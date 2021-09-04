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Попередня причина пожежі в київському костелі святого Миколая - коротке замикання в органі, - Монастирський

Новини Цензор.НЕТ Події

Попередня причина пожежі в київському костелі святого Миколая - коротке замикання в органі, - Монастирський

Згідно з попередніми висновками, загоряння в органі стало причиною пожежі в костелі Святого Миколая в Києві.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Попередній висновок, що причиною загоряння було коротке замикання в органі, бо загоряння сталося під час репетиції, яка відбувалася після 21.00", - сказав він журналістам в суботу біля костелу.

Також читайте: Несучі перекриття під час пожежі в київському костелі святого Миколая не постраждали, - Монастирський. ФОТО

Глава МВС повідомив, що відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил пожежної безпеки. Взяті зразки для експертизи.
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Топ коментарі
+4
Було- міхи ногами качали...
Мотори припендюрили....
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04.09.2021 11:53
+2
Коли вже в ЗЕбрехуна в Органі буде коротиш щоб і рояль згорів?
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04.09.2021 11:53
+2
На мобиле,фонариком)))...
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04.09.2021 12:12
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Було- міхи ногами качали...
Мотори припендюрили....
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04.09.2021 11:53 Відповісти
Коли вже в ЗЕбрехуна в Органі буде коротиш щоб і рояль згорів?
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04.09.2021 11:53 Відповісти
В органе,или в Органе ? Как понимать высер типа министра ?
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04.09.2021 11:59 Відповісти
усе з'їв хомяк
треба частіше грати на органі щоб там у трубах щури та миші не відпочивали як у Карлових Варах
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04.09.2021 12:02 Відповісти
а в органе...используют электричество? или имелась ввиду подсветка инструмента?
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04.09.2021 12:02 Відповісти
На мобиле,фонариком)))...
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04.09.2021 12:12 Відповісти
Упс")
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04.09.2021 12:13 Відповісти
Это орган новодел...где то в 1970-м чехи делали...
Там компрессор электрический...и наверняка клапана на трубах электрические...
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04.09.2021 12:27 Відповісти
ааа... т.е еще сделают ))) (пардон, сарказм)
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04.09.2021 12:38 Відповісти
А я думал, что костёл перепутали с домом профсоюзов.
Там мураева обещали сжечь вместе со зданием. Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе, - Монастырский - Цензор.НЕТ 6690
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04.09.2021 12:28 Відповісти
" Взяты образцы для экспертизы." плять офігенно, взяті зразки чого? органу або може Святого Миколая? коли вже наші журналісти навчаться конкретно подавати новини?
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04.09.2021 12:32 Відповісти
Жесть. Замок на замке был открыт и кто-то органом поджог орган.
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04.09.2021 12:51 Відповісти
а были ли средства пожаротушения в костеле ???
где и у кого ?
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04.09.2021 13:19 Відповісти
І що,Ткаченка судити будуть ?
Не дуже поважаю І.Луценка.але тут він правий:

"А знаєте, що спільного між палаючим Костелом Святого Миколая, київським цирком на площі Перемоги та розруйнованим Гостинним двором на Контрактовій?

Всі вони знаходяться на балансі Міністерства культури.

За все, що відбувається всередині цих будівель (а там відбуваються жахливі речі, і пожежа - лише яскрава вершина айсбергу), відповідало і відповідає саме це міністерство.

Я тут постійно критикую бездіяльність Ткаченка, але сьогодні, мабуть, не буду. Надто все печально і очевидно. Просто висловлю йому співчуття, і хочу надати кілька порад, що робити далі.

1. Костел Святого Миколая, очевидно потрібно рятувати від «управління» Вашого міністерства. Ось що пише про ситуацію Ганна Путова

«Пожежа сталася, як я і думала, через коротке замикання. Ха! Дивно, що це сталося лише зараз! Ще 6 років тому там вода від талого снігу та дощу стікала у навах по колонам просто по проводці і стукала об паркет, ритмічно супроводжуючи концерти та Святі Меси.

Це - результат дикої халатності держави.
Reqiescat in pace, орган Rieger-Kloss!»

Тож мабуть, досить! Варто передати католицкій громаді столиці, котра бореться за нього десятиліттями. Саботаж Мінкульту має закінчитися, бо приводить до того, що відповідальна за збереження пам'ятки держава в особі міністерства не може його зберегти.

2. Напівмертвий цирк потрібно передати Києву. Та нарешті об'єднати в одну концепцію з Київською муніципальною академією естрадного та циркового мистецтва.

3. Мій улюблений Гостиний двір. Або негайно виділити кошти на його відновлення, або піти назустріч вимогам УСІХ фракцій Київради, котрі представляють громаду міста (в тому числі і вимогам фракції Слуги Народу в КМР). І, врешті, передати стражденну будівлю на баланс міста, щоб почалась її довгождана реставрація, з урахуванням бачення громади міста та Подолу.

Паралельно раджу також подумати, чи не варто звільнити місце міністра культури для більш компетентного та рішучого керівника. А то у нас в Києві скоро заклади культури під управлінням міністерства закінчаться."
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04.09.2021 13:22 Відповісти
Всякое может быть...Тут для конспирологии раздолье. Мало денег на ремонт отпустили.....теперь будет куда больше. (Особенно перед грядущей передаче верующим) При ремонте использовали воздушные электролинии с проблемами. Месть за безвинно убиенного в Польше.Наконец, "божья кара" за конкретные прегрешения.
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04.09.2021 13:27 Відповісти
Предварительная причина пожара в киевском костеле святого Николая - короткое замыкание в органе,

Или курение ладана на алтаре...
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04.09.2021 15:04 Відповісти
Електропроводка в органі? Шо за фігня?
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04.09.2021 15:46 Відповісти
ПРИЧИНА ГАЛИМЫЕ КГБЭШНИКИ !!!
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05.09.2021 00:48 Відповісти
 
 