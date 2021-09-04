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В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова, - Вітренко

Новини Цензор.НЕТ Економіка

В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова, - Вітренко

Глава правління НАК "Нафтгаз України" Юрій Вітренко заявив, що ціна на газ для населення в опалювальному сезоні становитиме 7,4 гривні. За його словами, це втричі нижче, ніж поточна вартість на спотових ринках.

Про це він заявив в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", інформує Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Для потреб населення ціна (на газ. - Ред.) буде 7,4 гривні. Це в три рази менше, ніж поточна спотова ринкова ціна", - сказав Вітренко.

Він додав, що якщо підприємства теплокомуненерго братимуть газ для потреб бюджетних організацій, то вони можуть використовувати цей обсяг за ціною 7,4 гривні.

3 вересня ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" повернулося з відпустки. У новому випуску гості студії, серед яких віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступниця міністра оборони Анна Маляр та інші обговорюють зустріч Зеленського і Байдена в США, шлях України до НАТО та інші актуальні теми.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вітренко: "Північний потік-2" буде добудований. Але не факт, що запрацює

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Топ коментарі
+16
А зачем говорить английский термин? Спотовая ыена это реальная цена.там гле она в 3 раза выше чем доя нас там и зарплаты 5-10 раз тоже выше чем у нас вылезло очередное провластное мурло
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04.09.2021 09:11
+15
Я не сумніваюсь, що певні люди наварять шалені кошти на опалювальному сезоні.
Готуйте грошикі, українці.
І нехай добряча гикавка наздожене лохів, які в 2019 це обрали.
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04.09.2021 09:12
+15
За часів Порошенка активно почали впроваджуватись джерела альтернативні газу .
Нашу котельню перевели на інше паливо, місцевого добування. Сума, яку ми платили, стала дійсно нижчою. А зараз таке враження, ніби ми знову газом опалюємось. Подяка зебілушкам, куди ж без них..
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04.09.2021 09:16
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???? эх жаль что спотовая цена маленькая ... было бы в пять а то и в семь раз меньше
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04.09.2021 09:10 Відповісти
"Это в 3 раза меньше, чем спотовая, - Витренко". Ну фсьо, це - Кінець епохи бідності

В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова ціна, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2781
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04.09.2021 11:34 Відповісти
А зачем говорить английский термин? Спотовая ыена это реальная цена.там гле она в 3 раза выше чем доя нас там и зарплаты 5-10 раз тоже выше чем у нас вылезло очередное провластное мурло
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04.09.2021 09:11 Відповісти
Ты когда колбасу в магазине покупаешь, платишь за нее столько сколько тебе зарплата позволяет? Или столько сколько на ценнике написано?
Вот с газом такая же ситуация как и с колбасой.
И разницу между тарифом для населения и спотом покрыть можно только за счет налогоплательщиков.
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04.09.2021 11:52 Відповісти
Різниця в тому,що без ковбаси можна обійтись,а газ ти куплятимеш по любому за любу ціну,інакше замерзнеш...та й ковбасу твою не буде на чому посмажити...
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04.09.2021 12:46 Відповісти
можна знизити температуру або утеплити будинок, двері і вікна замінити. Хоча дійсно легше говорити про те, що газ треба купляти і хтось його має дотувати.
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04.09.2021 14:06 Відповісти
это так, но часть газа же у нас добывают причем большую часть, и всего процентов 30-40 закупают на споте
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05.09.2021 21:19 Відповісти
между витренко и нужды населения-
нет никакой связи
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04.09.2021 09:11 Відповісти
Я не сумніваюсь, що певні люди наварять шалені кошти на опалювальному сезоні.
Готуйте грошикі, українці.
І нехай добряча гикавка наздожене лохів, які в 2019 це обрали.
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04.09.2021 09:12 Відповісти
В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова ціна, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8484
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04.09.2021 11:28 Відповісти
За часів Порошенка активно почали впроваджуватись джерела альтернативні газу .
Нашу котельню перевели на інше паливо, місцевого добування. Сума, яку ми платили, стала дійсно нижчою. А зараз таке враження, ніби ми знову газом опалюємось. Подяка зебілушкам, куди ж без них..
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04.09.2021 09:16 Відповісти
Це зебільне самозаспокоєння ? Вгамування совісті ?

