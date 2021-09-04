Це помста російських окупантів за "Кримську платформу", - Чубаров про обшуки і затримання в окупованому Криму
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Нова хвиля обшуків і арештів кримських татар в Криму 3-4 вересня, зокрема, затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, є помстою російської влади за організований Україною саміт "Кримської платформи".
Таку думку в коментарі Крим.Реалії висловив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, інформує Цензор.НЕТ.
"Тривожні повідомлення, які надходять з Криму, свідчать про фабрикацію російськими спецслужбами справ про нові "терористичні акти" і їхніх нібито "виконавців" кримських татар. Зрозуміло, справжньою причиною останніх обшуків і затримань є помста російських окупантів за дії на міжнародному рівні з чинення тиску на Росію у зв'язку з її злочинами, що здійснюються проти України, в тому числі за окупацію Криму. Ми дійсно пов'язуємо нову хвилю репресій в Криму з самітом "Кримської платформи", який відбувся нещодавно, – сказав Чубаров.
На думку Чубарова, після останніх затримань російська влада може розгорнути більш масштабну хвилю переслідувань кримських татар.
"Слід уважно відстежувати, які підозри будуть висунуті Наріману Джелялу. Зрозуміло, що російські окупанти в бажанні скомпрометувати самого Нарімана Джеляла, Меджліс кримськотатарського народу можуть зараз сфабрикувати якесь справа про "підривника". Ми дотепер не знаємо, де Ельдар Одаманов, якого заарештували вдень 3 вересня, і, судячи з усього, з нього протягом доби вибивають свідчення. Ми не знаємо, чи є ці арешти наслідком тих зізнань, які становлять нібито загрозу територіальній цілісності Росії. У будь-якому разі, з арештом Нарімана Джеляла в Криму буде розгортатися нова, більш жорстока хвиля переслідувань кримських татар", – підкреслив Чубаров.
За останньою інформацією об'єднання "Кримська солідарність", російські силовики в анексованому Криму 3-4 вересня затримали п'ятьох осіб: Азіза Ахтемова, Асана Ахтема, Нарімана Джеляла, Ельдара Одаманова, Шевкета Усеїнова.
Нагадаємо, в селі Первомайське Сімферопольського району Криму 4 вересня відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії у Криму і Севастополі.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило дії російських правоохоронців у Криму, "спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу", йдеться в реакції відомства в фейсбуці на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.
Будь ласка, зачекайте...
Именно для ВСЕЙ !!!!!
если страны-участники не примут хотя бы новый пакет санкций за арест политического деятеля кырымлы, участвовавшего в Платформе, тоді гівна вона варта !!!!!