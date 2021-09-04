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Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим

Новини Цензор.НЕТ Події

Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим

Прикордонники окремого контрольно-пропускного пункту "Київ" не пустили на територію України громадянина РФ, топ-менеджера одного з російських холдингів, що незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Росіянину на 3 роки заборонили в'їзд в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби України.

"Росіянин прилетів на столичне летовище рейсом з Варшави, однак потрапити в Україну йому не вдалося. Під час перевірки прикордонники встановили, що іноземець, 1997 року народження, влітку 2017 року незаконно відвідував територію ТОТ АР Крим.

Сам іноземець виявився топ-менеджером одного з холдингів, який обєднує бізнес, інвесторів та менеджерів, і планував потрапити в нашу країну з приватною метою, начебто, для зустрічі з друзями", - йдеться в повідомленні.

Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим 01

Порушнику заборонили в'їзд в Україну на 3 роки та відправили зворотним рейсом до Варшави.
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Топ коментарі
+10
Ну зачем не пускать? Пустить потом арестовать суд 5 лет колонии и вот готовый кандидат на обмен!
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04.09.2021 12:20
+10
Якого ляда вони пхнуться до фашистів, нацистів та інших бандерівців?
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04.09.2021 12:25
+6
добре шо не впустили топ-менеджера, але хотілосяб щоб нарешті настав момент коли роССійськіх реперів та інших працівників оральної порожнини теж до нас не пускали, бо вже дістало оце масковське лайно
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04.09.2021 12:54
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Не..й шастать .Кацапам место в стране 404.
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04.09.2021 12:19 Відповісти
с частной целью, якобы для встречи с "друзьями"

имена,явки, адреса, пароли "друзей" Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 6180
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04.09.2021 13:05 Відповісти
Ну зачем не пускать? Пустить потом арестовать суд 5 лет колонии и вот готовый кандидат на обмен!
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04.09.2021 12:20 Відповісти
да еще и жирный карась - много дадут за него Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 4394
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04.09.2021 14:12 Відповісти
можна пустити тільки "пад кустік"глибше ніж на метр щоб не смерділо земля в нас масний чорнозем гарні соняшники зростуть
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04.09.2021 12:22 Відповісти
Якого ляда вони пхнуться до фашистів, нацистів та інших бандерівців?
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04.09.2021 12:25 Відповісти
Сильно кушать хочется , свиномобакам 🤣🤣🤣
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04.09.2021 12:29 Відповісти
Судя по паспорту, это был ******** Иван Пёздович? Или зачем тогда фото?
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04.09.2021 12:31 Відповісти
В 24 года "топ-менеджер"? Пограничники не пустили в Украину топ-менеджера одного из российских холдингов, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 6011 Папкин? Или мамкин? Пограничники не пустили в Украину топ-менеджера одного из российских холдингов, посещавшего оккупированный Крым - Цензор.НЕТ 2237
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04.09.2021 12:51 Відповісти
Едва универ закончил а уже топменеджер холдинга...
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04.09.2021 12:53 Відповісти
добре шо не впустили топ-менеджера, але хотілосяб щоб нарешті настав момент коли роССійськіх реперів та інших працівників оральної порожнини теж до нас не пускали, бо вже дістало оце масковське лайно
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04.09.2021 12:54 Відповісти
правильно, кацапские бумаги нужно брать только в перчатках,
а лучше -вообще не брать в руки !
тому що це - вонюче дерьмо !
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04.09.2021 13:09 Відповісти
"...иностранец 1997 года рождения..." Т. е. "иностранцу" всего 24 года. И уже "топ-манагер"...
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04.09.2021 13:43 Відповісти
Не просто топ менеджер а холдинга, т.е крупной компании где есть все звенья от инвестиций до продаж и это ы 24 года)
Либо сынок олигарха, либр Ц. напутал с датой рожденья
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04.09.2021 13:54 Відповісти
на замазанном фото в паспорте видно что ****** Прикордонники не пустили в Україну топ-менеджера одного з російських холдингів, який відвідував окупований Крим - Цензор.НЕТ 4972
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04.09.2021 14:02 Відповісти
Рано малюська тюрьмы продает. Таким контингентом их можно было наполнять и использовать как обменный фонд.
Ужесточить законодательство, при незаконном пересечении границы в Крыму - 15 лет строгача.
Вот это была бы реальная политика по деокупации Крыма.
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04.09.2021 14:36 Відповісти
что это за ТОП МЕНЕДЖЕР в 24 года ???
"Талантливый" сынок олигарха?
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04.09.2021 14:38 Відповісти
Очередная тупая новость. Решается просто - закрыть въезд москалям в Украину. Неуй шастать! Или боятся воя про нарушение прав человека? Так москалей они не касаются.
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04.09.2021 17:27 Відповісти
покедова ватка
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04.09.2021 17:50 Відповісти
"...Нарушителю запрещен въезд в Украину на 3 года, он отправлен обратным рейсом в Варшаву..."

А чи не краще було спочатку повісити москаля, а вже потім заборонити в'їзд на 3 роки і відправити в Варшаву?
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04.09.2021 21:28 Відповісти
 
 