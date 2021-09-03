Білорусь використовує мігрантів для штучного тиску на кордон ЄС, - Боррель
Влада Білорусі створює штучний тиск на східний кордон ЄС у Литві й Польщі. Для цього Мінськ використовує нелегальних мігрантів і біженців.
Про це заявив голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Білорусь використовує мігрантів і біженців, щоб створити штучний тиск на східний кордон Євросоюзу, оскільки кордони Литви і Польщі - це кордони ЄС", - сказав він на пресконференції за підсумками неформальної зустрічі голів МЗС.
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ни кацапские твари
ни -прокацапские...
Пятый пакет санкций надо воспринимать как ответ Евросоюза на миграционный кризис. Нелегитимный режим Лукашенко так настойчиво нарывался на пятый пакет санкций, что Евросоюз просто не смел в них отказать.
доречі, ви помітили, що якось на цензорі білорусів не стало?
Откуда всё это шёбло -- из Азии , через РФ и в Европу.