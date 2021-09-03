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Новини Захоплення влади в Афганістані
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Україна зробить усе необхідне для евакуації з Афганістану українських громадян, які там залишаються, - Єрмак

Україна зробить усе необхідне для евакуації з Афганістану українських громадян, які там залишаються, - Єрмак

Україна зробить усе необхідне для евакуації українських громадян, які все ще залишаються в Афганістані й прагнуть його покинути.

Як інформує Цензор.НЕТ, із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як зазначив Єрмак, у кінці серпня з Кабула були вивезені всі українці, які на той момент зв'язалися з проханням про евакуацію.

"Сьогодні складаються нові списки з українських громадян, які змогли вийти на зв'язок пізніше. Триває робота з підготовки їх евакуації. Зараз це може бути ще складніше, ніж тиждень тому, але Україна зробить усе необхідне", - заявив Єрмак.

Він наголосив, що "Україна подбає про всіх своїх громадян, які все ще залишаються в Афганістані й прагнуть його покинути".

"Готуються літаки для додаткових рейсів. Президент України тримає це питання під постійним контролем, адже безпека українських громадян для нього є абсолютним пріоритетом", - сказав Єрмак.

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Афганістан (491) евакуація (2305) Єрмак Андрій (1369)


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Топ коментарі
+14
Україна зробить усе необхідне для евакуації з Афганістану українських громадян, які там залишаються, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2770
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03.09.2021 21:35
+10
Может хватит уже **** бабуинов сюда возить
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03.09.2021 21:18
+10
Отдайте талибам Ермака, и украинцы вернутся в Украину в тот же день. Пусть талибы Ермака на строительстве дорог используют.
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03.09.2021 21:24
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Может хватит уже **** бабуинов сюда возить
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03.09.2021 21:18 Відповісти
может оказаться так ,
что среди шпили-вили
нет ни одного бабуина...
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03.09.2021 21:26 Відповісти
Приємного вечора.

