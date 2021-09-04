Попередня причина пожежі в київському костелі святого Миколая - коротке замикання в органі, - Монастирський

Згідно з попередніми висновками, загоряння в органі стало причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попередній висновок, що причиною загоряння було коротке замикання в органі, бо загоряння сталося під час репетиції, яка відбувалася після 21.00", - сказав він журналістам в суботу біля костелу.

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Глава МВС повідомив, що відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки. Взяті зразки для експертизи.