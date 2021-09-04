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Зеленський про арешти кримських татар: Так Росія реагує на "Кримську платформу". Всі затримані мають бути звільнені

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про арешти кримських татар: Так Росія реагує на

Президент України Володимир Зеленський пов'язує нову хвилю затримань кримських татар у тимчасово окупованому Росією Криму з початком роботи "Кримської платформи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав  у Twitter.

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх  будинках відбуваються чергові обшуки і затримання. Уже забрали Нарімана Джелялова, першого заступника глави Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!" - зазначив він.

Також читайте: "Слуга народу" Кравчук про затримання заступника голови Меджлісу Джеляла в окупованому Криму: Ймовірно, будуть фабрикувати справу і назвуть його "терористом"

Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив, що в Криму у першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова відбулися обшуки, його відвезли в невідомому напрямку.

Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження в зв'язку з обшуками і незаконним затриманням силовиками РФ першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань жителів різних районів тимчасово окупованого Криму 3 і 4 вересня.

Нагадаємо, в селі Первомайське Сімферопольського району Криму 4 вересня відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії у Криму і Севастополі.​

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило дії російських правоохоронців у Криму, "спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу", йдеться в реакції відомства в фейсбуці на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.
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Топ коментарі
+15
Поки зеленський визирав мир в очах фуйла, той вбив кілька десятків, а може і сотней українських військових.
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04.09.2021 15:20
+11
Ножкой потопать забыл...
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04.09.2021 15:26
+8
Щоб перемогти агресора ,треба просто не стріляти !!! )))
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04.09.2021 15:26
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Вже є новий затриманий. Зеленський не в курсі ?
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04.09.2021 15:18 Відповісти
Поки зеленський визирав мир в очах фуйла, той вбив кілька десятків, а може і сотней українських військових.
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04.09.2021 15:20 Відповісти
Манія величі прогресує !!!)))
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04.09.2021 15:25 Відповісти
Ножкой потопать забыл...
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04.09.2021 15:26 Відповісти
Щоб перемогти агресора ,треба просто не стріляти !!! )))
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04.09.2021 15:26 Відповісти
А еще лучше выполнить все требования агрессора и получить свою бочку варенья и ящик айко..., простите, печенья.
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04.09.2021 15:33 Відповісти
зеленському 43 роки і він не лох якийсь
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04.09.2021 15:39 Відповісти
Цензор, татары и крымские татары это два совершенно разных народа, пора бы уже запомнить.
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04.09.2021 15:57 Відповісти
Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки і затримання.... Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи Джерело: https://censor.net/ua/n3286355

Цікава "логіка" (якщо взагалі ************* цей термін відомий) у цього Чма!
Якщо "платформа" провокує Рашку, ну то таке, не будемо зважати...
Але, якщо сказати "Путін- Ху...ло Злочинець", то завтра може загинути 100500 наших військових... В результаті ********** мовить, військові все одно гинуть, татар в Криму засуджують на 15-18 років, зате ту сторону Ху..ла не образили...
Зелені лицеміри!
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04.09.2021 16:10 Відповісти
тут суть не в тому! Сказати що путана Х-ло, не сказав би ні Порошенко, ні Кучма, ні Кравчук... не можна цього казати, якщо хоча б теоретично плануєш які небудь перемовини....
А от і заперечувати цього! Коли всі довкола таке кажуть, ось де треба себе проявити...
але на сьогодні.. я не знаю.. не розумію.. як оцінюють Зеленського його виборці?... Ну це типу тролінг Пороха вже, що хтось там розповідав, що можна домовитись, зійтись на якійсь "умовній посередині"... А зараз в штатах "на повишених тонах" каже -- де наші "джевеліни", та коли ви кляті нас захистите ч-з НАТО... Ну не $@#%$#%$ ?
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04.09.2021 23:10 Відповісти
За свої слова потрібно відповідати!
Що стосується ***********, то хай пояснить маніпуляціїї. які озвучував він персональні і запустили з його шобли перед виборами і далі продовжують ними промивати мізки наріду!
Якщо Порошенко є злочинець, то з доказами в суд і крапка.
Як бачимо це все були побрехеньки спонсорів виборів, які зіграли на амбіціях цього дебіла і сприяли приходу до влади, щоб всю економіку підм'яти під себе. Нікчемний актор зіграв свою роль. Нарід купився на картинку, а тепер маємо те, що маємо...
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05.09.2021 11:16 Відповісти
понаехов - в исторический пуйловский сортир.
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04.09.2021 16:57 Відповісти
ЗЕлупу ГЕТЬ!!!!!
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04.09.2021 17:27 Відповісти
Ну так позвони своему куратору и выскажи свои требования... Вы же с ним Друзья...он даже твой бизнес и твою недвижимость в России не трогает ...
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04.09.2021 17:37 Відповісти
Зе кинул реплику,на колени забыл стать.Люди рискуя своими жизнями уже спасали в Афгане американских переводчиков, зеленый урод как всегда присвоил себе заслуги других, ща изображает великого деятеля.
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04.09.2021 19:09 Відповісти
Цікаво на що реагувала раша до кримської платформи, коли арештовували татар. Більше сотні за гратами, але воно тільки зараз згадало за них, щоб нагадати про себе
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04.09.2021 21:22 Відповісти
Пан Зеленський, це рефлектор, а не промінь.
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04.09.2021 22:03 Відповісти
верная заява.
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04.09.2021 22:10 Відповісти
ну як там ведеться, на сьогодні.. В спецоперації по арешту Татар особисто посприяв ОП та П...
ОЙ?!
Та ні ми (ОП та П ) ні при чому!!
Я звичайно тупо пліткую, безпідставно... Але тим самим займається й ОП!!!!!!!!!!!
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04.09.2021 23:01 Відповісти
З точки зору декларацій, якби президенти Байден і Зеленський жили у віртуальному просторі, візит президента України до США був би успішним.
А з точки зору реальної політики, треба радіти, що цей візит взагалі відбувся, враховуючи токсичність української теми і самого Володимира Зеленського після історії з Дональдом Трампом.
Тому і кацапи ведуть себе так безкарно !
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04.09.2021 23:24 Відповісти
ПИД,,,рашенский Фекалистан, рассадник козломордых Дегенератов, которых 25 лет Дрючит ботаксгый, педофильный, кгбэшный Шнырь больной шизофренией, клоака которая несет угрозу всему цивилизованному миру!!!
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05.09.2021 07:59 Відповісти
 
 