Не однакові вони.
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04.09.2021 09:25 Відповісти
В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова ціна, - Вітренко - Цензор.НЕТ 2925
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04.09.2021 09:38 Відповісти
Кацо, не тупочи копитами під моїми коментами.
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04.09.2021 09:42 Відповісти
Ксеню,а що,коли прийшов Зе вашу котельню знову перевели на газ?Тоді ,так,спасибі,як ви кажете, і зебілушкам...
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04.09.2021 22:59 Відповісти
🤣🤣🤣🤣🤣
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04.09.2021 10:46 Відповісти
Семь сорок....знаковая цифра..😀
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04.09.2021 09:18 Відповісти
Очередной + в карму Президента .
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04.09.2021 09:20 Відповісти
"Какая разница"?
Минус 5 000 000 Кармы или минус 4 999 999 Кармы?
В отопительном сезоне цена на газ для населения составит 7,4 грн. Это в 3 раза меньше, чем спотовая, - Витренко - Цензор.НЕТ 435
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04.09.2021 09:31 Відповісти
НЕ "на цензоре", а в Рейтинговых Агентствах!
А как там умеют жонглировать и фокусничать с цифрами мы давно знаем.
...
Кстати, сколько там был "рейтинг" у Кадафи, Хусейна, Чаушеку за месяц до смерти - где-то 90%+ ?!
В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова ціна, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1154
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04.09.2021 09:50 Відповісти
тыпил или что?
перечитай мой пост выше еще три раза и попытайся его понять.
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04.09.2021 09:58 Відповісти
Не користуюсь газом і всім раджу не давати гроші окупанту!
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04.09.2021 09:21 Відповісти
Чем громче зе-власти кричат о снижении цены на газ, тем выше оказывается цена на горячую воду и центральное отопление.
В отопительном сезоне цена на газ для населения составит 7,4 грн. Это в 3 раза меньше, чем спотовая, - Витренко - Цензор.НЕТ 1050
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04.09.2021 09:30 Відповісти
а как же заявление Зеленского с Ледей о
снижении комуналки в 2 раза ?
кидалово
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04.09.2021 09:32 Відповісти
Это не кидалово,а самонайобка.Он в основном хрипел и кривлялся.Получил 73.
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04.09.2021 09:35 Відповісти
Бл.дская арифметика.Благодетели.А когда европа покупала за безценок у нас цена все равно росла!Они уже даже не помнят,что врали тогда.
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04.09.2021 09:33 Відповісти
Не понял, а КТО оплатит разницу?
Дайош дешёвый газ для народа на заводы Фирташа?
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04.09.2021 09:39 Відповісти
"Если они будут,то они могут"...А по факту,"жарить" будут лохторат по полной.
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04.09.2021 09:40 Відповісти
Ну що сказати... Лише "Браво!"...
Накатана схема ще за часів свиночолого гетьмана цвіте та пахне!
Коли розказують про "спотову ціну" зжатого під тиском рідкого газу, котрий при зменшенні тиску збільшується в об'ємі в десяток разів та ще й з додаванням повітря. Тиск в квартирі кінцевого споживача - 0, 005 атмосфери.
Ще раз браво!!!
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04.09.2021 09:44 Відповісти
О, ще одна конспірологічна теорія) Газ будь-якого тиску завжди тарифікувався за об'ємом, приведеним до стандартних умов (температура 20 градусів та атмосферний тиск). І при "сивочолому гетьмані", і при "лічно дорогом ЛєонідєтІльічє")
Лічильники в споживачів на це розраховані.

