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4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Сьогодні, 4 вересня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню і здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОТУ "Схід".
"В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого транспортували до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий", - випливає з повідомлення.
Також наголошується, що українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації.
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Желаю выздороветь!
Питання, чому знову їх немає чим лікувати ?
Чому не чутно про реабілітацію наших поранених за кордоном ? Раніше постійно їздили.
І ще. Військові і досі мають отримати шість дозволів, щоб зробити вистріл у відповідь і вбити сепара ?
Смерти и тяжелых ранений российским наемникам.
Воин, помни - убить русскую мразь твоя обязанность и чем больше ты убьешь русских тварей, тем меньше будут потери ВСУ.
Дохлых русских много не бывает! Убей русского!