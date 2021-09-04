УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3787 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниПодії
7 550 39
затримання (4142) побиття (844) Польща (5132) смерть (6550) українці (2379) нота протесту (95) Дещиця (105)

Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

Новини Цензор.НЕТ Політика України Події

Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця

Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель 25-річного українця Дмитра Никифоренка у Вроцлаві після затримання його поліцією.

Про це посол України в Польщі Андрій Дещиця  повідомив у твіттері, інформує Цензор.НЕТ.

"Посольство України направило МЗС Польщі ноту через загибель українця у Вроцлаві", - зазначив він.

Раніше Дещиця заявляв, що посольство України готує і найближчим часом відправить МЗС Польщі ноту через смерть у Вроцлаві 25-річного українця Дмитра Никифоренка після затримання його поліцією.

"Ми готуємо і найближчим часом направимо ноту з проханням щодо проведення неупередженого і швидкого слідства, притягнення причетних осіб до відповідальності й інформування української сторони про цю надзвичайну подію",- заявив Дещиця.

За його словами, справа щодо розслідування смерті 25-річного українця від початку серпня перебуває на контролі українських дипломатичних органів, зокрема Генерального консульства України у Кракові", - заявив Дещиця.

Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка в витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Это не гибель, это убийство парня ляхами!
показати весь коментар
04.09.2021 10:54
+4
Це не "превышение" Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 2048 , а садистське вбивство:
"у витверезнику поліцейські і співробітники установи били Никифоренка кийками, кулаками і ногами, душили на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Це тривало приблизно пів години."
показати весь коментар
04.09.2021 11:11
+3
тебе видать просто повезло с добрым хозяином и его соседями... Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 775
показати весь коментар
04.09.2021 12:30
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну, этот хоть был слегка выпимши.
А одна сильноумная потеряла сына в католическом университете.
Решила, что она католичка и сын ее должен там учиться.
Забили до смерти, как украинца будущие епископы.
показати весь коментар
04.09.2021 10:37 Відповісти
Это не гибель, это убийство парня ляхами!
показати весь коментар
04.09.2021 10:54 Відповісти
Польща це - Європа Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 7009
показати весь коментар
04.09.2021 11:01 Відповісти
Садисты бывают в любой стране.
показати весь коментар
04.09.2021 12:00 Відповісти
Польша будет последней страной, которая откроет границы （если вообще откроет!） для украинцев. Польше нужны рабы, а не украинские туристы. Кулеба и Дещица - не обманывайтесь, Польша - очень плохой и подлый "союзник".
показати весь коментар
04.09.2021 12:08 Відповісти
Куда Польше до Израиля - да ?
показати весь коментар
04.09.2021 12:16 Відповісти
як все ж таки добре що жевемо у 21 сторіччі .
ще у 19 замість ноти просто б вбили поляка навзаєм
показати весь коментар
04.09.2021 10:57 Відповісти
бред - ибо менто посадят а не так как писал кто то - вливали в водилу водку на капоте типо шоб сказать шо он бухой был.
и да - чо нас в Европу не берут?
я удивляюсь просто. вот реально - чо не берут то?
показати весь коментар
04.09.2021 11:00 Відповісти
"менто посадят"

до 5 років позбавлення волі, це адекватно? Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 2295 https://censor.net/ua/n3286022
показати весь коментар
04.09.2021 11:05 Відповісти
да, адекватно.
превышение.
показати весь коментар
04.09.2021 11:08 Відповісти
Це не "превышение" Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 2048 , а садистське вбивство:
"у витверезнику поліцейські і співробітники установи били Никифоренка кийками, кулаками і ногами, душили на підлозі, а пізніше на ліжку, куди його перенесли. Це тривало приблизно пів години."
показати весь коментар
04.09.2021 11:11 Відповісти
ЧО-ЧО,ТО Тебя,дрянь козломордую легко вычислить.
показати весь коментар
04.09.2021 11:43 Відповісти
та фальш огонь, я не ватник.
правда чуть выпил но то таке, бывает Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 6847
показати весь коментар
04.09.2021 12:01 Відповісти
В Украине так не говорят,как ты пишешь-дешевый тролль.
показати весь коментар
04.09.2021 11:46 Відповісти
ну шо тут сказать то. просто таких случаев много у нас, а там мусоров посадят
показати весь коментар
04.09.2021 10:57 Відповісти
Яка ж це "загибель", це - вбивство представниками влади Польщі!

Полі́ція (фр. Police, від дав.-гр. ἡ πολιτεία - «держава») - орган державної влади (система державних органів) https://uk.wikipedia.org/wiki/Поліція
показати весь коментар
04.09.2021 10:59 Відповісти
их посадят, а у нас шо бы сделали? типо напишут, напасали бы шо мужик сам напал. Вот например как сто раз застрелили хулиганов, правда щас команда щемить полицию, так шо не так шо.
что тут спорить то?
там - посадят мусоров и кстати - непонятно еще шо наш гражданин вытворял то. может там просто реально было правонарушение и угроза ментам то.
ибо когда то ролик видел - амеры 11 пуль всадили в мексиканца. или вроде в чорнокожего.

