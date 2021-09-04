Уже цього року Україна отримає від США партію бронебійних систем Javelin, - Кулеба
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Україна вже в цьому році отримає партію бронебійних систем Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Уже в цьому році Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.
Водночас, він не відкинув, що США і Україна зможуть вийти на домовленості і з інших видів оборонного летального і нелетального обладнання.
"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо візит міністра оборони США в Україні", - додав Кулеба.
Топ коментарі
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+12 Alexey G
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+11 Asrarim Bobovixh
показати весь коментар04.09.2021 12:55
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Будь ласка, зачекайте...
бо шось гуморний натяк найвеличнійшого преЗЕ про "не будемо продавати"...якось насторожує )))
Применять их по парашникам так и не дадут.
Русский, одним словом?
Это как? Из космоса?
Со снайперами борются контрснайперы, которые в общем-то тоже просто снайперы, но охотящиеся на своих коллег-противников, а не на любого кто попал в прицел. Они тоже находятся на расстоянии убойного потенциала снайперского оружия, то бишь на опасном расстоянии, просто дольше не "отсвечивают".
Откуда такая информация, что по ним стреляли из "лёгких близкобойных"?
Еще раз - снайперу опасен либо контрснайпер, либо пара пакетов Градов "приблизительно в ту сторону", которые, возможно, его покрошат и перемешают с землей, но не факт.
Тот который орет "зародину засталина" и херачит с колена из снайперской винтовки, это не снайпер, это дебил.
Задача снайпера сделать один результативный выстрел и исчезнуть. За два выстрела с одной позиции за короткий промежуток времени, он вполне может расплатиться своей жизнью.
Возив зброю в Анголу, Кубу, Лівію , Індію, Пакистан, Ірак, Іран, Камбоджу,В'єтнам, Сирію, Ємен, Ефіопію та ітп...
Не зовсім *******...
******* була з спеціалістами...
А таки краще продати,вже з майже застарілими сроком зберігання,
чим утилізувати...Дешевше...
Що робила ссСрака те і робить паРашка ....
Висновки Самі робіть...))
А при Порошенку зброя була потрібна, щоб відвойовувати нашу територію
Надеюсь, в следующем - партию кремлебойных.
Одразу згадується покинута американцями техніка та озброєння в Афганістані. Не було кому брати її до рук. Афганці сказали - какая разніца, тепер , щоправда, вони щодня гинуть від куль талібів. А американці вирішили за дурнів не боротись.
Не переживай Кулеба.... другие передадут за перебрик.
Источник: https://censor.net/ru/n3286339
Ноль!!!
Сколько бражеских артиллерийских батарей за 2 года было уничтожено ответным огнем?
Ноль!!!
Толку от самых классных американских убивачек, если ЗЕ запрещает их применять?
И не надо так уж неправду писать - Джавелины получило до Зеленского и с требованием НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ДОНБАССЕ!
Но всё же отвечу. С направления Выступовичи (граница с Беларусью), до Варшавки и через Коростень на трассу Чоп-Киев... и до Печерских холмов рукой подать, да в отличии от Черниговского направления не нужно форсировать реку Днепр. Я это направление еще в 2014-м изучил. Если с десяток Джавелинов выдвинуть как можно ближе к границе, то там такие места, что кацапской бронетехнике придется идти колонной. А у нас же кроме Джавелинов есть и свои ПТРК, а так же боевые вертолеты огневой поддержки и РСЗО, так что стоит колонну танков только остановить и дальше ее можно расстреливать почти как в тире.
Собственно Черниговщина так же богата и лесами и болотами и там так же им надо прорываться колоннами, а не россыпью.
Вот с Западного направления как раз защищать и меня и бабу Юлю. Я ответил на вопрос?