Никифоров про скандальне фото: "Я ж не за президентом кривляюся, не п'яний, не б'ю посуд"
Прессекретар президента Сергій Никифоров прокоментував свою фотографію з висунутим язиком, яка раніше викликала шквал обурення.
Никифоров сказав, що пост був самоіронією, а знімок вирваний із контексту, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
"Там насправді не одне фото, а два. Я думаю, більшість людей другого фото не бачило. Це серія фотографій, і вони пов'язані. Два фото – дві протилежності. Їх треба розглядати в комплекті. Така самокритика. На одному фото я серйозний, задумливий, дивлюся вдалечінь, а на другому – дивіться, я тримаю в руках "пірамідку"! Це дві сторони спектру. До того ж насправді я не такий і не такий – я десь посередині. Але ось вам крайнощі – вибирайте, що вам більше подобається. Цю фотографію спеціально було зроблено, вона іронічна: ось найшаблонніша фотографія, яка може бути – я тримаю "пірамідку", – сказав Никифоров.
За його словами, він не очікував такої критики у відповідь на цю фотографію.
"Не чекав зовсім. Я досі дивлюся на це і не розумію, за що там можна хейтити. Проте я тепер краще розумію очікування людей від прессекретаря президента: кам'яне обличчя, усміхатися не можна, язик висовувати не можна, танцювати не можна, нічого не можна – ну, добре, добре", – заявив Никифоров.
Він повідомив, що президент не критикував його за ці фото.
"Головний висновок, який я для себе зробив після цієї ситуації, – як легко вбивають іронію. Беремо повідомлення і просто висмикуємо з нього одну частину – і все, сенс втрачається, а решта має недоречний і безглуздий вигляд. Напевно, жодної іронії та самоіронії припускати не можна, тому що це руйнується одним рухом. [...] Це серія фотографій, у яких є певний посил. І я нічого поганого не бачу в цих фото. Саме в тому вигляді, у якому їх було опубліковано. Але якщо одне фото висмикувати і окремо перепощувати скріншоти, не бачачи оригіналу, звісно, це має дещо безглуздий вигляд", – сказав прессекретар.
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За словами Никифорова, знімки він зробив у вільний від роботи час.
"Іще раз: це несерйозна фотографія. Це свідоме перебільшення, дурощі. Були часи – пішли сфотографувалися. Я ж не за президентом стою, кривляюся. Я не п'яний, не б'ю посуд. І взагалі, думаю, людині припустимо усміхатися і дуріти в якихось дрібних дозах. Так, я прессекретар президента – то що, я тепер не людина? Я ж не під час виконання обов'язків, не на роботі – у вільний час зробив фото. Але це, звісно, усе дискусійне", – заявив він.
Також прессекретар сказав, що збирався піти 19 вересня на ЛГБТ-прайд, але після цього скандалу сумнівається, чи потрібно це робити.
"Я ще хотів піти на прайд, підтримати, а тепер ось думаю, чи варто? Тому що взагалі буде катастрофа", – заявив Никифоров.
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(а ссать с балкона на журналистов не пробовал?)
кацапів?Мордой до таких справ не вийшов!
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This duet play piano with no hands, and... No pants!! So funny... Take a look at this!P.S. Sorry for quality video..
2 апр. 2008 г. · Добавлено пользователем Jerez911
зе уволит своего зебила из цирка сразу после гастролей по Америке...или чуть папожже?
Отже, відповідь на Ваше питання буде такою: якщо і звільнить то нескоро.
которое политику вершит:
когда твоя профессия - враньё,
дерьмо сочится прямо из души.
Игорь Губерман
Я вже давно помітила, що у КоЗеМанди кожний наступний члін ще гірший за свого попередника. Тому коли вони когось міняють на нового, то мені вже лячно.
.
(Тут лячно стало вже й мені).
73%ные зебилы, вы ж об этом мечтали?
Але цей кацап нікіфоров наробив більше шкоди ніж
той депутат- гомосека!
Андрусик, котрий д'Єрьмак, як на мене, - то прокачаний варіант Андрія з Богданом. Пригадую, тоді подумав, що така кадрова перестановка з Бубочкиного боку свідчить про... Бубочкин перфекціонізм .
А мені тоді лише одна кумедна пісня згадалась про Андрійку та лопушка.
« ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, и у любви у нашей села батарейка».
- селфи Никифорова
- фотки ЗЕ
- 65 миллинов
- куча
поздравительных открытокмеморандумов.
Ничего страшного и неприличного, ты конечно не сделал, но не понимаешь потому, что было! Быдло не понимает, что их "приколы", прикольные только в их круге!
Ты ж ***** перссекретарь президента (пусть даже клоуна) ты поехал не личный отдых, а представлять страну.... на до же как то держать лицо, а ты постишь дебильные фотоки.....
Со своими дружбанами развлекайся как хочешь - хоть ветки в жопу засуньте и сфоткайтесь!!!!
Не монтуєшся ніяк з посадою. (Твоя попередниця - теж).
Шо значить: уже не підеш ?
Давай-давай, шуруй. І всіх ваших з собою бери, починаючи з шефа.
провалився. Президент Байден фактично випоров зеленяку! Подивіться як
сидів Байден і як втиснувся в крісло наш президент. Як селюк який боїться
вивалиться з нього.Він навить не знає як правильно сидіти під час таких
перемовин.Це йому не відосики знімати! А про вираз обличчя як то кажуть
"ноу коментс", непідготовлений до іспиту студент! До речи дуже добре пам'ятаю
виступ Байдена в ВР України.Відтрахав ії по повній програмі.І що ви думаєте
вони зрозуміли хто вони такі? Так навибирали собі такої ж шантрапи! Ганьба!
и не только Украины
грустно
но мне уже скоро пора на покой, а вот вам жить в этом ************ мире
Пескова кто-то видел с высунутым языком ?