Проблема не у форматі. Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Кент
У Росії на сьогодні немає бажання виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках Нормандського процесу і Мінських угод, оскільки Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі.
Таку думку держсекретар США Джордж Кент висловив в інтерв'ю для телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна опинилася в дуже складному становищі, як і її сусіди в Молдові, і її партнери в Грузії - країнах, які постраждали від російської агресії. Є механізми, які допоможуть вирішити конфлікти. У нас є мінська Тристороння контактна група щодо Донбасу, Нормандський процес. Інші конфлікти мають інші механізми. Спільний знаменник - небажання росіян виконувати взяті на себе зобов'язання. Зобов'язання, які президент Путін дав у Мінську в лютому 2015 року, аналогічні зобов'язанням, які президент Путін дав президенту Саркозі в Грузії в 2008 році. І вони аналогічні обіцянкам, які Борис Єльцин дав щодо Придністров'я ще в 1999 році.
Думаю, проблема не у форматі. Проблема полягає в готовності Росії дозволити конфліктам залишатися неврегульованими, щоб вони могли спробувати вплинути на долю цих країн", - зазначив Кент.
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Госсекретарь США - Блинкен. А этот дядька всего лишь помощник заместителя Госсекретаря.
Но говорит правильные вещи.
вот блин - будем воевать с раше-оккупантами еще 10 лет и все 10 лет доказывать всему прогрессивному и толлерантному Западу что руськие хотят войны, лугандонские "шахтеры" боеприпасы и технику не в шахтах находят и у нас не гражданский конфликт, а война с Московией..
Я лично не согласен отдавать Крым и Донбасс России.
Кто считает иначе - тот голимый сепар.
_Херасе озарение! Всего-то 13 лет прошло как фашисты напали на Грузию. Всего 11 как рейх напал на Польшу = на ЕС и НАТО! Всего 7 как нападением на Украину развязал войну в Европе.
Исключения - распад Югославии и СССР.
потому что после 2 мировой державы договорились: ГРАНИЦЫ НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ.
Россия этот уговор нарушила. За это на нее наложены санкции.
https://ru.krymr.com/a/news-rezoliuciia-oon-po-krymu-7-godovshchina/31172255.html
Забыли говоришь?
Самые очевидные механизмы, способные помочь Украине в этой ситуации:
- надежные средства ПВО
- боевая авиация
- новейшее ракетное оружие
- боевой флот
Это так, вкратце. Если эти механизмы дополнить хорошей электроникой, эффект будет выше. Но самый важный механизм. необходимый Украине - это механизм, допускающий к власти исключительно патриотов и уничтожающий ермаков всех мастей. Тоді діло буде.
Нужны лидеры. Умные, честные, злые. Вырвать страну у олигархов - самое главное и самое трудное.
Украина после такого автоматически справится
Мне, кстати, тоже не 17 лет, голова седая, как одуванчик!
Старые люди в таких делах важны и нужны, и вот почему:
- они мудры
- имеют колоссальный опыт
- им уже нечего терять.
- не принимают поспешных, необдуманных решений
Остается только быть в курсе событий и не быть равнодушным. мне кажется, у вас это очень неплохо получается.
да ладно, совет им и любовь...нехай шоркаються, як хочуть, але тiльки за межами України, one way ticket в зуби обом та нехай шурують за поребрик, а Неньку цi колаборанти та кремлiвськi консерви нехай залишать в спокої.
Насправді, https://ukrainian.voanews.com/a/kent-ukraina-povirenyi/5958286.html Джордж Кент є заступником помічника Держсекретаря США, виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США в Україні на період https://lb.ua/news/2021/07/27/490338_timchasova_povirena_spravah_ssha.html відпустки Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін .
но обратите внимание на то , что
наша бандота не заинтересована, чтобы Зе -уходил,
так как при нём, говорят, так классно и легко воровать бюджет
Слухай, віка циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, пуйло про це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
i пуйло я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобздони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! розповсюджуйте, панове!
💙💛