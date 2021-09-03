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Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд"

Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував свою фотографію з висунутим язиком, яка раніше викликала шквал обурення.

Никифоров сказав, що пост був самоіронією, а знімок вирваний із контексту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

"Там насправді не одне фото, а два. Я думаю, більшість людей другого фото не бачило. Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото – дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалечінь, а на другому – дивіться, я тримаю в руках "пірамідку"! Це дві сторони спектру. До того ж насправді я не такий і не такий – я десь посередині. Але ось вам крайнощі – вибирайте, що вам більше подобається. Цю фотографію спеціально було зроблено, вона іронічна: ось найшаблонніша фотографія, яка може бути – я тримаю "пірамідку", – сказав Никифоров.


Никифоров про скандальне фото: Я ж не за президентом кривляюся, не пяний, не бю посуд 01
Никифоров про скандальне фото: Я ж не за президентом кривляюся, не пяний, не бю посуд 02

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Висунув язика: прессекретаря президента Никифорова розкритикували за пустотливе фото з Вашингтона. ФОТО

За його словами, він не очікував такої критики у відповідь на цю фотографію.

"Не чекав зовсім. Я досі дивлюся на це і не розумію, за що там можна хейтити. Проте я тепер краще розумію очікування людей від прессекретаря президента: кам'яне обличчя, усміхатися не можна, язик висовувати не можна, танцювати не можна, нічого не можна – ну, добре, добре", – заявив Никифоров.

Він повідомив, що президент не критикував його за ці фото.

"Головний висновок, який я для себе зробив після цієї ситуації, – як легко вбивають іронію. Беремо повідомлення і просто висмикуємо з нього одну частину – і все, сенс втрачається, а решта має недоречний і безглуздий вигляд. Напевно, жодної іронії та самоіронії припускати не можна, тому що це руйнується одним рухом. [...] Це серія фотографій, у яких є певний посил. І я нічого поганого не бачу в цих фото. Саме в тому вигляді, у якому їх було опубліковано. Але якщо одне фото висмикувати і окремо перепощувати скріншоти, не бачачи оригіналу, звісно, це має дещо безглуздий вигляд", – сказав прессекретар.

Також читайте: Мендель про роботу наступника Никифорова: Сергію легше, хоча він цього і не розуміє, у нього функції спрощені

За словами Никифорова, знімки він зробив у вільний від роботи час.

"Іще раз: це несерйозна фотографія. Це свідоме перебільшення, дурощі. Були часи – пішли сфотографувалися. Я ж не за президентом стою, кривляюся. Я не п'яний, не б'ю посуд. І взагалі, думаю, людині припустимо усміхатися і дуріти в якихось дрібних дозах. Так, я прессекретар президента – то що, я тепер не людина? Я ж не під час виконання обов'язків, не на роботі – у вільний час зробив фото. Але це, звісно, усе дискусійне", – заявив він.

Також прессекретар сказав, що збирався піти 19 вересня на ЛГБТ-прайд, але після цього скандалу сумнівається, чи потрібно це робити.

"Я ще хотів піти на прайд, підтримати, а тепер ось думаю, чи варто? Тому що взагалі буде катастрофа", – заявив Никифоров.

скандал (625) фото (173) Сергій Никифоров (159)


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Топ коментарі
+72
«Эффект Даннинга-Крюгера», - это когда дебилы немогут понять, что они дебилы. Потому что они дебилы.
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03.09.2021 19:33
+57
Це тільки мене сором охоплює за таких представників нашої країни?
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03.09.2021 19:30
+52
Да все правильно он сделал.
Чтобы сразу стало понятно "клоуны приехали"
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03.09.2021 19:30
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"Я еще хотел пойти на прайд, поддержать, а теперь вот думаю - стоит ли? Потому что вообще будет катастрофа", - заявил Никифоров. Источник: https://censor.net/ru/n3286273 Сирожа, ты только не рюмзай и не робей. Хотел пойти на ЛГБТ прайд своих поддержать в "турборежиме", на других, таких же, посмотреть? Таки да, иди... А там, глядишь, близкие знакомства заведешь, так сказать, на "высшем ЗЕ-уровне"... И не забудь донести до всей ЛГБТ тусовки, что ЗЕ-туловище (оно же "величайший лидер современности"), к которому ты пресс-секретарем приставлен, всегда "готово "принять в любом количестве с любой стороны", как та дешевая актриса немецких фильмов для взрослых...
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03.09.2021 20:08 Відповісти
Ну если все нормально для тебя - продолжай дальше рожи корчить. Гастроли в США. Будешь в Москве - сделай фото Кремль на х.
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03.09.2021 20:10 Відповісти
Оце для нікіфора))

