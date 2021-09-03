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Новини
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"Слуга народу" висуне на довиборах у Раду на Черкащині мера Золотоноші Войцеховського

Партія "Слуга народу" планує висунути кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області чинного мера Золотоноші Віталія Войцеховського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп від "СН" Євгенія Кравчук заявила в коментарі каналу "Україна 24".

Кравчук повідомила, що 6 вересня під час з'їзду партії будуть прийматися рішення, пов'язані з виборчим процесом.

За її словами, партія планує висунути своїх кандидатів на округах у Херсоні й на Черкащині.

Вона заявила: "По Черкаській області, по цьому округу, де працював Олександр Скічко, який став головою Черкаської ОДА, буде (висуватися - ред.) Віталій Войцеховський. Він зараз є чинним мером Золотоноші.

Зараз не володію інформацією щодо Херсону. У понеділок вона буде озвучена. Поки на роль партії у виборах мера Харкова немає інформації".

У п'ятницю Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.

9 квітня ЦВК призначила дострокові вибори народних депутатів на 184 і 197 округах на 31 жовтня.

Войцеховський (30) дострокові вибори (128) Чернігівська область (895)


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Топ коментарі
+1
теперь в офисе будут наливать...харэ нюхать,перемены...
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03.09.2021 20:26
+1
Краще б того.....помічника дзинду,тьфу чи як його того любителя "на рот". Його і піарити не треба)))
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03.09.2021 21:14
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теперь в офисе будут наливать...харэ нюхать,перемены...
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03.09.2021 20:26 Відповісти
Это не родственница организатора строительных афер в Киеве?
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03.09.2021 20:29 Відповісти
Неужели уже все из 95 квартала пристроены?
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03.09.2021 20:33 Відповісти
А цей член що з сусіднього квартала???)))
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03.09.2021 20:45 Відповісти
Краще б того.....помічника дзинду,тьфу чи як його того любителя "на рот". Його і піарити не треба)))
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03.09.2021 21:14 Відповісти
Так уже б хоч фотку його прикріпили, а то читаєш заголовок і після откровеній Дзинди (чи як його там) і жіночого образу на фото не знаєш, що і думати 🤮
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03.09.2021 21:47 Відповісти
Цей Воцеховський що, трансквестит? Чи ця, Войцеховська....чи воно, Войцеховське....
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03.09.2021 22:11 Відповісти
На фото? Це кравчук.
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04.09.2021 01:02 Відповісти
Видно він володіє такими крітеріями як корупціонер, українофоб, капітулянт ... гідний буде депутат зРади, в цій антиукраїнській прокремлівській силі продажних .ЗЕбілів ( слуг кремля)...
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04.09.2021 08:33 Відповісти
Этот тот самый, который кинул людей с квартирами Элита-Центр
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04.09.2021 10:04 Відповісти
 
 