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Новини
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У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії

У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії

У податковій службі пропонують контролювати тільки великі покупки громадян з використанням непрямих методів після завершення в країні процесу податкової амністії.

Про це в інтерв'ю Цензор НЕТ розповів в.о. голови Державної податкової служби Євген Олейніков.

Він пропонує діяти за таким же принципом, як це відбувається зараз під час перевірки доходів і витрат чиновників. "Ми просто порівнюємо суму доходу з витратами. Якщо вони не збігаються, то бажано пояснити чому", - сказав він.

А також додав, що податкова служба пропонує звертати увагу тільки на великі покупки. "Ми пропонуємо, щоб це були суми точно більше 100 тисяч гривень. Йдеться дійсно про великі відчутні витрати. Не там, де вони здійснюються в режимі поточного споживання, а там, де купуються дорогі речі, об’єкти нерухомості тощо. Де ми розуміємо, що дійсно є велике джерело незадекларованого доходу. Непрямі методи будуть про це, а не про те, що завтра кожен має прозвітувати на скільки тисяч він перевищив власні офіційні доходи. Нераціонально використовувати купу часу державних службовців на виявлення порушень на декілька тисяч гривень", - вважає він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В електронному кабінеті платника податків з'явився розділ про податкові ризики, - Олейніков

Він також нагадав, що одноразове декларування - процедура добровільна і нікого не примушують брати участь у податкову амністію. А також підкреслив, що в законі про бюджет на цей рік і законопроєкті про бюджет на майбутній рік будь-яка сума надходжень від амністії не передбачена.

З повним текстом інтерв'ю з в.о. голови Державної податкової служби Євгеном Олейніковим можна ознайомитися тут.

Автор: 

амністія (195) Держприкордонслужба ДПСУ (5936) декларація (1412) доходи (615) податки (3810) податкова (705) Олейніков Євген (10)


