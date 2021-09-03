Білорусь використовує мігрантів для штучного тиску на кордон ЄС, - Боррель

Влада Білорусі створює штучний тиск на східний кордон ЄС у Литві й Польщі. Для цього Мінськ використовує нелегальних мігрантів і біженців.

Про це заявив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Білорусь використовує мігрантів і біженців, щоб створити штучний тиск на східний кордон Євросоюзу, оскільки кордони Литви і Польщі - це кордони ЄС", - сказав він на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС.

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