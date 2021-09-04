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Новини Політика України
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затримання (4142) Крим (12752) ПАРЄ (806) Росія (47115) кримські татари (1969) Кравчук Євгенія (361) Джелял Наріман (49)

"Слуга народу" Кравчук про затримання заступника голови Меджлісу Джеляла в окупованому Криму: Ймовірно, будуть фабрикувати справу і назвуть його "терористом"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

До питання порушення прав людини в Криму доводиться повертатися знову і знову. Росія повинна відчувати постійний тиск з боку міжнародної спільноти.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Менше року тому, коли в ПАРЄ відбувалися слухання щодо порушення прав кримських татар в Криму, я зустріла Нарімана Джеляла. Наріман не побоявся відверто говорити про викрадення, незаконні утримання та позбавлення волі на півострові, організованому окупаційною владою. Заяви з слухань були включені до дуже жорсткої постанови ПАРЄ", - зазначає Кравчук.

"А сьогодні дізналися, що Наріман потрапив у полон ФСБ. Очевидно, це реванш за ′′Кримську платформу". Кілька тижнів тому він як перший заступник голови Меджлісу взяв участь у інавгураційному саміті Кримської платформи на Київщині. Ймовірно, що вони зараз справу сфабрикуватимуть, називаючи його ′′терористом", - висловила побоювання нардепка.

Крім цього, Кравчук зазначила, що українська делегація в ПАРЄ готова довести до розголосу цю справу й інші епізоди незаконного затримання кримських татар на території окупованого Криму.

"Колеги з інших країн, очевидно, що ми маємо знову і знову повертатися до питання порушення прав людини в Криму. Росія має відчувати постійний тиск міжнародної спільноти!" - резюмувала парламентарій.

Як повідомлялося, вранці, 4 вересня кримськотатарського активіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарского народу Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з його будинку, після того як провели там незаконний обшук.

Також читайте: Росія має негайно звільнити заступника голови Меджлісу Джеляла й чотирьох татар, затриманих напередодні, - МЗС
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Топ коментарі
+3
первый тест на "вшивость" для всей Крымской платформы.
Именно для ВСЕЙ !!!!!
если страны-участники не примут хотя бы новый пакет санкций за арест политического деятеля уырымлы, участвовавшего в Платформе, тоді гівна вона варта !!!!! "Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом" - Цензор.НЕТ 9813
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04.09.2021 14:02
+3
Потому, что она состоит в партии "Слуга народа", а это означает, что она моральный урод.
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04.09.2021 15:29
+2
А так і буде.
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04.09.2021 14:06
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первый тест на "вшивость" для всей Крымской платформы.
Именно для ВСЕЙ !!!!!
если страны-участники не примут хотя бы новый пакет санкций за арест политического деятеля уырымлы, участвовавшего в Платформе, тоді гівна вона варта !!!!! "Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом" - Цензор.НЕТ 9813
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04.09.2021 14:02 Відповісти
А так і буде.
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04.09.2021 14:06 Відповісти
тоді гівна вартий Зєлєнський !!! "Слуга народа" Кравчук о задержании замглавы Меджлиса Джеляла в оккупированном Крыму: Вероятно, будут фабриковать дело и назовут его "террористом" - Цензор.НЕТ 4603
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04.09.2021 14:09 Відповісти
Бааа, а вы до сего дня этого не знали? Ну, того, чего стоит Зеленский? "Слуга народу" Кравчук про затримання заступника голови Меджлісу Джеляла в окупованому Криму: Ймовірно, будуть фабрикувати справу і назвуть його "терористом" - Цензор.НЕТ 2114
Или вы наивный от рождения? "Слуга народу" Кравчук про затримання заступника голови Меджлісу Джеляла в окупованому Криму: Ймовірно, будуть фабрикувати справу і назвуть його "терористом" - Цензор.НЕТ 2168
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04.09.2021 15:28 Відповісти
Меджліс за паребріком оголосили терористичною організацією. Звичайно ж терорист.
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04.09.2021 14:04 Відповісти
у них всі терористи, хто не строєм в арміїї або в колонії ходят
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04.09.2021 14:10 Відповісти
"Очевидно, что это месть за "Крымскую платформу". Несколько недель назад он как первый зампред Меджлиса принял участие в инаугурационном саммите "Крымской платформы". Вполне вероятно, что теперь будут фабриковать дело, назвав его "террористом", - выразила опасения нардеп."

А до этого представителей Меджлиса и просто крымских татар не задерживали и не сажали?
Или этот нардеп хочет сказать что эта спасительная платформа приведет к массовым арестам крымских татар в Крыму?
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04.09.2021 14:32 Відповісти
Нариман Джелял - участник Платформы и выступал на ней.
Он знал что оккупанты ему не простят, но сделал это.
Респект Человеку и Патриоту !


слово за Платформой......
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04.09.2021 15:18 Відповісти
Конечно он патриот своего народа и Украины. Поэтому даже зная о последствиях принял приглашение на участие в ней. А вот организаторы этой платформы не задумывались об этом?
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04.09.2021 15:27 Відповісти
організатори Майдану не задумуються о "послєдствіях" для його учасників.

чи не так ?

кожен приймає рішення сам


.
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04.09.2021 15:40 Відповісти
Ясное дело, что он принимал решение сам. Просто выглядит эта платформа и это приглашение не просто по-дурацки, а как дополнительный повод для репрессий против крымских татар в Крыму. Это выглядит как если бы Штирлица пригласили праздновать 23 февраля в Москву.
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04.09.2021 15:48 Відповісти
А чого "слуга народа" Кравчук така збуджена? Он, з Софії Федини і Марусі Звіробій їхня шобла зелена теж терористом роблять. Чому у цьому випадку збудження пані Кравчук рівне нулю? Що це за "бачу соломинку у чужому оці, а колоди у своєму не бачу"? Я підиримую Кравчук у цьому випадку, коли її начебто турбує ситуація у Криму, але закликаю її бути послідовною.
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04.09.2021 14:54 Відповісти
Потому, что она состоит в партии "Слуга народа", а это означает, что она моральный урод.
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04.09.2021 15:29 Відповісти
 
 