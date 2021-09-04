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Бойового медика Юлію Кримцеву і солдата Дмитра Рубашевського нагородили відзнаками РНБО за порятунок життя побратима. ФОТО

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Бойового медика Юлію Кримцеву і солдата Дмитра Рубашевського нагородили відзнаками РНБО за порятунок життя побратима. ФОТО

За дорученням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова військовослужбовців окремої механізованої бригади імені короля Данила нагороджено відзнаками РНБО України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на пресслужбу штабу ООС.

"За вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, сумлінну військову службу та професіоналізм медалями "Відзнака Ради національної безпеки і оборони України" ІІІ ступеня нагороджено бойового медика 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону молодшого сержанта Юлію Кримцеву та стрільця-помічника гранатометника 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону солдата Дмитра Рубашевського.

Своїми вдалими та професійними діями під час ведення бойових дій, евакуації та надання медичної допомоги Дмитро та Юлія врятували життя свого побратима – головного сержанта Андрія Дячишина, який зазнав тяжкого наскрізногое кульового поранення голови під час ворожого обстрілу позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.

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Бойового медика Юлію Кримцеву і солдата Дмитра Рубашевського нагородили відзнаками РНБО за порятунок життя побратима 01
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Топ коментарі
+12
молодцы! поздравляем !!
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04.09.2021 12:04
+11
хотелось бы верить что и заслуги прошлых лет войны будут так же оценены...
и вспомнят всех , кто спасал, вывози, эвакуировал... (и мучительно погибал, спасая)
например Ярослав Журавель
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04.09.2021 12:06
+10
Слава Україні!!! Героям Слава!!! Особливо цій дівчинці-красуні !!!)))
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04.09.2021 12:05
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молодцы! поздравляем !!
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04.09.2021 12:04 Відповісти
Слава Україні!!! Героям Слава!!! Особливо цій дівчинці-красуні !!!)))
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04.09.2021 12:05 Відповісти
по обе руки от кого расположены награжденные, это сам дячишин?
или, как в анекдоте
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04.09.2021 14:05 Відповісти
Тяжело раненому украинскому воину Андрею Дячишину нужна помощь.

https://censor.net/ru/news/3286292/tyajelo_ranenomu_ukrainskomu_voinu_andreyu_dyachishinu_nujna_pomosch_foto
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04.09.2021 23:46 Відповісти
хотелось бы верить что и заслуги прошлых лет войны будут так же оценены...
и вспомнят всех , кто спасал, вывози, эвакуировал... (и мучительно погибал, спасая)
например Ярослав Журавель
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04.09.2021 12:06 Відповісти
все правильно, все так, а особенно не забывать тех хто на курок нажимал...
никогда не забывать....
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04.09.2021 12:20 Відповісти
на курок там не нажимали но одно говно "взяло на контроль", иначе бы вытянули пацана. и эта..... тьху, "мужчина" щас с Байденом встречается.... как же притивно - оно же жрало кальмаров когда Журавель погибал.
и я хорошо шо не ходил на выборы, ибо чувствовал бы ся петухом за то шо Зеля просто оставила парня погибать. блин - просто прикинуть - на жаре от кровопотери три дня умирал мужик... зараза, надеюсь Байден припомнил нашему презу это. тупо скотина "взяла под контроль"
меня аж трясет. это как будто ритуал был, я кстати тут и написал - ну вот как же так можно? ..... тьху, .... ну "существо" поехало ку да то с визитом, а его подчиненный, солдат - медленно погибал... гнида же - да я бы постарался даже Путина попросить шоб дал оркам приказ не стрелять и шоб наши вывели солдата то. тьху на эту коЗелю!
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04.09.2021 12:28 Відповісти
у меня как и у тебя нет ответа ни на один из вопросов....
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04.09.2021 12:42 Відповісти
и правильно батько ищет ответы - я бы тоже искал...
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04.09.2021 12:44 Відповісти
вы меня напрягли с "заслуги прошлых лет войны"
у войны нет заслуг...
кацапию спасали всем колхозом в 41-45м....
сегодня спасаем Украину от кацапии - и вот у етих бойцов есть заслуги!
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04.09.2021 12:35 Відповісти
этой войны, с 2014 года... гибридная, необъявленая...но война
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04.09.2021 12:36 Відповісти
именно ее и имел ввиду - "сегодня спасаем Украину от кацапии...."
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04.09.2021 12:48 Відповісти
Юля і Дмитро- герої!
Та з яких пір секретар рнбо дає дорученння нагороджувати?
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04.09.2021 12:10 Відповісти
РНБО займається всім і вся. Нова забавка Зелі.
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04.09.2021 12:15 Відповісти
Панацея ,від всіх негараздів !!!)))
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04.09.2021 12:20 Відповісти
Нарід привчають до беззакання. В такому безладі важко знайти відповідальних.
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04.09.2021 12:25 Відповісти
Буба витирає Законом дупу, як йому заманеться.
І це не говорячи про те, що Юля та Дмитро стали героями, рятуючи Андрія, якого поранив кацапський снайпер. Андрій у комі, через відсутність контрснайперських груп, які мають захищати наших бійців і які Вава прибрав з передової.
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04.09.2021 12:23 Відповісти
кстати выше посм., я написал за Журавля - эта Зеля наша полнейшее что же.

я парад не смотрел тоже но просто из-за того шоб это хрипатое не слышать. - текст написали и оно чет там говорило вроде
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04.09.2021 12:30 Відповісти
Молодцы ребята! К СНБО только один вопрос: что это за "отличие от ОНБО" и почему не наградили установленными законом наградами?
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04.09.2021 12:37 Відповісти
Бойового медика Юлія Кримцеву і солдата Дмитра Рубашевського нагородили відзнаками РНБО за порятунок життя побратима - Цензор.НЕТ 2267
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04.09.2021 13:10 Відповісти
Нагородили кого? ЮліЮ Кримцеву. Грамотії ..
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04.09.2021 13:13 Відповісти
Шо?!! І такі відзнаки є? В Україні що тільки не видумають, аби не нагороджувати державними нагородами і не платити гроші.
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04.09.2021 16:10 Відповісти
 
 