ДБР та СБУ провели операцію що блокувала постачання медичного кисню в лікарні від "ДіПі Ейр Газ", - юрист

Вчора, 2 вересня, Державне бюро розслідувань (ДБР) разом зі співробітниками Служби безпеки України провели обшуки в 5 населених пунктах України - Дніпро, Вінниця, Житомир, Краматорськ, с. Блиставиця Київської області - в компанії вітчизняного виробника медичного кисню ТОВ "ДіПі Ейр Газ". В компанії вважають це замовною спецоперацією, яка спрямована на блокування постачання медичного кисню цього виробника згідно контрактів, що ставить під загрозу забезпечення киснем медичних установ (в т.ч. для хворих на COVID-19) та стабільність на даному ринку.

Про це співробітники компанії заявили сьогодні в ході акції протесту біля будівлі ДБР на вул. Петлюри в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Українські новини.

Як вважає директор адвокатського бюро "Ципін і партнери" Деніс Ципін: "Вчорашні обшуки ДБР спільно із СБУ були схожі на навмисні дії, що спрямовані на завдання підприємству якомога більшої шкоди: ламалися незаперті двері, залякувалися працівники, заборонялося дзвонити адвокату. Крім того, результатом обшуку стало не вилучення зразків медичного кисню для проведення експертизи, як саме дозволив суд, а повне зупинення поставки кисню в лікарні. Наразі, закриті склади, опечатане обладнання. Я особисто неодноразово подавав заяви в ДБР і НАБУ наголошуючи, що працівники СБУ починаючи з 2016 року займаються відвертим найманством та працюють на приватні інтереси компанії монополіста на цьому ринку - зачищають ринок. Зараз СБУ втрачає свої повноваження, а тому не виключено, що це "дембельський акорд за замовним підрядом" з метою забезпечення монополії на ринку та передача естафети колегам з ДБР".

Юристи пояснили, що "ДБР з СБУ прийшли не на підпільні цехи продажу, а до відомої фірми, яка постачає кисень в лікарні десятки років. Заборона поставок і опечатування приміщень, це не помилка, а свідома навмисна дія. Працівники ДБР повністю розуміли, що перешкоджаючи постачанню кисня до державних лікарень, вони штовхають лікарні в обійми конкурента, який "випадково" вже під дверима і єдиний в Україні, хто має можливості для оперативного постачання кисню".

Нагадаємо, що перед очікуваним восени новим спалахом пандемії загострилася ситуація на ринках забезпечення медичних закладів України. Раніше повідомлялося, що у зв’язку з ротаціями високопосадовців в Міністерстві охорони здоров’я та низки силових відомств свої позиції стрімко втрачає компанія монополіст "Кріогенсервіс". Деякі експерти та юристи вже пов’язують вчорашні обшуки з боку силовиків з намаганням монополіста у такий спосіб втриматися на ринку та забезпечити собі монопольне становище й надалі.

"Вилучили балони з медичним киснем та одразу передали на відповідальне збереження співробітникам компанії. При цьому заборонили користуватися продукцією та відправляти її згідно контрактів медичним установам. Загрожують відповідальністю. Склади запломбовані - це незаконно, так як там крім балонів з киснем знаходиться й інше майно! Опечатали обладнання для виробництва технічного кисню та інших газів - а це вже за рамками повноважень, за рамками дозволеного рішенням Печерського суду. Це є прямим перешкоджанням господарської діяльності".

"Й велике питання - чи є це звичайна процесуальна дія з метою вилучення зразків продукції медичного кисню виробництва ТОВ "ДіПі Ейр Газ", де було б за логікою достатньо вилучення кількох балонів з готовою продукцією для експертизи, чи це все ж таки, ймовірно, добре зрежисована та зухвало здійснена спецоперація з іншою метою. Як вважає наш клієнт - керівництво компанії ТОВ "ДіПі Ейр Газ" - це параліч оперативної діяльності даної компанії з забезпечення медичних закладів України киснем та підштовхування їх в обійми конкурента", - прокоментував ситуацію Денис Ципін з адвокатського бюро "Ципін і партнери".

Юристи з адвокатського бюро та керівництво компанії ТОВ "ДіПі Ейр Газ" пообіцяли вжити всіх необхідних заходів для оперативної стабілізації ситуації, з метою недопущення виникнення дефіциту медичного кисню в лікарнях.

Цензор.НЕТ підготував журналістські запити до ДБР і СБУ з приводу даної ситуації.