Росія про відмову продовжити мандат місії ОБСЄ: до нашого жесту доброї волі поставилися без поваги
МЗС РФ стверджує, що розміщення спостерігачів ОБСЄ на лінії розмежування було "жестом доброї волі" Москви, до якого Україна "не поставилася з належною повагою".
Про це йдеться в офіційному коментарі міністерства закордонних справ Росії, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Розгортання Групи (спостерігачів ОБСЄ. - ред.) стало жестом доброї волі з боку Росії з метою спонукати Київ піти по мирному шляху розв'язання кризи на сході України.... Проте українська влада та їхні західні покровителі не поставилися до цього кроку Російської Федерації з належною повагою", - сказано в коментарі.
У МЗС РФ вважають, що представники України та ОБСЄ "прагнули використовувати сам факт присутності ОБСЄ на російській території для підтвердження якихось" зобов'язань "Росії в рамках мінських домовленостей".
"Російська Федерація неодноразово попереджала про необхідність виправлення даної ситуації. На жаль, цей жест доброї волі залишився без відповіді", - додали у відомстві Лаврова.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія відмовилася продовжити місію ОБСЄ на кордоні з окупованим Донбасом.
Пізніше Місія США в ОБСЄ це підтвердила.
У МЗС України заявили, що відмова Росії від продовження мандата ОБСЄ на кордоні може призвести до ескалації на Донбасі.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Значит кацапы считают- признают Донбасс российской территорией!
хрюкни, если понял!
А от виправить "жест" на "жестУ", - уже нє судьба.
Я нещодавно писав модератору, щоб виправили одну помилку в тексті. Ну, він мені подякував, але помилка так і залишилась.
https://twitter.com/Jose_Pinoche
https://twitter.com/Jose_Pinoche Иосиф Пиночет @Jose_Pinoche
https://twitter.com/Jose_Pinoche https://twitter.com/Jose_Pinoche
Школа №5 https://twitter.com/hashtag/%D0%94%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE?src=hashtag_click #Дебальцево
Речь идет о наблюдателях на границе с РФ.
Два года на запасах собранных Порошенко воюют!
Так Северный Талибостан все таки не причем?
Ага - "Це не ми"!
А кацап не может быть плохим или хорошим. Кацап - он есть кацап.
А такие тексты - "МИД РФ утверждает, что размещение наблюдателей ОБСЕ на линии разграничения ..."Источник: https://censor.net/ru/n3286277 - пишут, скорее всего, поколение ЕГЭ, по принципу "выберите один из вариантов, который считаете правильным"
нехай бикує на останні, коли знову настане час вимолювати ніжки буша їй це все згадається.
Вони слідкували за тим, скільки і коли якої техніки "Без опазнавательніх знакаф" пройшло через кордон.
И кто бы мог о таком подумать?
Слухай, Віка Циганова, про що буде тут розмова:
Від Донецька до Кремля - українська це земля.
Наш князь Юрій Долгорукий підкорив болота, луки
Він Москву вам заснував, щоб нечистий вас забрав!
Ще в Москві хор жаб співав, Київ наш вже процвітав.
Жаль, що путін це не знає,
на Вкраїну зазіхає.
Де стояли шахт громади
він поставив свої "Гради".
Зруйнував наші мости
І наставив блокпости.
Там, де соняшник в нас ріс, поле топчуть "Стрілок", "Біс".
Де були сади, левади,
зараз там його гармати.
Де хліба росли високі,
вирви там навкруг глибокі.
Де малеча тягла санки, розчавили гірки танки.
Розбомбив він наші хати, вимусив людей страждати.
Надсила на нас конвої ************* зброї.
Він мінує лани чисті -
так робили лиш фашисти.
Ллється кров в моїй країні
Та не вмерти Україні,
Не здамо землі ні клапоть - пам'ятай це, руський лапоть! Вірю, знаю - прийде час, відповість він за Донбас,
За землю мою святую,
за пролиту кров людськую,
За могили в чистім полі,
за всі зламанії долі,
За скалічених людей
І за смерть малих дітей.
Чуєш, віко, стерво сите, Україну вам не вбити!
І земля моя, Донбас, прокляла давно вже вас.
Я благаю на колінах:
"Мир дай, Боже, Україні!"
Щастя дай захисникам,
її донькам і синам.
Матір Божа, я благаю,
спокій дай моєму краю,
Дай загиблим місце в раю -
я молю тебе, благаю!
путіна я проклинаю,"
щоб ти здох", йому бажаю.
В небуття підуть кобзони, путіни і циганови,
Та залишиться країна,
наша ненька Україна.
Вільная і працьовита,
не раз кровію полита.
P. S. Цей правдивий вірш не має права зникнути з просторів нету! Поширюйте всі і всім! Слава Україні !!!! 💙💛❤️
я бы оставил им 4 -5 дурдомов и пару гектар земли возле них, где-то в районе мокшанских болот
100 вiдсоткiв. на сранях-рязанях...цього достатньо )
Впрочем, ничего нового.
это наша страна и мы без кацапских козлин должны решать вопросы международных миротворцев и иностранных военных баз.
Тепер, як виявляється, потрібно писати "кофє", як "оно".
Старі інтелігенти на Расєї цим обурюються, бо раніше це питання було одним зі знакових, - чи людина освічена, чи ні. А тепер важче визначити неосвічених дебілів... )))
це можливо, це дозволений новий варiант, який ранiше був пiд забороною, але все рiвно краще кацапською писати в чол. родi - "вкусный кофе".
Этот закон предписывает использовать словарь, в котором слово «кофе» помечено, как «среднего рода».