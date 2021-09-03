Росія про відмову продовжити мандат місії ОБСЄ: до нашого жесту доброї волі поставилися без поваги

МЗС РФ стверджує, що розміщення спостерігачів ОБСЄ на лінії розмежування було "жестом доброї волі" Москви, до якого Україна "не поставилася з належною повагою".

Про це йдеться в офіційному коментарі міністерства закордонних справ Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Розгортання Групи (спостерігачів ОБСЄ. - ред.) стало жестом доброї волі з боку Росії з метою спонукати Київ піти по мирному шляху розв'язання кризи на сході України.... Проте українська влада та їхні західні покровителі не поставилися до цього кроку Російської Федерації з належною повагою", - сказано в коментарі.

У МЗС РФ вважають, що представники України та ОБСЄ "прагнули використовувати сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось" зобов'язань "Росії в рамках мінських домовленостей".

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"Російська Федерація неодноразово попереджала про необхідність виправлення даної ситуації. На жаль, цей жест доброї волі залишився без відповіді", - додали у відомстві Лаврова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.

Пізніше Місія США в ОБСЄ це підтвердила.

У МЗС України заявили, що відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі.

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