За минулу добу 1 порушення, без втрат. Сьогодні українського воїна поранено через російський обстріл зі стрілецької зброї в напрямку Старогнатівки, - ООС
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Протягом минулої доби, 3 вересня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Біля Катеринівки противник застосовував автоматичні станкові та ручні протитанкові гранатомети і великокаліберні кулемети. За минулу добу бойових втрат серед наших захисників немає.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
При цьому наголошується, що станом на 7:00 4 вересня зафіксовано 1 обстріл позицій українських сил.
"У напрямку Старогнатівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення. Після надання першої медичної допомоги пораненого евакуювали до лікувального закладу. Стан його здоров’я – тяжкий.
Про всі факти порушень з боку російсько-окупаційних військ Українська сторона СЦКК повідомила представників Місії ОБСЄ, застосувавши встановлений координаційний механізм.
Українські військові контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації. Слава Україні!" - сказали в штабі.
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А потом пришел сруССкий мир. ЧеПушило старается.
Посреди полигона поставить списаный т-64 и даже з динамической броней. Канечна, сверху, вы правильно догадались,с должна быть сетчатая раскладушка, как у *************. А внутри танка, нук канечна, канистры с бензином и списанные боеприпасы.
И далее....аккуратный выстрел джавелином!!!!!!......показать надо на всех каналах. Со всех ракурсов!!!!....покадрово. внутряк можно еще и банки с красной краской.
Ну ..на танке можно нарисовать, там кантемировская дивизия или усть вилюйский дшб. Пофиг, главное ************, отдельная копия ...Скабеевой.
А Зебільне чмо, яке займає пост президента, побоялось сказати про це у штатах.
Воно ще і досі відпочиває за наш рахунок. Сидить у Голівуді, жере устриці, відвідує казино..
А тяжкопораненим бійцям не вистачає грошей на лікування. Отака , ***, малята.