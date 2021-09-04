"Слуга народу" Кравчук про затримання заступника голови Меджлісу Джеляла в окупованому Криму: Ймовірно, будуть фабрикувати справу і назвуть його "терористом"

До питання порушення прав людини в Криму доводиться повертатися знову і знову. Росія повинна відчувати постійний тиск з боку міжнародної спільноти.

Про це повідомила на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, інформує Цензор.НЕТ.

"Менше року тому, коли в ПАРЄ відбувалися слухання щодо порушення прав кримських татар в Криму, я зустріла Нарімана Джеляла. Наріман не побоявся відверто говорити про викрадення, незаконні утримання та позбавлення волі на півострові, організованому окупаційною владою. Заяви з слухань були включені до дуже жорсткої постанови ПАРЄ", - зазначає Кравчук.

"А сьогодні дізналися, що Наріман потрапив у полон ФСБ. Очевидно, це реванш за ′′Кримську платформу". Кілька тижнів тому він як перший заступник голови Меджлісу взяв участь у інавгураційному саміті Кримської платформи на Київщині. Ймовірно, що вони зараз справу сфабрикуватимуть, називаючи його ′′терористом", - висловила побоювання нардепка.

Крім цього, Кравчук зазначила, що українська делегація в ПАРЄ готова довести до розголосу цю справу й інші епізоди незаконного затримання кримських татар на території окупованого Криму.

"Колеги з інших країн, очевидно, що ми маємо знову і знову повертатися до питання порушення прав людини в Криму. Росія має відчувати постійний тиск міжнародної спільноти!" - резюмувала парламентарій.

Як повідомлялося, вранці, 4 вересня кримськотатарського активіста, заступника голови Меджлісу кримськотатарского народу Нарімана Джеляла російські силовики вивезли з його будинку, після того як провели там незаконний обшук.

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