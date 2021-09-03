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Новини Коронавірус і карантин
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Погрози звільнення з роботи через відмову від вакцинації - це порушення прав людини, - Денісова про ситуацію в міськраді Івано-Франківська

Погрози звільнення з роботи через відмову від вакцинації - це порушення прав людини, - Денісова про ситуацію в міськраді Івано-Франківська

Звільнення працівників виконавчого комітету міськради Івано-Франківська за відмову від вакцинації від COVID буде порушенням прав людини. Омбудсмен Людмила Денісова відреагувала на погрози мера Руслана Марцінківа.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це інформує Telegram Офісу омбудсмена.

Повідомляють, що це реакція на повідомлення Марцінківа у Фейсбуці про те, що працівники виконавчого комітету міськради повинні бути 100% вакциновані. А в разі відмови від щеплення, за його словами, їх можуть звільнити.

У зв'язку з цим Денісова зазначає, що ст. 43 Конституції гарантує право кожного на працю і захист від незаконного звільнення.

"Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України № 3018 "Про затвердження Дорожньої карти щодо впровадження вакцини від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 24 грудня 2020 року, вакцинація від коронавірусу визначена як добровільна для всіх груп населення і професійних груп. А Кодексом законів про працю України заборонена будь-яка дискримінація у сфері праці; пряме або непряме обмеження прав працівників, у тому числі за станом здоров'я, не допускається", - наголосила вона.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Не хочете вакцинуватися - заяву на звільнення": Мер Івано-Франківська Марцінків поставив ультиматум нещепленим співробітникам міськради

При цьому омбудсмен звернула увагу на те, що в своїй резолюції ПАРЄ закликає і рекомендує інформувати громадян про те, що вакцинація не є обов'язковою, і ніхто не може зазнавати політичного, соціального чи іншого тиску для її проходження.

Нагадаємо, раніше Марцінків оголошував заходи стимулюючого характеру, щоб жителі Івано-Франківська вакцинувалися, але в кінці серпня почав погрожувати звільненням працівникам міськради.

Також читайте: Вакциновані від COVID-19 вчителі Івано-Францівська отримають 1000 грн премії

