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Новини Агресія Росії проти України
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Проблема не у форматі. Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Кент

Проблема не у форматі. Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Кент

У Росії на сьогодні немає бажання виконувати взяті на себе зобов'язання в рамках Нормандського процесу і Мінських угод, оскільки Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Таку думку держсекретар США Джордж Кент висловив в інтерв'ю для телеканалу "Дом", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна опинилася в дуже складному становищі, як і її сусіди в Молдові, і її партнери в Грузії - країнах, які постраждали від російської агресії. Є механізми, які допоможуть вирішити конфлікти. У нас є мінська Тристороння контактна група щодо Донбасу, Нормандський процес. Інші конфлікти мають інші механізми. Спільний знаменник - небажання росіян виконувати взяті на себе зобов'язання. Зобов'язання, які президент Путін дав у Мінську в лютому 2015 року, аналогічні зобов'язанням, які президент Путін дав президенту Саркозі в Грузії в 2008 році. І вони аналогічні обіцянкам, які Борис Єльцин дав щодо Придністров'я ще в 1999 році.

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Думаю, проблема не у форматі. Проблема полягає в готовності Росії дозволити конфліктам залишатися неврегульованими, щоб вони могли спробувати вплинути на долю цих країн", - зазначив Кент.

росія (64946) Донбас (22354) Кент Джордж (49)


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Топ коментарі
+14
Цілком вірно !! Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію ,а Даунбас ,це лише дестабілізуючий фактор ,елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))
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03.09.2021 18:11
+10
Силі може протидіяти лише сила...і всі це чудово розуміють.
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03.09.2021 18:17
+8
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает». - Н. В. Гоголь
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03.09.2021 18:27
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Цілком вірно !! Мета Росіі ,це повернення України в "родную говєнь" Московію ,а Даунбас ,це лише дестабілізуючий фактор ,елемент гібридної війни Росіі за Україну !!!))
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03.09.2021 18:11 Відповісти
ТЕКСТ! Редакторы, поправьте текст!
Госсекретарь США - Блинкен. А этот дядька всего лишь помощник заместителя Госсекретаря.
Но говорит правильные вещи.
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03.09.2021 20:47 Відповісти
Найближча мета Росіі ,це втюхати Даунбас з особливим статусом в Україну ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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03.09.2021 18:13 Відповісти
мудрый нарид и не на такое согласится. на г+г расскажут что надо
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03.09.2021 18:13 Відповісти
Поки там буде ***** зі своїми жириками шойгами затупінми соловьйовими ,секельовими і іншою поганню а їхня челядь буде їх терпіти і вставати з колін,нічого доброго від них чекаьи не треба.Тільки сильна Україна за підтримки наших основних партнерів США і Англії може розраховувати на незалежність і волю.
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03.09.2021 18:13 Відповісти
да ты шо? - кто мы мог подумать капитан Очевидность

