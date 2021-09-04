У МВС Польщі запевняють, що "частину поліцейських вже покарано" через смерть українця Никифоренка
Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном
У Міністерстві внутрішніх справ Польщі повідомили про розслідування обставин смерті українця після побиття поліцейськими. Частину з них вже нібито покарали.
Про це повідомляє "Польське радіо", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами віцеміністра МВС Мацєя Вонсіка, зараз розслідуються два інциденти за фактом перевищення службових повноважень поліцією. Унаслідок дій поліцейських у Вроцлаві помер 25-річний громадянин України, а в Любіні - 34-річний поляк.
"Уже є реакція. У Любіні почалося прокурорське слідство, і я переконаний, що воно допоможе з'ясувати обставини цієї справи. Там є різні свідчення. Якщо казати про ситуацію із витверезника, то частину поліцейських вже покарано", - сказав віцеміністр.
Раніше Gazeta Wyborcza повідомила про смерть громадянина України, 25-річного Дмитра Никифоренка у витверезнику у Вроцлаві. За даними видання, до нього застосували газ, били кулаками і кийками, а пізніше він був задушений поліцейськими і співробітником центру.
Будь ласка, зачекайте...
А дело о смерти поляка из Люблина вообще на месяц раньше стала известна и широко обсуждалась в Польше. Если вы вообще не в курсе - зачем глупости писать?
Отстранили полицейских и прокуратура разбирается в происшедшим.
А что, граждане патриоты, надо было расстрелять наряд полиции прямо во дворе полицейского участка?
Вони гуртом не здатні вгомонити людину, яка випила і буянить (якщо все так було), а мусять натовпом її бити-душити до смерті ?
Никаким справедливым расследованием и наказанием здесь не пахнет. Им важно не раздувать пожал и что бы все тихо рассосалось. А это значит, что виновные не понесут справедливого наказания! И этот случай не будет крайним. Будут и еще убийства на национальной основе! Чтобы этого не случилось, этот случай требует особоо внимания и розголоса во всех СМИ! Нам не нужна тишина и покой! Нам нужна справедливость!