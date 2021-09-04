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Новини Політика України
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обстріл (5981) поранення (1619) Донбас (16050) найманці РФ (1585) операція Об'єднаних сил (3454)

За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України

За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС

Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

При цьому наголошується, що станом на 7:00 4 вересня зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.

"У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.

Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.

Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!" - сказали в штабі.

Також читайте: 4 вересня український воїн дістав вогнепальне поранення в результаті російського обстрілу. Стан його здоров'я - тяжкий, - ОТУ "Схід"

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Топ коментарі
+8
Ординці повинні виглядати тільки так
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3755
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04.09.2021 08:28
+5
Особенности "гражданской" войны на Донбассе
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 6571
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04.09.2021 08:39
+4
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3822
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04.09.2021 08:27
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За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3822
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04.09.2021 08:27 Відповісти
Ординці повинні виглядати тільки так
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 3755
показати весь коментар
04.09.2021 08:28 Відповісти
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 8061
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04.09.2021 08:30 Відповісти
Некогда процветающая шахта им.Засядько. Было всё, даже большое свое с/х производство со своими магазинами. Фима старался.
А потом пришел сруССкий мир. ЧеПушило старается.
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 4171
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04.09.2021 08:36 Відповісти
Особенности "гражданской" войны на Донбассе
За минувшие сутки 1 нарушение, без потерь. Сегодня украинский воин ранен вследствие российского обстрела из стрелкового оружия в направлении Старогнатовки, - ООС - Цензор.НЕТ 6571
показати весь коментар
04.09.2021 08:39 Відповісти
За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 6827 За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 62
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04.09.2021 08:51 Відповісти
Мммм.....там кацапня раскладушки на Т-80 ставит. Так вот, надо пригласить 1+1,2+2, 3+3, 4÷4 и расставить их з разных ракурсов на полигоне!!! Не спешите, до них очередь дойдет.
Посреди полигона поставить списаный т-64 и даже з динамической броней. Канечна, сверху, вы правильно догадались,с должна быть сетчатая раскладушка, как у *************. А внутри танка, нук канечна, канистры с бензином и списанные боеприпасы.
И далее....аккуратный выстрел джавелином!!!!!!......показать надо на всех каналах. Со всех ракурсов!!!!....покадрово. внутряк можно еще и банки с красной краской.
Ну ..на танке можно нарисовать, там кантемировская дивизия или усть вилюйский дшб. Пофиг, главное ************, отдельная копия ...Скабеевой.
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04.09.2021 09:03 Відповісти
Тільки от в госпіталях повно поранених.
А Зебільне чмо, яке займає пост президента, побоялось сказати про це у штатах.
Воно ще і досі відпочиває за наш рахунок. Сидить у Голівуді, жере устриці, відвідує казино..
А тяжкопораненим бійцям не вистачає грошей на лікування. Отака , ***, малята.
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04.09.2021 09:19 Відповісти
За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС - Цензор.НЕТ 339
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04.09.2021 09:24 Відповісти
пораненому воїну якнайскорішого одужання і повного відновлення...
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04.09.2021 10:21 Відповісти
 
 