вот блин - будем воевать с раше-оккупантами еще 10 лет и все 10 лет доказывать всему прогрессивному и толлерантному Западу что руськие хотят войны, лугандонские "шахтеры" боеприпасы и технику не в шахтах находят и у нас не гражданский конфликт, а война с Московией..
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03.09.2021 18:14 Відповісти
З часів появи Московіі вона війну не припиняла !!!)))
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03.09.2021 18:21 Відповісти
Яким чином воювати?? Згідно з наказом -"Не стріляти" !!!)))
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03.09.2021 19:17 Відповісти
ну тебе это очевидно, а Зеленскому - нит.
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03.09.2021 20:47 Відповісти
дайте членство в ес и нато без этих территорий, хватит болтать.
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03.09.2021 18:16 Відповісти
Європа має прийти в Україну ,а не Україна в Європу !!!)))
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03.09.2021 18:23 Відповісти
Стосовно НАТО так само?
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03.09.2021 19:12 Відповісти
Безумовно!!! А хто має доводити армію України до стандартів НАТО ,амери чи європейці???)))
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03.09.2021 19:15 Відповісти
украинцы.
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03.09.2021 20:49 Відповісти
І України і її армію мають робити українці!! )))
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03.09.2021 20:51 Відповісти
без этих территорий - это сепаратизм.
Я лично не согласен отдавать Крым и Донбасс России.
Кто считает иначе - тот голимый сепар.
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03.09.2021 20:48 Відповісти
ну и живи в дерьме. сепар тот, кто думает, что этот вопрос хоть как нибудь может решиться кроме военной операции.
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04.09.2021 13:41 Відповісти
кипру слабо мешает турецкая оккупация севера острова, если шо.
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04.09.2021 13:42 Відповісти
"Думаю, проблема не в формате."
_Херасе озарение! Всего-то 13 лет прошло как фашисты напали на Грузию. Всего 11 как рейх напал на Польшу = на ЕС и НАТО! Всего 7 как нападением на Украину развязал войну в Европе.
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03.09.2021 18:16 Відповісти
Здається війни в Європі та світі не припинялась ніколи ,з часів винекнення людства !!!!))))
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03.09.2021 18:19 Відповісти
кроме последних 70 лет после окончания 2 мировой.
Исключения - распад Югославии и СССР.
потому что после 2 мировой державы договорились: ГРАНИЦЫ НЕ ПЕРЕСМАТРИВАЮТСЯ.
Россия этот уговор нарушила. За это на нее наложены санкции.
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03.09.2021 20:50 Відповісти
Після 2-ої світової війни ,почалась інша війна ,гібридна ,без пострілів та бомбардувань !!!))))
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03.09.2021 20:57 Відповісти
Силі може протидіяти лише сила...і всі це чудово розуміють.
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03.09.2021 18:17 Відповісти
3 закон НЬютона !!!)))
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03.09.2021 18:24 Відповісти
Как дипломатично сказал о дебильности "Крымской платформы"
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03.09.2021 18:22 Відповісти
_У тебя в этом удивительное единодушие с путлеровским рейхом... Так кто ты, тормоз или рашист?!
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03.09.2021 18:25 Відповісти
Аргументируй, или документы читать не умеешь?
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03.09.2021 18:42 Відповісти
Ты - идиот. Смысл Крымской платформы - поддержание в повестке для вопроса аннексии, чтобы Кремлю не удалось вопрос заиграть.
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03.09.2021 18:45 Відповісти
Опа-на, а весь мир уже забыл? Или это зеледент на фронте только раскаты грома слышит? Или это не зеледент отступает на своей территории? Или это не зеледент видит мир в глазах тупина? Или не при зеледенте провален гособоронзаказ?
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03.09.2021 18:48 Відповісти
100% Кримська платформа,це лише імітація державної діяльності !!)))
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03.09.2021 19:06 Відповісти
Смысл в том, чтобы устраивать говорильню КАЖДЫЙ год.
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04.09.2021 09:26 Відповісти
Не говори ерунды. Ты где-нибудь слышал в новостях сегодня про то, что Абхазия отделена от Грузии?
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04.09.2021 09:25 Відповісти
Зачем мне Абхазия? Вот крайнее заявление ООН в годовщину оккупации Крыма
https://ru.krymr.com/a/news-rezoliuciia-oon-po-krymu-7-godovshchina/31172255.html

Забыли говоришь?
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04.09.2021 10:37 Відповісти
Ты где-нибудь слышал в новостях сегодня про то, что Абхазия отделена от Грузии?
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05.09.2021 09:53 Відповісти
Да я и не искал. Зачем мне это?
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05.09.2021 10:04 Відповісти
«Есть у русского человека бескорыстная любовь к подлости. Он ничего с этого иметь не будет, но гадость ближнему сделает». - Н. В. Гоголь
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03.09.2021 18:27 Відповісти
Історія Росіі,від невеличкого князівства,в мокшанських болотах ,до велетенської імперіі ,це море крові поневолених народів !!! Росія жила і живе за рахунок грабунку земель поневолених народів ,в самій Московіі є лише торфяні болота та криві берези !!!))
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03.09.2021 18:27 Відповісти
Московія зі столицею у Петербурзі на чолі мокшанським царем Гольштейном. Він же Готторп та Романов. Як Джугашвіллі - Сталін.
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03.09.2021 18:34 Відповісти
Еханный бабай не прошло и 8 лет как до них начало доходить , то что мы говорили еще в 14-м. Правда если бы не наши любители посмотреть в глаза ***** , то наверное до них дошло на пару лет раньше.
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03.09.2021 18:30 Відповісти
Вони ,амери та європейці ,це розуміють давно ,а от "мудрий нарід", на жаль ,ні !!!))))
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03.09.2021 18:35 Відповісти
Есть механизмы, которые помогут разрешить конфликты. (с)

