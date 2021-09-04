За добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 167 489 осіб, усього - 5 548 621, - МОЗ

167 489 осіб були вакциновані проти COVID-19 за минулу добу 3 вересня 2021 року. Одну дозу отримали 49 670 осіб, повністю імунізовані - 117 819 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МОЗ.

Підкреслюється, що протягом минулої доби працювали:

996 мобільних бригад,

- 2 928 пунктів щеплення;

- 338 центрів вакцинації.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 5 548 621 людину, з них отримали одну дозу – 5 548 619 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 4 129 835 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 9 678 454 щеплення", - уточнили в Міністерстві охорони здоров'я.

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