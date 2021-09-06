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інвалідність (95) Третьякова Галина (100)

Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих

Голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова відповіла на звинувачення з боку Українського товариства сліпих.

Про це вона сказала в розгорнутому коментарі Цензор.НЕТ.

Ідеться про інтерв'ю першого заступника голови Українського товариства сліпих (УТОС) Сергія Кита.

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Голова Комітету заявила, що захищає і надалі захищатиме інтереси людей з інвалідністю, а не вигоду окремих осіб.

Третьякова зазначила, що представляє інтереси "не тільки і не стільки УТОГ і УТОС, які створені як громадські організації за часів СРСР і мають недоліки "радянської" епохи, а й інших, а це понад 20 громадських організацій осіб з інвалідністю, які всі 30 років незалежності України не можуть домогтися справедливості в розподілі коштів державного бюджету на реалізацію проєктів в інтересах людей з особливими потребами".

"Мене безпосередньо звинувачено у рейдерстві та зловживанні службовим положенням. Це серйозні звинувачення. Рейдерство є видом організованої злочинної діяльності, що передбачає вчинення низки злочинів, пов’язаних спільним умислом на протиправне захоплення чужої власності, поєднане з використанням неправосудних судових рішень та корупції у правоохоронних органах. Жодної з цих дій я не вчиняла. А це означає, що обвинувач навмисно маніпулює свідомістю читачів", - зазначила вона.

Також голова Комітету наголосила, що не отримує "не тільки неправомірної вигоди, а й будь-якої вигоди від позиції людини, що захищає кошти платників податків і створює справедливі механізми перерозподілу коштів державного бюджету".

Третьякова уточнила, що керівництво УТОС, отримуючи бюджетні кошти, при цьому не сплачуючи компенсацій, не складало звітів належним чином.

Говорячи про роботу профільного комітету, Третьякова нагадала, що на п'ять років були продовжені податкові пільги для соціального підприємництва:

"Працює 4% квота працевлаштування людей з інвалідністю на всіх приватних підприємствах для людей з інвалідністю. Працює не ідеально. Саме тому і уряд, і я особисто подали законопроєкти про працевлаштування осіб з інвалідністю на всіх підприємствах і стимуляцію створення "розумного" пристосування робочого місця до втраченого людиною функціоналу. Мій законопроєкт має реєстраційний № 5344-3. УТОС і УТОГ давно вже не єдиний роботодавець для людей з інвалідністю.

Що стосується проєкту Закону України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю", який згадується в статті під реєстраційним № 4607, то головним Комітетом з розробки цього законопроєкту визначено Комітет із питань бюджету, а не Комітет із питань соціальної політики. Зловживати тут я ніяк не можу. Тому і чинити перешкоди інституційному фінансуванню УТОС і УТОГ я не можу.

Комітет із питань соціальної політики та захисту прав ветеранів на засіданні Комітету 10 червня 2021 розглянув даний законопроєкт, більшість народних депутатів-членів комітету підтримали цей законопроєкт (стенограма за посиланням. Так, особисто я голосувала проти і вважаю, що цей законопроєкт містить корупційні чинники. До рішенням Комітету було додано мою особисту думку (на яку маю право і її не може забрати жодна посадова особа УТОС) щодо цього законопроєкту. Згідно зі ст. 36 Конституції України всі об'єднання громадян рівні перед законом. І немає більш-менш рівних. Встановлення пільг і переваг для окремо взятих об'єднань, у тому числі осіб з інвалідністю, є корупціогенним фактором, який може призвести до вчинення корупційних порушень, про що свідчить антикорупційна експертиза проєкту Закону України "про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підтримки громадських об'єднань осіб з інвалідністю "№ 4607".

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Третьякова вважає, що соціальна політика в ринкових умовах - це в першу чергу максимальна реалізація права людини на працю (підтримка мікро- і макро- бізнесу і зміни до Трудового Кодексу). По-друге, - це повернення частини податків у домогосподарства для того, щоб сім'я краще розподілила кошти власного бюджету; третє - це створення інфраструктури, дружньої до дитини і до людини з частково втраченим функціоналом, а вже потім - перерозподіл коштів державного бюджету: в першу чергу в інтересах бідних і тих, хто потрапив у складні життєві обставини (відповідно до 46 і 48 статей Конституції України).

