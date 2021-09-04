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Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Формат опрацьовується, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Політика України
США повинні приєднатися до врегулювання ситуації на Донбасі. Зараз опрацьовується питання, яким буде формат такого залучення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".
Він зазначив, що Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу.
"Наша позиція полягає в тому, що без активного залучення США до переговорного процесу істотно поліпшити ситуацію з безпекою на сході буде вкрай складним завданням. Який це може бути формат? Це питання зараз як раз опрацьовується", - сказав Кулеба.
Топ коментарі
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показати весь коментар04.09.2021 12:27
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Как бы был не плох Зеленский, "но то ,что написано пером не вырубишь и топором".
Почему то все старательно обходят этот нюанс мирного плана. а Россия стоит на этом пункте непоколебимо, да Германия ей подыгрывает. Отсюда хоть какая то надежда на США. Хотя Байден ненадёжен, зато сенаторы в США имеют достаточно законных средств ,чтобы заставить президенте. Может быть это шанс.
первый пункт там прекращение огня. чего нет и не было никогда.
поэтому все это болтовня
І зразу здатися!!
ВЄРНЯК!!
😁
Ответ Байдена
А не примут, отключим ЕС газ!
Согласие - есть непротивление сторон.
Так шо, кулеба, сильно не настаивай.
А на горлянку давити!!
Вооо чудовий приклад політичної імпотенції влади...за 30-ть років..
🤣🤣
USA!!
🤣🤣