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Новини Санкції Росії проти України
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Санкції Москви проти Кулеби - не перешкода для зустрічей нормандської четвірки. У РФ немає політичної волі для їх проведення, - посол ФРН Фельдгузен

Санкції Москви проти Кулеби - не перешкода для зустрічей нормандської четвірки. У РФ немає політичної волі для їх проведення, - посол ФРН Фельдгузен

Санкції РФ проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби не є перешкодою для проведення зустрічей голів дипломатії в Нормандському форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку озвучила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю ТСН.

"Ви знаєте, Козак (заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. - ред.) теж під санкціями Європи. І коли він летить до Берліна, щоразу треба робити виняток і повідомити про це. Тому не думаю, що санкції (РФ.- ред.) проти Дмитра Кулеби будуть перешкодою, якщо є політична воля", - зазначила Фельдгузен.

Однак посол Німеччини акцентувала, що таких зустрічей міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" довго не було.

"Це просто, я вважаю, знак, що в Росії політичної волі немає. І не грає ролі, чи є санкції проти українського міністра закордонних справ чи ні", - додала дипломат.

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Зазначимо, Росія додала до списку осіб, які перебувають під санкціями, ще понад 70 українців. У список, зокрема, потрапили голова МЗС Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов.

Кулеба назвав застосування до нього санкцій помстою за "Кримську платформу".

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03.09.2021 16:44 Відповісти
Санкції Москви проти Кулеби - не перешкода для зустрічей нормандської четвірки. У РФ немає політичної волі для їх проведення, - посол ФРН Фельдгузен - Цензор.НЕТ 2713
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03.09.2021 17:10 Відповісти
Санкции Москвы против Кулебы - не препятствие для встреч нормандской четверки. У РФ нет политической воли для их проведения, - посол ФРГ Фельдгузен - Цензор.НЕТ 1754
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03.09.2021 16:54 Відповісти
А крыс то за что? Берите пример с Рамзана Кадырова - он начал убивать руских задолго до того, когда это станет мейнстримом.
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03.09.2021 17:05 Відповісти
А зачем им эти нормандские встречи? У них и так все хорошо.
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03.09.2021 16:55 Відповісти
 
 