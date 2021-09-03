Літак з депутатами ОПЗЖ намагався проти правил приземлитися в Полтаві, пасажирів не випустили. ФОТО
Народний депутат від "Опозиційною платформи - За життя" Сергій Льовочкін і ще з десяток людей намагалися приземлитися на літаку української авіакомпанії "Windrose" в аеропорту Полтави, який перебуває на реконструкції, але їм не дозволили покинути борт.
Про це повідомляє Українська правда з посиланням на главу Полтавської обласної держадміністрації Олега Синєгубова, а також із посиланням на джерела в Полтавській ОДА та в авіакомпанії "Роза вітрів".
"30 серпня до нас надійшов запит, щоб ми прийняли борт, на якому буде 15 пасажирів. Враховуючи, що зараз аеропорт знаходиться у стані реконструкції, у нас немає ліцензії та спецдозволу на прийом бортів із пасажирами, ми відмовили і повідомили, що зможемо прийняти пустий літак, без пасажирів. "Роза вітрів" погодилася, що ми приймемо борт без пасажирів. Коли літак приземлився, дійшла інформація від СБУ, на борту є люди, зокрема нардепи. Ми ухвалили рішення щоб борт таки сів на полосу, але далі його не пустили, бо не маємо відповідного права. Перш за все мова йде про безпеку людей", - розповів Синєгубов.
Він також повідомив, що працівники аеропорту провели перемовини з людьми, які перебували на борту літака: їм було все роз’яснено, на що вони відповіли, що "Роза вітрів" начебто запевнила їх у можливості висадки. Було ухвалено рішення що висадки в полтавському аеропорту не буде", - додав глава Полтавської ОДА.
Як зазначається, літак летів з Києва та приземлився в аеропорту "Полтава" о 11:30, здійснивши посадку на злітній смузі. За інформацією ОДА, пасажири планували відвідати єврейський центр хасидизму в Гадячі. Серед них нібито було 9 народних депутатів, але обличчя людей не встановлювалися.
Синєгубов повідомив, що про цей випадок було поінформовано профільне міністерство, Офіс президента і правоохоронні органи.
За даними джерел "Української правди" у Полтавській ОДА, пасажирів із літака не випустили, борт стояв кілька годин і полетів до Харкова.
Серед пасажирів рейсу 1101 нібито були: нардеп ОПЗЖ Сергій Льовочкін і його дружина Зінаїда Кубар, помічник Льовочкіна Олександр Мутель, депутат Київради від ОПЗЖ Олександр Плужник, екснардепи Сергій Буряк, Ігор Калєтнік та Олександр Волков.
Також серед пасажирів: помічниця екснардепа Віталія Хомутинніка Олена Сажко, Володимир і Наталія Вітько, Алла Ахметова та Мая Радченко.
Співрозмовник "Української правди" в ОПЗЖ на запитання, чи коректна інформація про склад пасажирів літака, що хотів сісти в Полтаві, відповів: "Нісенітниця" ("Ерунда" в оригіналі – ред.).
Водночас, джерело УП в авіакомпанії підтвердило, що такі пасажири були на борту. За словами співрозмовника, люди знали, що їх можуть не випустити в Полтаві, але все одно наполягли на маршруті Київ – Полтава.
В аеропорту "Полтава" відбувається реконструкція, там не приймають рейсові літаки.
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Аэропорт на ремонте - бульдозер на взлетке и "ага" - минус 15 рабиновичей с помощниками 😂
- "пассажиры планировали посетить еврейский центр хасидизма в Гадяче"
В нас, на щастя, євреї не тітульна нація. Я за рівні права усіх націй, які є громадянами України.
Тогда не будет тихого захвата стран цивилизованного мира беженцами. Вон в Дании, в некоторых городах уже даже празднование Рождества отменили.
А от празднования Рождества и Ураза-байрам вреда пока не вижу, и на улицах, после их празднования нет гор мусора.
Я молодец?
С радостью поговорил бы с Вами о процентах, но это слишком громоздкая тема для форума. Тут не только говорить, тут работать нужно. каждый день, кропотливо и настойчиво. Люди должны знать правду.
Одна банда, только делают вид, что грызутся.
Цей може і з грунтовки злетіли
Надо было их сначала обрезать, а потом уже дальше с ними разбираться.
ххх
Аэропорт на реконструкции, стало быть борты не принимает. Те пытались приземлиться, но им не разрешили покинуть борт.
Напрасно не разрешили. Пусть бы покидали борт.
Траур отпраздновали бы весело
походу в каждой области найдётся такой-сякой аэродром.. а говнокомандувач у нас никакой, чуть шо - сразу морозится и прячется "в траву".. пока раздуплится или раздуплят - много крови утечёт..