Денісова Людмила (883) карантин (18172) права людини (611) Марцінків Руслан (100) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+8
Хіба в Україні бадай хтось покаран за порушення прав людини ??? Головний порушник прав людини це держава !!!)))
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03.09.2021 19:13
+7
Ой! Какая умничка Денисова. Типа- умничка. А угрозы снять все(!!!) премии работникам бюджетным в Мариуполе, такого же мэра- это как?! По той же причине. Взять- и украсть у людей деньги. Дословно: " Главным условием при назначении премии за месяц станут выполнение показателей по вакцинации."(с). То есть- вы, Теплосеть, можете ни хрена не делать, а просто вакцинироваться. И- премия обеспечена. Не верите? Та я вас ссылками и видосами этого барана забросаю! Я- о нашем мэре- Бойченко.
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03.09.2021 19:17
+5
Ага. Я понял. Тут такое: мне- повезло. Я- не работник бюджетной сферы Мариуполя. У меня есть шурин- водитель автобуса. Их, в понедельник всех собрали и решили убедить- вакцинируйтесь!!! А они все- не желают. Ввиду того, что общественный транспорт Мариуполя просто стал бы, намертво, им- РЕКОМЕНДОВАЛИ вакцинироваться. И- отстали. Власть поняла- здесь вам- не тут! Потому- отстали. Теперь, эти твари, переключились на Теплосеть и Водоканал, со своими сраными наездами. Заметьте- в почти начале отопительного сезона... Вы понимаете- о чем я?!
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03.09.2021 19:41
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Ну і ??? То яким чином мають карати за порушення прав людини???)))
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03.09.2021 19:11 Відповісти
Невже виганяти лахудру зібралися зєйлюпінці? Активізувалася , як перед ....
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03.09.2021 19:26 Відповісти
Ну а сенс змінювати часи на труси ,а шило на мило !!!)))
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03.09.2021 19:33 Відповісти
" ...В зєцлюпи бальшой, ему видней.." Можливо чергову куму десь пристроїти.
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03.09.2021 19:38 Відповісти
Хіба в Україні бадай хтось покаран за порушення прав людини ??? Головний порушник прав людини це держава !!!)))
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03.09.2021 19:13 Відповісти
Ну і ...???)))
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03.09.2021 21:51 Відповісти
Хай розкаже про це міністру освіти
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03.09.2021 19:13 Відповісти
то же самое, шо требовать гонорейкиным носить в косметичке презервативы...мозг купите денисовой,а лучше билет на историческую родину..
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03.09.2021 19:17 Відповісти
Это для госоветов и выше. Про остальных Денисова промолчит.
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03.09.2021 19:17 Відповісти
Ой! Какая умничка Денисова. Типа- умничка. А угрозы снять все(!!!) премии работникам бюджетным в Мариуполе, такого же мэра- это как?! По той же причине. Взять- и украсть у людей деньги. Дословно: " Главным условием при назначении премии за месяц станут выполнение показателей по вакцинации."(с). То есть- вы, Теплосеть, можете ни хрена не делать, а просто вакцинироваться. И- премия обеспечена. Не верите? Та я вас ссылками и видосами этого барана забросаю! Я- о нашем мэре- Бойченко.
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03.09.2021 19:17 Відповісти
Турботливий ваш мер ,за ваше здоров"я дбає ,як за своє !!!))))
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03.09.2021 19:23 Відповісти
Ага... есть такое. Тока я теперь, если шо- сантехников не вызываю. Чес слово! Они у нас стали какие-то не очень компетентные, если говорить без матюков... Вот честно! Я, единожды понаблюдал за работой сладкой парочки придурков... и всё, хватит с меня. Теперь- сам справляюсь, хотя я- 0(ноль)!!! Но... у меня, почему-то, получается в разы лучше.

У нас, нормальные спецы- уже все в Польше...
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03.09.2021 19:28 Відповісти
Нормальные спецы по Польшам не катаются, их и здесь неплохо кормят.
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03.09.2021 19:31 Відповісти
Эх... если бы. Вашими бы устами, да мед пить. Вы, наверное меня не поняли: тут- дурдом. Никого не интересует твой опыт, твои навыки. Главное: вакцинируйся!
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03.09.2021 19:33 Відповісти
Нормальные спецы по Польшам не катаются, их и здесь неплохо кормят.

