Зеленський про арешти кримських татар: Так Росія реагує на "Кримську платформу". Всі затримані мають бути звільнені
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Президент України Володимир Зеленський пов'язує нову хвилю затримань кримських татар у тимчасово окупованому Росією Криму з початком роботи "Кримської платформи".
Як передає Цензор.НЕТ, про це Зеленський написав у Twitter.
"Окупанти в Криму знову вдаються до переслідувань кримських татар. У їхніх будинках відбуваються чергові обшуки і затримання. Уже забрали Нарімана Джелялова, першого заступника глави Меджлісу. Так РФ реагує на початок роботи "Кримської платформи". Всі затримані мають бути звільнені!" - зазначив він.
Раніше постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич повідомив, що в Криму у першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова відбулися обшуки, його відвезли в невідомому напрямку.
Прокуратура АР Крим порушила кримінальне провадження в зв'язку з обшуками і незаконним затриманням силовиками РФ першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова.
Пізніше Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв'язку з черговим рейдом незаконних обшуків і затримань жителів різних районів тимчасово окупованого Криму 3 і 4 вересня.
Нагадаємо, в селі Первомайське Сімферопольського району Криму 4 вересня відбувся обшук у Нарімана Джеляла, після чого його вивезли на синьому мікроавтобусі Volkswagen. Пізніше голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров написав у фейсбуці, що Наріман Джелял перебуває в будівлі ФСБ Росії у Криму і Севастополі.
Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим засудило дії російських правоохоронців у Криму, "спрямовані на переслідування представників Меджлісу кримськотатарського народу", йдеться в реакції відомства в фейсбуці на затримання кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла.
Будь ласка, зачекайте...
Цікава "логіка" (якщо взагалі ************* цей термін відомий) у цього Чма!
Якщо "платформа" провокує Рашку, ну то таке, не будемо зважати...
Але, якщо сказати "Путін-
Ху...лоЗлочинець", то завтра може загинути 100500 наших військових... В результаті ********** мовить, військові все одно гинуть, татар в Криму засуджують на 15-18 років, зате ту сторонуХу..ла не образили...
Зелені лицеміри!
А от і заперечувати цього! Коли всі довкола таке кажуть, ось де треба себе проявити...
але на сьогодні.. я не знаю.. не розумію.. як оцінюють Зеленського його виборці?... Ну це типу тролінг Пороха вже, що хтось там розповідав, що можна домовитись, зійтись на якійсь "умовній посередині"... А зараз в штатах "на повишених тонах" каже -- де наші "джевеліни", та коли ви кляті нас захистите ч-з НАТО... Ну не $@#%$#%$ ?
Що стосується ***********, то хай пояснить маніпуляціїї. які озвучував він персональні і запустили з його шобли перед виборами і далі продовжують ними промивати мізки наріду!
Якщо Порошенко є злочинець, то з доказами в суд і крапка.
Як бачимо це все були побрехеньки спонсорів виборів, які зіграли на амбіціях цього дебіла і сприяли приходу до влади, щоб всю економіку підм'яти під себе. Нікчемний актор зіграв свою роль. Нарід купився на картинку, а тепер маємо те, що маємо...
ОЙ?!
Та ні ми (ОП та П ) ні при чому!!
Я звичайно тупо пліткую, безпідставно... Але тим самим займається й ОП!!!!!!!!!!!
А з точки зору реальної політики, треба радіти, що цей візит взагалі відбувся, враховуючи токсичність української теми і самого Володимира Зеленського після історії з Дональдом Трампом.
Тому і кацапи ведуть себе так безкарно !