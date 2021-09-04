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Уже цього року Україна отримає від США партію бронебійних систем Javelin, - Кулеба

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Уже цього року Україна отримає від США партію бронебійних систем Javelin, - Кулеба

Україна вже в цьому році отримає партію бронебійних систем Javelin. Її передадуть в рамках військової допомоги США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Уже в цьому році Україна отримає партію бронебійних систем Javelin", - сказав Кулеба.

Водночас, він не відкинув, що США і Україна зможуть вийти на домовленості і з інших видів оборонного летального і нелетального  обладнання.

"Зі зрозумілих причин, деталі я розголошувати не можу. Ми очікуємо візит міністра оборони США в Україні", - додав Кулеба.

Також читайте: Україна наполягає на залученні США до переговорів щодо Донбасу. Формат опрацьовується, - Кулеба
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Топ коментарі
+17
Здивував. Джавеліни вже постачали до найкоротшого.
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04.09.2021 12:56
+12
Ты совсем дурной?Ты видел миномет живьем?Ты знаешь,где и против чего он применяется?Ты пробовал из миномета стрелять по танку?Ты в армии служил?Наводчики,обсуга...Нет сил эту хрень читать.
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04.09.2021 13:53
+11
Минобороны Израиля сообщило о завершении испытаний высокоточного минометного снаряда Iron Sting. Дальность управляемой минометной артиллерийской мины Iron Sting составляет 15 км. Точность 100%Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6243
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04.09.2021 12:55
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Минобороны Израиля сообщило о завершении испытаний высокоточного минометного снаряда Iron Sting. Дальность управляемой минометной артиллерийской мины Iron Sting составляет 15 км. Точность 100%Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6243
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04.09.2021 12:55 Відповісти
один комплект стоит больше чем дрон Байрактар.
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04.09.2021 13:06 Відповісти
Жизнь наших воинов бесценна
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04.09.2021 13:42 Відповісти
но не для янелоха
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04.09.2021 20:24 Відповісти
Помню у нас лет 20 назад тоже на выставках показывали опытные образцы управляемых 120мм мин. Джавелилы курят в сторонке по ефективности приминения на фронте. На том все и заглохло. У нас видите ли морским катерам больше приделяют внимания чем артиллерии и пехоте. Как будто ето не про Украину где тысячи километров сухопутной границы с врагом, а у нас все ожидают нападения со стороны океана.
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04.09.2021 13:16 Відповісти
Шо ти верзеш? Міни краще за джавеліни.Які катери,яка до них увага?
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04.09.2021 13:41 Відповісти
Тупоголовый, разговор за управляемые мины, у которых дальность в 2-3 раза быше чем у Джавелина, возможность стрелять из закрытых позиций не рискуя наводчиком и обслугой и уничтожать цели сверху.
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04.09.2021 13:44 Відповісти
Ты совсем дурной?Ты видел миномет живьем?Ты знаешь,где и против чего он применяется?Ты пробовал из миномета стрелять по танку?Ты в армии служил?Наводчики,обсуга...Нет сил эту хрень читать.
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04.09.2021 13:53 Відповісти
По уточнённым данным, точность - 101%.
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04.09.2021 13:42 Відповісти
Здивував. Джавеліни вже постачали до найкоротшого.
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04.09.2021 12:56 Відповісти
А що - більше не треба? Чи в нас їх забагато?
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04.09.2021 19:43 Відповісти
А ще через рік Вован підпише декларацію проголошення Незалежності?
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04.09.2021 12:58 Відповісти
Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6109 І буде свято ЗЕнезалежності.
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04.09.2021 13:02 Відповісти
а ще б відрапортували про сберігання та використання раніше завезених...
бо шось гуморний натяк найвеличнійшого преЗЕ про "не будемо продавати"...якось насторожує )))
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04.09.2021 12:59 Відповісти
новые заменят старые, у которых вышел срок годности.
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04.09.2021 13:07 Відповісти
а старые куда?
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04.09.2021 13:12 Відповісти
Старые в Штаты, новые во Львовскую область.
Применять их по парашникам так и не дадут. Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5569
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04.09.2021 13:17 Відповісти
Старые можно для тренировки по кацапоидах отстреливать
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04.09.2021 13:18 Відповісти
Ні один ще не вистрілив
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04.09.2021 13:02 Відповісти
Хто тебе об этом сказал?
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04.09.2021 13:43 Відповісти
Це всі знають крім тебе
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04.09.2021 16:19 Відповісти
А почему ты делаешь такой акцент на "еврейскости"? Ты нацист? Твой *************** истопником в Освенциме прислуживал?
Русский, одним словом?
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04.09.2021 13:04 Відповісти
Хорошая новость. Но нужны и системы отстрела снайперов с безопасного расстояния.Украина несет большие потери от этого и это деморализует. Нужно поступательно отсекать щупальца монстра. Пока он не превратиться в беспомощьный холодец.
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04.09.2021 13:00 Відповісти
Но нужны и системы отстрела снайперов с безопасного расстояния.

