В Україні за добу від COVID-19 померли 44 людини, зафіксовано 2 614 нових випадків зараження, 1 447 осіб одужали
Новини Цензор.НЕТ Здоров'я
За минулу добу 3 вересня 2021 року в Україні зафіксовано 2614 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей - 196, медпрацівників - 46).
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 824 особи;
летальних випадків – 44;
одужало – 1 447 осіб.
За добу протестовано:
методом ПЛР – 25 637 осіб,
методом ІФА – 7 979 осіб,
експрес-тестами – 23 234 особи.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 296 155 осіб;
одужало – 2 212 313 осіб;
летальних випадків – 53 966;
проведено ПЛР-тестувань – 12 081 160.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (339), Харківській (216), Одеській (208), Чернівецькій (193) та Львівській (183) областях.
Будь ласка, зачекайте...
https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/cdc-admits-covid-lethality-rate-overstated-twice-many-americans-covid-previously-thought/
The Gateway Pundit, транскрипция «гейтуэй пандит» (в переводе с англ. - «место встречи журналистов») - американская ультраправая блог-платформа и новостной сайт. Основана Джимом Хофтом. Ресурс известен своими конспирологическими теориями о демократах и искажением фактов. Президент США Дональд Трамп цитировал и продвигал ресурс в своём Twitter не менее 15 раз, а его семья - не менее 50. The Gateway Pundit относится к так называемым «альтернативным правым» вместе с такими информационными порталами, как InfoWars, Breitbart News и другими[1][2][3][4].
А это перевод отрывка из англоязычной статьи
The Gateway Pundit известен как источник вирусной лжи и мистификаций. [15] [25] [43] Он был описан Гарвардским журналом права и технологий как один из веб-сайтов, «распространяющих в основном фейковые новости » [17] , Newsweek - фальшивым новостным сайтом , [44] и CNN как веб-сайт, «склонный к распространению теорий заговора ». [45] В августе 2019 года профессора журналистики Эрик П. Бьюси и Джон Э. Ньюхаген отметили, что «самые агрессивные сайты фейковых новостей и связанные с ними каналы YouTube , такие как InfoWars, The Gateway Pundit и The Daily Stormer обычно предъявляют иски жертвами этих опубликованных отчетов за клевету и клевету » . [16] В марте было опубликовано несколько судебных исков против The Gateway Pundit по поводу его ложных историй. В 2018 году Джим Хофт посоветовал своим писателям быть более осторожными: «Я не хочу больше никаких судебных исков, поэтому мы должны быть очень осторожны с тем, что мы предъявляем». [46] Хофт заявил, что, по его мнению, судебные иски «являются частью многосторонняя попытка атаковать СМИ справа " [46].
В ноябре 2019 г.The Gateway Pundit осуждался в сообществе Википедии как ненадежный источник информации. [47]
Я хочу, чтобы новости с заглавием типа "CDC визнає, що ..." ссылались на сайт CDC.
Логично?
https://www.thegatewaypundit.com/2021/09/cdc-now-listing-vaccinated-covid-19-deaths-unvaccinated-deaths-die-within-14-days-vaccine-dr-simone-gold/
PS Но вообще это логично, за две недели устойчивый иммунитет не образуется, что от вакцины, что от вируса, если человек заболел. Недаром для справок на въезд в другие страны часто встречается требование двух недель после вакцинации или после подтвержденного выздоровления.
И борьба ведется много лет
От любой болячки есть вакцина,
А от глупости все небыло и нет...