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Новини
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ДБР і СБУ провели операцію, яка заблокувала поставки медичного кисню в лікарні від "ДіПі Ейр Газ", - юрист

У п'яти містах України пройшли обшуки з вилученням продукції і документів в одного з лідерів ринку виробництва та продажу медичного кисню ТОВ "ДіПі Ейр Газ".

У компанії це вважають замовним свавіллям, яке спрямоване на переділ цього ринку під чинного монополіста.

"Зараз заарештовані склади з готовою продукцією, вилучені статути, печатки, оригінали робочої документації підприємств тощо. Працівників підприємств залякували. Всі дії відбувалися з грубими порушеннями всіх процесуальних норм. Зараз робота наших компаній паралізована. Вважаємо це замовною спецоперацією, спрямованою на переділ ринку медичного кисню. Зараз під загрозою поставки цієї найважливішої продукції в медичні установи України. Свавілля силовиків вражає - перед своїм фактичним розформуванням вони зробили, по суті, розбійний напад", - про це заявили представники компанії, які вчора провели акцію протесту перед будівлею ДБР на вул. Петлюри.

Учора, 2 вересня, Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно зі співробітниками СБУ провели обшуки в п'яти містах України - Дніпрі, Вінниці, Житомирі, Краматорську, с. Блиставиця Київської області - в компанії вітчизняного виробника медичного кисню ТОВ "ДіПі Ейр Газ". У компанії вважають це замовною спецоперацією, спрямованою на блокування поставок медичного кисню цього виробника згідно з контрактами, що ставить під загрозу забезпечення киснем медичні установи (в т.ч. для хворих COVID-19) і стабільність на даному ринку. Про це співробітники компанії заявили сьогодні в ході акції протесту перед будівлею ДБР на вул. Петлюри.

Як вважає директор Адвокатського Бюро "Ципін та партнери" Денис Ципін: "Учорашні обшуки ДБР спільно з СБУ були схожі на умисні дії, спрямовані на завдання підприємству якомога більшої шкоди: ламалися незачинені двері, залякувалися працівники, заборонялося дзвонити адвокату. Крім того, результатом обшуку стало не вилучення зразків медичного кисню для проведення експертизи, як дозволив Печерський суд у постанові у справі №757/43725/21-к, виданої суддею Константиновою, а повної зупинки поставок кисню в лікарні. Зараз закриті склади, опечатано обладнання. Я особисто неодноразово подавав заяви в ДБР і НАБУ, наголошуючи, що працівники СБУ, починаючи з 2016 року займаються відвертим найманством і працюють на приватні інтереси компанії монополіста на цьому ринку - зачищають ринок. Зараз СБУ втрачає свої повноваження, а тому не виключено, що це "дембільський акорд по замовленому підряду" з метою забезпечення монополії на ринку і передачі естафети колегам із ДБР".

Юристи пояснюють, що необхідно розуміти, що "ДБР із СБУ прийшли не на якісь підпільні цехи продажу, а у відому фірму, яка постачає кисень у лікарні десятки років. Заборона поставок та опечатування приміщень - це не помилка, а свідома навмисна дія. Працівники ДБР повністю розуміли, що перешкоджаючи постачанню кисню в державні лікарні, вони штовхають лікарні в обійми конкурента, який "випадково" уже під дверима і є єдиним в Україні, хто має можливості для оперативного постачання кисню".

Нагадаємо, що перед очікуваним восени новим спалахом пандемії загострилася ситуація на ринках забезпечення медичних установ України. Раніше повідомлялося, що у зв'язку з ротаціями чиновників у Міністерстві охорони здоров'я і низці силових відомств свої позиції стрімко втрачає компанія монополіст "Кріогенсервіс". Деякі експерти та юристи вже пов'язують вчорашні обшуки з боку силовиків зі спробою монополіста таким чином утриматися на ринку і забезпечити собі монопольне становище і в подальшому.

"Вилучили балони з медичним киснем і відразу передали на відповідальне зберігання співробітникам компанії. При цьому заборонили користуватися продукцією і відправляти її відповідно до контрактів медичним установам. Погрожують відповідальністю. Склади запломбовані - це незаконно, оскільки там крім балонів із киснем є й інше майно! Опечатали обладнання для виробництва технічного кисню та інших газів - а це вже за рамками повноважень, за рамками дозволеного рішенням Печерського суду. Це є прямим перешкодою господарській діяльності".

