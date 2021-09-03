З початку доби на Донбасі тиша, українські воїни розмінували понад 2 га території і відновили 2 будинки, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська з початку доби не порушували режиму припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"З початку цього періоду порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
Українські військові контролюють ситуацію з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в районі проведення операції Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.
До операції Об'єднаних сил залучені й інші складові сил оборони, які виконують завдання за призначенням. Зокрема, піротехнічні розрахунки ДСНС України розмінували понад 2 гектари території і передали на знищення 95 вибухонебезпечних предметів та повністю відновили 2 пошкоджених будинки.
Топ коментарі
+3 Дорогой Я
показати весь коментар03.09.2021 17:43
+3 Danilo Kosmina #241992
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+1 Сергей Иванофф
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Попри те, що запуск видався невдалим, очільник компанії Максим Поляков зазначив, що "сьогодні історичний день для Firefly".
https://bykvu.com/wp-content/uploads/2021/09/03/Screenshot_10.png
У 2019 році перші власники Firefly Space Systems подали http://www.parabolicarc.com/2019/12/17/original-firefly-shareholders-sue-fireflys-markusic-polyakov-alleging-fraud/ позов зі звинуваченнями Полякова та генерального директора Firefly у змові з метою доведення компанії до банкрутства, після чого її й придбав Поляков. Чим закінчилась ця справа - наразі невідомо.
Firefly https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-2020.html планувала провести перший запуск своєї ракети у 2020 році, однак плани ці не здійснились. Тоді https://www.space.com/firefly-aerospace-alpha-rocket-launch-2021 запуск перенесли на весну 2021 року, згодом - на https://www.space.com/firefly-aerospace-spacex-blue-ghost-moon-lander-2023 червень 2021.
Попри постійне відтермінування, Firefly Aerospace залучила 75 мільйонів доларів приватного капіталу на підготовку до першого запуску своєї ракети Alpha. Залучали й https://www.cnbc.com/2021/05/04/firefly-aerospace-raises-75-million-to-become-a-space-unicorn.html криптовалютних інвесторів.
Поляков і сайти знайомств...Поляков і казино.. Поляков і метод захвату американської космічної компанії ...3 вересня вова летів до нього а тут...
-- прорыв обороны противника ,
-- зачистка своей территории вне доступности огня противника,
а лучше всего после окончания боевых действий.