Бойового медика Юлію Кримцеву і солдата Дмитра Рубашевського нагородили відзнаками РНБО за порятунок життя побратима. ФОТО
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
За дорученням Секретаря Ради національної безпеки і оборони України Олексія Данілова військовослужбовців окремої механізованої бригади імені короля Данила нагороджено відзнаками РНБО України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
"За вагомий внесок у справу гарантування національної безпеки і оборони України, сумлінну військову службу та професіоналізм медалями "Відзнака Ради національної безпеки і оборони України" ІІІ ступеня нагороджено бойового медика 2 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону молодшого сержанта Юлію Кримцеву та стрільця-помічника гранатометника 1 механізованого взводу 2 механізованої роти 1 механізованого батальйону солдата Дмитра Рубашевського.
Своїми вдалими та професійними діями під час ведення бойових дій, евакуації та надання медичної допомоги Дмитро та Юлія врятували життя свого побратима – головного сержанта Андрія Дячишина, який зазнав тяжкого наскрізногое кульового поранення голови під час ворожого обстрілу позицій наших військ", - йдеться у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
или, как в анекдоте
https://censor.net/ru/news/3286292/tyajelo_ranenomu_ukrainskomu_voinu_andreyu_dyachishinu_nujna_pomosch_foto
и вспомнят всех , кто спасал, вывози, эвакуировал... (и мучительно погибал, спасая)
например Ярослав Журавель
никогда не забывать....
и я хорошо шо не ходил на выборы, ибо чувствовал бы ся петухом за то шо Зеля просто оставила парня погибать. блин - просто прикинуть - на жаре от кровопотери три дня умирал мужик... зараза, надеюсь Байден припомнил нашему презу это. тупо скотина "взяла под контроль"
меня аж трясет. это как будто ритуал был, я кстати тут и написал - ну вот как же так можно? ..... тьху, .... ну "существо" поехало ку да то с визитом, а его подчиненный, солдат - медленно погибал... гнида же - да я бы постарался даже Путина попросить шоб дал оркам приказ не стрелять и шоб наши вывели солдата то. тьху на эту коЗелю!
у войны нет заслуг...
кацапию спасали всем колхозом в 41-45м....
сегодня спасаем Украину от кацапии - и вот у етих бойцов есть заслуги!
Та з яких пір секретар рнбо дає дорученння нагороджувати?
І це не говорячи про те, що Юля та Дмитро стали героями, рятуючи Андрія, якого поранив кацапський снайпер. Андрій у комі, через відсутність контрснайперських груп, які мають захищати наших бійців і які Вава прибрав з передової.
я парад не смотрел тоже но просто из-за того шоб это хрипатое не слышать. - текст написали и оно чет там говорило вроде