http://alii.pub/5z1gyf
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03.09.2021 20:15 Відповісти
На первое фото я просто смотрю серьезно.А на второе смотреть серьезно не могу - знаю,что он голый под костюмом...ха-ха!
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03.09.2021 20:16 Відповісти
т.е. обезъянничать в составе представительской делегации - нормально?
(а ссать с балкона на журналистов не пробовал?)
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03.09.2021 20:17 Відповісти
По якому принципу, за які заслуги їх підбирають...? Один на самокаті їздить по Кабміну, той каже що він дебіл, а то цілий міністрр залізає з ногами на стіл у своєму кабінеті, ті на офіційному прийомі у Еміра свої підошви сунуть під ніс арабам, що є прямою образою ...? Пороблено їм чи що, клепка є? Чи це спец проект якийсь по дискредитації українського народу і Держави ...?
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04.09.2021 06:59 Відповісти
А що можна чекати від цих мудаковатих
кацапів?Мордой до таких справ не вийшов!
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04.09.2021 13:42 Відповісти
Не подавайте ему идей! А то в следующий раз попробует.
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04.09.2021 14:52 Відповісти
Блин, а я бы и не догадался (рассматривать 2 фоты в сей секунд)... Дык, это же не то что... Это просто , раздвоение личности... просто АБЫРВАЛГ...
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03.09.2021 20:36 Відповісти
Какое неиспорченное интеллектом лицо!
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03.09.2021 20:48 Відповісти
Мерзкое, тупое, отвратное фото, но он этого даже не понимает....
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03.09.2021 20:49 Відповісти
Ще додати фотку з лєнкой з висунутим язиком, та як зельцман камеру облизує. Тоді вже буде повна картина квартальних ідіотів. До речі, цей нікіфоров також з кривого рогу.
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03.09.2021 20:51 Відповісти
Вчера на "Прямому" прозвучала мысль, шо вроде , до того нормальный человек, но попав в круг Зеленского, становится фрики-клоуном... Секрет в чем: ЗЕЛЕНСКИЙ В СВОИХ ПРОГРАММАХ НАЦЕЛЕН НЕ СОЗИДАТЬ, А ТОЛЬКО СТЯЖАТЬ (всякие там налоги), ДАЖе РАБОТАЯ ШУТОМ В 95-ОМ ОН УКРАЛ " СПЛАГИАТИЛ" ТЕМУ ИгРЫ НА ФАНО СВОИМ ДЕТОРОДНЫМ ОРГАНОМ . Кто не верит посмотрите видосик о фрики братьях... Карл, слышишь, ролик от 2008-го года ... на который позарился Зелtнский... КААРОЧИ, семейство пополнилось еще одним фрики-братом...Ай-да, пан НикифороFF...
https://www.youtube.com/watch?v=o7DqOwnkACg Freaking Brothers.!! - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=o7DqOwnkACg https://www.youtube.com › wa...


· https://translate.google.com/translate?hl=ru&sl=en&u=https://www.youtube.com/watch%3Fv%3Do7DqOwnkACg&prev=search&pto=aue Перевести эту страницу

https://www.youtube.com/watch?v=o7DqOwnkACg Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд" - Цензор.НЕТ 7210
https://www.youtube.com/watch?v=o7DqOwnkACg 1:51

This duet play piano with no hands, and... No pants!! So funny... Take a look at this!P.S. Sorry for quality video..

2 апр. 2008 г. · Добавлено пользователем Jerez911
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03.09.2021 21:09 Відповісти
антересно
зе уволит своего зебила из цирка сразу после гастролей по Америке...или чуть папожже?
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03.09.2021 21:02 Відповісти
Наскільки я розумію, це лише перший зашквар даного фріка. Бубочка має дати таким персонажам другий шанс. Багато разів.
Отже, відповідь на Ваше питання буде такою: якщо і звільнить то нескоро.
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03.09.2021 22:34 Відповісти
як в усіх різко обліко морале прорізалося? нормальна фото.
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03.09.2021 21:03 Відповісти
На фото еще день,я никогда не поверю что делегация днем отдыхает.Хотя,это же Зекомпани,они там фотки и видосики приехали поснимать? Тем более за наши деньги адийоты в Штаты слетали,оттягиваются.
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03.09.2021 21:04 Відповісти
И это пресс-секретарь главы государства... Свет, занавес.
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03.09.2021 21:05 Відповісти
Забавно мне крутое вороньё,
которое политику вершит:
когда твоя профессия - враньё,
дерьмо сочится прямо из души.