Это как? Из космоса?
Со снайперами борются контрснайперы, которые в общем-то тоже просто снайперы, но охотящиеся на своих коллег-противников, а не на любого кто попал в прицел. Они тоже находятся на расстоянии убойного потенциала снайперского оружия, то бишь на опасном расстоянии, просто дольше не "отсвечивают".
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04.09.2021 13:20 Відповісти
Ну,во первых можно использовать тяжелые дальнобойные винтовки с большей дальностью чем обычные. Системы наведения,улучшенные тепловизоры и т.д. - Короче давить технологиями,которых нет в рахе.В Турции есть уже беспилотники с пулеметами. Думаю в США не хуже.
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04.09.2021 13:43 Відповісти
Сколько раненных снайперами впоследствии выжили, если даже и не скончались сразу на месте?
Откуда такая информация, что по ним стреляли из "лёгких близкобойных"?
Еще раз - снайперу опасен либо контрснайпер, либо пара пакетов Градов "приблизительно в ту сторону", которые, возможно, его покрошат и перемешают с землей, но не факт.
Тот который орет "зародину засталина" и херачит с колена из снайперской винтовки, это не снайпер, это дебил.
Задача снайпера сделать один результативный выстрел и исчезнуть. За два выстрела с одной позиции за короткий промежуток времени, он вполне может расплатиться своей жизнью.
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04.09.2021 14:13 Відповісти
Эффективные системы отстрела снайперов это арта. Но арта сейчас у нас запрещенное оружие, а у кацапов нет.
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04.09.2021 13:53 Відповісти
Самый чёрный день ЗСУ в этом году когда убили кацапские снайперы четверых в один день в марте. Но там не менее, было известно откуда ведётся огонь - из водонапорной башни. Физически была возможность сравнять эту башню с землей прямой наводкой вместе со внутренностями хотя бы из танков, но с каких то дурацких соображений этого не сделали
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05.09.2021 05:50 Відповісти
Зразу б випробувати на лаптях. Але навряд, з таким керівництвом.
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04.09.2021 13:00 Відповісти
ты знаешь технику со 100% безаварийностью?
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04.09.2021 13:05 Відповісти
Ні...
Возив зброю в Анголу, Кубу, Лівію , Індію, Пакистан, Ірак, Іран, Камбоджу,В'єтнам, Сирію, Ємен, Ефіопію та ітп...
Не зовсім *******...
******* була з спеціалістами...
А таки краще продати,вже з майже застарілими сроком зберігання,
чим утилізувати...Дешевше...
Що робила ссСрака те і робить паРашка ....
Висновки Самі робіть...))
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04.09.2021 13:29 Відповісти
как долго я тебя искал, Коля Кейдж!.. и вот ты нашелся..
Уже цього року Україна отримає від США партію бронебійних систем Javelin, - Кулеба - Цензор.НЕТ 1050
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04.09.2021 14:14 Відповісти
Шариевский фейк..
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04.09.2021 13:10 Відповісти
Джавелінс постачали при Трампі і Порошенко! Навіть навчання операторів провели до Зеленського.
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04.09.2021 13:09 Відповісти
НУ І ЩО ТЕПЕР НЕ ПОТРІБНО ДЛЯ ВСУ БІЛЬШ ВИСОКОТОЧНЕ ОЗБРОЄНЯ, ТІЛЬКИ ТОМУ ЩО ПОРШЕНКО НЕ ПРЕЗИДЕНТ, ПРИКАЦАПЛЕНИМ ********.
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04.09.2021 15:53 Відповісти
Тільки тому, шо Зюзя наказав "перестать стрелять"
А при Порошенку зброя була потрібна, щоб відвойовувати нашу територію
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04.09.2021 16:30 Відповісти
А де наші системи, що президентська братва нам сім років мізки парить. Кацапи за сім років вже поставили в армію сотню нових озброєнь, а наша владна верхівка розкрадає мільярди. Держава і українці їм пофіг!!!!!!! Сотні тисяч загиблих і скалічених на їхній совісті. І кара господня їх не омине, нехай не надіються.
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04.09.2021 13:14 Відповісти
60 милл.долл. попощь на ВСУ от США - и 5 млрд. грв. с гаком потратили на парад.. Соизмеримо !?
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04.09.2021 13:16 Відповісти
Не только на парад!
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04.09.2021 13:26 Відповісти
увы это так...
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04.09.2021 13:29 Відповісти
Не только, но никто не знает куда
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04.09.2021 16:31 Відповісти
Теине 5млрд, а 100тыщ лярдов, вот у ************** и подгорает
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04.09.2021 13:45 Відповісти
Які заборонено використовувати на передній лінії
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04.09.2021 13:18 Відповісти
Стингеры нам нужны, больше ничего. Несколько тысяч стингеров. Это сразу увеличит защиту Украины раз в 10. на случай возможного нападения РФ. Моджахеды, когда им США стали поставлять стингеры -смогли победить СССР в Афгане без особых усилий. Стингерами можно и вертолеты сбивать, и самолеты штурмовики, и даже танки. Против танков у нас меньше всего проблем. А ПВО практически отсутствует. тем более, что по штатному расписанию должны быть в каждом батальоне сухопутных войск ручное ПВО, на всех судах и катерах ВМС должно быть ручное ПВО, а его нет.
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04.09.2021 13:19 Відповісти
Щоб ті Стінгери опинилися в руках касапів - одразу? Ніби американці не знають, що д'Єрмак - кріт касапський...
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04.09.2021 13:25 Відповісти
переносные ЗРК это хорошо, для вертолетов, и самолетов, при взлет -посадке...а вот РСМД для перехвата и ответки, сосем нет...вот тут печалька, тут поле непаханное, те, немногие КР что дальностью 200-300 км, погоду не сделают..приоритет за ракетами умными и шустрыми должен быть, до 2,5-3 тыс.км дальностью, с вкуснячими и мощными начинками.....
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04.09.2021 13:32 Відповісти
Это конечно в идеале, чтобы дать ответный удар по их территории. Но у нас даже элементарного нет, для защиты от оккупации на нашей земле.
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04.09.2021 17:42 Відповісти
Стингер бьет до 5 км, не обязательно во время взлета и посадки.
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04.09.2021 17:44 Відповісти
Цю партію Джавелінів, насправді, Україна купить в США, а не отримає в якості військової допомоги. В кредит.
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04.09.2021 13:23 Відповісти
***** твоё тю тю, лаптеногое
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04.09.2021 13:46 Відповісти
Уже в этом году Украина получит от США партию бронебойных систем Javelin

