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Новини За кордоном Захоплення влади в Афганістані
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Афганістан (450) стрілянина (1677) вбивство (2874) жертви (1246)

Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті "святкової стрілянини" талібів у Кабулі, - Reuters

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті

Щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина зазнала поранень в Афганістані в результаті хаотичної стрілянини в повітря, яку відкрили таліби в ніч на суботу на тлі захоплення останньої афганської провінції Панджшер, що чинить опір ісламістському угрупованню. .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням  на Reuters.

Лідери опозиції заперечують факт захоплення провінції талібами.

Інформаційне агентство Shamshad повідомило, що в п'ятницю в результаті "стрілянини в повітря" в Кабулі загинуло 17 осіб і було поранено 41. Інформаційне агентство Tolo повідомило про аналогічні втрати.

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Щонайменше 14 осіб було поранено в результаті "святкової стрільби" в провінції Нангархар на схід від столиці, сказав Гульзада Сангар, прессекретар районної лікарні в столиці провінції Джелалабад.

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід засудив дії бойовиків.

"Уникайте стрільби в повітря і замість цього дякуйте Богові. Кулі можуть нашкодити мирним жителям, тому не стріляйте без потреби", - написав Муджахід в Twitter.
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Топ коментарі
+18
По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters - Цензор.НЕТ 6949
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04.09.2021 14:46
+16
мацкалям есть что перенять у талибов
они ведь для )(уйла мышибратья
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04.09.2021 14:40
+16
Дикуни...реально дикуни..
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04.09.2021 14:44
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мацкалям есть что перенять у талибов
они ведь для )(уйла мышибратья
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04.09.2021 14:40 Відповісти
Моцкали с большим уважением ставятся к своим братьям - талибам , - аедь они братья по крови , т е . террористы и дикое племя 😁☹️
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04.09.2021 14:45 Відповісти
Дикари-с. По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters - Цензор.НЕТ 1818
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04.09.2021 14:40 Відповісти
макаки !
М-16 - серьезный аппарат, это не дубинка-калаш ! По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters - Цензор.НЕТ 532
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04.09.2021 15:13 Відповісти
Дикуни...реально дикуни..
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04.09.2021 14:44 Відповісти
Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид осудил действия боевиков

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Прикольне прізвище в чувака..Звучить як Забийхуйла Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті "святкової стрільби" талібів у Кабулі, - Reuters - Цензор.НЕТ 6147
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04.09.2021 15:46 Відповісти
І може бути цілком реально при зустрічі, питання тільки що якого з них двійника.
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04.09.2021 18:09 Відповісти
Только вот зазря столько народу положили дикари. Праздник то так и не случился.
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04.09.2021 14:45 Відповісти
Они в древние времена во время праздников в воздух с луков стреляли.
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04.09.2021 14:45 Відповісти
Хрень, хороша стріла коштувала як гранатомет.
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04.09.2021 15:02 Відповісти
они в древние времена детей живьем жарили... на кострах.
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04.09.2021 15:10 Відповісти
По меньшей мере 17 человек погибли, более 40 ранены в результате "праздничной стрельбы" талибов в Кабуле, - Reuters - Цензор.НЕТ 6949
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04.09.2021 14:46 Відповісти
Враховуючи те що делегація терористів талібів зустрічалась офіційно з Лавровим то цілком можемо скоро побачити делегацію сомалійських піратів.
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04.09.2021 15:01 Відповісти
Як казали моя мама, сери-перди-грійся - в тугу не вдавайся.
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04.09.2021 16:46 Відповісти
Осторожно с ними, они очень тупые
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04.09.2021 14:47 Відповісти
Та як не подавай, але часто під час свята "визволителі" валять по 17 людей і 40 ранять, цікаво, якщо вашу дитину вб'ють під час святкування 9 травня, ви будете аплодувати?
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04.09.2021 15:04 Відповісти
таліби по національності пуштуни, а дві третини всіх пуштунів живе в Пакистані - так що ніяку "родіну" вони не визволили - просто захопили владу в багатонаціональній сусідній країні. Це все одно, що дикі кацапи захопили би Київ і сказали що "асвабаділі родіну"
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04.09.2021 15:51 Відповісти
Дикий биомусор.
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04.09.2021 14:55 Відповісти
"- И дикий же народ! - удивлялись экскурсанты.
- Дети гор!"
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04.09.2021 15:00 Відповісти
достойные союзники раши.....
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04.09.2021 15:06 Відповісти
Ты не стрельнул утром рано?
Ты - не воин Талибана!
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04.09.2021 15:07 Відповісти
Так они Панджшер захватили или нет?
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04.09.2021 15:22 Відповісти
Программа простая, сегодня захватили, завтра - нет. Главное - праздник не испортить, у них руки заточены на спусковую скобу калашникова.
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04.09.2021 17:20 Відповісти
как надо "стрелять в воздух" шоб убить 17 человек?
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04.09.2021 15:45 Відповісти
Если стрелять не строго вверх, а немного под углом, пуля летит по баллистической траектории и сохраняет большую часть убойной силы.
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04.09.2021 20:13 Відповісти
Нынешний талибан в Афганистане - это красноречивое доказательство того, чем могло закончится для Украины в 2014-м году политика зебилоидов "какая разница", если бы бунтующее меньшенство не взяло инициативу в свои руки.
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04.09.2021 15:46 Відповісти
Тисячі пагібших і десяткі тисячь ранених,не суйте свій ніс кошерний туди,нехай живуть як хочуть.
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04.09.2021 15:52 Відповісти
лучше бы они не стреляли в воздух, а бросали туда гранаты - был бы праздничный фейерверк !
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04.09.2021 16:07 Відповісти
"талибы - вменяемые люди" (с) лавров из паРашы.
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04.09.2021 16:26 Відповісти
Талибы - вменяемые люди...
*новость о праздничной стрельбе*
...а, нет - дебилы бл*ть.

© Говорящий Конь из паРаши
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04.09.2021 16:39 Відповісти
Слов нет)) За то нельзя слушать музыкуЩонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті "святкової стрільби" талібів у Кабулі, - Reuters - Цензор.НЕТ 7488
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04.09.2021 17:07 Відповісти
Мавпи
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04.09.2021 19:33 Відповісти
Можна було б просто тихенько голови порубати, щоб не шуміти кулеметами.
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04.09.2021 19:34 Відповісти
А алах не забороняє використання зброї виготовленої "невірними"? Якось не "скрєпно" користатись американською зброєю. Може ви своїми луками і коп'ями повоюєте? Мавпи ******
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04.09.2021 19:37 Відповісти
ДИКОЕ ПЛЕМЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЫМРЕТ !!! ОСОБЕННО САМОЕ ВОИНСТВЕННОЕ !)
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04.09.2021 23:51 Відповісти
От і добре, нехай вони там одне одного повбивають нахій, світ чистішим без них стане.
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05.09.2021 00:00 Відповісти
 
 