и правильно сделали - кидается нарк на мужиков.
может и тут так же.
показати весь коментар
04.09.2021 11:07 Відповісти
Украина мы с тобой.
показати весь коментар
04.09.2021 11:03 Відповісти
ноту? одним словом пукнула в лужу
показати весь коментар
04.09.2021 11:14 Відповісти
Вытрезвитель где связывают и пытают. Как то не вяжется с образом Европы, о который украинцы каждый день рассказывают друг другу с придыханием. Когда заходишь сюда как будто оказываешься в 90-х.
показати весь коментар
04.09.2021 11:21 Відповісти
И чем же невяжется? Или у вас образ Европы это нажраться до усирачки и подъезды обсыкать как у вас дома на росийи?
показати весь коментар
04.09.2021 11:29 Відповісти
Барин прав что задушил, нечяво было пить?
показати весь коментар
04.09.2021 11:41 Відповісти
"...каждый день...с придыханием"
русский не соврал - день не задался? Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 6006
показати весь коментар
04.09.2021 11:49 Відповісти
Что кацап забыл на Украинском форуме ?
показати весь коментар
04.09.2021 11:51 Відповісти
Ну у вас так а в Европе будут разбираться кто и в чем виноват. И будьте уверены виновные понесут наказание. А вы у себя при барине не пейте, хочя честно говоря на вас пох.
показати весь коментар
04.09.2021 12:05 Відповісти
Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 3093Aleksey Vlasenko

Nikogo on ne materil.....

Як раз замовчують. Після констатації смерті годину не викликали слідчих. Родині сказали, що помер від зупинки серця на роботі. Смерть була місяць тому. І тільки завдяки якомусь поліцейському піднявся скандал. Він написав журналістам, що замовчується відверте вбивство і катування. За місяць немає результатів розтину, як і немає причини смерті. До статті всі 9 людей, які на ньому сиділи працювали ніби нічого й не було. І тільки після розголосу двох відсторонили від роботи. Це і є замовчування.
показати весь коментар
04.09.2021 12:23 Відповісти
Самое печальное что в Украине об этом никто не напишет. Вот чем совки действительно отличаются от европейцев. Любят кого прикажут.
показати весь коментар
04.09.2021 12:44 Відповісти
Ну и кого вам приказали любить? Конечно понятно что у вас в совке нужно все читать между строк и верить только слухам, а не официальным расследованиям. Но у людей все не так, не применяйте свои звериные привычки для нормальных людей. Будет следствие и будет наказание виновных. Но как то даже непонятна ваша озабоченность убийствами украинских граждан. Выж с каждого утюга к этому призывает и сами постоянно это делаете, а тут так разволновались? Лучше перестаньте убивать и убедитесь с территории Украины.
показати весь коментар
04.09.2021 13:04 Відповісти
Ты плачешься в жилетку не по адресу.
показати весь коментар
04.09.2021 13:38 Відповісти
Ну сопли пока только от вас, все эту ситуацию воспринимают адекватно. Без визгов адзин нарот, братья, дыды воевали и тд. Только закон и порядок.
показати весь коментар
04.09.2021 15:18 Відповісти
Да Бог с ним с этим кацапом. Расскажи еще раз про сказочную Польшу. Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 5438
показати весь коментар
04.09.2021 13:42 Відповісти
Рассказываю: миллионы украинских, белорусских, российских граждан едут туда на заработки.
показати весь коментар
04.09.2021 15:19 Відповісти
Мусора не люди.Мусорів посадять.
показати весь коментар
04.09.2021 11:27 Відповісти
Не ходите дети в Африку гулять.
показати весь коментар
04.09.2021 11:34 Відповісти
Уже четыре года в Польше гуляем.Еще есть вопросы ?
показати весь коментар
04.09.2021 11:52 Відповісти
тебе видать просто повезло с добрым хозяином и его соседями... Україна направила Польщі ноту через загибель українця Никифоренка у Вроцлаві, - посол Дещиця - Цензор.НЕТ 775
показати весь коментар
04.09.2021 12:30 Відповісти
немца, или американа так бы уж точно не отмудохали...укрепленный столетиями комплекс господина по отношению к украинцам, чо...
показати весь коментар
04.09.2021 12:33 Відповісти
Уважаю поляков. Молодцы.
И в ЕС со всеми вытекающими плюшками, и не сгеились.
Правильное понимание миграционного вопроса.
показати весь коментар
04.09.2021 21:35 Відповісти
 
 