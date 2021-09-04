Це помста російських окупантів за "Кримську платформу", - Чубаров про обшуки і затримання в окупованому Криму

Нова хвиля обшуків і арештів кримських татар в Криму 3-4 вересня, зокрема, затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, є помстою російської влади за організований Україною саміт "Кримської платформи".

Таку думку в коментарі Крим.Реалії висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.

"Тривожні повідомлення, які надходять з Криму, свідчать про фабрикацію російськими спецслужбами справ про нові "терористичні акти" і їхніх нібито "виконавців" кримських татар. Зрозуміло, справжньою причиною останніх обшуків і затримань є помста російських окупантів за дії на міжнародному рівні з чинення тиску на Росію у зв'язку з її злочинами, що здійснюються проти України, в тому числі за окупацію Криму. Ми дійсно пов'язуємо нову хвилю репресій в Криму з самітом "Кримської платформи", який відбувся нещодавно, – сказав Чубаров.

На думку Чубарова, після останніх затримань російська влада може розгорнути більш масштабну хвилю переслідувань кримських татар.

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"Слід уважно відстежувати, які підозри будуть висунуті Наріману Джелялу. Зрозуміло, що російські окупанти в бажанні скомпрометувати самого Нарімана Джеляла, Меджліс кримськотатарського народу можуть зараз сфабрикувати якесь справа про "підривника". Ми дотепер не знаємо, де Ельдар Одаманов, якого заарештували вдень 3 вересня, і, судячи з усього, з нього протягом доби вибивають свідчення. Ми не знаємо, чи є ці арешти наслідком тих зізнань, які становлять нібито загрозу територіальній цілісності Росії. У будь-якому разі, з арештом Нарімана Джеляла в Криму буде розгортатися нова, більш жорстока хвиля переслідувань кримських татар", – підкреслив Чубаров.

За останньою інформацією об'єднання "Кримська солідарність", російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох осіб: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова.

Нагадаємо, в селі Первомайське Сімферопольського району Криму 4 вересня відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії у Криму і Севастополі.​

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило дії російських правоохоронців у Криму, "спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу", йдеться в реакції відомства в фейсбуці на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.