Украина сделает все необходимое для эвакуации оставшихся в Афганистане украинских граждан, - Ермак - Цензор.НЕТ 7850
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03.09.2021 21:20 Відповісти
Отдайте талибам Ермака, и украинцы вернутся в Украину в тот же день. Пусть талибы Ермака на строительстве дорог используют.
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03.09.2021 21:24 Відповісти
От тільки за чий рахунок ці "вояжі"? Чи може ДерЬмак свій мерс продав якого купив за кацапські хабарі? Ми пам'ятаємо.
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03.09.2021 21:24 Відповісти
Да, Елдак, отправьте туда Мрию. Талибы только рады будут.
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03.09.2021 21:28 Відповісти
Імітація державної діяльності триває !!!))))
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03.09.2021 21:29 Відповісти
Нow much does it cost & to Whom?
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03.09.2021 21:34 Відповісти
Україна зробить усе необхідне для евакуації з Афганістану українських громадян, які там залишаються, - Єрмак - Цензор.НЕТ 2770
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03.09.2021 21:35 Відповісти
ссышься?
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03.09.2021 21:58 Відповісти
Граждане должны были ещё полгода назад спокойно выехать . За свой счёт. Досиделись? Пусть живут под талибами....
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03.09.2021 21:51 Відповісти
Якщо д"Єрмак так ратує за повернення отих "українців",то й прапор йому у руки: Всіх-до нього особисто додому на пмп і вже там виясняти звідки у них взялися українські паспорти.
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03.09.2021 21:54 Відповісти
https://t.me/s/pecherhill Печерский холм ​​- September 3
ЛОМы гения политтехнологий Миши Подоляка с таким упоением пытаются доказать граду и миру, что поездка Зеленского в США стала прорывом и успехом, что это уже переходит границы пристойности. Заявлено, что все кто критикует поездку - рука Москвы и российская агентура (прогресс - раньше все кто критиковал приСлуг были наемниками Порошенко). За неслыханный успех пытаются подать тот факт, что в совместном меморандуме (!) не упоминается Минский договор (вам перечислить, что еще там не упоминается?)
На самом же деле из рассказов инсайдеров картинка вырисовывается следующая. В Офисе президента визит Зеленского в США всерьез хотели обставить как прорыв и достижение. Планов было два. Первый - Зеленский должен был везде говорить с Байденом на повышенных тонах, как обещал глава фракции СН Давид Арахамия. Эту часть пиар-шоу американцы успешно сломали, при чем по всем позициям. Начиная от того как встречали Зеленського в аэропорту, до личного общения Зеленского с Байденом.
Вторая часть плана предполагала получение от американцев инвестиций под привезенный Зеленским проект так называемой «реконструкции Украины». План в Офисе президента оценили в 277 миллиардов долларов США. Обеспечение получения этих средств возложили на посла Украины в США, Оксану Маркарову. И Маркарова смогла заинтересовать отдельных инвесторов, не на всю сумму - но все же.
Однако. Этот план поломал сам Зеленский, который показательно везде ездил не с послом Украины, а с Ермаком. На дипломатическом языке это означает, что Маркарова впала в опалу, ей не верят и скоро ей предстоит отставка. Очевидно, что никто из инвесторов в таких условиях денег не дал.
А правда заключалась в том, что ни Зеленский, ни Ермак просто не знали таких тонкостей, а поинтересоваться у опытных дипломатов они не посчитали нужным. Результат - провал.
Наконец, крупные неприятности Зеленскому создал его же пресс-секретарь Никифоров, когда выставил на соцсети свой идиотский коллаж с монументом Вашингтона - во время национального траура по американским солдатам, погибшим в аэропорту Кабула. Видит Бог, мы сперва подумали, что этой выходкой Офис президента пытается отвести внимание от какого-то более впечатляющего провала. Однако инсайдеры убеждают, это была собственная выходка пресс-секретаря президента.
Проблема в том, что сотрудники посольства от первых лиц были отодвинуты, а когда стало понятно, что пресс-секретарь сотворил примерно тоже, как если бы в Москве он выдал издевательский коллаж с Могилой Неизвестного солдата - было уже поздно. Фото Никифорова разошлось по всему интернету, причем увидели его не только украинские пользователи, но и американские. Что почувствовали американцы, догадаться несложно.
ОП конечно на чувства американцев плевать с последнего этажа здания на Банковой. Но проблема в том, что в день визита Зеленского в США вся Украина обсуждала не грандиозные достижения Зеленского, а фото его пресс-секретаря. А это уже полный пиар-провал.
Однако. Как не удивительно, сейчас в наибольшем выигрыше от поездки оказался… Андрей Ермак. Дело в том, что переговоры с Зеленским были больше для шоу. Кто именно принимает решения в Офисе Зеленского американцы знают не хуже самого Зеленского. Поэтому, параллельно произошли переговоры ряда высокопоставленных чиновников США с Андреем Ермаком. И там американцы не миндальничали - они довольно четко описали Ермаку свое видение украинской ситуации и начертили красные линии, переходить которые ему нежелательно.
В чем же успех? Да в том, что, по сути, американцы признали Ермака не офис-менеджером (согласно его должности), а практически вице-президентом. Ермак стал стороной переговоров. На месте Зеленского уже следовало бы паниковать. Теперь переговоры будут вести с Ермаком, а решения по результатам будет подписывать и нести за них ответственность Зеленский. Но президент этого просто не понимает.
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03.09.2021 22:00 Відповісти
Обосрался на весь мир, но Главное видосик поснимал. Дай бог тихо пережить с этим идиотом ещё два года
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03.09.2021 22:05 Відповісти
бога нет
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03.09.2021 22:30 Відповісти
Україна зробить усе необхідне для евакуації з Афганістану українських громадян, які там залишаються, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7805
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03.09.2021 22:11 Відповісти
эвакуация украинских граждан из Афганистана глазами телеканала "Россия24"..
Україна зробить усе необхідне для евакуації з Афганістану українських громадян, які там залишаються, - Єрмак - Цензор.НЕТ 7588
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03.09.2021 22:10 Відповісти
я чуть не обосрался, но прикол вы сделал то))))
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03.09.2021 22:25 Відповісти
рссуким так и надо - сто миллионов фошыздов ездят и ненавидят рссуких дидков
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03.09.2021 22:26 Відповісти
Шоб не сомневались - эвакуация одного чурбана оплачивается в размере 3-5К$
Это нормальная практика за последние 30 лет мирового террора
Если не считать Красный Крест
Так шо эти уроды даже ишаков чурбанских готовы эвакуировать
При этом рискуя жизнями личного состава
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03.09.2021 22:17 Відповісти
давай я тоже .... мам в бебе прям в хрипло я.

жёппа и рожа станут очень похожи....
https://www.youtube.com/watch?v=c3Ggf9hU9a4
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03.09.2021 22:23 Відповісти
ну и какая **** там украинскими паспортами торгует ?
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03.09.2021 22:25 Відповісти
Снова брат Ермака. У нас скоро будет 5000 Наёмов. Они будут журналистами и юристами.
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04.09.2021 14:32 Відповісти
Я в шоке! Почему "украинский паспорт» раздаётся направо и налево афганским беженцам?!

5000 тысяч человек собираются принять наши власти на нашей территории….
От кого бажали эти вполне себе упитанные мужики?!
От собственного народа?!!!
И что они там делали такого, что им пришлось бежать?!!!
И вообще, мало нам своих этнических конфликтов?!
Почему эти люди получают с такой скоростью ГРАЖДАНСТВО?!
Они изучили и свободно владеют ДЕРЖАВНОЮ МОВОЮ?!
Они знают законодательство?!
Они инвестируют в экономику страны свои средства?!!!
Может быть ЗНАНИЯ?!!!
Какие именно?!
КАК ДОБЛЕСТНО И ВОВРЕМЯ СБЕЖАТЬ ИЗ СОБСТВЕННОЙ СТРАНЫ?!
А где их жены и многочисленные дети?!
А если таковых не имеется, то возникает вопрос их сексуальной принадлежности и социального статуса?!!!
Мало нам своих пид@р@с@в?!!!
Я просто в ШОКЕ, Люди!!!
А Вы что думаете по этому поводу?!!!
Вам не кажется что нас как-то по-крупному уже на@бывают?!!! (с)
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03.09.2021 23:17 Відповісти
С каждым конфликтом населениё Украны будет расти за счет торговли паспоотами. Ни какой заботы только бизнес.
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04.09.2021 03:40 Відповісти
Журавля уже спасли...
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04.09.2021 09:10 Відповісти
 
 