Важливою частиною соціальної політики Третьякова назвала інфраструктуру, дружню до людей з інвалідністю, і систему спеціалізованого навчання людей з інвалідністю, а також систему працевлаштування їх на так звані "розумні" робочі місця. Ці елементи тільки починають впроваджуватися в Україні.

На думку Третьякової, громадські об'єднання людей з інвалідністю або створені в інтересах таких людей грають величезну роль у реалізації нової соціальної політики, зокрема, в інклюзії, адаптації, створенні інфраструктури для осіб з інвалідністю.

"Кожне з таких об’єднань має право на рівний доступ до державного фінансування, в залежності від важливості, актуальності розробленого проєкту. Більше того, я вважаю, що виокремлені суми у державному бюджеті на громадські проєкти мають бути збільшені. До речі, саме так і відбулося у минулому році. За ініціативи Комітету фінансова підтримка громадських об’єднань осіб з інвалідністю у 2021 році була збільшена на 25 млн грн – до 91,4 млн грн. І доступ до цих коштів має надаватися за результатами відкритих конкурсів серед усіх громадських організацій осіб з інвалідністю, без привілей для окремих організацій. Я переконана, що тільки конкурсний розподіл державного фінансування дає шанс виявити громадські об’єднання осіб з інвалідністю, які найбільше заслуговують на програмну (проєктну) та/або інституційну підтримку", - уточнила вона.

"За рекомендаціями ООН держава повинна забезпечити інфраструктуру громадянського суспільства, яка дозволить будь-якій людині з інвалідністю брати участь у суспільному житті, а також вирішити питання оподаткування та Трудового кодексу, який дає можливість особам з інвалідністю в ринкових умовах реалізувати свої потреби.

Тому мною до Верховної Ради України було внесено проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення прав осіб з інвалідністю на працю №5344-3 від 23.04.2021 року щодо сприятливих умов для працевлаштування інвалідів, у тому числі шляхом застосування міжнародного досвіду, збільшення кількості стимулюючих механізмів для роботодавців, розширення можливостей для осіб з інвалідністю, в тому числі, займатися власною справою.

Мета даного законопроєкту - забезпечити на належному рівні, з урахуванням досвіду країн Європейського союзу, реалізацію особами з інвалідністю свого права на працю, яке гарантується Конституцією України, Конвенцією ООН про права інвалідів, Конвенцією МОП 1983 "Про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів "№159", - підсумувала вона.
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Топ коментарі
+22
Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 1833
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06.09.2021 21:02
+21
корова позорная
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06.09.2021 20:58
+17
Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 6369
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06.09.2021 21:19
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корова позорная
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06.09.2021 20:58 Відповісти
Слуги наріду внесли до Ради законопроект №5566, яким буде збільшений пенсійний вік.

