Росія має негайно звільнити заступника голови Меджлісу Джеляла й чотирьох татар, затриманих напередодні, - МЗС
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Міністерство закордонних справ України висловлює рішучий протест у зв’язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань мешканців різних районів тимчасово окупованого Криму 3 та 4 вересня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МЗС.
За наявною інформацією, співробітниками ФСБ вранці 3 вересня був затриманий Ельдар Одаманов, вночі 4 вересня - Азіз Ахтемов, Асан Ахметов та Шевкет Усеїнов. Вранці 4 вересня після обшуків в оселі був затриманий заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джеляль.
Розглядаємо цей каральний рейд проти керівників Меджлісу як покарання за участь в установчому Саміті Кримської платформи 23 серпня, а також чергові репресії Російської Федерації, спрямовані на залякування представників кримськотатарського народу та витіснення його з тимчасово окупованого півострова.
Російська Федерація як держава-окупант відповідно до норм міжнародного права зобов’язана негайно припинити політичні репресії проти місцевого населення тимчасово окупованого нею Кримського півострова.
Російська Федерація повинна також виконати у повній мірі положення резолюцій ГА ООН 68/262 від 27 березня 2014 року "Територіальна цілісність України" та "Ситуація з правами людини у Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" 2016-2020 рр. та Наказу Міжнародного суду ООН щодо застосування запобіжних заходів у рамках позову України проти Російської Федерації стосовно застосування Міжнародної конвенції про ліквідацію всіх форм расової дискримінації.
Вимагаємо від Росії негайно звільнити затриманих п’ятьох осіб, а також усіх незаконно утримуваних нею громадян України.
Закликаємо міжнародну спільноту рішуче засудити такі протиправні дії держави-окупанта, посилити тиск на РФ задля припинення нею грубих порушень прав людини на території тимчасово окупованої нею Автономної Республіки Крим та міста Севастополь, продовжити активний захист прав та свобод мешканців Кримського півострова, зокрема у межах Кримської платформи.
Як повідомлялося, вранці, 4 вересня кримськотатарського активіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарского народу Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з його будинку, після того як провели там незаконний обшук.
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Про затвердження Порядку організації діяльності та взаємодії Національної гвардії з уповноваженими органами державної влади та органами місцевого самоврядування з припинення масових заворушень | Кабінет Міністрів України (kmu.gov.ua)
ВИТЯГ: Національна гвардія: організовує та проводить спеціальну операцію з припинення масових заворушень; забезпечує керівництво та координацію діяльності сил і засобів правоохоронних органів, залучених до спеціальної операції з припинення масових заворушень; Військова служба правопорядку у Збройних Силах здійснює заходи з припинення масових заворушень серед військовослужбовців Збройних Сил у місцях дислокації військових частин, у військових навчальних закладах, установах і організаціях, у військових містечках, на вулицях і в громадських місцях; =========== Готовимся к капитуляции, признанию ЛНР, ДНР, подаче воды в Крым или выходу фильма про вагнеровцев.
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Готовимся к капитуляции, признанию ЛНР, ДНР, подаче воды в Крым или выходу фильма про вагнеровцев.
Сколько можно гнить живыми и под вечным тленом жить?
Если ж я смогу спокойно эту боль перенести,
Пусть застынет чёрной кровью сердце у меня в груди.
Я поклялся светом ясным тьму прогнать с моей земли,
Сколько можно, чтоб друг друга братья видеть не могли?
Если ж я, поклявшись светом - и не вспыхну, не сгорю,
Реки слёз пусть станут морем, превратившись в кровь мою.
Я поклялся, я дал слово за народ свой умереть!
Что мне смерть, коль не сумею его слёзы утереть.
Что мне жизнь... ведь будь я ханом, проживи хоть тыщу лет,
День придёт и пред могилой всё равно держать ответ.