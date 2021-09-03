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Новини Коронавірус і карантин
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Інформація про введення локдауну в Києві з 15 вересня є недостовірною, - Рубан

Інформація про введення локдауну в Києві з 15 вересня є недостовірною, - Рубан

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заперечує, що вже з 15 вересня в столиці можуть ввести жорсткі обмеження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

Він заперечує, що вже з 15 вересня можуть ввести жорсткі обмеження і запевняє, що поки обмеження на транспорті вводитися не будуть.

"Це недостовірна інформація. Таке рішення може прийняти тільки наукова рада або Міністерство охорони здоров'я. Також обмеження поки не торкнутися транспорту. Вони можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить у червону зону, але поки таких перспектив у Києва немає", - зазначив Рубан.

За його словами, якщо Київ увійде в жовту зону, то можливе посилення карантину і введення всіх протиепідемічних заходів.

"На даний момент усі міські служби готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Але поки Київ у зеленій зоні й захворюваність у місті повністю контрольована. Хоча ми спостерігаємо поступове зростання захворюваності по всіх групах населення", - зазначив Рубан.

Рубан зазначив, що з понеділка в Києві працюватиме 10 груп із контролю протиепідеміологічного режиму.

"Вони в першу чергу будуть контролювати школи, вузи, студентські гуртожитки, а також місця масового скупчення громадян. Це ті вимоги, яких необхідно дотримуватися в карантин у зеленій зоні: безпечна дистанція, носіння масок і дезінфекція рук", - додає Рубан.

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Понятно. Значит не с 15-го, а с 16-го сентября. Ну... или с 14-го. Чертовы бесы.. Ненавижу.
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03.09.2021 17:28 Відповісти
Нужно следить, чтобы ковидоскептики без масок в общественных местах (в помещениях) не разгуливали. В метро почти каждый раз вижу 1-2 особи без маски. Ловить и штрафовать, а может быть и админарест..
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03.09.2021 17:33 Відповісти
в маршрутке каждый третий без маски а в поездах вообще 90%
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03.09.2021 18:50 Відповісти
В 97-м Ковель-Киев - 100%
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04.09.2021 22:00 Відповісти
Ковідоскептики як правило зевиборці
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03.09.2021 19:47 Відповісти
Був з родиною 2 тижні на Волині (IШацькі озера) , перед 1-м вересня повернулись - жодної людини в масці (ми іноді одягали). Не думаю, що Волинь повністю за Зе голосувала.
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04.09.2021 22:02 Відповісти
Кличко не собирается вводить карантин в Киеве. Сказал, что маленького зеленого мера он отправит в нокдаун.
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03.09.2021 20:07 Відповісти
 
 