Игорь Губерман
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03.09.2021 21:08 Відповісти
Я даже на рояле хреном не играю,чо вы на меня наехали,то?
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03.09.2021 21:11 Відповісти
Идите на прайд всем кодлом ...
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03.09.2021 21:12 Відповісти
Вимагаю повернути Мендель взад! Без неї нам сумно, а Бубочкє самотньо.

Я вже давно помітила, що у КоЗеМанди кожний наступний члін ще гірший за свого попередника. Тому коли вони когось міняють на нового, то мені вже лячно.
.
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03.09.2021 21:14 Відповісти
Не, не надо взад, бо кто будет спiвчувати Зеленскому, шо тому не подфартило, мол, вместо первого звонка в школе он свынужден прислушиваться к советам Байдена...
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03.09.2021 21:20 Відповісти
Юля ж про бубочку так турбувалась, наче еврейська мама. Хто ж йому зараз носика витре, та гульфік застібне?
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03.09.2021 21:26 Відповісти
Шо бы там ни было и как бы там ни было...но Лена Юлю ушли-с...
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03.09.2021 21:40 Відповісти
Такі да.
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03.09.2021 21:53 Відповісти
Дуже не хотів би Вас лякати, та все ж. Бубочці в зручному кріселку гріти дупу ще два роки. Скільки ще фріків протягом цього часу він явить світові, й, головно, яких ядерних фріків...
(Тут лячно стало вже й мені).
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04.09.2021 02:18 Відповісти
зекоманда и их вошьдь Моська - стая угашеных шакальчиков, безнаказанных клубных подростков-переростков, уверенных, что их всегда прикроют папики с волосатыми руками.. пока что всё так и происходит..
73%ные зебилы, вы ж об этом мечтали?
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03.09.2021 21:23 Відповісти
Я бачив як дівчатка-підлітки фотографуючись показують язик. Не дивувався, ну що сказати, мале, дурне, в голові вітер. Але я жодного разу не бачив, щоб хлопчики-підлітки фотографуючись показували язик. А тут дорослий мужик 30 -40 років, прес-секретар президента європейської країни та ще й під час візиту до країни - стратегічного партнера, на фоні Білого дому - резиденції президента США висулупив свого язика. Виникає питання. Він інфантильний підліток, недорозвинений чи просто дебіл? Пригадайте прес-секретарів попередніх президентів. Всі вели себе достойно, контролювали свою поведінку, свої слова й емоції. А тут криворізькі клоуни.
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03.09.2021 21:39 Відповісти
Ще один дєятєль із Зеко-манди на День Незалежності на Майдані підходить до поліціянтів і каже їм, що хоче відсосати, набиваючи собі ціну: "Я не остання людина в цій країні. Я заступник міністра економічного розвитку, я радник першої леді. У мене є і гроші. Я люблю чоловіків, красивих. Маю право". Дивіться відео. https://bykvu.com/ua/bukvy/ne-ostannia-liudyna-v-tsii-kraini-radnyk-zelenskoi-**********-proponuvav-intym-politsiiantu/
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03.09.2021 21:53 Відповісти
Я теж бачив це неподобство і сміявся цілий вечір!
Але цей кацап нікіфоров наробив більше шкоди ніж
той депутат- гомосека!
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04.09.2021 13:49 Відповісти
Уявляю рівень кадрів у структурах Ахметова. Ні ума, ні розуміння ситуації - хто ти, що ти, де ти.
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03.09.2021 21:40 Відповісти
"Держу пирамидку...". Их там по принципу наличия олигофрении отбирают?
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03.09.2021 21:45 Відповісти
Этот кусок дебила даже не вкурил что кривляться - это в цирк, а на государственной службе нужны совсем другие способности ...
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03.09.2021 21:46 Відповісти
нет... ты просто - ДОЛБ***......
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03.09.2021 21:46 Відповісти
Прочитал, долбойоб звичайний, нах далі читати
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03.09.2021 21:46 Відповісти
Навіть путінська шавка Піськов такого собі ніколи не дозволяв 😡
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03.09.2021 21:53 Відповісти
зачем вы это сказали?представил писькова на месте этого дурачка) аж поплохело
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04.09.2021 09:31 Відповісти
мендель головного мозга
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03.09.2021 21:53 Відповісти
"Не ожидал совершенно. Я до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить." Я тоже этого не понимаю. Ничего в этом снимке криминального нет. Вы что, граждане, подурели, что ли? Прям, такие одухотворенные все. Угу, идешь по улице и уши от матов вянут. И деваться от этого некуда, потому что матерятся все, от детей до стариков.
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03.09.2021 22:12 Відповісти
Воно настільки тупе, що навіть не розуміє, чому через це фото до нього є якісь претензії. Свого часу коли президентом обрали зека-рецидивіста, я думав що все - на тому експерименти припиняться. Так ні, захотіли ще коміка з командою дегенератів ще й під час війни. Тепер стали посміховиськом на весь світ.
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03.09.2021 22:15 Відповісти
Боже мій... Я думав, що панночка мендель - це днище. Як же я помилявся!..
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03.09.2021 22:27 Відповісти
Андрійко Богдан нам теж здавався днищем, але ж Дєрьмак довів, що ми дуже помилялись.
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03.09.2021 22:55 Відповісти
Вітаю Вас!
Андрусик, котрий д'Єрьмак, як на мене, - то прокачаний варіант Андрія з Богданом. Пригадую, тоді подумав, що така кадрова перестановка з Бубочкиного боку свідчить про... Бубочкин перфекціонізм Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд" - Цензор.НЕТ 8800 .
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04.09.2021 02:11 Відповісти
Вас вітаю!

