Україна зробить усе необхідне для евакуації з Афганістану українських громадян, які там залишаються, - Єрмак

Україна зробить усе необхідне для евакуації українських громадян, які все ще залишаються в Афганістані й прагнуть його покинути.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як зазначив Єрмак, у кінці серпня з Кабула були вивезені всі українці, які на той момент зв'язалися з проханням про евакуацію.

"Сьогодні складаються нові списки з українських громадян, які змогли вийти на зв'язок пізніше. Триває робота з підготовки їх евакуації. Зараз це може бути ще складніше, ніж тиждень тому, але Україна зробить усе необхідне", - заявив Єрмак.

Він наголосив, що "Україна подбає про всіх своїх громадян, які все ще залишаються в Афганістані й прагнуть його покинути".

"Готуються літаки для додаткових рейсів. Президент України тримає це питання під постійним контролем, адже безпека українських громадян для нього є абсолютним пріоритетом", - сказав Єрмак.

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