"І велике питання - чи є це звичайна процесуальна дія з метою вилучення зразків продукції медичного кисню виробництва ТОВ "ДіПі Ейр Газ", де було б за логікою досить вилучення декількох балонів із готовою продукцією для експертизи, або це все ж, імовірно, добре зрежисована і зухвало здійснена спецоперація з іншою метою. Як вважає наш клієнт - керівник компанії ТОВ "ДіПі Ейр Газ" - це параліч оперативної діяльності даної компанії із забезпечення медичних установ України киснем і підштовхування їх в обійми конкурента", - коментує ситуацію адвокат Артем з адвокатського Бюро "Ципін та партнери".

Юристи з адвокатського бюро і керівництво компанії ТОВ "ДіПі Ейр Газ" пообіцяли вжити всіх необхідних заходів для оперативної стабілізації ситуації, з метою недопущення виникнення дефіциту медичного кисню в лікарнях.

Цензор.НЕТ підготував журналістські запити до ДБР і СБУ з приводу даної ситуації.

обшук (1970) СБУ (12780) ДБР (3474) кисень (71)


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Топ коментарі
+10
Рано заблокировали,надо было подождать и в самый разгар ковида блокировать
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03.09.2021 20:10
+5
И тогда добрый дядя ахметов продаст свой
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03.09.2021 20:12
+5
лыйтинант бакланов большой молодец...скоро буба ему княгини ольги вручит..
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03.09.2021 20:14
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03.09.2021 20:10 Відповісти
И тогда добрый дядя ахметов продаст свой
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03.09.2021 20:12 Відповісти
Ахметов и так продаст или бесплатно отдаст.
за него не волнуйся

Завод Ильича бесплатно обеспечивает больницы Мариуполя кислородом:
25 января 2021
Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест продолжают обеспечивать городские больницы жизненно необходимым кислородом. Это регулярная и безвозмездная помощь системе здравоохранения Мариуполя. С 11 по 17 января медучреждениям передано почти восемь тысяч кубометров кислорода.

http://metinvest.tilda.ws/stopcoronavirus
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03.09.2021 20:27 Відповісти
А должен и бесплатно лечить весь марик, как хозяин градообразующих предприятий..
насколько я понял там кроме метзавода и обслуживающей его логистики больше ничего серьезного нет
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03.09.2021 20:32 Відповісти
Ахметов ничего и никому бесплатно не отдает. Как и бородатая бабушка зеледента. Вы прямо как ребенок. Вас не научила ничему гречка перед выборами?
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03.09.2021 20:53 Відповісти
Ахметов глитай, але не павук, як Беня
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03.09.2021 21:06 Відповісти
Ахметов просто "гудок", причем гудок его заводов в начале оккупации Донбасса оказался просто свистком. Свистунов почему-то стал шибко популярен именно при внучке бородатой бабушки зеледента.
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03.09.2021 21:10 Відповісти
Зелень прибарахляется!
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03.09.2021 20:12 Відповісти
лыйтинант бакланов большой молодец...скоро буба ему княгини ольги вручит..
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03.09.2021 20:14 Відповісти
Не, этот на "Национальную Легенду" тянет легко
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03.09.2021 22:34 Відповісти
1921 рік.
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03.09.2021 20:14 Відповісти
Итого:
1. Маски
2. Вакцины
3. Кислородное оборудование
4. Собственно- мед.кислород
5. Дезинфекция
Даже не стану спрашивать: что я забыл. Уже тут- триллионы и триллионы бабла- в никуда. А ведь так- не бывает, чтобы триллионы- в никуда... По определению- не бывает. Есть какая-то цель... Я даже предполагать не стану- какая именно.
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03.09.2021 20:17 Відповісти
шо значит в никуда?в избирательную компанию бубы...
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03.09.2021 20:20 Відповісти
Если бы в неё, то я пропаду из эфира, на дня три, не менее. Буду отмечать День Победы. Хто такое это буба??? Нихто...
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03.09.2021 20:25 Відповісти
ГБР и СБУ провели операцию, которая заблокировала поставки медицинского кислорода в больницы от "ДиПи Эйр Газ", - юрист - Цензор.НЕТ 5801