Надеюсь, в следующем - партию кремлебойных.
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04.09.2021 13:39 Відповісти
ключевое слово здесь - "получит"....
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04.09.2021 13:45 Відповісти
Ключевое слово здесь пукин *****
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04.09.2021 13:47 Відповісти
'Бронебойный джавелин'.Тупость журналюг просто задалбывает.И кстати,стугне добавить мозгов и будет не хуже.Ничего в том джавелине особенного нет.Оружие хорошее,спору нет,но нужны тысячи своих,чтобы армия не экономила их,а била при малейшем поползновении.
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04.09.2021 13:47 Відповісти
Строить надо армию.Ни одно оружие само по себе ничего не дает.Тот же ПЗРК без комплекса станций обнаружения и контроля целей,пунктов управления огнем и еще много чего - почти бесполезен.Джавелины будут до задницы то же.
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04.09.2021 14:07 Відповісти
Ви праві.
Одразу згадується покинута американцями техніка та озброєння в Афганістані. Не було кому брати її до рук. Афганці сказали - какая разніца, тепер , щоправда, вони щодня гинуть від куль талібів. А американці вирішили за дурнів не боротись.
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04.09.2021 14:47 Відповісти
Вся суть в том, что талибы это и есть афганцы.
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04.09.2021 16:19 Відповісти
Эта новость опять нас отвлекает от главного - за 2.5 года правления зеленой гниды, Украинская армия не получила ни одной машины
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04.09.2021 15:25 Відповісти
https://www.facebook.com/practikaua/posts/243242450466845
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04.09.2021 15:48 Відповісти
Краще би подарували пару ЖД вагонів стареньких..але надійних TOW..але тільки на умовах розташування на передових позиціях ..!!! Краще TOW на передку ніж Jawelin у сховищі за 1000 км
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04.09.2021 16:10 Відповісти
и варенье с тушонкой для 95 квартала пусть дают, нам уже невмготу кормить зеленых слуг с зеослом
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04.09.2021 20:38 Відповісти
"По понятным причинам, детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США в Украину", - добавил Кулеба.
Не переживай Кулеба.... другие передадут за перебрик.
Источник: https://censor.net/ru/n3286339
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04.09.2021 16:42 Відповісти
Сколько единиц вражеской бронетехники было уничтожено Джавелинами за 2 года?
Ноль!!!

