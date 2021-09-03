На кінець літа в Україні було виявлено 855 випадків штаму "Дельта". У лідерах - Чернівецька, Одеська та Рівненська області, - МОЗ

Станом на 31 серпня в Україні виявили 855 випадків коронавірусного захворювання, спричиненого штамом "Дельта".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Радіо Свобода повідомили в Міністерстві охорони здоров'я.

26 випадків підтверджено методом секвенування, інші 829 - за допомогою таргетної полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

Найбільшу кількість випадків зафіксовано в Чернівецькій (68), Одеській (61), Рівненській (60), Івано-Франківській (58) та Тернопільській (52) областях.

У Волинській, Київській і Донецькій областях - по 47 випадків. У Харківській - 45. У Вінницькій і Луганській областях - по 43, в Житомирській і Хмельницькій - по 39.

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У Закарпатській області виявлено 37 випадків, у Полтавській - 31. У Чернігівській - 25 і 24 у Львівській області. У Києві виявлено 21 випадок. У Черкаській області - 20 і в Кіровоградській - 18.

Найменше випадків захворювання виявлено в Запорізькій (11) Сумській (10), Миколаївській (4), Дніпропетровській (3) і Херсонській (2) областях.