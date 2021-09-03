Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд"

Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував свою фотографію з висунутим язиком, яка раніше викликала шквал обурення.

Никифоров сказав, що пост був самоіронією, а знімок вирваний із контексту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Там насправді не одне фото, а два. Я думаю, більшість людей другого фото не бачило. Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото – дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалечінь, а на другому – дивіться, я тримаю в руках "пірамідку"! Це дві сторони спектру. До того ж насправді я не такий і не такий – я десь посередині. Але ось вам крайнощі – вибирайте, що вам більше подобається. Цю фотографію спеціально було зроблено, вона іронічна: ось найшаблонніша фотографія, яка може бути – я тримаю "пірамідку", – сказав Никифоров.







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За його словами, він не очікував такої критики у відповідь на цю фотографію.



"Не чекав зовсім. Я досі дивлюся на це і не розумію, за що там можна хейтити. Проте я тепер краще розумію очікування людей від прессекретаря президента: кам'яне обличчя, усміхатися не можна, язик висовувати не можна, танцювати не можна, нічого не можна – ну, добре, добре", – заявив Никифоров.



Він повідомив, що президент не критикував його за ці фото.



"Головний висновок, який я для себе зробив після цієї ситуації, – як легко вбивають іронію. Беремо повідомлення і просто висмикуємо з нього одну частину – і все, сенс втрачається, а решта має недоречний і безглуздий вигляд. Напевно, жодної іронії та самоіронії припускати не можна, тому що це руйнується одним рухом. [...] Це серія фотографій, у яких є певний посил. І я нічого поганого не бачу в цих фото. Саме в тому вигляді, у якому їх було опубліковано. Але якщо одне фото висмикувати і окремо перепощувати скріншоти, не бачачи оригіналу, звісно, це має дещо безглуздий вигляд", – сказав прессекретар.

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За словами Никифорова, знімки він зробив у вільний від роботи час.



"Іще раз: це несерйозна фотографія. Це свідоме перебільшення, дурощі. Були часи – пішли сфотографувалися. Я ж не за президентом стою, кривляюся. Я не п'яний, не б'ю посуд. І взагалі, думаю, людині припустимо усміхатися і дуріти в якихось дрібних дозах. Так, я прессекретар президента – то що, я тепер не людина? Я ж не під час виконання обов'язків, не на роботі – у вільний час зробив фото. Але це, звісно, усе дискусійне", – заявив він.



Також прессекретар сказав, що збирався піти 19 вересня на ЛГБТ-прайд, але після цього скандалу сумнівається, чи потрібно це робити.



"Я ще хотів піти на прайд, підтримати, а тепер ось думаю, чи варто? Тому що взагалі буде катастрофа", – заявив Никифоров.