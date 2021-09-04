За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 489 осіб, усього - 5 548 621, - МОЗ
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167 489 осіб були вакциновані проти COVID-19 за минулу добу 3 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 49 670 осіб, повністю імунізовані - 117 819 осіб.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.
Підкреслюється, що протягом минулої доби працювали:
996 мобільних бригад,
- 2 928 пунктів щеплення;
- 338 центрів вакцинації.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 678 454 щеплення", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.
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Компания Pfizer и штраф в $2.3млрд долл, заплаченный в 2009 за враньё на счёт противовоспалительного лекарства и способов его применения… лекарство сняли с рынка в 2005, расследования и штраф заплатили только в 2009…
Самый большой штраф в истории заплатил Bank of America. Банк был вынужден заплатить рекордно высокую сумму в 16,65 миллиардов долларов в 2014 году. Эти деньги пошли на выплаты по судебным искам, в рамках которых банк обвиняли в том, что он ввел в заблуждение инвесторов, вынудив их купить субстандартные ценные бумаги. Банк приобрел Merrill Lynch и Countrywide Financial во время финансового кризиса 2008 года.
А более мелкие - далее.
В феврале 2012 года Департамент жилищного и городского развития США и 49 штатов подписали соглашение, которое получило название National Mortgage Settlement. Пять крупнейших банков страны были оштрафованы в общей сложности на 25 миллиардов долларов. На долю JPMorgan Chase пришлось $5.29 миллиардов. Все пять банков были обвинены в том, что до наступления кризиса 2008 года они подписывали и нотариально заверяли документы без проверки.
Bank of American вошел в рейтинг три раза, когда ему пришлось выплатить крупнейшие в истории штрафы. Это один из крупнейших в мире банков по объему активов, что и помогло ему выплатить все штрафы, которые требовали регуляторы. Так, в 2008 году Bank of America приобрел компанию Countrywide, которая продала субстандартные ипотечные долги на сумму $174 миллиардов. В 2011 году Bank of America согласился выплатить $8.5 миллиардов за правонарушения Countrywide.
В рамках документа National Mortgage Settlement от 2012 года Bank of America должен был выплатить $11.8 миллиардов по субстандартным ипотечным кредитам, проданным Fannie Mae. Около $1 миллиарда пошло Федеральному управлению жилищного строительства.
JPMorgan Chase JPMorgan Chase достиг соглашение с Министерством юстиции США о выплате $13 миллиардов в октябре 2013 года. Эти деньги были направлены на выплаты по многочисленным судебным разбирательствам. Почти все они были связаны с продажей субстандартных ипотечных долгов инвесторам. JPMorgan приобрел Washington Mutual и Bear Stearns во время кризиса 2008 года. Кроме того, он получил и их обязательства.