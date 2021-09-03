ДБР і СБУ провели операцію, яка заблокувала поставки медичного кисню в лікарні від "ДіПі Ейр Газ", - юрист

У п'яти містах України пройшли обшуки з вилученням продукції і документів в одного з лідерів ринку виробництва та продажу медичного кисню ТОВ "ДіПі Ейр Газ".

У компанії це вважають замовним свавіллям, яке спрямоване на переділ цього ринку під чинного монополіста.

"Зараз заарештовані склади з готовою продукцією, вилучені статути, печатки, оригінали робочої документації підприємств тощо. Працівників підприємств залякували. Всі дії відбувалися з грубими порушеннями всіх процесуальних норм. Зараз робота наших компаній паралізована. Вважаємо це замовною спецоперацією, спрямованою на переділ ринку медичного кисню. Зараз під загрозою поставки цієї найважливішої продукції в медичні установи України. Свавілля силовиків вражає - перед своїм фактичним розформуванням вони зробили, по суті, розбійний напад", - про це заявили представники компанії, які вчора провели акцію протесту перед будівлею ДБР на вул. Петлюри.

Учора, 2 вересня, Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно зі співробітниками СБУ провели обшуки в п'яти містах України - Дніпрі, Вінниці, Житомирі, Краматорську, с. Блиставиця Київської області - в компанії вітчизняного виробника медичного кисню ТОВ "ДіПі Ейр Газ". У компанії вважають це замовною спецоперацією, спрямованою на блокування поставок медичного кисню цього виробника згідно з контрактами, що ставить під загрозу забезпечення киснем медичні установи (в т.ч. для хворих COVID-19) і стабільність на даному ринку. Про це співробітники компанії заявили сьогодні в ході акції протесту перед будівлею ДБР на вул. Петлюри.

Як вважає директор Адвокатського Бюро "Ципін та партнери" Денис Ципін: "Учорашні обшуки ДБР спільно з СБУ були схожі на умисні дії, спрямовані на завдання підприємству якомога більшої шкоди: ламалися незачинені двері, залякувалися працівники, заборонялося дзвонити адвокату. Крім того, результатом обшуку стало не вилучення зразків медичного кисню для проведення експертизи, як дозволив Печерський суд у постанові у справі №757/43725/21-к, виданої суддею Константиновою, а повної зупинки поставок кисню в лікарні. Зараз закриті склади, опечатано обладнання. Я особисто неодноразово подавав заяви в ДБР і НАБУ, наголошуючи, що працівники СБУ, починаючи з 2016 року займаються відвертим найманством і працюють на приватні інтереси компанії монополіста на цьому ринку - зачищають ринок. Зараз СБУ втрачає свої повноваження, а тому не виключено, що це "дембільський акорд по замовленому підряду" з метою забезпечення монополії на ринку і передачі естафети колегам із ДБР".

Юристи пояснюють, що необхідно розуміти, що "ДБР із СБУ прийшли не на якісь підпільні цехи продажу, а у відому фірму, яка постачає кисень у лікарні десятки років. Заборона поставок та опечатування приміщень - це не помилка, а свідома навмисна дія. Працівники ДБР повністю розуміли, що перешкоджаючи постачанню кисню в державні лікарні, вони штовхають лікарні в обійми конкурента, який "випадково" уже під дверима і є єдиним в Україні, хто має можливості для оперативного постачання кисню".

Нагадаємо, що перед очікуваним восени новим спалахом пандемії загострилася ситуація на ринках забезпечення медичних установ України. Раніше повідомлялося, що у зв'язку з ротаціями чиновників у Міністерстві охорони здоров'я і низці силових відомств свої позиції стрімко втрачає компанія монополіст "Кріогенсервіс". Деякі експерти та юристи вже пов'язують вчорашні обшуки з боку силовиків зі спробою монополіста таким чином утриматися на ринку і забезпечити собі монопольне становище і в подальшому.

"Вилучили балони з медичним киснем і відразу передали на відповідальне зберігання співробітникам компанії. При цьому заборонили користуватися продукцією і відправляти її відповідно до контрактів медичним установам. Погрожують відповідальністю. Склади запломбовані - це незаконно, оскільки там крім балонів із киснем є й інше майно! Опечатали обладнання для виробництва технічного кисню та інших газів - а це вже за рамками повноважень, за рамками дозволеного рішенням Печерського суду. Це є прямим перешкодою господарській діяльності".

"І велике питання - чи є це звичайна процесуальна дія з метою вилучення зразків продукції медичного кисню виробництва ТОВ "ДіПі Ейр Газ", де було б за логікою досить вилучення декількох балонів із готовою продукцією для експертизи, або це все ж, імовірно, добре зрежисована і зухвало здійснена спецоперація з іншою метою. Як вважає наш клієнт - керівник компанії ТОВ "ДіПі Ейр Газ" - це параліч оперативної діяльності даної компанії із забезпечення медичних установ України киснем і підштовхування їх в обійми конкурента", - коментує ситуацію адвокат Артем з адвокатського Бюро "Ципін та партнери".

Юристи з адвокатського бюро і керівництво компанії ТОВ "ДіПі Ейр Газ" пообіцяли вжити всіх необхідних заходів для оперативної стабілізації ситуації, з метою недопущення виникнення дефіциту медичного кисню в лікарнях.

Цензор.НЕТ підготував журналістські запити до ДБР і СБУ з приводу даної ситуації.