Щонайменше 17 людей загинули, понад 40 поранено в результаті "святкової стрілянини" талібів у Кабулі, - Reuters

Щонайменше 17 людей загинули і ще 41 людина зазнала поранень в Афганістані в результаті хаотичної стрілянини в повітря, яку відкрили таліби в ніч на суботу на тлі захоплення останньої афганської провінції Панджшер, що чинить опір ісламістському угрупованню. .

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Лідери опозиції заперечують факт захоплення провінції талібами.

Інформаційне агентство Shamshad повідомило, що в п'ятницю в результаті "стрілянини в повітря" в Кабулі загинуло 17 осіб і було поранено 41. Інформаційне агентство Tolo повідомило про аналогічні втрати.

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Щонайменше 14 осіб було поранено в результаті "святкової стрільби" в провінції Нангархар на схід від столиці, сказав Гульзада Сангар, прессекретар районної лікарні в столиці провінції Джелалабад.

Представник "Талібану" Забіхулла Муджахід засудив дії бойовиків.

"Уникайте стрільби в повітря і замість цього дякуйте Богові. Кулі можуть нашкодити мирним жителям, тому не стріляйте без потреби", - написав Муджахід в Twitter.