.
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03.09.2021 20:22 Відповісти
Рейдери в законі працюють !!!)))
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03.09.2021 20:23 Відповісти
Одно знаю,где вливаются миллиарды государственных денег там всегда есть хищение в особокрупных размерах.А если кто тронет эти кодла то сразу начинают выть об ущемлению народа Украины.
В этом виновато и правительство в первую очередь зоздавая монополистов.
Одно хреново,ловить то ловят но никого не сажают на реальные сроки.
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03.09.2021 20:24 Відповісти
Це має назву -імітація державної діяльності !!!)))
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03.09.2021 20:26 Відповісти
Мабуть відкат не дали із виділених із бюджету коштів.
Якось дивно виходить,ловлять корупціонера чи розкрадача,відпускають під заставу у половину накраденого а потім якось дино зникають докази та свідки.Після чого розкрадачів виправдовують та ще повертають їм посади із компенсацією зармлати та виплатою морального ущерба.
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03.09.2021 20:50 Відповісти
Та вы на фотку гляньте... там же тетки несчастные, от 75 и выше... они уже даже выть неспособны. Их главная задача- плакатики держать параллельно поверхности Земли и- неперевернутыми.
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03.09.2021 20:28 Відповісти
Подработка пенсионерам нашими законами не запрещена.
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03.09.2021 20:52 Відповісти
Несомненно. Только я настаиваю на том, что они даже понятия не имеют о тексте, который накалякан, вот именно- накалякан, на бумажке, которую они пытаются удержать. Бедняги...
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03.09.2021 20:56 Відповісти
Когда уже эти инвесторы потянутся в Украину вереницами? Каждый инвестор мечтает, чтоб к нему рейдеры из СБУ пришли порядок наводить. Да, Зеля?
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03.09.2021 20:25 Відповісти
Настоящих инвесторов в Украину потянутся еще не скоро.Сейчас к нам едут только,,инвесторы однодневки,, для которых бизнес заключаеся только в ,,хап,, и смылся.
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03.09.2021 20:54 Відповісти
Просто потому что долгосрочный бизнес планировать в Украине невозможно, в том числе по вышеуказанным причинам
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03.09.2021 22:33 Відповісти
ДБР-це як,державна банда рейдерів(рекетирів) !!!)))
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03.09.2021 20:25 Відповісти
ДБП і СБУ - інвестняні, що їх зеклоун обіцяв
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03.09.2021 20:32 Відповісти
Видно що "добра" фірма раз найняли табун адвокатів, і зразу в крайності "препятствуя снабжению кислородом государственные больницы,Источник: https://censor.net/ru/n3286281
Якщо вони такі невіпенні адвокати то н.х. бабок з карикатурами наймати, а прямо в суд, відкриваємо ногою двері, жбурляємо в заплиле смальцем рило судді вбивчі і неспростовні докази свавілля дебеерівців та бакланівців. Що слабо, панове адвокати ? Ума и дєнєх вистачило тілки на кількох бабусь
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03.09.2021 22:08 Відповісти
Адвокати туповаті, скарги ще вчора повинні були подати в суд, і то пачку скарг, з інтервалом в 5хв. від кожного окремого адвоката, окремо на кожного дбрушника і сбушника, окремо на кожну дію чи постанову ( так щоб автоматична система розкидала різним суддям). І по теорії великих чисел кілька скарг задовільнять.
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03.09.2021 22:15 Відповісти
Радуцукого тоже надо "присадить". Согласна. Как Зеленского с Минцифрами сегодня весь день "ребята" голой опой (Зеленского и Минцифры, интересно они осознались, что голой опой асфальт рассекали весь день?) катали.
Такое стремное позорище.
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03.09.2021 22:19 Відповісти
А можно детальніше - мабудь я щось прогавив?
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04.09.2021 00:50 Відповісти
Все что вам нужно знать о том, чего вы не поняли или недопоняли расписано в этой инструкции и моем комментарии.
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04.09.2021 21:30 Відповісти
Чомусь я так і подумав, що Ви не зможете пояснити написане вами.
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04.09.2021 21:37 Відповісти
Это потому что , когда я разжевываю и в рот кладу с приговоркой :" За папу, за маму" необходимость в понимании отпадает, а пониманание, как известно, это признак человека разумного, а не дЫбилки ( простите за излишнюю откровенность) , например.
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05.09.2021 15:33 Відповісти
Це тому, що беззв'язковий потік слів неможливо пояснити.
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05.09.2021 15:57 Відповісти
По словам адвоката у СБУ претензии к этой фирме возникли ещё в 2016 г. (за 4 года до ковида). Суть претензий адвокаты не озвучивают. Официальной позиции СБУ тоже нет. Очень мутная история.
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04.09.2021 06:52 Відповісти
Материал изложен однобоко. Где версия правоохранителей? Или лишь бы зраду разогнать?
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04.09.2021 08:01 Відповісти
Любий адвокат скаже, що його клієнт святіше за Папу Римського.
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04.09.2021 08:12 Відповісти
Может это уже работает один из 80-ти проектов Зеленского для американских инвесторов Зямы и Шлемы из Брайтон Индастриз?
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04.09.2021 08:17 Відповісти
 
 