Серед авторів-Галина Третьякова, Ірина Верещук, Мар'яна Безугла, Ольга Василевська-Смаглюк.
Проект закону пропонує щорічно підвищувати пенсійний вік на 1 місяць починаючи з 01.01.2023 Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 1515
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06.09.2021 21:05 Відповісти
Навіжені плісняві самки.
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06.09.2021 21:07 Відповісти
Судячи з імен авторів законопроекта, наші очікування жопи будуть перевершені)))
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06.09.2021 21:08 Відповісти
Згадується, як колеги моєї подруги, стадом голосували за ВАЗеленського, а потім писали йому листа, з проханням повернути закон про вихід жінок на пенсію у 55.
"Владімір, ми ваші любі жіночки ... " Курки дурноголові.
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06.09.2021 21:28 Відповісти
мля . а я был уверен . что письма трудящихся коллективов к вождю остались в далёком позади
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06.09.2021 22:10 Відповісти
Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 4550 Як бачите, ні.
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06.09.2021 22:22 Відповісти
А це не про нього випадково писав в "Кацапах" Лесь Подеревянський Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 7929
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07.09.2021 09:41 Відповісти
нє, там був "Владімір - кацап". а кріворогий шлімазл вовочке - нє кацап Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 2835
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07.09.2021 11:46 Відповісти
підстави?
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06.09.2021 21:37 Відповісти
тебе фото ее выложить?
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06.09.2021 21:41 Відповісти
ЗЕлена синоматка вже й до сліпих добралася! Ненажереться - тварина- ніяк !
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06.09.2021 22:52 Відповісти
Что лучше Третьяковой сделать - выколоть глаза или язык отрезать?
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06.09.2021 20:58 Відповісти
Хвост. По самую шею.
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06.09.2021 21:00 Відповісти
Третьякова - трансветит? Какая прэлесть!
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06.09.2021 21:08 Відповісти
Да кто её знает, что у неё там под одёжками скрывается. ))
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06.09.2021 21:13 Відповісти
души их гадов, а то они тебя на цензоре не читают
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06.09.2021 21:01 Відповісти
Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 1833
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06.09.2021 21:02 Відповісти
а то она не носила деньги на взятки мля Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 6152
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06.09.2021 21:02 Відповісти
Преимущества для отдельно взятых объединений людей с инвалидностью являются коррупциогенным фактором, - Третьякова об обвинении со стороны Украинского общества слепых - Цензор.НЕТ 1162
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06.09.2021 21:03 Відповісти
бабанєт - людський матеріал похабної якості
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06.09.2021 21:03 Відповісти
Ну давай,шалава -страшная и жирная,начинай судиться со слепыми ...
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06.09.2021 21:08 Відповісти
Браво, Лєра! Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 1918
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06.09.2021 22:55 Відповісти
їй хтось вірить? Довіряє?
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06.09.2021 21:13 Відповісти
Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 6369
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06.09.2021 21:19 Відповісти
Тільки, на жаль, дурнів в Україні значно більше.
Аби вони обмежувалися лише служками - було б краще.
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07.09.2021 00:52 Відповісти
Им вместе не так страшно. А, потом, потеряв страх, распоясались.
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07.09.2021 08:01 Відповісти
Я - ні .
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07.09.2021 00:48 Відповісти
КАнешнА, неповноцінна самкане вінАвАтаЯ. Чисте соУпаденіє.
" Українське товариство сліпих вже два роки бореться за фінансування, - перший заступник голови УТОС Сергій Кіт "
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06.09.2021 21:22 Відповісти
Коли Зе-команда програє вибори, їх на автовокзалах, ЖД вокзалах, аеропортах, на кордоні зустрінуть тисячі їх "прихильників" з битами, автоматами, ПЗРК.
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06.09.2021 21:26 Відповісти
Що і підтверджує своїм існуванням об'єднання людей з розумовою інвалідністю під назвою "Слуга народу"
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06.09.2021 21:28 Відповісти
Зелені кремлівські гниди вже зазіхають на майно УТОС !!!)))
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06.09.2021 21:33 Відповісти
Кожен зайшов і сирнув, бо вона в Зе-команді, а чи спробував хоч один розібратись? Все вірно зробила. Де зрада?
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06.09.2021 21:36 Відповісти
дада только имущество общества в Киеве ей спать спокойно не даёт Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 707
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06.09.2021 21:47 Відповісти
Тому що вона виправдовує недостатність кошторису жадібної вовиної влади до наживи відомими заявами про неповноцінних дітей, а тепер про розподіл бюджету, видіденого на товариство сліпих, на інші товариства людей з інвалідністю, не додаючи коштів, котрі безкарно розкрадаються владою .
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06.09.2021 21:52 Відповісти
Це Ваша позиція чи встановлений факт?
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06.09.2021 22:03 Відповісти
Це позиція цією людини - на нещасних економити гроші , щоб бідьше залишилось для безЗЕтендорної влади ... але не просто економити на обездолених , а ще й розпалювати між ними ворожнечу - отака соціальна відьма у ЗЕвладі
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06.09.2021 22:55 Відповісти
Який конкретно закон вона порушила, можете назвати?
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06.09.2021 23:32 Відповісти
Сумма компенсации санаторно-курортного лечения на сегодняшний день составляет 360 гривен. Вместе с тем реальная стоимость путевки больше в десятки раз. Так, средняя стоимость путевки в санаторий на 21 день составляет 5000-6000 гривен (в зависимости от профиля санатория). Это не корруция ? Там хитро прописано в законе Собез может сам по себе написать - Отказался от санаторно-курортного лечения Для этого им даже не нужно завяление от того кто просил путёку Очень часто обращающийся даже и не знает что он отказался от лечения Собез сам всё решает за всех И почему, при стоимости путевки 5000-8000 тысяч компенсация всего 360 гривен При таком раскладе собезу выгоднее выдавать *компенсацию* И ещё. Есть люди которые получают путевки ежегодно Но, большинсво, есть такие которые десятилетиями их не получают...
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06.09.2021 21:51 Відповісти
Переваги для окремо взятих об'єднань людей з інвалідністю є корупціогенним фактором, - Третьякова про звинувачення з боку Українського товариства сліпих - Цензор.НЕТ 1460

