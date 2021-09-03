Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти
Підписана в Сполучених Штатах угода про військове співробітництво визначає рамки оборонної політики та напрямки її розвитку.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила представниця Міністерства оборони Анна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Домовилися про те, що в нас є загальна оборонна політика і те, що називають Рамковою угодою, і люди думають, що це робить її меншою за вагою, це не так", - пояснила Маляр.
"Рамкова - це означає, що вона визначає рамки оборонної політики та напрямки, за якими вона буде реалізовуватися. Ця угода дає нам можливість укладати контракти. Точність уся буде потім", - додала представник Міноборони.
Саме на Рамковій угоді буде заснована подальша співпраця зі США.
"За цією угодою ми маємо право на тренування, на співпрацю в обороні й технологічних сферах", - зазначила Маляр.
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Так может, что бы плюнуть в морду таким скептикам как я, закупите в США штук сто прицелов Trigicon ACOG 4х32?
Для снайперов действующих в составе пехотных подразделений, отличный вариант!
А то появились в нашей армии винтовки Z-15, так как то не удобно ставить на них китайскую срань в шутку именуемую прицелами...
Или такие мелочи не для ас и сразу начнем авианосец строить?
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По розуму- скло...
"Рамочное - это означает, что оно определяет рамку оборонной политики и направления, по которым она будет реализовываться. Это соглашение дает нам возможность заключать контракты. Точность вся будет потом", - добавила замминистра. (версия зебуинов)
Крим-УКРАЇНА
Слава-УКРАЇНІ!!
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.
На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.
Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.
- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.
- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.
- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!
- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.