ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель

Європейський союз прогнозує істотні складності фінансового характеру в Афганістані й буде готовий допомагати вирішити їх, лише якщо нова афганська влада буде виконувати низку вимог, пов'язаних, зокрема, із захистом прав людини і з боротьбою проти тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Так, у них будуть проблеми: брак ліквідності, фінансові труднощі", - зазначив він.

"Там буде брак ліквідності для виплат зарплат (держслужбовцям), для виплат взагалі всього", - додав Боррель.

За його словами, ЄС буде без жодних умов надавати гуманітарну допомогу Афганістану. Що ж стосується фінансової допомоги, то, за словами Борреля, "йдеться про допомогу в разі виконання умов".

Боррель, відповідаючи на питання журналіста, заявив, що Брюссель відтепер не буде виділяти гроші на зарплати афганським держслужбовцям. Спочатку він поцікавився у журналіста, чому Євросоюз взагалі повинен платити ці гроші. Журналіст нагадав, що саме так система працювала з колишньою афганською владою.

"Це була зовсім інша ситуація", - пояснив голова дипломатії ЄС.

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