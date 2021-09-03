"Слуга народу" висуне на довиборах у Раду на Черкащині мера Золотоноші Войцеховського

Партія "Слуга народу" планує висунути кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області чинного мера Золотоноші Віталія Войцеховського.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це нардеп від "СН" Євгенія Кравчук заявила в коментарі каналу "Україна 24".

Кравчук повідомила, що 6 вересня під час з'їзду партії будуть прийматися рішення, пов'язані з виборчим процесом.

За її словами, партія планує висунути своїх кандидатів на округах у Херсоні й на Черкащині.

Вона заявила: "По Черкаській області, по цьому округу, де працював Олександр Скічко, який став головою Черкаської ОДА, буде (висуватися - ред.) Віталій Войцеховський. Він зараз є чинним мером Золотоноші.

Зараз не володію інформацією щодо Херсону. У понеділок вона буде озвучена. Поки на роль партії у виборах мера Харкова немає інформації".

У п'ятницю Центральна виборча комісія зареєструвала кандидатом у народні депутати на виборчому окрузі № 197 у Черкаській області "свободівця" Андрія Іллєнка.

9 квітня ЦВК призначила дострокові вибори народних депутатів на 184 і 197 округах на 31 жовтня.