Головні новини 3 вересня: виступ Зеленського в Стенфорді, банер із Мураєвим на Майдані

Президент України виступив перед викладачами Стенфордського університету в США, на Майдані повісили і тут же зняли банер із зображенням Мураєва, депутатів "ОПЗЖ" не випустили з літака в Полтаві - головні новини 3 вересня.

Зеленський виступив перед викладачами Стенфорда

Президент говорив про авторитаризм і заявив, що в Україні він неможливий - ""Дракону з'явитися в Україні неможливо. Крила підріжуть". Також Зеленський розповів про діджиталізацію - вона йде дуже швидко, а результат цієї реформи - перемога над будь-якою корупцією. Також президент зазначив, що Міністерство цифрової трансформації готує програму безготівкових розрахунків.

На Майдані повісили банер із Мураєвим. Провисів недовго

На банері був портрет Мураєва, лого його телеканалу "Наш" і фраза "Тут наша земля!". Висіло це все на Будинку профспілок, який під час Революції Гідності був головні будівлею, в якій жили учасники революції. У будівлі тут же зібралися активісти: вони переконали промислових альпіністів, які вішали банер, що рекламу необхідно зняти. У Київській міській раді профспілок тепер кажуть, що сталася помилка: мовляв, насправді на будівлі повинні були розмістити соціальну рекламу.

Нардепів "ОПЗЖ" не випустили з літака в Полтаві

Депутати прилетіли до Полтави з Києва, щоб відвідати єврейський центр хасидизму в Гадячі. Вони не врахували, що в аеропорту проходить реконструкція, і там не приймають рейсові літаки. Адміністрація аеропорту сказала, що може прийняти тільки порожній літак. Перевізник "Роза вітрів" підтвердив, що людей на борту немає. Але коли літак сів, з'ясувалося, що там все ж є пасажири. Із салону їх не випустили, депутатам довелося летіти назад до Києва.

Никифоров пояснив фото з висунутим язиком

За словами прессекретаря президента, фото було іронічним, він представив два свої образи - серйозний і веселий, але другий знімок вирвали з контексту. "Я ж не за президентом стою, кривляюся. Я не п'яний, не б'ю посуд. І взагалі, думаю, людині припустимо посміхатися і дуріти в якихось дрібних дозах", - сказав він.

Попередниця Никифорова Юлія Мендель тим часом заявила, що йому працювати легше, ніж було їй.

Луганська та Одеська області - більше не в "зеленій" зоні

Її показникам вони не відповідають другий день поспіль. Наступна на черзі - Чернівецька область. Усі гадають, коли черговий карантин (КШЕ передбачає, що посилити обмеження можуть вже в першій половині вересня). Влада Києва каже, що чутки про локдаун із 15 вересня - це просто чутки.

Ще 10 медалей на Паралімпіаді

За десятий день Паралімпіади Україна завоювала 10 медалей: 4 золотих, 5 срібних та одну бронзову.