Самые очевидные механизмы, способные помочь Украине в этой ситуации:
- надежные средства ПВО
- боевая авиация
- новейшее ракетное оружие
- боевой флот
Это так, вкратце. Если эти механизмы дополнить хорошей электроникой, эффект будет выше. Но самый важный механизм. необходимый Украине - это механизм, допускающий к власти исключительно патриотов и уничтожающий ермаков всех мастей. Тоді діло буде.
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03.09.2021 18:37 Відповісти
Що потрібно для цього??? Головне ,це Україні потрібна реальна українська державна влада !!!)))
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03.09.2021 18:42 Відповісти
Так это и есть самое сложное! Нужны люди, которые готовы идти во власть не сидеть на схемах и пилить бюджетные деньги, а реально драться. Это опасно. Семьи, дети есть у каждого. Те, кто сегодня сидит на потоках, не будут церемониться, слишком большие деньги на кону. Державна влада - це дуже просто. Потрібно лише виконувати закони та ставити інтереси держави на чільне місце. Політична система наразі контролюється виключно олігархами, тому чекати приходу до влади чесних людей чесними методами марно. Чесні люди мають зрозуміти, що їх будуть трахати доти, допоки вони не покажуть зуби. Щоб кожна продажна курва точно знала, що їй гайки, якщо вона простягне лапи до наших грошей. Незалежна прокуратура, чесні суди - і все поволі наладиться. Але ж олігархія саме на те й працює, щоб у нас не було чесних судів та прокурорів. А москва буде до останку підтримувати такий стан речей, щоб довести всьому світу, що Украіна как гасударства нєсастаятєльна! Тому я просто не вірю, що на виборах прийде до влади та людина, що змінить стан речей. Всі гроші країни у олігархів, і всі ці гроші працюють на збереження існуючої системи. Отакі пироги. А робити щось треба, бо вже край. така країна, такі люди, а живемо, як кріпаки.
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03.09.2021 19:16 Відповісти
Тому і така країна ,що такі люди !!)))
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03.09.2021 19:19 Відповісти
Ой, не все!
Нужны лидеры. Умные, честные, злые. Вырвать страну у олигархов - самое главное и самое трудное.
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03.09.2021 19:45 Відповісти
1991 р. Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% ,минуло 30 років ,щось змінилося ???))))
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03.09.2021 20:13 Відповісти
А что мы знали о Чорноволе, кроме того, что он бандеровец?! Останкинская игла в каждом из нас торчала.
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03.09.2021 20:23 Відповісти
Проблема в тому що "мудрий нарід" не змінився не в якісному ,не в кількісному сенсі !!! Просто в 1991 р. слухали радіо ,а тепер дивляться вселяке Г+Г !!!)))
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03.09.2021 21:00 Відповісти
Ты сначала вырви свое село из рук местного мента.
Украина после такого автоматически справится
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03.09.2021 20:18 Відповісти
Какое-то ты странное ссыкло. Воинствующее. В пределах дивана.
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03.09.2021 20:21 Відповісти
Щас полазил по ИНЕТу. Там пишут о не совсем традиционных отношениях Ермака и Зеленского. Тока спокойно, ладно. Я понимаю, с чем я имею дело- с ИНЕТом. Однако, на этих двух ресурсах, ранее- такую мерзость не писали ни разу. А сейчас- написали. Так что, ав настаиваете, что- Тоді діло буде(с)? Хрена шо буде. Это- откровенно и честно.
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03.09.2021 18:44 Відповісти
Уж точно не с бубочкой и ермаками. Но буде 100%.
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03.09.2021 18:51 Відповісти
Дай вам Бог это увидеть. Мне- не доведется. Я очень старый.
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03.09.2021 18:54 Відповісти
Не такий старий ,як давній !!!Старість ,цн не роки ,а стан душі !!!!))))
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03.09.2021 19:08 Відповісти
Точно! Слышал от одной бойкой бабушки: Яка ж я бабуся, як я щоночі ї...уся! Молодость души не зависит от артрита.
Мне, кстати, тоже не 17 лет, голова седая, как одуванчик!
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03.09.2021 19:53 Відповісти
А это очень хорошо, между прочим.
Старые люди в таких делах важны и нужны, и вот почему:
- они мудры
- имеют колоссальный опыт
- им уже нечего терять.
- не принимают поспешных, необдуманных решений
Остается только быть в курсе событий и не быть равнодушным. мне кажется, у вас это очень неплохо получается.
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03.09.2021 19:50 Відповісти
о не совсем традиционных отношениях Ермака и Зеленского