На остальное просто денег нет... Только пайка от хозяина.
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03.09.2021 21:39 Відповісти
вы на него в суд подавали?или человек,который вам обьяснил ваши права должен это делать,в данном случае Денисова?
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03.09.2021 19:24 Відповісти
Вы это- мне?
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03.09.2021 19:29 Відповісти
если о мере Мариуполя то вам. Хотя прекрасно понимаю что дело не так в мере,как в нашей неизменившийся ментальностм,кстати в ВСУ такая картина,там вакцинаниция тоже добровольно принудительная
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03.09.2021 19:34 Відповісти
Ага. Я понял. Тут такое: мне- повезло. Я- не работник бюджетной сферы Мариуполя. У меня есть шурин- водитель автобуса. Их, в понедельник всех собрали и решили убедить- вакцинируйтесь!!! А они все- не желают. Ввиду того, что общественный транспорт Мариуполя просто стал бы, намертво, им- РЕКОМЕНДОВАЛИ вакцинироваться. И- отстали. Власть поняла- здесь вам- не тут! Потому- отстали. Теперь, эти твари, переключились на Теплосеть и Водоканал, со своими сраными наездами. Заметьте- в почти начале отопительного сезона... Вы понимаете- о чем я?!
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03.09.2021 19:41 Відповісти
конечно понимаю,как при совке,главное показатели
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03.09.2021 19:47 Відповісти
Вы меня не совсем верно поняли. Возможно, что это уже паранойя, не стану оспаривать. Но! При недостаче работяг- снимать премиальные- это нонсенс! Так быть не может! Но, это таки есть... Потому, я ничему не удивлюсь этой зимой.
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03.09.2021 19:51 Відповісти
я это понимаю,но мерам видимо спустили сверху какое то указание по вакцинации,иначе будьте уверены чхали бц они на это вакцинирование,как чхали на людей и до вакцинации
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03.09.2021 19:54 Відповісти
Ну да. Я как-то не учел, что мои вопли вы не читали. А я вопил тут: спущена разнарядка, из Киева! А на местах- крутитесь. Если получится. Ладно. Один хрен- безнадега. Будет так- как уже кто-то знает. Всё, знает, тварь!
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03.09.2021 20:01 Відповісти
повопят и успокоятся,не в первый раз
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03.09.2021 20:03 Відповісти
Ладно. То есть- всё в порядке будет, да? Ну и славно. Главное- котов не заморозить.
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03.09.2021 20:06 Відповісти
скинут другое указание про это забут,надо ж будет решать другую *глобальную задачу*)
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03.09.2021 20:11 Відповісти
денисовой бы профсоюз гонорейкиных очолыты...
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03.09.2021 19:25 Відповісти
не то шо "будет" а нанеси визит и гони этого Марцинкива ссаными тряпками. я понимаю шо он типо татриот, на словах, но такое зачем вытворять то?
как будто бы на заказ делает такое.
я не то шо люблю вирус.. гггг, но блин - тупо обосрал людей шо не вакцинируются. дурак какой то. гнать бы нафиг если возможно.
а если нет то чморить - зачем он тупо нагибать старается учителей или кого то там - чего - право такое имеет?
придурок же, либо "хайп" ловит.
Денисова - нанеси ему если даже не визит, то хотя бы с ноги ударь.те.
что за бред - дурак заставляет колоться - а если кто то не хочет? или кому то побоку шо его заставляет бык с корочкой мэра?
завтра походу извинится этот мужичок.
охренеть - че надо колотьсяя ибо приказ от мужичка на кресле мэра?
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03.09.2021 19:25 Відповісти
Он не одинок. Есть еще.
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03.09.2021 19:32 Відповісти
Погрози звільнення з роботи через відмову від вакцинації - це порушення прав людини, - Денісова про ситуацію в міськраді Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 5149
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03.09.2021 19:36 Відповісти
Погрози звільнення з роботи через відмову від вакцинації - це порушення прав людини, - Денісова про ситуацію в міськраді Івано-Франківська - Цензор.НЕТ 6142
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03.09.2021 19:36 Відповісти
Це що ,колеса для колерових мультіків ???))))
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03.09.2021 20:03 Відповісти
Тому, що свої права потрібно захищати. Подати в суд ах..го мера. Хай пам'ятає що він просто найманий працівник, а не царьок
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03.09.2021 19:38 Відповісти
Чипировать скот брыкающийся насильно
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03.09.2021 19:50 Відповісти
Посмотрим , что она после очередного локдауна запоет.
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03.09.2021 20:46 Відповісти
Вакцину- только членам профсоюза!...
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03.09.2021 21:37 Відповісти
Там зарплата 5 тис , а премія 30 тис . Просто позбавлять премії , що не є порушенням прав людини , і всі діла . Розумний вакцинується , а дурак втратить гроші . Дурака не шкода , а бюджет зекономить . І права людини не будуть порушені . Бандерівці за цим чітко слідкують і без омбудсмена . Для них права людини - ПОНАД УСЕ .
СЛАВА УКРАЇНІ !!!
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03.09.2021 21:40 Відповісти
Денисова,а ну ка,инициируй возбуждение уг.дела в отношении этого Марцинкива,за угрозы и нарушение прав человека
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04.09.2021 08:27 Відповісти
... Повага і Честь Денисовій ... ГАНЬБА Марценків , що представляє ВО Свободу .. і що однопартійці НЕ в силах спам"ятати цього виродившогося ХОЛУЯ ? .. отаке ..
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04.09.2021 10:05 Відповісти
 
 