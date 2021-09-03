У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії
У податковій службі пропонують контролювати тільки великі покупки громадян з використанням непрямих методів після завершення в країні процесу податкової амністії.
Про це в інтерв'ю Цензор НЕТ розповів в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков.
Він пропонує діяти за таким же принципом, як це відбувається зараз під час перевірки доходів і витрат чиновників. "Ми просто порівнюємо суму доходу з витратами. Якщо вони не збігаються, то бажано пояснити чому", - сказав він.
А також додав, що податкова служба пропонує звертати увагу тільки на великі покупки. "Ми пропонуємо, щоб це були суми точно більше 100 тисяч гривень. Йдеться дійсно про великі відчутні витрати. Не там, де вони здійснюються в режимі поточного споживання, а там, де купуються дорогі речі, об’єкти нерухомості тощо. Де ми розуміємо, що дійсно є велике джерело незадекларованого доходу. Непрямі методи будуть про це, а не про те, що завтра кожен має прозвітувати на скільки тисяч він перевищив власні офіційні доходи. Нераціонально використовувати купу часу державних службовців на виявлення порушень на декілька тисяч гривень", - вважає він.
Він також нагадав, що одноразове декларування - процедура добровільна і нікого не примушують брати участь у податкову амністію. А також підкреслив, що в законі про бюджет на цей рік і законопроєкті про бюджет на майбутній рік будь-яка сума надходжень від амністії не передбачена.
З повним текстом інтерв'ю з в.о. голови Державної податкової служби Євгеном Олейніковим можна ознайомитися тут.
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1.у народа нет того наркоманского бабла и имущества что приснилось идиоту Вовчику и его банде..
2 у кого есть бабло оно или за бугром или в огороде в 3 литровых банках как лежало так и будет лежать
3 сообщить честно серьезно чтобы завтра бандиты в БЭВ ГБР НАБУ НПУ МВД Офиса хренпрокурши и сам Вован примчались с битами а ну поделись малось как в 90 годах или ряженные бандюки откинувшиеся с нар которые ничего иного как гоп- стоп делать и не могут априори
Він вже сплатив усі податки там, де їх заробив своїм горбом.
І що вони з нього будуть вимагати? Ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат?
А нє пошлі би ви лєсом!
Людина нікому не зобов'язана нічого показувати.
Якщо її у чомусь звинувачують, - нехай доводять провину ті, хто звинувачує.
До того ж, згідно з 18 статтею Конституції України, громадянин має право не свідчити проти себе та своїх близьких
Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.
И при поездке в троллейбусе отказываешься показывать билет на основании Конституции?
Хай звертаються за офіційною інформацією до офіційних органів країн походження валюти.
Міжнародна співпраця їм в помощь. )))
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом
https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/