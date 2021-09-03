Нардеп Власенко також закликав парламент направити законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

Народний депутат Сергій Власенко підтримав пропозицію уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової направити проєкт закону №5599 про олігархів для перевірки до Венеціанської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Власенка цитує Главком.

"Сьогодні прозвучала ініціатива Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Людмили Денісової про направлення у "Венеціанку" законопроєкту про олігархів у зв'язку з його очевидною неконституційністю. З цього питання моя позиція незмінна: весь світ уже має відпрацьовані механізми контролю над ринками і монополіями - це Антимонопольний комітет і антимонопольне законодавство. А законопроєкт "Про олігархів", внесений від імені президента, не має нічого спільного ні зі світовими правилами, ні з Конституцією України, а є швидше за все публічно-піар інструментом впливу на свідомість українців", - заявив нардеп Власенко.

Він закликав спікера парламенту Дмитра Разумкова підтримати Денісову й оперативно направити відповідний запит до Венеціанської комісії.

За його словами, залучення в цей процес авторитетного міжнародного органу, яким є Венеціанська комісія, - це єдиний спосіб уникнути помилки і кричущого порушення конституційних прав громадян.

"Хоча б щось вдається мінімально підправити, якщо на ці "законодавчі ініціативи" вчасно реагують авторитетні консультаційні органи, зокрема Венеціанська комісія. Так, наприклад, було і з очевидно неконституційним законопроєктом про розгін Конституційного Суду, який президент за результатами висновків "венеціанки" відкликав із парламенту", - зазначив депутат.

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Нагадаємо, 3 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на висновок омбудсмена Людмили Денісової повідомило про неконституційність проєкту закону про олігархів. Денісова закликала спікера Разумкова направити проєкт закону в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанської комісії) для перевірки, оскільки він суперечить базовим конституційним нормам.