Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади

Сьогодні, 4 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо відбулися змагання з бігу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перемогу на дистанції 200 метрів здобув росіянин Дмитро Сафронов, який подолав дистанцію за 23,00 секунди. Українець Ігор Цвєтов посів друге місце в цьому забігу (23,25). Третім став росіянин Артем Калашян (23,75).

Після церемонії нагородження український спортсмен знову відмовився фотографуватися з росіянами на п'єдесталі.

Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.

У Росії заявили, що відмова українця від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями.

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