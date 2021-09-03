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Нардеп Власенко також закликав парламент направити законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

Нардеп Власенко також закликав парламент направити законопроєкт про олігархів до Венеціанської комісії

Народний депутат Сергій Власенко підтримав пропозицію уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денісової направити проєкт закону №5599 про олігархів для перевірки до Венеціанської комісії.

Як інформує Цензор.НЕТ, слова Власенка цитує Главком. 

"Сьогодні прозвучала ініціатива Уповноваженого з прав людини Верховної Ради Людмили Денісової про направлення у "Венеціанку" законопроєкту про олігархів у зв'язку з його очевидною неконституційністю. З цього питання моя позиція незмінна: весь світ уже має відпрацьовані механізми контролю над ринками і монополіями - це Антимонопольний комітет і антимонопольне законодавство. А законопроєкт "Про олігархів", внесений від імені президента, не має нічого спільного ні зі світовими правилами, ні з Конституцією України, а є швидше за все публічно-піар інструментом впливу на свідомість українців", - заявив нардеп Власенко.

Він закликав спікера парламенту Дмитра Разумкова підтримати Денісову й оперативно направити відповідний запит до Венеціанської комісії.

За його словами, залучення в цей процес авторитетного міжнародного органу, яким є Венеціанська комісія, - це єдиний спосіб уникнути помилки і кричущого порушення конституційних прав громадян.

"Хоча б щось вдається мінімально підправити, якщо на ці "законодавчі ініціативи" вчасно реагують авторитетні консультаційні органи, зокрема Венеціанська комісія. Так, наприклад, було і з очевидно неконституційним законопроєктом про розгін Конституційного Суду, який президент за результатами висновків "венеціанки" відкликав із парламенту", - зазначив депутат.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уповноважена ВР з прав людини: законопроєкт про олігархів порушує Конституцію, перед голосуванням його необхідно направити до Венеціанської комісії

Нагадаємо, 3 вересня агентство "Інтерфакс-Україна" з посиланням на висновок омбудсмена Людмили Денісової повідомило про неконституційність проєкту закону про олігархів. Денісова закликала спікера Разумкова направити проєкт закону в Європейську комісію "За демократію через право" (Венеціанської комісії) для перевірки, оскільки він суперечить базовим конституційним нормам.

Венеціанська комісія (227) Власенко Сергій (111) Денісова Людмила (883) законопроєкт (3583) олігарх (930) Разумков Дмитро (1526)


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https://bykvu.com/ua/bukvy/zvinuvachennja-u-shahrajstvi-shho-vidomo-pro-ukraincja-poljakova-chija-raketa-vpala-v-kalifornii/ Звинувачення у шахрайстві: що відомо про українця Полякова, чия ракета впала в Каліфорнії

ось до кого на 3 вереяня летів у Каліфорнію вова , а тут ... така невдачка. був бивдалий політ не згадали б, а шо воно таке отой українець-аферист?
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03.09.2021 17:43 Відповісти
Президент Володимир Зеленський, який прилетів до США, щоби 1 вересня зустрітися із Джо Байденом, буде на заході, що повʼязанний із запуском. Цю інформацію підтвердила Forbes прессекретар Володимира Тафтая, чинного глави Державного космічного агентства України. Ще три анонімні джерела підтвердили присутність президента, хоч офіційно Зеленський поки не анонсував плани. Зі https://www.facebook.com/oksana.markarova/posts/4299706936772728 слів Оксани Маркарової, посла України в США, відомо лише, що Зеленський поїде до Каліфорнії одразу після зустрічі з Байденом.
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03.09.2021 17:46 Відповісти
РнБо може швиденько зловити і розстріляти всіх олігархів.
Кому ще яких законів не вистачає?
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03.09.2021 17:44 Відповісти
Ото б плачу по всій Україні було... Як би ми жили без них звичних і ріднесеньких.
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03.09.2021 19:32 Відповісти
Вы б так права людей защищали, как права олигархов
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03.09.2021 17:46 Відповісти
по тому "закону" чи не будь-якого підприємця середньої руки, місцевого депутата можна назвати олігархом
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03.09.2021 17:50 Відповісти
Нардеп власенко то є ворог України і та худоба котра гальмує всі реформи,як і королева качанівки.
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03.09.2021 17:51 Відповісти
Бредовый закон направлен, только, против Порошенко ....
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03.09.2021 18:56 Відповісти
Закон Венецианскую комиссию не пройдёт. Он направлен против рядовых граждан Украины, чтобы можно было обвинить в олигархизме любого неугодного.
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03.09.2021 19:46 Відповісти
 
 