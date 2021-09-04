Зеленський про арешти кримських татар: Так Росія реагує на "Кримську платформу". Всі затримані мають бути звільнені

Президент України Володимир Зеленський пов'язує нову хвилю затримань кримських татар у тимчасово окупованому Росією Криму з початком роботи "Кримської платформи".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Twitter.

"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки і затримання. Уже забрали Нарімана Джелялова, першого заступника глави Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!" - зазначив він.

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Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив, що в Криму у першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова відбулися обшуки, його відвезли в невідомому напрямку.

Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження в зв'язку з обшуками і незаконним затриманням силовиками РФ першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.

Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань жителів різних районів тимчасово окупованого Криму 3 і 4 вересня.

Нагадаємо, в селі Первомайське Сімферопольського району Криму 4 вересня відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії у Криму і Севастополі.​

Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило дії російських правоохоронців у Криму, "спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу", йдеться в реакції відомства в фейсбуці на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.