Проблема не у форматі. Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Кент

У Росії на сьогодні немає бажання виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках Нормандського процесу і Мінських угод, оскільки Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Таку думку держсекретар США Джордж Кент висловив в інтерв'ю для телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна опинилася в дуже складному становищі, як і її сусіди в Молдові, і її партнери в Грузії - країнах, які постраждали від російської агресії. Є механізми, які допоможуть вирішити конфлікти. У нас є мінська Тристороння контактна група щодо Донбасу, Нормандський процес. Інші конфлікти мають інші механізми. Спільний знаменник - небажання росіян виконувати взяті на себе зобов'язання. Зобов'язання, які президент Путін дав у Мінську в лютому 2015 року, аналогічні зобов'язанням, які президент Путін дав президенту Саркозі в Грузії в 2008 році. І вони аналогічні обіцянкам, які Борис Єльцин дав щодо Придністров'я ще в 1999 році.

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Думаю, проблема не у форматі. Проблема полягає в готовності Росії дозволити конфліктам залишатися неврегульованими, щоб вони могли спробувати вплинути на долю цих країн", - зазначив Кент.