Тиск в газопроводах низького тиску у кінцевого споживача має бути 1500-1200 Па (0,015-0,012 атм), саме на такий тиск розраховане абонентське газове обладнання (пальники котлів, газові плити тощо). Якщо буде більше, обладнання не буде правильно та безпечно працювати.
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05.09.2021 02:23 Відповісти
Вєлікій конспіролог, перед тим, як лізти на захист своєї святої свині Рошенка, ти хоча б в ДБН "Газопостачання" глянув і подивився, що таке га низького тиску. В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5376
Газопроводи низького тиску - це 0,0007 - 0,005 МПа (саме цю цифру я писав, але написав "атмосфери", що також дурня, бо це всього лиш 0,5 атм) згідно ДБН.
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05.09.2021 06:50 Відповісти
Ок, доведедться пояснювати, як то кажуть, популярно)

Я на ДБН "Газопостачання" не тільки дивився, але й неодноразово виконував за ним розрахунки газопостачання районів міста та житлових будинків, бо теплогазопостачання та вентиляція - моя спеціальність

Газопроводи низького тиску згідно п. 5.2 зазначених ДБН - це газопроводи з робочим тиском газу до 0,005 МПа (і це 0,05 атм, а не 0,5 атм). Нижня межа в цьому пункті не нормується.

Максимально допустимий тиск газу на вводі в житловий будинок згідно п. 5.5 (табл. 1) ДБН - 0,003 МПа (це 0,03 атм). Робочий тиск на вводі в газовий прилад (плиту, водонагрівач, котел) вказано в паспорті завода-виробника, це, як правило, 1200-1300 Па. Якщо тиск буде значно меншим, може статися проскок полум'я всередину пальника плити чи котла, якщо більшим - відрив полум'я.

На практиці тиск на виході з ГРП приймають на рівні 3000 Па. Але поки газ дійде до споживача, його тиск знизиться через втрати на тертя та в місцевих опорах газопроводу.
Далі, згідно з Дод. Г (Гідравлічний розрахунок газопроводів) нормуються максимальні втрати газу від джерела газопостачання (ГРП) до найбільш віддаленого приладу споживача на рівні 1800 Па. 3000-1800=1200 Па. Це й є найменший допустимий тиск у кінцевого споживача.

Фірштейн? )

Я ще не торкався теми "додавання повітря в газ", але то вже зовсім для хворих людей)
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05.09.2021 15:16 Відповісти
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Для информации: по запросу (украинские новости) в Гугле нет цензора на первых трех страницах,дальше не смотрел.Порохоботы ухайдохали ресурс....
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04.09.2021 09:46 Відповісти
а що там йде з американського айпі ?
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04.09.2021 10:01 Відповісти
К сожалению с украинского тоже самое.А такой ресурс был крутой когда то....
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04.09.2021 10:10 Відповісти
Він і зараз крутий.
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04.09.2021 10:14 Відповісти
семь сорок -знакомый танец-В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова ціна, - Вітренко - Цензор.НЕТ 5168
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04.09.2021 09:51 Відповісти
В опалювальному сезоні ціна на газ для населення становитиме 7,4 грн. Це втричі менше, ніж спотова ціна, - Вітренко - Цензор.НЕТ 8543
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04.09.2021 12:39 Відповісти
ЗЕ ля не повреди кобчик.
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04.09.2021 13:33 Відповісти
Ну и народ, им дают в ТРИ раза дешевле а они недовольны. Значит будете платить по 20...
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04.09.2021 10:00 Відповісти
Что значит ДАЮТ?
Купили дорого, а продают населению в 3 раза дешевле?
А кто разницу оплачивает?
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04.09.2021 10:40 Відповісти
Не манди. Газ украинский и рентабельность его в несколько раз выше необходимой даже с ценной 7-8 тыс грн за тыс. А вот бизнесу продаете по 20 тыс грн за тыс и теперь жди скачка цен или закрытия и увеличения безработицы. Газ, бараны, это уже не тавар, это необходимость жизнедеятельной экономики и следовательно страны. Хотите убогую КНДР сделать здесь?
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04.09.2021 10:04 Відповісти
Полтава газ задрал цены с 1 сентября почти до 20 грн,придется уходить в Нафтогаз.
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04.09.2021 10:37 Відповісти
не надо мэнэ дурить Я ще не пьяный - 7,99 грн
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04.09.2021 10:42 Відповісти
Чогось "спотове" не співпадає з мінімальною пенсією...
Слова ж такі повидумували-українску мову забули...
Європеоїди...мля..
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04.09.2021 10:42 Відповісти
Якщо в слові "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" замінити літеру "Д" на "Й"-
як раз те саме, що ви думали..)))
Відволікання уваги...
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04.09.2021 10:49 Відповісти
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КРОЛИК ГАЗУЕТ!!!!