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Топ коментарі
+25
_Народ должен контролировать власть, это власть для народа, а не народ для власти! Но всё наоборот: коррупционеры, грабители и враги Украины абсолютно над законом и - устанавливают тотальный контроль над народом. Терпилы молчат...
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03.09.2021 17:29
+20
А якщо заробітчанин, наприклад, заробив гроші за кордоном, і купив на них квартиру в Україні.
Він вже сплатив усі податки там, де їх заробив своїм горбом.
І що вони з нього будуть вимагати? Ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат?
А нє пошлі би ви лєсом!
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03.09.2021 17:30
+15
С себя начните..
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03.09.2021 17:23
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С себя начните..
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03.09.2021 17:23 Відповісти
Щас... Для этого они и рвутся во власть: что себя - гнобить... Нет, гнобить будут народ!
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03.09.2021 17:31 Відповісти
А вы Баранов то не путайте ))
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03.09.2021 17:31 Відповісти
закон об амнистии АНТИКОНСТИТУЦИОННЫЙ И противоречит как Налоговому Кодексу так и иным актам молчу про Конституцию ... у нас есть НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС И ТОЧКА а отдельные законы об амнистировании а кого то привлекли уголовной или административной ответственности эти придурки слышали вообще о понятии ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ ЛИЦА... и боюсь к 31 августа 2022 года если этих подонков раньше не повесят по факту получат орган дедушки в состоянии импотенции для бабушки.. в смысле что НУЛЬ ПОМНОЖЕННЫЙ НА НУЛЬ... по причинам --
1.у народа нет того наркоманского бабла и имущества что приснилось идиоту Вовчику и его банде..
2 у кого есть бабло оно или за бугром или в огороде в 3 литровых банках как лежало так и будет лежать
3 сообщить честно серьезно чтобы завтра бандиты в БЭВ ГБР НАБУ НПУ МВД Офиса хренпрокурши и сам Вован примчались с битами а ну поделись малось как в 90 годах или ряженные бандюки откинувшиеся с нар которые ничего иного как гоп- стоп делать и не могут априори
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03.09.2021 18:26 Відповісти
_Народ должен контролировать власть, это власть для народа, а не народ для власти! Но всё наоборот: коррупционеры, грабители и враги Украины абсолютно над законом и - устанавливают тотальный контроль над народом. Терпилы молчат...
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03.09.2021 17:29 Відповісти
От твоего крика, что-то изменилось, не терпила.
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03.09.2021 19:13 Відповісти
О-оо. Зеботы прибыли бандитов отмазывать. Пайку отрабатывают.
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03.09.2021 19:20 Відповісти
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03.09.2021 19:40 Відповісти
Да. Я и так вижу что отрабатываешь.
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03.09.2021 19:42 Відповісти
А якщо заробітчанин, наприклад, заробив гроші за кордоном, і купив на них квартиру в Україні.
Він вже сплатив усі податки там, де їх заробив своїм горбом.
І що вони з нього будуть вимагати? Ключ от квартіри, гдє дєньгі лєжат?
А нє пошлі би ви лєсом!
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03.09.2021 17:30 Відповісти
Если он заплатил налоги - об этом есть ОФИЦИАЛЬНАЯ информация, которую он может показать.
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03.09.2021 18:41 Відповісти
Ви про презумпцію невинуватості чули?
Людина нікому не зобов'язана нічого показувати.
Якщо її у чомусь звинувачують, - нехай доводять провину ті, хто звинувачує.
До того ж, згідно з 18 статтею Конституції України, громадянин має право не свідчити проти себе та своїх близьких
Стаття 18. Свобода від самовикриття та право не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї1. Жодна особа не може бути примушена визнати свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення або примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні нею кримінального правопорушення.2. Кожна особа має право не говорити нічого з приводу підозри чи обвинувачення проти неї, у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання, а також бути негайно повідомленою про ці права.3. Жодна особа не може бути примушена давати пояснення, показання, які можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні її близькими родичами чи членами її сім'ї кримінального правопорушення.
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03.09.2021 18:54 Відповісти
а никто и не будет нарушать конституцию. Просто "пристально посмотрят" на место где вы работаете.
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03.09.2021 22:24 Відповісти
Ты дурак?
И при поездке в троллейбусе отказываешься показывать билет на основании Конституции?
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04.09.2021 09:29 Відповісти
До того ж, чому ОФІЦІЙНУ інформацію має надавати ПРИВАТНА особа?
Хай звертаються за офіційною інформацією до офіційних органів країн походження валюти.
Міжнародна співпраця їм в помощь. )))
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03.09.2021 19:00 Відповісти
Согласен, я выразился не вполне корректно. Я имел в видут предоставление инфоромации об официальной информации - типа налоги с моих денег уплачены там-то и тогда-то.
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04.09.2021 09:36 Відповісти
Заслонный козачек или троляка
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03.09.2021 19:06 Відповісти
Заробітчани и сейчас обязаны платить и многие платят, кроме случаев если документально не подтвердят удержание налогов в стране происхождения и если со страной есть соглашение об отсутствии двойного налогообложения
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03.09.2021 19:47 Відповісти
З початку порахуйте кпд налогової, дбр, генпрокуратури антикорупційного бюро, суддів мусарні, депутатів всіх рівнів, чинуш. чи на все це не вистачає і ви вирішили обкласти новим податком?
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03.09.2021 17:41 Відповісти
С него начать не желаете?
Расследование: как Зеленский грабил Украину еще не будучи президентом

https://www.dymka.com.ua/blogi/rassledovanye-kak-zelenskyj-grabyl-ukraynu-eshhe-ne-buduchy-prezydentom/
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03.09.2021 17:45 Відповісти
А чому не контролюють доходи депутатів ті що народ грабують. Чи грабувати можна, а заробляти своїм трудом нільзя.
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03.09.2021 18:31 Відповісти
А нахера тогда им такая власть?
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03.09.2021 19:22 Відповісти
Как один из вариантов - физиологический минимум для существования человеческого организма в Украине эквивалентен 4000гр..Визит налоговика к пенсу с пенсией 2200гр. - за какие средства вы до сих пор живой?
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03.09.2021 19:49 Відповісти
У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії - Цензор.НЕТ 3966
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03.09.2021 20:56 Відповісти
У податковій службі розповіли, як хочуть контролювати доходи українців після податкової амністії - Цензор.НЕТ 6324
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03.09.2021 20:58 Відповісти
Купили ребенку ноутбук, забрали на новой почте, там чуть ли анализы не взяли ,все данные документов. Оформляли около часа все документы, сказали так надо, потому что покупка выше пяти тысяч. Придурошная зе власть серьезно думает, что 20 000 за компьютер, это человек превысил лимит . Я такой бездарной власти еще не видела, придурки больше слов нет.
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04.09.2021 07:54 Відповісти
 
 