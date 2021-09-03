Інформація про введення локдауну в Києві з 15 вересня є недостовірною, - Рубан

Голова Держпродспоживслужби Києва Олег Рубан заперечує, що вже з 15 вересня в столиці можуть ввести жорсткі обмеження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Сегодня".

Він заперечує, що вже з 15 вересня можуть ввести жорсткі обмеження і запевняє, що поки обмеження на транспорті вводитися не будуть.

"Це недостовірна інформація. Таке рішення може прийняти тільки наукова рада або Міністерство охорони здоров'я. Також обмеження поки не торкнутися транспорту. Вони можливі лише в тому випадку, якщо місто потрапить у червону зону, але поки таких перспектив у Києва немає", - зазначив Рубан.

За його словами, якщо Київ увійде в жовту зону, то можливе посилення карантину і введення всіх протиепідемічних заходів.

"На даний момент усі міські служби готуються до різних сценаріїв розвитку подій. Але поки Київ у зеленій зоні й захворюваність у місті повністю контрольована. Хоча ми спостерігаємо поступове зростання захворюваності по всіх групах населення", - зазначив Рубан.

Рубан зазначив, що з понеділка в Києві працюватиме 10 груп із контролю протиепідеміологічного режиму.

"Вони в першу чергу будуть контролювати школи, вузи, студентські гуртожитки, а також місця масового скупчення громадян. Це ті вимоги, яких необхідно дотримуватися в карантин у зеленій зоні: безпечна дистанція, носіння масок і дезінфекція рук", - додає Рубан.

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