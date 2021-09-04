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Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади

Новини Цензор.НЕТ Спорт

Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади

Сьогодні, 4 вересня, на Паралімпійських іграх в Токіо відбулися змагання з бігу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Перемогу на дистанції 200 метрів здобув росіянин Дмитро Сафронов, який подолав дистанцію за 23,00 секунди. Українець Ігор Цвєтов посів друге місце в цьому забігу (23,25). Третім став росіянин Артем Калашян (23,75).

Після церемонії нагородження український спортсмен знову відмовився фотографуватися з росіянами на п'єдесталі.

Нагадаємо, 30 серпня український легкоатлет Ігор Цвєтов на церемонії нагородження після завоювання срібної медалі Паралімпіади відмовився сфотографуватися з представниками Паралімпійського комітету Росії.

У Росії заявили, що відмова українця від знімка з росіянами на Паралімпіаді може бути пов'язана з карантинними обмеженнями.

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Топ коментарі
+93
Станешь вдруг таким же калекой - по-другому заговоришь.
А вообще ты и есть моральный КАЛЕКА.
Урод, одним словом.
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04.09.2021 09:21
+74
Цвєтов красава!
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04.09.2021 09:19
+71
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев

Коли Бог хоче покарати ,лишає розуму.Кацапа лишати не треба,його бог карає при народженні. Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 4791
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04.09.2021 09:37
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Станешь вдруг таким же калекой - по-другому заговоришь.
А вообще ты и есть моральный КАЛЕКА.
Урод, одним словом.
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04.09.2021 09:21 Відповісти
Ой не зарекайся) Жизнь такая штука, такие сюрпризы преподносит) И потом не говори, что не предупреждали)
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04.09.2021 09:34 Відповісти
В степи, покрытой пылью бренной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, Он изрек:
"Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой нуждою ты тесним?"
И человек сказал: "Я - русский",
И Бог заплакал вместе с ним.Н.А. Зиновьев

Коли Бог хоче покарати ,лишає розуму.Кацапа лишати не треба,його бог карає при народженні. Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 4791
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04.09.2021 09:37 Відповісти
Взагалі то я з кацапами не спілкуюсь ,мене від вас нудить,бо я вас гидую.
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04.09.2021 09:44 Відповісти
Яка розумна срепняга! ВААПЩЕ. руський выучи.
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04.09.2021 09:51 Відповісти
Це тому, що такому йолупу як ти перекладати нічого не треба, а только переводить через дорогу. Каліка ти мокшанська.
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04.09.2021 09:48 Відповісти
А вот конец этого стихотворенья.Лучше о кацапах и не скажешь:свою родину превратили в руины.А вся их "любовь" к ней-сплошное вранье и показуха.
Да это ж Родина! От пыли
Седая, в струпьях и с клюкой...
Да если б мы ее любили,
Могла бы стать она такой?!.
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04.09.2021 10:55 Відповісти
Я брожу по России,
Нахмурив пальто.
Неоглядные дали
Я меряю взглядом.
Я бы Родину продал,
Да не купит никто,
Никому моей Родины
На *** не надо
Николай Боровский
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04.09.2021 18:08 Відповісти
Он уже калека, на голову
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04.09.2021 09:30 Відповісти
На себе дивився?
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04.09.2021 16:55 Відповісти
От куда вас столько даунов берётся, что человек с инвалидностью для вас мягкотговоря не человек ?

Иди в бан дебилка
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04.09.2021 18:29 Відповісти
А чому станеш? Ivan Kot вже каліка, причому на всю голову.
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04.09.2021 09:42 Відповісти
В деяких місцевостях в Україні слово "урод" вимовляють з наголосом на "у". Колорит.
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04.09.2021 10:29 Відповісти
непруха нашому чемпіону з цими москалями !
ноги б їм поперебивав ! Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 50
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04.09.2021 14:27 Відповісти
А як ти взагалі потрапило в Україну козлориле чувирло. Тобі у пеклі прогули ставлять.Здохни окупант. Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 5549 Украинский легкоатлет Цветов вновь отказался фотографироваться с российскими спортсменами на церемонии награждения Паралимпиады - Цензор.НЕТ 5549
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04.09.2021 09:21 Відповісти
Бутылку из твоего очка уже не вынуть.
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04.09.2021 09:29 Відповісти
Кацапы удосконалились - теперь сідають на лампочки... Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 2144
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04.09.2021 18:11 Відповісти
пнх, сорри, но иди на Путина
никто не выбирал, если ты не в курсе - ставать калекой или нет.
а просто ты тролль вот и иди на Путина
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04.09.2021 09:25 Відповісти
Почему если Иван, то обязательно мудак? Кацогены или лишняя хромосома?
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04.09.2021 09:33 Відповісти
Я всегда пишу *Ифан*,так циничней
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04.09.2021 10:25 Відповісти
+100500

))))) ЗАЧЁТ !!!
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04.09.2021 11:02 Відповісти
мой друг АТОшник Лёнчик, рассказывал,что когда стояли на КПП,через 200 метров от них было сепарское КПП,так наши хлопцы троллили сепаров: кричали через мегафон:
" русс Ифан сдафайся! ты получишь банка тушонки!" Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 7844
а с той стороны слышали в ответ вопли: "нацики,фошизды!"
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04.09.2021 13:35 Відповісти
Чому ви пишете "иди на Путина"? Якщо ви вважаєте, що путін - ***, то ви помиляєтесь. Він звичайнісіньке ***ло!