[Сеня 2013 vs Сеня 2015 д - YouTube]: Посмотри! https://m.youtube.com/watch?time_continue=13&v=iMtqFh606Kk
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04.09.2021 10:52 Відповісти
Главное следить за руками зебилоидов, а не вестись на их "в три раза ниже" и окажется, что при папередниках цена на газ была в два раза ниже чем сейчас. Просто кто-то же должен отдавать 100 лярдов, которые зе-лох подарил своему спонсору - фирташу.
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04.09.2021 10:57 Відповісти
Читаю коменты и понимаю, не все в войну в касках воевали....
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04.09.2021 11:21 Відповісти
???
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04.09.2021 11:27 Відповісти
А Шустрік молодець, добре біля влади прилаштувався.
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04.09.2021 11:25 Відповісти
Рecunia non olet..
))
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04.09.2021 11:30 Відповісти
Тем временем Нафтогаз рассылает своим клиентам "Новий тарифний план «Комфортний Сезон»", с "уникальным" предложением по 7,96 грн/куб...
Кто из вас 3,14здун, Витренко? А?
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04.09.2021 11:59 Відповісти
Т.е. Витренко расчитывает на то, что зебилы не задумываются, кто компенсирует разницу между спостовой и потребительской ценой.
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04.09.2021 12:11 Відповісти
Зебилы не оценят и скажут, что 7,4 - это тоже много) Зимой с газом будет весело. РФия искусственно создает дефицит и задирает цены на рынке, хранилища в Европе заполнены ниже нормы. Потом отключат "Дружбу" и будут шантажировать ЕС, чтобы сертифицировали "Северный поток-2")
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05.09.2021 02:27 Відповісти
Теплота сгорания природного газа 30-34 МДж/куб = 8,3...8,5 кВт*ч/куб. 8,3/7,4=1,12 грн/кВт тепла. Дрова примерно столько же будут стоить (если покупать легально, а не "в темную").
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04.09.2021 12:20 Відповісти
Западный Казахстан, город Атырау, по прямой до Вас не более тыс км., цена на газ у нас для потребителя 8,93 тенге, это по вашему где то 0,5 гривен. Кто то ребята Вас дурит!!
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04.09.2021 12:34 Відповісти
да так и есть от 50 коп до 2 грн., в Белгородской области 2.5 грн
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04.09.2021 18:03 Відповісти
Комуняцкий выпердыш скажи КАКИМ боком к Украине имеет спотовая цена? ты дурачок или серп в голове?
Украина ДОБЫВАЕТ газ и проадет своим же УКРАИНЦАМ. Может тогда и хлеб считать как в Лондоне?
Другое дело ПОЧЕМУ всякие ублюдки с кипра и прочих офшорных клоак добывают НАШ газ и нам же продают как хотят.
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04.09.2021 13:14 Відповісти
Витренко сказал 7,4, а на самом деле всем мэрам разослали 20.
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04.09.2021 20:58 Відповісти
всё равно зрада.
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04.09.2021 21:29 Відповісти
В Украине газ - не товар, а принудительный , грабительский налог на всех обитателей в пользу нескольких олигархов и их зелёных слуг....Пока будем тупо платить, отказывая себе в самом необходимом, влезая в долги, продавая имущество и собственные органы, цены будут повышаться, а сотни миллиадов грн. будут оседать на офшорных счетах Каломойши, Ахметова, Фирташа и зелёной кодлы...Кто же нам виноват, что мы - лохи и стадо зебильное?.
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04.09.2021 23:26 Відповісти
но в два раза дороже закупочной и в 10 раз дороже соего...
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09.09.2021 14:40 Відповісти
 
 