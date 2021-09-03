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Новини Агресія Росії проти України
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З початку доби на Донбасі тиша, українські воїни розмінували понад 2 га території і відновили 2 будинки, - штаб ООС

З початку доби на Донбасі тиша, українські воїни розмінували понад 2 га території і відновили 2 будинки, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська з початку доби не порушували режиму припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

"З початку цього періоду порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території і передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 2 пошкоджених будинки.

Також читайте: Ротація бойовиків розпочалася на Донбасі, - ГУР Міноборони

Автор: 

Донбас (22354) найманці рф (2044) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+3
Восстанавливать дома и разминировать территорию должны пленные кацапы, а украинские воины должны двухсотить кацапскую нечисть и коллаборантов.
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03.09.2021 17:43
+3
..какой смысл полностью восстанавливать дома в зоне огневого поражения?.. и снова заселять людьми?.. снова обстреляны и опять ремонтировать и снова заселять?.. богатая Украина
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03.09.2021 18:07
+1
Что они там разминируют?! - вот, что меня беспокоит. Если территорию, что между врагом, то это уже вопросы к психиатрам, ибо очищать территорию для удобства потенциального наступления врага - верх идиотизма.
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03.09.2021 18:12
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https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, чия ракета впала в Каліфорнії
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03.09.2021 17:30 Відповісти
Як сповіщалося, 3 вересня о 04:59 за київським часом з бази Ванденберг Космічних сил США в Каліфорнії американсько-українська компанія Firefly Aerospace вперше запустила свою легку ракету-носія FireFly Alpha. Ракета https://bykvu.com/ua/bukvy/ukrainsko-amerikanska-raketa-vibuhnula-pid-chas-pershogo-polotu-na-orbitu-video/ вибухнула через кілька хвилин після старту.
Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що "сьогодні історичний день для Firefly".
https://bykvu.com/wp-content/uploads/2021/09/03/Screenshot_10.png
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03.09.2021 17:31 Відповісти
Аэрокосмическая компания украинского предпринимателя Макса Полякова впервые запускает ракету в космос. Что это значит для Украины и при чем здесь Зеленский-ФОРБС
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03.09.2021 17:33 Відповісти
У 2017 році ця компанія (яка тоді ще мала назву Firefly Space Systems) збанкрутувала через спір щодо неправомірного використання об'єктів права інтелектуальної власності Virgin Galactic, але її https://en.wikipedia.org/wiki/Firefly_Aerospace придбала Noosphere Ventures Полякова.
У 2019 році перші власники Firefly Space Systems подали http://www.parabolicarc.com/2019/12/17/original-firefly-shareholders-sue-fireflys-markusic-polyakov-alleging-fraud/ позов зі звинуваченнями Полякова та генерального директора Firefly у змові з метою доведення компанії до банкрутства, після чого її й придбав Поляков. Чим закінчилась ця справа - наразі невідомо.
Firefly https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-2020.html планувала провести перший запуск своєї ракети у 2020 році, однак плани ці не здійснились. Тоді https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-2021 запуск перенесли на весну 2021 року, згодом - на https://www.space.com/firefly-aerospace-spacex-blue-ghost-moon-lander-2023 червень 2021.
Попри постійне відтермінування, Firefly Aerospace залучила 75 мільйонів доларів приватного капіталу на підготовку до першого запуску своєї ракети Alpha. Залучали й https://www.cnbc.com/2021/05/04/firefly-aerospace-raises-75-million-to-become-a-space-unicorn.html криптовалютних інвесторів.
Поляков і сайти знайомств...Поляков і казино.. Поляков і метод захвату американської космічної компанії ...3 вересня вова летів до нього а тут...
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03.09.2021 17:40 Відповісти
Восстанавливать дома и разминировать территорию должны пленные кацапы, а украинские воины должны двухсотить кацапскую нечисть и коллаборантов.
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03.09.2021 17:43 Відповісти
..какой смысл полностью восстанавливать дома в зоне огневого поражения?.. и снова заселять людьми?.. снова обстреляны и опять ремонтировать и снова заселять?.. богатая Украина
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03.09.2021 18:07 Відповісти
Что они там разминируют?! - вот, что меня беспокоит. Если территорию, что между врагом, то это уже вопросы к психиатрам, ибо очищать территорию для удобства потенциального наступления врага - верх идиотизма.
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03.09.2021 18:12 Відповісти
Разминирование производится в двух случаях --
-- прорыв обороны противника ,
-- зачистка своей территории вне доступности огня противника,

а лучше всего после окончания боевых действий.
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03.09.2021 18:42 Відповісти
Коли у фельдмаршала в голові закінчилась війна, тоді, кацапи продовжують вбивати українців, українці розміновують території.
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03.09.2021 19:16 Відповісти
Цирк продовжуєтся сепари мінують і виставляють снайперів ,а нашим дали приказ розміновувати і не стріляти по ворогу.
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03.09.2021 20:01 Відповісти
"... восстановили 2 дома.", - это армия или шабашники?
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04.09.2021 10:59 Відповісти
 
 