Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця
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Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлаві після затримання його поліцією.
Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.
"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", - зазначив він.
Раніше Дещиця заявляв, що посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту через смерть у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.
"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію",- заявив Дещиця.
За його словами, справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові", - заявив Дещиця.
Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка в витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.
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А одна сильноумная потеряла сына в католическом университете.
Решила, что она католичка и сын ее должен там учиться.
Забили до смерти, как украинца будущие епископы.
ще у 19 замість ноти просто б вбили поляка навзаєм
и да - чо нас в Европу не берут?
я удивляюсь просто. вот реально - чо не берут то?
до 5 років позбавлення волі, це адекватно? https://censor.net/ua/n3286022
превышение.
"у витверезнику поліцейські і співробітники установи били Никифоренка кийками, кулаками і ногами, душили на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Це тривало приблизно пів години."
правда чуть выпил но то таке, бывает
Полі́ція (фр. Police, від дав.-гр. ἡ πολιτεία - «держава») - орган державної влади (система державних органів) https://uk.wikipedia.org/wiki/Поліція
что тут спорить то?
там - посадят мусоров и кстати - непонятно еще шо наш гражданин вытворял то. может там просто реально было правонарушение и угроза ментам то.
ибо когда то ролик видел - амеры 11 пуль всадили в мексиканца. или вроде в чорнокожего.
и правильно сделали - кидается нарк на мужиков.
может и тут так же.
русский не соврал - день не задался?
Nikogo on ne materil.....
Як раз замовчують. Після констатації смерті годину не викликали слідчих. Родині сказали, що помер від зупинки серця на роботі. Смерть була місяць тому. І тільки завдяки якомусь поліцейському піднявся скандал. Він написав журналістам, що замовчується відверте вбивство і катування. За місяць немає результатів розтину, як і немає причини смерті. До статті всі 9 людей, які на ньому сиділи працювали ніби нічого й не було. І тільки після розголосу двох відсторонили від роботи. Це і є замовчування.
И в ЕС со всеми вытекающими плюшками, и не сгеились.
Правильное понимание миграционного вопроса.