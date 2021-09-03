Погрози звільнення з роботи через відмову від вакцинації - це порушення прав людини, - Денісова про ситуацію в міськраді Івано-Франківська

Звільнення працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська за відмову від вакцинації від COVID буде порушенням прав людини. Омбудсмен Людмила Денісова відреагувала на погрози мера Руслана Марцінківа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Telegram Офісу омбудсмена.

Повідомляють, що це реакція на повідомлення Марцінківа у Фейсбуці про те, що працівники виконавчого комітету міськради повинні бути 100% вакциновані. А в разі відмови від щеплення, за його словами, їх можуть звільнити.

У зв'язку з цим Денісова зазначає, що ст. 43 Конституції гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення.

"Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 3018 "Про затвердження Дорожньої карти щодо впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 24 грудня 2020 року, вакцинація від коронавірусу визначена як добровільна для всіх груп населення і професійних груп. А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці; пряме або непряме обмеження прав працівників, у тому числі за станом здоров'я, не допускається", - наголосила вона.

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При цьому омбудсмен звернула увагу на те, що в своїй резолюції ПАРЄ закликає і рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов'язковою, і ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для її проходження.

Нагадаємо, раніше Марцінків оголошував заходи стимулюючого характеру, щоб жителі Івано-Франківська вакцинувалися, але в кінці серпня почав погрожувати звільненням працівникам міськради.

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