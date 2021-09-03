ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель
Європейський союз прогнозує істотні складності фінансового характеру в Афганістані й буде готовий допомагати вирішити їх, лише якщо нова афганська влада буде виконувати низку вимог, пов'язаних, зокрема, із захистом прав людини і з боротьбою проти тероризму.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.
"Так, у них будуть проблеми: брак ліквідності, фінансові труднощі", - зазначив він.
"Там буде брак ліквідності для виплат зарплат (держслужбовцям), для виплат взагалі всього", - додав Боррель.
За його словами, ЄС буде без жодних умов надавати гуманітарну допомогу Афганістану. Що ж стосується фінансової допомоги, то, за словами Борреля, "йдеться про допомогу в разі виконання умов".
Боррель, відповідаючи на питання журналіста, заявив, що Брюссель відтепер не буде виділяти гроші на зарплати афганським держслужбовцям. Спочатку він поцікавився у журналіста, чому Євросоюз взагалі повинен платити ці гроші. Журналіст нагадав, що саме так система працювала з колишньою афганською владою.
"Це була зовсім інша ситуація", - пояснив голова дипломатії ЄС.
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Мир морлоков и элоев...
Ес по ходу, просто деградировал, как деградировали элои.
Террористам Талибана или противостоящим им национальному движения сопротивления, которе сейчас воюет с Талибами в Пандшере?
кстати, вот фото недавно расстреляных талибами хазарейцев (имена 10 из них - Musa Amiri, Esmatulla Zarea, Reza Karimi, Abdul Hamid Fahimi, ****** Mohammad, Habib Nejati, Dawran Rejaie Noor Ali Ibrahimi, Aman, Khudad Jawhari
ЕС будет хочет помогать талибам?
На 80 лярдів зброї залишили...
Бісові абревіатури!