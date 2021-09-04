Прокуратура Криму порушила кримінальне провадження за фактом затримання заступника голови Меджлісу Джеляла

Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження за фактом незаконного обшуку та затримання першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джеляла.

Про це повідомляє пресслужба прокуратури АРК, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні вночі, в Сімферопольському районі АР Крим, "правоохоронці" держави-окупанта провели обшук у будинку першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу, після чого його вивезли в невідомому напрямку.



Напередодні, "правоохоронці" провели обшуки у домівках ще двох кримських татар.



Місце перебування трьох "затриманих" до цього часу не відоме.



Прокуратура автономії кваліфікує такі дії окупантів за ч. 2 ст. 162 (порушення недоторканності житла) та ч. 2 ст. 146 КК України (незаконне позбавлення волі). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років", - сказано в повідомленні.

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