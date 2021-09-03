З початку доби на Донбасі тиша, українські воїни розмінували понад 2 га території і відновили 2 будинки, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби не порушували режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку цього періоду порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території і передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 2 пошкоджених будинки.

Також читайте: Ротація бойовиків розпочалася на Донбасі, - ГУР Міноборони