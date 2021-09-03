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Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти

Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти

Підписана в Сполучених Штатах угода про військове співробітництво визначає рамки оборонної політики та напрямки її розвитку.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявила представниця Міністерства оборони Анна Маляр, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Домовилися про те, що в нас є загальна оборонна політика і те, що називають Рамковою угодою, і люди думають, що це робить її меншою за вагою, це не так", - пояснила Маляр.

"Рамкова - це означає, що вона визначає рамки оборонної політики та напрямки, за якими вона буде реалізовуватися. Ця угода дає нам можливість укладати контракти. Точність уся буде потім", - додала представник Міноборони.

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Саме на Рамковій угоді буде заснована подальша співпраця зі США.

"За цією угодою ми маємо право на тренування, на співпрацю в обороні й технологічних сферах", - зазначила Маляр.

Міноборони (7318) угода (632) США (22568) шоу Шустера (309) Маляр Ганна (525)


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Топ коментарі
+6
Брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів. Що дав Україні Будапештський меморандум? Оця "рамка" і "меморандум"- одне і теж, тільки в різних сферах
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03.09.2021 23:49
+4
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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03.09.2021 23:57
+4
Якщо зебілоїдів локшиною не годувати ,то вони вимрут ,як мамонти !!)))
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03.09.2021 23:58
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Брехня - це просто такий ареал існування цієї зеко-манди прислуги уродів та 73/43%зебілів. Що дав Україні Будапештський меморандум? Оця "рамка" і "меморандум"- одне і теж, тільки в різних сферах
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03.09.2021 23:49 Відповісти
Якщо зебілоїдів локшиною не годувати ,то вони вимрут ,як мамонти !!)))
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03.09.2021 23:58 Відповісти
Не киздите, просто купите хотя бы нужные для ракетной программы станки! Для начала.
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03.09.2021 23:50 Відповісти
Зелена сосна.
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03.09.2021 23:51 Відповісти
Вічнозелена !!!))))
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03.09.2021 23:56 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! Чергова порція локшини на вуха зебілоїдам !!!)))
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03.09.2021 23:57 Відповісти
Да?
Так может, что бы плюнуть в морду таким скептикам как я, закупите в США штук сто прицелов Trigicon ACOG 4х32?
Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти - Цензор.НЕТ 2208

Для снайперов действующих в составе пехотных подразделений, отличный вариант!
А то появились в нашей армии винтовки Z-15, так как то не удобно ставить на них китайскую срань в шутку именуемую прицелами...
Или такие мелочи не для ас и сразу начнем авианосец строить?
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04.09.2021 00:02 Відповісти
Не для нас.
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04.09.2021 00:03 Відповісти
З прицілами буде зручніше виконувати наказ-"Не стріляти" ???)))
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04.09.2021 00:05 Відповісти
Если ты подумаешь что эта хреновина не транклюкатор...
©
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04.09.2021 00:39 Відповісти
Байден и Зеленский опустили РАБссию.Была на РАБссии Аракчеещина,сего дня ************
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04.09.2021 00:16 Відповісти
Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти - Цензор.НЕТ 3375Представниця Міноборони Маляр: рамкова угода зі США дає нам можливість укладати контракти - Цензор.НЕТ 9090
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04.09.2021 00:21 Відповісти
Фрау Меркель разбудила Зеленского,когда была в Киеве.....
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04.09.2021 00:27 Відповісти
Мама мила раму..
По розуму- скло...
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04.09.2021 00:31 Відповісти
Рамочное соглашение - документ, который определяет договорённость сторон о том, как будет происходить сотрудничество. Впоследствии эти договоренности должны (вероятно, с некоторыми изменениями) воплотиться в контракте. Условия рамочного соглашения не являются окончательными и детализированными. (что это на самом деле)

"Рамочное - это означает, что оно определяет рамку оборонной политики и направления, по которым она будет реализовываться. Это соглашение дает нам возможность заключать контракты. Точность вся будет потом", - добавила замминистра. (версия зебуинов)
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04.09.2021 00:33 Відповісти
Был врагом РАБссии Порошенко,сегодня Зеленский....а завтра знаете кто будет? Розумков....вам это дойдет....позже...когда поумнеете... и перестанете жить в 1945 году...
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04.09.2021 00:38 Відповісти
Мне эту мысль подсказала Мымра РАБссии Ольга *********...
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04.09.2021 00:41 Відповісти
пуййло-*****!
Крим-УКРАЇНА
Слава-УКРАЇНІ!!
Однажды в телевизоре появился бледный как смерть Министр Финансов и заявил:
- Финансовый кризис нас не затронет. Потому что. Я вам точно говорю.
Население, знающее толк в заявлениях официальных лиц, выматерилось негромко и отправилось закупать соль,спички и сахар.

На следующий день в телевизоре появился смущенный донельзя Министр Торговли и сказал:
- Запасы хлеба и товаров первой необходимости позволяют нам с гордостью утверждать, что голод и товарный дефицит нам не грозит. Вот вам цифры.
- Ох! - сказало население и докупило еще муку и крупы.

Министр Сельского Хозяйства для убедительности сплясал на трибуне и сказал радостно:
- Невиданный урожай! Надежды на экспорт! Возрождаемся! Закрома трещат!
- Во даже как! - ужаснулось население и побежало конвертировать сбережения в иностранную валюту.

- Цены на недвижимость упадут! Каждому студенту по пентхаузу! В ближайшем будущем! - не поморщившись выпалил Министр Строительства.
- Да что ж такое, а? - взвыло население и побежало покупать керосин, керосиновые лампы, дрова и уголь.

- Современная армия на контрактной основе. Уже завтра. И гранаты новой системы. В мире таких еще нет. - солидно сказал Министр Обороны. - Ну а чего нам? Денег же - тьма тьмущая. Резервы, запасы и вообще профицит.
- Мама!...- пискнуло население и начало копать землянки.

- Все о-фи-ген-но! Вы понимаете?! О-ФИ-ГЕН-НО!!! - внушал Президент. - Мы уже сегодня могли бы построить коммунизм. Единственное что нас останавливает - нам всем станет нефиг делать. Потому можете спать спокойно! Стабильнее не бывает! Пенсионеры покупают икру ведрами! Предвижу качественный скачок, рывок и прыжок. А количественный - вообще бег! Семимильными шагами к достатку и процветанию. Карибы становятся ближе. Отсель грозить мы будем миру. По сто тридцать центнеров роз с каждой клумбы. Надои будем вообще сокращать. Коровы не могут таскать вымя. Население возмущено дешевизной. Южная Америка просится в состав нас на правах совхоза. Ура!

- Да что ж вы там такое готовите, звери?! - закричало население и на всякий случай переоделось во все чистое.
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04.09.2021 00:53 Відповісти
Когда эта зелёная замминистра обороны сообщила, что в рамках этих рамок якобы заключён контракт на 2,5 млрд.долларов, её конкретно спросили: мы покупаем или продаем? Дурочка вместо ответа, который бы помог развеять сомнения в навешивания на уши лапши, начала изображать из себя патриотку и вместо ответа дурацки спрашивать, а кто напал на Украину. Типа чей Крым, но на вопрос о якобы контракте на 2,5 миллиарда так и не ответила. Знакомо, очень смахивает на оманские инвестиции.
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04.09.2021 02:54 Відповісти
********* и Путлер сказали правду,Украина под внешним управлением Госдепа и Пентагона,вам не нравится? Чемодан-вокзал Якутия тушить пожары...
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04.09.2021 05:04 Відповісти
 
 