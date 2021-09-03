Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти

Підписана в Сполучених Штатах угода про військове співробітництво визначає рамки оборонної політики та напрямки її розвитку.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила представниця Міністерства оборони Анна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Домовилися про те, що в нас є загальна оборонна політика і те, що називають Рамковою угодою, і люди думають, що це робить її меншою за вагою, це не так", - пояснила Маляр.

"Рамкова - це означає, що вона визначає рамки оборонної політики та напрямки, за якими вона буде реалізовуватися. Ця угода дає нам можливість укладати контракти. Точність уся буде потім", - додала представник Міноборони.

Также читайте: Рада попросит США предоставить Украине статус военного союзника, - Гончаренко

Саме на Рамковій угоді буде заснована подальша співпраця зі США.

"За цією угодою ми маємо право на тренування, на співпрацю в обороні й технологічних сферах", - зазначила Маляр.