Сколько бражеских артиллерийских батарей за 2 года было уничтожено ответным огнем?
Ноль!!!

Толку от самых классных американских убивачек, если ЗЕ запрещает их применять?
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04.09.2021 18:05 Відповісти
Джавелины передали не для окопной войны. Их основная задача быть оперативно доставленными к месту прорыва кацапскими танками границы в Черниговской и Житомирской областях. Там болотистые местности, потому Джавелины лучше для уничтожения кацапских танковых колон.

И не надо так уж неправду писать - Джавелины получило до Зеленского и с требованием НЕ ПРИМЕНЯТЬ НА ДОНБАССЕ!
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04.09.2021 19:08 Відповісти
А где баб Юля мэшкае, шобы и ее защитить... Чи своя рубаха ближе к телу?
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04.09.2021 22:53 Відповісти
Вам, Александр, отвечать, все равно что воду носить решетом, вы же по любе останетесь при своем мнении )))))

Но всё же отвечу. С направления Выступовичи (граница с Беларусью), до Варшавки и через Коростень на трассу Чоп-Киев... и до Печерских холмов рукой подать, да в отличии от Черниговского направления не нужно форсировать реку Днепр. Я это направление еще в 2014-м изучил. Если с десяток Джавелинов выдвинуть как можно ближе к границе, то там такие места, что кацапской бронетехнике придется идти колонной. А у нас же кроме Джавелинов есть и свои ПТРК, а так же боевые вертолеты огневой поддержки и РСЗО, так что стоит колонну танков только остановить и дальше ее можно расстреливать почти как в тире.
Собственно Черниговщина так же богата и лесами и болотами и там так же им надо прорываться колоннами, а не россыпью.

Вот с Западного направления как раз защищать и меня и бабу Юлю. Я ответил на вопрос?
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04.09.2021 23:23 Відповісти
Да, а на Донбассе Джавелины можно не отправлять, там у нас эшелонированная оборона и много артиллерийский и ракетных систем, а так же танки. Да и новые комплексы украинского производства поражают кацапские танки на дистанции БОЛЬШЕЙ, чем Джавелины. Просто Джавелины удобнее использовать малым, подвижным группам на других направлениях - их задача не по дотам, БТР и БМП стрелять, а таки противника уничтожать.
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04.09.2021 23:27 Відповісти
хорошо.
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04.09.2021 22:19 Відповісти
СКОЛЬКО !?
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05.09.2021 00:29 Відповісти
 
 