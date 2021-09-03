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Білорусь використовує мігрантів для штучного тиску на кордон ЄС, - Боррель

Білорусь використовує мігрантів для штучного тиску на кордон ЄС, - Боррель

Влада Білорусі створює штучний тиск на східний кордон ЄС у Литві й Польщі. Для цього Мінськ використовує нелегальних мігрантів і біженців.

Про це заявив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Білорусь використовує мігрантів і біженців, щоб створити штучний тиск на східний кордон Євросоюзу, оскільки кордони Литви і Польщі - це кордони ЄС", - сказав він на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Білоруські прикордонники зі щитами намагаються виштовхати в Литву групу мігрантів. ВIДЕО

Білорусь (7925) кордон (4751) Литва (2381) мігранти (1107) Польща (8484) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+2
Блицкриг Лукашенко провалился.
Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис. Нелегитимный режим Лукашенко так настойчиво нарывался на пятый пакет санкций, что Евросоюз просто не смел в них отказать.
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03.09.2021 17:33
+1
вотэтоповорот! кто бы мог подумать , что лукавый цыган и плешивый ******** засылают к толерастам в гейропку черномазых.
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03.09.2021 18:01
+1
кацапские и прокацапские твари из белоруси, с тараканом во главе, устрили, таким образом, санкции против Запада.... больше нечем ответить, придумали мерзость, обманом и мошеннечески ввозят иракцев в белорусь и выпихают силой их в Европу... создали проблему... где еще таких дибилов поискать?????
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03.09.2021 18:03
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никак не хотят жить,
ни кацапские твари
ни -прокацапские...
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03.09.2021 17:32 Відповісти
кацапские и прокацапские твари из белоруси, с тараканом во главе, устрили, таким образом, санкции против Запада.... больше нечем ответить, придумали мерзость, обманом и мошеннечески ввозят иракцев в белорусь и выпихают силой их в Европу... создали проблему... где еще таких дибилов поискать?????
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03.09.2021 18:03 Відповісти
Блицкриг Лукашенко провалился.
Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис. Нелегитимный режим Лукашенко так настойчиво нарывался на пятый пакет санкций, что Евросоюз просто не смел в них отказать.
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03.09.2021 17:33 Відповісти
.......уже готовится.....
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03.09.2021 17:48 Відповісти
як кажуть в їхній метрополії - мал клоп, да вонюч!
доречі, ви помітили, що якось на цензорі білорусів не стало?
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03.09.2021 17:37 Відповісти
......не согласен.......все здесь: и нормальные,и Ябацьки......
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03.09.2021 17:51 Відповісти
тільки через кронштадт
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03.09.2021 17:48 Відповісти
вотэтоповорот! кто бы мог подумать , что лукавый цыган и плешивый ******** засылают к толерастам в гейропку черномазых.
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03.09.2021 18:01 Відповісти
Да не Белорусь это. Эту партию разыгрывает РФ , а Белорусь -- прикрытие.

Откуда всё это шёбло -- из Азии , через РФ и в Европу.
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03.09.2021 18:32 Відповісти
Использует, потому что вы импотенты им позволяете!
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03.09.2021 20:56 Відповісти
Слава Богу, роздивилися... Про це вже місяць говорять на всіх базарах України.
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04.09.2021 01:36 Відповісти
 
 