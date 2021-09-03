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Новини
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ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель

ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель

Європейський союз прогнозує істотні складності фінансового характеру в Афганістані й буде готовий допомагати вирішити їх, лише якщо нова афганська влада буде виконувати низку вимог, пов'язаних, зокрема, із захистом прав людини і з боротьбою проти тероризму.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

"Так, у них будуть проблеми: брак ліквідності, фінансові труднощі", - зазначив він.

"Там буде брак ліквідності для виплат зарплат (держслужбовцям), для виплат взагалі всього", - додав Боррель.

За його словами, ЄС буде без жодних умов надавати гуманітарну допомогу Афганістану. Що ж стосується фінансової допомоги, то, за словами Борреля, "йдеться про допомогу в разі виконання умов".

Боррель, відповідаючи на питання журналіста, заявив, що Брюссель відтепер не буде виділяти гроші на зарплати афганським держслужбовцям. Спочатку він поцікавився у журналіста, чому Євросоюз взагалі повинен платити ці гроші. Журналіст нагадав, що саме так система працювала з колишньою афганською владою.

"Це була зовсім інша ситуація", - пояснив голова дипломатії ЄС.

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Афганістан (491) допомога (8297) тероризм (2865) Євросоюз (13322) Боррель Жозеп (1074)


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Топ коментарі
+4
Фінансувати терористів і пустити,ще більше мігрантів.
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03.09.2021 17:43
+4
Какому Афганистану, средневековому Афганистану мракобесных талибанов?
Террористам Талибана или противостоящим им национальному движения сопротивления, которе сейчас воюет с Талибами в Пандшере?
кстати, вот фото недавно расстреляных талибами хазарейцев (имена 10 из них - Musa Amiri, Esmatulla Zarea, Reza Karimi, Abdul Hamid Fahimi, ****** Mohammad, Habib Nejati, Dawran Rejaie Noor Ali Ibrahimi, Aman, Khudad Jawhari
ЕС будет хочет помогать талибам?
ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель - Цензор.НЕТ 7264
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03.09.2021 17:47
+4
евро дно они хотят признать террористов это просто ******
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03.09.2021 17:54
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Желательно мегатоннами, не меньше чем в хиросиму и нагасаки
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03.09.2021 17:41 Відповісти
Фінансувати терористів і пустити,ще більше мігрантів.
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03.09.2021 17:43 Відповісти
Герберт Уэлс "Машина времени"
Мир морлоков и элоев...
Ес по ходу, просто деградировал, как деградировали элои.
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03.09.2021 17:45 Відповісти
Какому Афганистану, средневековому Афганистану мракобесных талибанов?
Террористам Талибана или противостоящим им национальному движения сопротивления, которе сейчас воюет с Талибами в Пандшере?
кстати, вот фото недавно расстреляных талибами хазарейцев (имена 10 из них - Musa Amiri, Esmatulla Zarea, Reza Karimi, Abdul Hamid Fahimi, ****** Mohammad, Habib Nejati, Dawran Rejaie Noor Ali Ibrahimi, Aman, Khudad Jawhari
ЕС будет хочет помогать талибам?
ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель - Цензор.НЕТ 7264
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03.09.2021 17:47 Відповісти
Кнут па-ла-мался. Не изволите ли пряников?
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03.09.2021 17:49 Відповісти
Умови як до України?!👺👿
На 80 лярдів зброї залишили...
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03.09.2021 17:51 Відповісти
евро дно они хотят признать террористов это просто ******
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03.09.2021 17:54 Відповісти
Ни ЕС, ни США не признавали Талибан террористической организацией. Талибы выхватили люлей за помощь Аль-Каиде.
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04.09.2021 00:26 Відповісти
там никогда не будет признанных обсе выборов. кому помогать то?
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03.09.2021 17:55 Відповісти
Наємам..))
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03.09.2021 17:59 Відповісти
А я подумав зразу про "Європейську солідарність".
Бісові абревіатури!ЄС буде готовий надавати фінансову допомогу Афганістану в разі виконання низки умов, - Боррель - Цензор.НЕТ 3694
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03.09.2021 18:16 Відповісти
Вот это правильно!а Украине кучу претензий и салупу на воротник
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03.09.2021 20:55 Відповісти
 
 