УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
3791 відвідувач онлайн
Новини Політика України
1 576 37
перемовини (2482) США (14430) Донбас (21732) Кулеба Дмитро (3151) нормандська четвірка (1523)

Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Формат опрацьовується, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Формат опрацьовується, - Кулеба

США повинні приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі. Зараз опрацьовується питання, яким буде формат такого залучення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу.

"Наша позиція полягає в тому, що без активного залучення США до переговорного процесу істотно поліпшити ситуацію з безпекою на сході буде вкрай складним завданням. Який це може бути формат? Це питання зараз як раз опрацьовується", - сказав Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розраховуємо на допомогу США в прискоренні євроатлантичної інтеграції України, - Кулеба
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+8
Нафіга Штатам нарід який обирає кловунів і каже хуженібудіт?
показати весь коментар
04.09.2021 12:22
+7
А амери про це в курсах ???)))
показати весь коментар
04.09.2021 12:18
+6
Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8356

Ответ Байдена
показати весь коментар
04.09.2021 12:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А амери про це в курсах ???)))
показати весь коментар
04.09.2021 12:18 Відповісти
А ***** повідомили про це?
показати весь коментар
04.09.2021 12:18 Відповісти
хватит уже болтовни. если не обсуждается освобождение заложников, то говорить с рашкованией не о чем
показати весь коментар
04.09.2021 12:19 Відповісти
Дак звіздіти ,не мішки тягати і на язиці мозолей не буває !!!)))
показати весь коментар
04.09.2021 12:23 Відповісти
Читаю я ваши гневные упрёки и иронию, но почему то всё время у меня на первый план выходит то , что главная беда в том, что минских соглашениях написано сначала выборы, потом контроль над границей(на чём упорно настаивает кремль), а мы требуем наоборот(нельзя проводить выборы под дулом автоматов).
Как бы был не плох Зеленский, "но то ,что написано пером не вырубишь и топором".
Почему то все старательно обходят этот нюанс мирного плана. а Россия стоит на этом пункте непоколебимо, да Германия ей подыгрывает. Отсюда хоть какая то надежда на США. Хотя Байден ненадёжен, зато сенаторы в США имеют достаточно законных средств ,чтобы заставить президенте. Может быть это шанс.
показати весь коментар
04.09.2021 13:18 Відповісти
хватит методичек.
первый пункт там прекращение огня. чего нет и не было никогда.
поэтому все это болтовня
показати весь коментар
04.09.2021 13:40 Відповісти
Пусть США сделают Украину своим штатом. Это решило бы все )) - Правительство Украины и даром не нужно. Не говоря уже о разных жопоблоков с олигархами.
показати весь коментар
04.09.2021 12:19 Відповісти
Нафіга Штатам нарід який обирає кловунів і каже хуженібудіт?
показати весь коментар
04.09.2021 12:22 Відповісти
Нарид нормальный. Но дезориентированный сми олигархов. Понимающих реальную ситуацию - единицы. Кто анализирует и недоверчив по природе. Ну и кому есть с чем сравнивать - остальными успешными странами.
показати весь коментар
04.09.2021 12:25 Відповісти
На жаль,за 30 років Незалежності .жодних змін !!! Вибори 1991 р. ,Кравчук-понад 60% ,В.Чорновол-23% !!!)))
показати весь коментар
04.09.2021 12:28 Відповісти
Ну так все тоже самое и тогда. - Пропаганда кгб несла чушь,что Чорновил это фашист. Наивные верили. Я и говорю - нужно анализировать,думать и быть недоверчивым. Пока сам не разберешься. Литовцы,латышит ,эстонцы тогщда за счет Украины освободились. Потому,что кацапы бросили на ее удержание все силы.
показати весь коментар
04.09.2021 12:42 Відповісти
В історіі все повторюється ,Росія в черговий раз розпочала війну за Україну !!)))
показати весь коментар
04.09.2021 12:49 Відповісти
А Ви не народ Неньки??))
показати весь коментар
04.09.2021 12:26 Відповісти
Нарід ,але не з 73-охвідсоткового лохтората !!!)))
показати весь коментар
04.09.2021 12:30 Відповісти
Кремлівські гниди теж вважають ,що вони народ України ,в них навіть громадянство України є !!!)))
показати весь коментар
04.09.2021 12:51 Відповісти
Війну об'явити USA!
І зразу здатися!!
ВЄРНЯК!!
😁
показати весь коментар
04.09.2021 12:38 Відповісти
Как вариант ))
показати весь коментар
04.09.2021 12:44 Відповісти
И словоблудие,при должном упорстве, может подняться до более высокого уровня интеллектуальной мастурбации - мудроблудия...
показати весь коментар
04.09.2021 12:21 Відповісти
Байден в америці вирішує ще меньше ніж наш бубочка, ляльководи вже і не шифруються, призначають відвертих ніщо. Скоро і за голограму будуть голосувать і таки вибируть.(с)
показати весь коментар
04.09.2021 12:26 Відповісти
Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8356

Ответ Байдена
показати весь коментар
04.09.2021 12:27 Відповісти
Давай референдум до вступу в USA
показати весь коментар
04.09.2021 12:28 Відповісти
Правильно.
А не примут, отключим ЕС газ!
показати весь коментар
04.09.2021 12:32 Відповісти
🤑
показати весь коментар
04.09.2021 12:36 Відповісти
Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1637
показати весь коментар
04.09.2021 12:29 Відповісти
А они шо?
Согласие - есть непротивление сторон.
Так шо, кулеба, сильно не настаивай.
показати весь коментар
04.09.2021 12:31 Відповісти
Нє "настаивать" нада!!
А на горлянку давити!!
Вооо чудовий приклад політичної імпотенції влади...за 30-ть років..
🤣🤣
показати весь коментар
04.09.2021 12:31 Відповісти
Кого давить за "горлянку"?
показати весь коментар
04.09.2021 12:33 Відповісти
Кого ж ще??
USA!!
🤣🤣
показати весь коментар
04.09.2021 12:47 Відповісти
Понял. Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу. Формат прорабатывается, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7419
показати весь коментар
04.09.2021 12:52 Відповісти
Таки да, настаивать водку на калгане, употреблять и опять давить и настаивать.
показати весь коментар
04.09.2021 17:40 Відповісти
Идея хорошая. "Минский процесс" давно сдох и теперь это лишь имитация деятельности ,обмен разночтениями. Надо искать новый путь! Лучший вариант-это привлечь США и Великобританию,но орда на это не поведется.....тупик!
показати весь коментар
04.09.2021 13:45 Відповісти
ні в одній країні світу немає такого правопису,щоб кожну сторінку читати з кінця. Однак слуги таки читають мінськ з кінця на початок. Два роки топили з вибори без кордонів і без виведення військ. Єрмаку був приємний меморандум Штана. Предки Єрмака також стояли "стіною" на Донбассі і постійно вимагали данини і кочували від Сталінграда до Бухареста.А потім розбіглися в гори Азербайджану, в Чебоксари, в Болгарію. І зараз хочуть жити без кордонів але з виборами під грізним оком Путіна.
показати весь коментар
04.09.2021 14:49 Відповісти
 
 