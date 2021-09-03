Санкції Москви проти Кулеби - не перешкода для зустрічей нормандської четвірки. У РФ немає політичної волі для їх проведення, - посол ФРН Фельдгузен

Санкції РФ проти міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби не є перешкодою для проведення зустрічей голів дипломатії в Нормандському форматі.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку думку озвучила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен в інтерв'ю ТСН.

"Ви знаєте, Козак (заступник голови Адміністрації президента РФ Дмитро Козак. - ред.) теж під санкціями Європи. І коли він летить до Берліна, щоразу треба робити виняток і повідомити про це. Тому не думаю, що санкції (РФ.- ред.) проти Дмитра Кулеби будуть перешкодою, якщо є політична воля", - зазначила Фельдгузен.

Однак посол Німеччини акцентувала, що таких зустрічей міністрів закордонних справ "нормандської четвірки" довго не було.

"Це просто, я вважаю, знак, що в Росії політичної волі немає. І не грає ролі, чи є санкції проти українського міністра закордонних справ чи ні", - додала дипломат.

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Зазначимо, Росія додала до списку осіб, які перебувають під санкціями, ще понад 70 українців. У список, зокрема, потрапили голова МЗС Дмитро Кулеба, секретар Ради національної безпеки й оборони Олексій Данилов.

Кулеба назвав застосування до нього санкцій помстою за "Кримську платформу".