А мені тоді лише одна кумедна пісня згадалась про Андрійку та лопушка.

« ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, и у любви у нашей села батарейка».
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04.09.2021 02:47 Відповісти
В сухом остатке визита ЗЕ:
- селфи Никифорова
- фотки ЗЕ
- 65 миллинов
- куча поздравительных открыток меморандумов.
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03.09.2021 22:49 Відповісти
осталось ему у мента отсосать...
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03.09.2021 23:00 Відповісти
" до сих пор смотрю на это и не понимаю, за что там можно хейтить...."
Ничего страшного и неприличного, ты конечно не сделал, но не понимаешь потому, что было! Быдло не понимает, что их "приколы", прикольные только в их круге!
Ты ж ***** перссекретарь президента (пусть даже клоуна) ты поехал не личный отдых, а представлять страну.... на до же как то держать лицо, а ты постишь дебильные фотоки.....
Со своими дружбанами развлекайся как хочешь - хоть ветки в жопу засуньте и сфоткайтесь!!!!
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04.09.2021 00:29 Відповісти
Який піп,такий і приход. 95 квартал в дії.
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04.09.2021 04:20 Відповісти
Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд" - Цензор.НЕТ 7539
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04.09.2021 14:44 Відповісти
Никифоров о скандальном фото: "Я же не за президентом кривляюсь, не пьяный, не бью посуду. Просто я идиот".
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04.09.2021 05:29 Відповісти
В тебе така неприємна пика, що нічого не допоможе: серйозний ти чи дуркуєш.
Не монтуєшся ніяк з посадою. (Твоя попередниця - теж).

Шо значить: уже не підеш ?
Давай-давай, шуруй. І всіх ваших з собою бери, починаючи з шефа.
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04.09.2021 06:51 Відповісти
А потом в США прутся, и что-то там еще просят и хотят. Если вы не уважаете страну, которая вам готова помочь , выкладывая в публичное пространство такие унизительные фото, это вредители Украины, дебилы, бездари, воры, вруны
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04.09.2021 07:38 Відповісти
Пані Тетяна! З Вами повністью згоден. Візит Зелкловна в Штати повністью
провалився. Президент Байден фактично випоров зеленяку! Подивіться як
сидів Байден і як втиснувся в крісло наш президент. Як селюк який боїться
вивалиться з нього.Він навить не знає як правильно сидіти під час таких
перемовин.Це йому не відосики знімати! А про вираз обличчя як то кажуть
"ноу коментс", непідготовлений до іспиту студент! До речи дуже добре пам'ятаю
виступ Байдена в ВР України.Відтрахав ії по повній програмі.І що ви думаєте
вони зрозуміли хто вони такі? Так навибирали собі такої ж шантрапи! Ганьба!
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04.09.2021 14:18 Відповісти
Ти просто кончений дебіл. А це ще гірше.
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04.09.2021 08:21 Відповісти
Да,"молодец", не задумуючись придумал себе кликуху- "ПИРАМИДКА"!!! Ну Шо "Пирамидка", а может стоит пройтись на ЛГБТ-прайд,покажеш Свою пирамидку?
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04.09.2021 12:59 Відповісти
Возьми просто И ПОВЕССЯ. Это как-то оправдает твою ущербность
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04.09.2021 14:50 Відповісти
прочитав коменты, понял: население Украины стремительно дебилизируется
и не только Украины
грустно
но мне уже скоро пора на покой, а вот вам жить в этом ************ мире
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04.09.2021 15:00 Відповісти
Тебя поставили на должность, чтобы ты был лучше Пескова, ммудыла.
Пескова кто-то видел с высунутым языком ?
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04.09.2021 15:29 Відповісти
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