...
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06.09.2021 22:05 Відповісти
Гнида и мерзость . Я бы так "культурненько" подписал эту фотку. прислуги бабломойского собрали у себя всю гниль и подлость, ну просто эталонные образцы тварей и гнид всех мастей и разливов, не брезгующих никакой низостью и никакими преступлениями для грабежа страны и людей ,и для сдачи интересов Украины врагу,при этом это конченное быдло считает себя хозяевами жизни , а весь народ дерьмом,обязанность которого им прислуживать и восхищаться ими несмотря на все их преступления.
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06.09.2021 22:21 Відповісти
Фу - какая мерзость,а особенно содержание головы!
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06.09.2021 22:29 Відповісти
Прочитав статтю Галини Миколаївни, як же гірко, що така відома людина на такій соціальній посаді і не розуміє, що в Товаристві сліпих громадян є соціальні об'єкти: клуби, бібліотеки, гуртожитки, бази відпочинку, яких немає в інших громадських об'єднаннях і що саме їх працівники отримують фінансову підтримку на щоденну діяльність. Ось вона доб'ється, що заберуть фінансування і тоді незрячі громадяни залишаться сидіти вдома тому, що вся ця інфраструктура перестане функціонувати. Галина Миколаївна буде у ВРУ 5 років, а наробить лиха на довгі десятиліття.

Заступник голови УТОС
Милайло Новосецький
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07.09.2021 10:37 Відповісти
Прочитавши статтю Третьякової Г. М. Не знаю, що роботи: чи просити Зеленського В. О. чи Разумкова Д. О. чи голову фракції Слуга народу позбавити мандата, чи щоб пояснили, що НАРОДНИЙ ДЕПУТАТ не має права плюндрувати державу і говорити про те, що Конвенція ООН несе в собі корупційну складову. Майже всі держави цивілізованого світу надають інституційну підтримку громадським об'єднанням осіб з інвалідністю, а в Україні - це корупція.
Шановне суспільство, пригадайте, з якою радістю Галина Миколаївна вітала людей з інвалідністю з святом Дня інваліда. Так дійсно, для нас - це біда, а для неї - свято; а чому це для неї свято, нагадаю: 29.11.2019 р. Підкомітет Верховної Ради під МУДРИМ керівництвом Третьякової Г. М. підписав та направив до Мінсоцполітики рекомендацію про передачу майна Українського товариства сліпих державі. І чому б 03 грудня не святкувати таку перемогу?
Шановні громадяни - особи з інвалідністю, невже ви не розумієте, що Третьякова Г. М. прийшла в соціальну сферу, щоб нажитися за наш рахунок, це людина, яка прийшла до влади, щоб нас грабувати. А ми, безсердечні та безсовісні, не піддаємся, щоб нас грабували. А може Зеленський В. О. і в святковий день інваліда для Третьякової Г. М. - нас почнуть розстрілювати.
З повагою до Цензор.нет, Степан Філіп - особа з інвалідністю 1 групи по зору.
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07.09.2021 21:58 Відповісти
 
 