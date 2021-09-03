ДБР і СБУ провели операцію, яка заблокувала поставки медичного кисню в лікарні від "ДіПі Ейр Газ", - юрист
У п'яти містах України пройшли обшуки з вилученням продукції і документів в одного з лідерів ринку виробництва та продажу медичного кисню ТОВ "ДіПі Ейр Газ".
У компанії це вважають замовним свавіллям, яке спрямоване на переділ цього ринку під чинного монополіста.
"Зараз заарештовані склади з готовою продукцією, вилучені статути, печатки, оригінали робочої документації підприємств тощо. Працівників підприємств залякували. Всі дії відбувалися з грубими порушеннями всіх процесуальних норм. Зараз робота наших компаній паралізована. Вважаємо це замовною спецоперацією, спрямованою на переділ ринку медичного кисню. Зараз під загрозою поставки цієї найважливішої продукції в медичні установи України. Свавілля силовиків вражає - перед своїм фактичним розформуванням вони зробили, по суті, розбійний напад", - про це заявили представники компанії, які вчора провели акцію протесту перед будівлею ДБР на вул. Петлюри.
Учора, 2 вересня, Державне бюро розслідувань (ДБР) спільно зі співробітниками СБУ провели обшуки в п'яти містах України - Дніпрі, Вінниці, Житомирі, Краматорську, с. Блиставиця Київської області - в компанії вітчизняного виробника медичного кисню ТОВ "ДіПі Ейр Газ". У компанії вважають це замовною спецоперацією, спрямованою на блокування поставок медичного кисню цього виробника згідно з контрактами, що ставить під загрозу забезпечення киснем медичні установи (в т.ч. для хворих COVID-19) і стабільність на даному ринку. Про це співробітники компанії заявили сьогодні в ході акції протесту перед будівлею ДБР на вул. Петлюри.
Як вважає директор Адвокатського Бюро "Ципін та партнери" Денис Ципін: "Учорашні обшуки ДБР спільно з СБУ були схожі на умисні дії, спрямовані на завдання підприємству якомога більшої шкоди: ламалися незачинені двері, залякувалися працівники, заборонялося дзвонити адвокату. Крім того, результатом обшуку стало не вилучення зразків медичного кисню для проведення експертизи, як дозволив Печерський суд у постанові у справі №757/43725/21-к, виданої суддею Константиновою, а повної зупинки поставок кисню в лікарні. Зараз закриті склади, опечатано обладнання. Я особисто неодноразово подавав заяви в ДБР і НАБУ, наголошуючи, що працівники СБУ, починаючи з 2016 року займаються відвертим найманством і працюють на приватні інтереси компанії монополіста на цьому ринку - зачищають ринок. Зараз СБУ втрачає свої повноваження, а тому не виключено, що це "дембільський акорд по замовленому підряду" з метою забезпечення монополії на ринку і передачі естафети колегам із ДБР".
Юристи пояснюють, що необхідно розуміти, що "ДБР із СБУ прийшли не на якісь підпільні цехи продажу, а у відому фірму, яка постачає кисень у лікарні десятки років. Заборона поставок та опечатування приміщень - це не помилка, а свідома навмисна дія. Працівники ДБР повністю розуміли, що перешкоджаючи постачанню кисню в державні лікарні, вони штовхають лікарні в обійми конкурента, який "випадково" уже під дверима і є єдиним в Україні, хто має можливості для оперативного постачання кисню".
Нагадаємо, що перед очікуваним восени новим спалахом пандемії загострилася ситуація на ринках забезпечення медичних установ України. Раніше повідомлялося, що у зв'язку з ротаціями чиновників у Міністерстві охорони здоров'я і низці силових відомств свої позиції стрімко втрачає компанія монополіст "Кріогенсервіс". Деякі експерти та юристи вже пов'язують вчорашні обшуки з боку силовиків зі спробою монополіста таким чином утриматися на ринку і забезпечити собі монопольне становище і в подальшому.
"Вилучили балони з медичним киснем і відразу передали на відповідальне зберігання співробітникам компанії. При цьому заборонили користуватися продукцією і відправляти її відповідно до контрактів медичним установам. Погрожують відповідальністю. Склади запломбовані - це незаконно, оскільки там крім балонів із киснем є й інше майно! Опечатали обладнання для виробництва технічного кисню та інших газів - а це вже за рамками повноважень, за рамками дозволеного рішенням Печерського суду. Це є прямим перешкодою господарській діяльності".
"І велике питання - чи є це звичайна процесуальна дія з метою вилучення зразків продукції медичного кисню виробництва ТОВ "ДіПі Ейр Газ", де було б за логікою досить вилучення декількох балонів із готовою продукцією для експертизи, або це все ж, імовірно, добре зрежисована і зухвало здійснена спецоперація з іншою метою. Як вважає наш клієнт - керівник компанії ТОВ "ДіПі Ейр Газ" - це параліч оперативної діяльності даної компанії із забезпечення медичних установ України киснем і підштовхування їх в обійми конкурента", - коментує ситуацію адвокат Артем з адвокатського Бюро "Ципін та партнери".
Юристи з адвокатського бюро і керівництво компанії ТОВ "ДіПі Ейр Газ" пообіцяли вжити всіх необхідних заходів для оперативної стабілізації ситуації, з метою недопущення виникнення дефіциту медичного кисню в лікарнях.
Цензор.НЕТ підготував журналістські запити до ДБР і СБУ з приводу даної ситуації.
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за него не волнуйся
Завод Ильича бесплатно обеспечивает больницы Мариуполя кислородом:
25 января 2021
Фонд Рината Ахметова и меткомбинат имени Ильича Группы Метинвест продолжают обеспечивать городские больницы жизненно необходимым кислородом. Это регулярная и безвозмездная помощь системе здравоохранения Мариуполя. С 11 по 17 января медучреждениям передано почти восемь тысяч кубометров кислорода.
http://metinvest.tilda.ws/stopcoronavirus
насколько я понял там кроме метзавода и обслуживающей его логистики больше ничего серьезного нет
1. Маски
2. Вакцины
3. Кислородное оборудование
4. Собственно- мед.кислород
5. Дезинфекция
Даже не стану спрашивать: что я забыл. Уже тут- триллионы и триллионы бабла- в никуда. А ведь так- не бывает, чтобы триллионы- в никуда... По определению- не бывает. Есть какая-то цель... Я даже предполагать не стану- какая именно.
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В этом виновато и правительство в первую очередь зоздавая монополистов.
Одно хреново,ловить то ловят но никого не сажают на реальные сроки.
Якось дивно виходить,ловлять корупціонера чи розкрадача,відпускають під заставу у половину накраденого а потім якось дино зникають докази та свідки.Після чого розкрадачів виправдовують та ще повертають їм посади із компенсацією зармлати та виплатою морального ущерба.
Якщо вони такі невіпенні адвокати то н.х. бабок з карикатурами наймати, а прямо в суд, відкриваємо ногою двері, жбурляємо в заплиле смальцем рило судді вбивчі і неспростовні докази свавілля дебеерівців та бакланівців. Що слабо, панове адвокати ? Ума и дєнєх вистачило тілки на кількох бабусь
Такое стремное позорище.