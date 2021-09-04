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4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід"

Сьогодні, 4 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".

"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий", - випливає з повідомлення.

Також наголошується, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.

Також читайте: Питання Донбасу будуть обговорюватися за участі США, - Стефанишина

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и где грёбаные байрактары!? по парадам катаются!
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04.09.2021 08:08 Відповісти
Будь проклята кремлёвская нечисть. Путин, сдохни шизоидная мразь!
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04.09.2021 08:15 Відповісти
4 сентября украинский воин получил огнестрельное ранение в результате российского обстрела. Состояние его здоровья - тяжелое, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 7297
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04.09.2021 08:26 Відповісти
Это очевидно опять снайпер…
Желаю выздороветь!
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04.09.2021 08:28 Відповісти
4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 50834 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 50834 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 508312 Путін ...***** ... 4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8642
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04.09.2021 08:45 Відповісти
Одужання всім пораненим військовим.
Питання, чому знову їх немає чим лікувати ?
Чому не чутно про реабілітацію наших поранених за кордоном ? Раніше постійно їздили.
І ще. Військові і досі мають отримати шість дозволів, щоб зробити вистріл у відповідь і вбити сепара ?
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04.09.2021 08:58 Відповісти
а что кацапы получили от ВСУ? или только они завтра получат разрешение на ответку?
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04.09.2021 09:22 Відповісти
Скорейшего выздоровления и быстрого восстановления нашему воину-защитнику!
Смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід" - Цензор.НЕТ 8449
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04.09.2021 11:25 Відповісти
 
 