(***ло пишу з великої літери, бо це прізвище)
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04.09.2021 10:45 Відповісти
я теж так пишу і ненавиджу шо це гівно назавають інколи - тіпа фашист чи "фюрер"
це лайно тупо он, ролик є - у Францію приїхало і з літака броне як там, ну напівкругля фігня над виродком. а ше плюс - за собою параші возить - відходи збирають за ним Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 5543
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04.09.2021 12:48 Відповісти
То ви, як казав Митець, - дослідник калу! Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 7876

Не розумію, нащо ви витрачаєте на це свій час? Життя таке короткоплинне.
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04.09.2021 13:30 Відповісти
Лаптеногий урод козлорылый - тебе в цирке уродов выступать...
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04.09.2021 09:46 Відповісти
Цвєтов красава!
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04.09.2021 09:19 Відповісти
Вот кому нужно дать старшего лейтенанта и наградить именным пистолетом!
===========
Хотя не дадут, он же не депутат от СН"
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04.09.2021 09:20 Відповісти
# слуга! віддай зброю господареві! Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 1178
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04.09.2021 18:22 Відповісти
Молодець!
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04.09.2021 09:20 Відповісти
Гідний вчинок.
Отак і має поводитись українець, якщо він не проститутка.
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04.09.2021 09:22 Відповісти
В России заявили, что отказ украинца от снимка с россиянами на Паралимпиаде может быть связан с карантинными ограничениями. Источник: https://censor.net/ru/n3286318\\\\\\\\\\

Эль классико - как отмазаться от того шо ты убил 15 тысяч людей и гражданин страны куда ты назападлил отказался от фото с гражданами страны-агрессора.
дебилы ватные, но хотя бы грамотно объяснили сославшись на вирус.
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04.09.2021 09:24 Відповісти
Всё правильно, ведь ордынцы чумные и токсичные.
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04.09.2021 09:30 Відповісти
Не чумные и не токсичные они. Рашисты просто моральные уроды!
Они искренне не понимают своего уродства. Я же не хожу на выборы, я ничего не сделал - это типа их оправдывает в их уродстве. Нет, не оправдывает.
Надо хоть что то делать, если ты человек! А если ты моральный урод, то живи, как жил, имфузорией.
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04.09.2021 21:17 Відповісти
Красавчик !!!
просто - осінь ...і кацапи - летять на йух !
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04.09.2021 09:25 Відповісти
Красавчик. Нечего со всякой гнилью фотографироваться.
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04.09.2021 09:28 Відповісти
Красава два раза на ху# послать кацапов ..а главное он раделил их тот 1 место а тот второе ...
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04.09.2021 09:42 Відповісти
Кацап-зве0добол
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04.09.2021 10:03 Відповісти
- Бамбарбия! Киргуду!
- Что он сказал?
- Он говорит, что если вы сфотографируетесь, они вас... Зарежут... Шутка.
- Шутка!
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04.09.2021 09:51 Відповісти
ДЯКУЄМО !!!
Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 2665

