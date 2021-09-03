У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії

У податковій службі пропонують контролювати тільки великі покупки громадян з використанням непрямих методів після завершення в країні процесу податкової амністії.

Про це в інтерв'ю Цензор НЕТ розповів в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков.

Він пропонує діяти за таким же принципом, як це відбувається зараз під час перевірки доходів і витрат чиновників. "Ми просто порівнюємо суму доходу з витратами. Якщо вони не збігаються, то бажано пояснити чому", - сказав він.

А також додав, що податкова служба пропонує звертати увагу тільки на великі покупки. "Ми пропонуємо, щоб це були суми точно більше 100 тисяч гривень. Йдеться дійсно про великі відчутні витрати. Не там, де вони здійснюються в режимі поточного споживання, а там, де купуються дорогі речі, об’єкти нерухомості тощо. Де ми розуміємо, що дійсно є велике джерело незадекларованого доходу. Непрямі методи будуть про це, а не про те, що завтра кожен має прозвітувати на скільки тисяч він перевищив власні офіційні доходи. Нераціонально використовувати купу часу державних службовців на виявлення порушень на декілька тисяч гривень", - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В електронному кабінеті платника податків з'явився розділ про податкові ризики, - Олейніков

Він також нагадав, що одноразове декларування - процедура добровільна і нікого не примушують брати участь у податкову амністію. А також підкреслив, що в законі про бюджет на цей рік і законопроєкті про бюджет на майбутній рік будь-яка сума надходжень від амністії не передбачена.

З повним текстом інтерв'ю з в.о. голови Державної податкової служби Євгеном Олейніковим можна ознайомитися тут.