да ладно, совет им и любовь...нехай шоркаються, як хочуть, але тiльки за межами України, one way ticket в зуби обом та нехай шурують за поребрик, а Неньку цi колаборанти та кремлiвськi консерви нехай залишать в спокої.
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03.09.2021 21:18 Відповісти
Джордж Кент - не даржавний секретар США! Не приписуйте йому посаду, яку займає Блінкін!

Насправді, https://ukrainian.voanews.com/a/kent-ukraina-povirenyi/5958286.html Джордж Кент є заступником помічника Держсекретаря США, виконував обов'язки тимчасового повіреного у справах США в Україні на період https://lb.ua/news/2021/07/27/490338_timchasova_povirena_spravah_ssha.html відпустки Тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін .
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03.09.2021 18:46 Відповісти
Это - понятно. Вопрос в том, возможно ли прекращение огня на линии разграничения как в Приднестровье.
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03.09.2021 18:47 Відповісти
Понятно, что ты не очень умён.
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04.09.2021 09:27 Відповісти
Звісно нк зацікавлений. Москальщина не для того нападала,щоб просто взяти і перестати воювати.
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03.09.2021 18:53 Відповісти
Та ніколи ,доки існує ,Росія не відмовиться від імперських амбіцій !!!)))
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03.09.2021 19:03 Відповісти
відмова від імперських амбіцій для паРашi = кiнець азiопськiй тюрмi народiв...
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03.09.2021 21:19 Відповісти
"Такое мнение госсекретарь США Джордж Кент выразил..."??? Секундочку!!! Какой-такой госсекретарь США Кент? А куда девался Тосик Дональдович Блинкен? Уже подсидели и поджопили? Или автор темы чутка дебил?
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03.09.2021 18:58 Відповісти
кремль то понятно...
но обратите внимание на то , что
наша бандота не заинтересована, чтобы Зе -уходил,
так как при нём, говорят, так классно и легко воровать бюджет
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03.09.2021 19:10 Відповісти
Проблема не у форматі. Кремль не зацікавлений у вирішенні конфлікту на Донбасі, - Кент - Цензор.НЕТ 8956
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03.09.2021 19:15 Відповісти
Зеля так не думает.
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03.09.2021 19:21 Відповісти
Він взагалі не думає!!! Лялька напхана тирсою не спроможна самостійно мислити та діяти !!!)))
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03.09.2021 19:29 Відповісти
Кремль не заинтересован в разрешении конфликта на Донбассе.-Что противоречит идеологии кодлана Коломойского. Путин умный человек, можно договориться, - Шефир/ Шефир: Мы надеемся, что через два года русский рынок для нас откроется./Внимательно слушаю Путина, Лаврова, Козака, Грызлова. Чувствую, что они хотят, чтобы на Донбассе был мир, - Кравчук
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03.09.2021 19:23 Відповісти
Спасибо, Кэп!
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03.09.2021 20:28 Відповісти
Ору, да неужели)) не для этого они его создавали)
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03.09.2021 20:51 Відповісти
74-річна мешканка Луганська написала вірш-відповідь на пісню віки циганової "От Донецка до кремля - это рюзьгия земля"

Слухай, віка циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, пуйло про це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
i пуйло я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобздони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.

P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! розповсюджуйте, панове!
💙💛
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03.09.2021 21:12 Відповісти
 
 