...
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04.09.2021 09:52 Відповісти
Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 7300 Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 2975
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04.09.2021 10:00 Відповісти
Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 1472
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04.09.2021 14:01 Відповісти
Ігор Приклад для всяких кацапоїдів усіків і ломаченок.
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04.09.2021 10:01 Відповісти
Где-то заплакал маленький Ломаченко.
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04.09.2021 10:15 Відповісти
браво!
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04.09.2021 10:19 Відповісти
Шо це за хрестики ? А то кацапи біснуються, чортам хвіст прищемили.
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04.09.2021 10:30 Відповісти
У парня есть яйца в отличии от некоторых наших непара олимпийцев. Пусть у него всегда будет удача...
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04.09.2021 10:32 Відповісти
Московия и её жители-терпилы кроме чувства брезгливой гадливости уже давно ничего не вызывают. Как можно находиться с ними рядом? Стоять и блевать штоле?
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04.09.2021 10:46 Відповісти
Так поступают настоящие Граждане своей страны, а не быдло, которому все "какая разница".
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04.09.2021 10:50 Відповісти
Ай маладца!
А про карантинні обмеження, так дійсно. Москотостан треба обвити колючим дротом по периметру і нікого звідти не випускати, бо там в орків загострення епідемії сказу що розповсюджується різним солов'їним послідом, скапецкімі, та іншим непотребом блюючим та скажено тявкаячим несуразну брехню москотським оркам в телевізори.
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04.09.2021 11:05 Відповісти
Ну и правильно! Слава Украине!
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04.09.2021 11:10 Відповісти
Конечно - карантинными.... рашка - это чума
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04.09.2021 11:17 Відповісти
Молодець, козаче, показав приклад, як треба поводитися з цією ******** прокаженою!
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04.09.2021 11:21 Відповісти
Молодец. Но лучше бы выиграл хоть раз.
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04.09.2021 11:24 Відповісти
А вообще, лучше бы ***** сдохло, вот бы был настоящий праздник
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04.09.2021 16:13 Відповісти
Це нормально.
Мої вітання спортсмену, українцю!
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04.09.2021 11:32 Відповісти
Тобто, коли фуйло віддасть наказ капітану збройних сил ерефії стріляти в сержанта ЗСУ, вона не вистрілить?
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04.09.2021 15:12 Відповісти
Ты снова флажки меняешь, проститутка зауральская
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04.09.2021 16:15 Відповісти
І ми всі поряд з ним підтримуємо
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04.09.2021 11:49 Відповісти
Все вірно,тут і коментувати нічого.
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04.09.2021 11:56 Відповісти
Ну як не пишатися такою золотою дитиною?!! І спортсмен гарний, і людину-громадянина достойного мама з татом виховали! Молодчинка!!! Так тримати!!!
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04.09.2021 12:06 Відповісти
Чоловiк з великоi лiтери!!!
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04.09.2021 12:15 Відповісти
тепер наш хлопець "лічний врах" *****
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04.09.2021 12:29 Відповісти
Аплодирую стоя и заслуженной медали и, что на мой взгляд важнее, - твёрдой гражданской позиции!
Молодец! Настоящий мужчина!!!
Путин и Зедебил - *****!! Оба!!!
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04.09.2021 12:38 Відповісти
Золота вдячність за людську гідність українському спортсмену. Яка не була медаль - геть нічого не вартує в порівнянні з повагою.
Могучих, горуні, гуцайту й іншим "дєвочкам і мальчікам - мишєбратьям" вже не навчитися. Дивно, що вони до сих пір гнівно не засудили Ігоря.
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04.09.2021 13:47 Відповісти
молодчага!!! с козломордыми Пи...сами фоткатца западло....
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04.09.2021 15:11 Відповісти
Цветов-цвет Украинской нации...
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04.09.2021 15:35 Відповісти
Знову гідний вчиинок героя, патріота, українеця. Я дякую!
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04.09.2021 18:33 Відповісти
Цвєтов як завжди молодець. Останнє речення в точку: "карантинні обмеження". Терористи це хвороба яка вбиває. Краще поблизу них не стояти
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04.09.2021 20:36 Відповісти
Такая реакция нашего спортсмена приятней настоящему украинцу, чем золотая медаль!
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04.09.2021 21:19 Відповісти
Гиблая пустыня - ни конца, ни края.
Общая святыня - мать-земля сырая.
То́пи да болота, степи да чащобы,
Храмов позолота, а вокруг - трущобы,
Завывает вьюга, гонит снег по кругу…
Коротка кольчуга на спине у друга!
Глушь да буераки, воровство да драки,
Да срамные враки вечером в бараке.

Прём с мольбой о чуде прямиком в трясину.
Каждому Иуде - личную осину!
Каждому кумиру возжигаем свечки,
Да грозимся миру встать с холодной печки:
Вот подымем знамя да пройдём с боями,
Тем же, кто не с нами, гнить в зловонной яме!
Вытопчем дорогу к вашему порогу,
Пусть идём не в ногу, но зато нас много.

Пыл наш не умерить, рвёмся в бой отважно,
Главное - чтоб верить, а во что, неважно.
Не считаем трупы, не боимся мести,
Ничего, что глупо, главное, что вместе!
Пить - так до упаду, мордой в грязь с размаху,
Нету с нами сладу, во нагнали страху!
Всё кругом поруша, перед образа́ми
Изливаем душу пьяными слезами.

Нас видать по роже, выросших без нянек,
Нам свой кнут дороже, чем заморский пряник.
Мы в гробу видали ихние конфетки!
Будем жить и дале в клетке, как и предки.
Нам все́ перемены - как седло корове,
Грязи по колено, да по пояс крови.
Завывает вьюга, свирипеет стужа,
Ничего, что туго - может быть и хуже.

На таком морозе к чёрту все́ приличья!
По уши в навозе веруем в величье.
Кто кого замучит на лесоповале?
Нас ничто не учит, мы на всех плевали.
Нас любая гадость может распотешить,
В нас - добро и святость! Тех, кто спорит - вешать!
Нищая лачуга стынет под сугробом,
Завывает вьюга, как вдова над гробом…

Юрий Нестеренко (1995)
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04.09.2021 22:03 Відповісти
красавчик!
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04.09.2021 23:46 Відповісти
Красень! Український легкоатлет Цвєтов знову відмовився фотографуватися із російськими спортсменами на церемонії нагородження Паралімпіади - Цензор.НЕТ 4954
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04.09.2021 23:51 Відповісти
ЭТО МУЖЧИНА !!! А НЕ ХЙЛО КАК ПУТИН !!!
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05.09.2021 00:55 Відповісти
Что значит "вновь отказался" ?
Он с ними не фотографируется и точка !
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05.09.2021 02:54 Відповісти
І знову ж таки пішли ви в с.раку. Слава Україні.
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05.09.2021 03:06 Відповісти
 
 