как вот это... как его... ну как сказать, чтобы не матом?!
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03.09.2021 18:45 Відповісти
Владимир Иванец,согласен и в полной мере поддерживаю! Но вот беда:из 73% около 25% по сей день не осознали и не поняли "всю свою вину,меру, степень,глубину!"Это я уже Леонида Филатова цитирую.
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03.09.2021 19:01 Відповісти
Филатова знаю и люблю. Глубокий ум у человека, талант был тот еще!
С радостью поговорил бы с Вами о процентах, но это слишком громоздкая тема для форума. Тут не только говорить, тут работать нужно. каждый день, кропотливо и настойчиво. Люди должны знать правду.
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03.09.2021 19:39 Відповісти
Звичайно молодець! Ви такий креативний!
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03.09.2021 19:13 Відповісти
Спасибо! Но креатива здесь практически никакого. Я просто озвучил то, что миллионы думают!
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03.09.2021 19:40 Відповісти
розлітались *********
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03.09.2021 16:50 Відповісти
15 петухов в летающем курятнике
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03.09.2021 16:53 Відповісти
Мне наплевать на этих чертей ОПЗШных... но, это- нестандартный случай. Обострение? А зачем? Кому-то это надо, как очевидно...
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03.09.2021 16:52 Відповісти
вони думали, шо боярам усе можна. раніше ж можна було. хрен би так раніше якийсь плебей із якоїсь ога таке б заборонив.
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03.09.2021 17:51 Відповісти
Вибачте,а шо ето за картінка із мацкви?
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04.09.2021 13:32 Відповісти
Удаляю.
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04.09.2021 17:37 Відповісти
Смішно. Зеліни опоненти . А от до чього Бенін самольот?)
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03.09.2021 16:55 Відповісти
К цадику гадячскому на могилку летели
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03.09.2021 17:41 Відповісти
Так и те и те - кошерные.
Одна банда, только делают вид, что грызутся.
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03.09.2021 17:41 Відповісти
ото дивина! Літак з такою кількістю колаборантів і не впав...
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03.09.2021 16:56 Відповісти
АН-24?,
Цей може і з грунтовки злетіли
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03.09.2021 16:56 Відповісти
Это не АН-24, а самолёт производства франко-итальянского концерна ATR-72.
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03.09.2021 17:11 Відповісти
Літак з депутатами ОПЗЖ намагався проти правил приземлитися в Полтаві, пасажирів не випустили - Цензор.НЕТ 5020
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03.09.2021 16:57 Відповісти
Гопники на гастролях
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03.09.2021 17:08 Відповісти
"...пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче."

Надо было их сначала обрезать, а потом уже дальше с ними разбираться.
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03.09.2021 17:16 Відповісти
Шо, еще раз??
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04.09.2021 13:48 Відповісти
Народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергей Левочкин и еще с десяток людей пытались приземлиться на самолете украинской авиакомпании "Windrose" в аэропорту Полтавы, который находится на реконструкции, но им не разрешили покинуть борт. Источник: https://censor.net/ru/p3286228

ххх
Аэропорт на реконструкции, стало быть борты не принимает. Те пытались приземлиться, но им не разрешили покинуть борт.
Напрасно не разрешили. Пусть бы покидали борт.
Траур отпраздновали бы весело
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03.09.2021 17:17 Відповісти
опзжопа рабиновичей хотела прорваться в нарушение законов, вся их смрадная жизнь - всплошные нарушения.
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03.09.2021 17:26 Відповісти
Считают себя "хозяевами жизни" в этой стране, что хотят, то и делают.
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03.09.2021 17:46 Відповісти
бояре
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03.09.2021 17:54 Відповісти
членьі и членихи ОПЗЖ вечно что придумают...какой еще гадяч!
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03.09.2021 17:46 Відповісти
У "розы ветров" до сих пор не анулировали лицензию?
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03.09.2021 17:50 Відповісти
аннулировали
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03.09.2021 17:50 Відповісти
почему бы и не разведка боем для орков..? СБУ поверит в "честное благородное" слово засланцев?..
походу в каждой области найдётся такой-сякой аэродром.. а говнокомандувач у нас никакой, чуть шо - сразу морозится и прячется "в траву".. пока раздуплится или раздуплят - много крови утечёт..
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03.09.2021 18:00 Відповісти
а чому літак зелений?
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03.09.2021 18:11 Відповісти
Возил зеленых на симпозиум в Трускавец.
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03.09.2021 18:20 Відповісти
Надо было их заставить покинуть борт при заходе на посадку
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03.09.2021 18:37 Відповісти
Нахєр с пляжа!
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03.09.2021 18:40 Відповісти
Та дійсно. Які то "люди"? Шваль одна, а людей нема. Правильно сказали.
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03.09.2021 18:46 Відповісти
С москвы летели с новыми методичками?Куда смотрит сбу ?Ведь все прекрасно знают,что опзж финансируют фсб рф.Откуда у них столько денег да и еще на самолет?
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04.09.2021 08:56 Відповісти
Лётчикам надо было "отбомбиться" этими дерьмопутатами ...
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04.09.2021 09:37 Відповісти
что ни у кого там пзрк не было, сразу 15 Пид....в можно было отправить в ад.....
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04.09.2021 15:30 Відповісти
 
 